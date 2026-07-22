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Πετρέλαιο: Σκαρφάλωσε πάνω από τα 94 δολ. διά… βοής Ρούμπιο

Οι δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο από τη Μανίλα είναι αρκετές για να εντείνουν περαιτέρω την αβεβαιότητα για το πετρέλαιο

Commodities 22.07.2026, 12:17
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Πετρέλαιο: Σκαρφάλωσε πάνω από τα 94 δολ. διά… βοής Ρούμπιο
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Μια φράση διά στόματος Μάρκο Ρούμπιο ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει μεγαλύτερη άνοδο στην τιμή του πετρελαίου, σε μια περίοδο κατά την οποία ούτως ή άλλως η αναστάτωση είναι μεγάλη σε σχέση με τις προμήθειες.

O υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε από τη Μανίλα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν προσηλωμένες στη διπλωματία, αμφισβήτησε όμως αν η ιρανική πλευρά συμμερίζεται την ίδια πρόθεση. «Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αυτήν τη στιγμή είναι ότι δεν είναι σοβαροί [οι Ιρανοί] στις συνομιλίες. Αν είναι σοβαροί, θα είμαστε και εμείς. Αν δεν είναι, τότε θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας, καθώς και τα συμφέροντα των συμμάχων μας», είπε ο κορυφαίος αμερικανός υπουργός.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent με παράδοση τον Ιούλιο, σημείωναν άνοδο 3,5% στα 94,20 δολάρια,. Τα αντίστοιχα συμβόλαια του αμερικανικού αργού με παράδοση τον Αύγουστο σημείωσαν άνοδο 3,8% και στα 87,56 δολάρια.

«Δεν είναι σοβαροί»

Στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών του ASEAN στις Φιλιππίνες την Τετάρτη, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον παραμένει δεσμευμένη στη διπλωματία, αλλά κατηγόρησε την Τεχεράνη για παραβίαση της συμφωνίας των δύο πλευρών σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Ρούμπιο δήλωσε την Τετάρτη ότι τα στενά παραμένουν σημείο τριβής στις διμερείς συνομιλίες, ισχυριζόμενος ότι το Ιράν «απαιτεί το δικαίωμα» να ελέγχει τη θαλάσσια οδό. Το να επιτραπεί να συμβεί αυτό θα δημιουργούσε «ένα πολύ επικίνδυνο προηγούμενο» για τον κόσμο, πρόσθεσε.

Περιμένοντας τη Fed

Καθώς οι τιμές της ενέργειας συνέχιζαν να ανεβαίνουν, τα στοιχήματα των επενδυτών για αυστηρότερα μέτρα νομισματικής πολιτικής από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) αυξήθηκαν.

«Η πιθανότητα μιας αύξησης των επιτοκίων τον Ιούλιο ανέβηκε ξανά στο 26% μέχρι το κλείσιμο [της Τρίτης], στο υψηλότερο επίπεδο από την αρνητική έκπληξη της περασμένης εβδομάδας στα στοιχεία του πληθωρισμού των ΗΠΑ», έγραψε ο Τζιμ Ριντ της Deutsche Bank σε σημείωμά του την Τετάρτη. «Ήταν στο 45% την ημέρα πριν από τον CPI και μόλις στο 10% την επομένη».

Μέχρι το πρωί της Τετάρτης, οι χρηματαγορές αποτιμούσαν πιθανότητα 24,1% για αύξηση των επιτοκίων από τη Fed αυτόν τον μήνα, και πιθανότητα 69% για μια αύξηση τουλάχιστον κατά τέταρτο της μονάδας τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME.

Αναλυτές της ING ανέφεραν σε σημείωμα που δημοσιεύθηκε το πρωί της Τετάρτης ότι υπήρχαν «αυξανόμενοι κίνδυνοι προσφοράς» στις αγορές ενέργειας, καθώς οι ελπίδες για μια προσωρινή εκεχειρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν εξανεμίστηκαν.

«Οι διαταραχές που αντιμετωπίζει η αγορά δεν τελειώνουν στη Μέση Ανατολή. Στη Μαύρη Θάλασσα, ο τερματικός σταθμός CPC της Ρωσίας έχει σταματήσει να δέχεται πετρέλαιο από το Καζακστάν, με τις φορτώσεις να αναστέλλονται μετά τις συνεχείς επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια», σημείωσαν.

«Όσο περισσότερο παρατείνεται η αναστολή, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα το Καζακστάν να αναγκαστεί να περιορίσει την εγχώρια παραγωγή. Οι όγκοι που διακινούνται από τον τερματικό σταθμό CPC είναι σημαντικοί, με περίπου 1,7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα να έχουν φορτωθεί τον Ιούνιο».

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