Alumil: Υπέγραψε τους βασικούς όρους για την έκδοση κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου

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Τους βασικούς όρους και ενδεικτικούς όρους με τις τέσσερις πιστώτριες τράπεζες υπέγραψε η Alumil για την έκδοση Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου συνολικού ποσού 135 εκατ. ευρώ.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Η ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι υπεγράφη συμφωνία βασικών και ενδεικτικών όρων (term sheet) με τέσσερις πιστώτριες τράπεζες (Τράπεζα Πειραιώς, Credia Bank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και Alpha Bank) για την έκδοση

Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου συνολικού ποσού έως €135 εκατ.

Η συμφωνία θέτει το πλαίσιο για την πλήρη αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού της Εταιρείας και την έξοδο από το πλαίσιο της υφιστάμενης, από 03.12.2020, Σύμβασης Αναδιάρθρωσης Χρέους.

Βασικοί Όροι της Συναλλαγής

Το νέο Κοινοπρακτικό Ομολογιακό Δάνειο διαρθρώνεται σε δύο Σειρές. Η Σειρά Α, ποσού €108,5 εκατ., αφορά την αναχρηματοδότηση του συνόλου του υφιστάμενου δανεισμού της Εταιρείας.

Η Σειρά Β, ποσού €26,5 εκατ., αφορά την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης με τη μορφή ανακυκλούμενης πίστωσης.

Η διάρκεια του δανείου ορίζεται σε πέντε έτη από την ημερομηνία έκδοσης των Ομολογιών Σειράς Α, με δυνατότητα παράτασης κατά τρία επιπλέον έτη.

Το δάνειο θα φέρει κυμαινόμενο επιτόκιο με όρους αγοράς και θα καλύπτεται από συνήθεις για τέτοιου είδους συναλλαγές εξασφαλίσεις επί περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και θυγατρικών της.

Σημασία της Συναλλαγής

Η επίτευξη της συμφωνίας συνιστά ορόσημο για την Εταιρεία. Η ΑΛΟΥΜΥΛ, έχοντας εκπληρώσει με συνέπεια το σύνολο των υποχρεώσεών της στο πλαίσιο της Σύμβασης Αναδιάρθρωσης Χρέους του 2020 και έχοντας επιτύχει ουσιώδη βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών,

μεταβαίνει σε ένα σύγχρονο χρηματοδοτικό σχήμα με όρους αγοράς, προσαρμοσμένο στην τρέχουσα δυναμική και τις αναπτυξιακές προοπτικές του Ομίλου.

Η νέα χρηματοδοτική δομή διασφαλίζει μακροπρόθεσμο χρηματοδοτικό ορίζοντα, απελευθερώνει πόρους και ευελιξία για

τον Όμιλο και ενισχύει τη θέση της Εταιρείας έναντι πελατών, προμηθευτών και επενδυτών.

Η στήριξη των τεσσάρων πιστωτριών τραπεζών επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη του τραπεζικού συστήματος στη στρατηγική, τη διοίκηση και τις προοπτικές της ΑΛΟΥΜΥΛ.

«Η συμφωνία με τις πιστώτριες τράπεζες κλείνει οριστικά έναν κύκλο που άνοιξε το 2017 και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την ΑΛΟΥΜΥΛ. Αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της συνέπειας με την οποία τηρήσαμε τις δεσμεύσεις μας και της δυναμικής που έχει αναπτύξει ο Όμιλος.

Με ενισχυμένη χρηματοοικονομική ευελιξία, προχωράμε απερίσπαστοι στην υλοποίηση του επενδυτικού μας προγράμματος και στην περαιτέρω ανάπτυξή μας.» Γεώργιος Μυλωνάς, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος