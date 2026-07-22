Ιράν: Προειδοποιεί τις ΗΠΑ να μην πλήξουν εγκατάσταση πυρηνικής ενέργειας της χώρας

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Οργανο συντονισμού των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ιράν διεμήνυσε ότι θα μπουν στο στόχαστρο συμφέροντα των ΗΠΑ και συμμάχων τους στην περιοχή σε περίπτωση που οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στοχοποιήσουν εγκαταστάσεις του προγράμματος πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η ανακοίνωση του Κεντρικού Αρχηγείου Χατέμ αλ Ανμπιγιά ακολουθεί δήλωση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, κατά την οποία οι ΗΠΑ θα πλήξουν «πολύ σύντομα» ορεινή, υπόγεια εγκατάσταση σε απόσταση περίπου 1,5 χλμ. νότια από τη Νατάνζ, γνωστή στη Δύση ως όρος Πίκαξ, την Κουι Κολάνγκ Γκαζ Λα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ (φωτογραφία, επάνω, από Vantor via Reuters).

Αν οι ΗΠΑ τολμήσουν, θα μπουν στο στόχαστρο συμφέροντά τους καθώς και συμμάχων τους στην περιοχή

Το αποκαλούμενο «Βουνό της Αξίνας» είναι μια οχυρωμένη εγκατάσταση που πιστεύεται ότι φιλοξενεί δύο υπόγεια συγκροτήματα σηράγγων, σε μεγάλο βάθος.

Ειδικοί εκτιμούν ότι βρίσκονται πέραν της ακτίνας δράσης ακόμη και των ισχυρότερων βομβών καταστροφής υπόγειων καταφυγίων του αμερικανικού οπλοστασίου.

Η συγκεκριμένη τοποθεσία συνδέεται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Προειδοποίηση για Βουλγαρία

Στο μεταξύ στην Τεχεράνη, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών προειδοποίησε τη Βουλγαρία να μην επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν το έδαφός της σε στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars, o Εσμαΐλ Μπαγαΐ, εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, δήλωσε πως οποιαδήποτε ενέργεια διευκολύνει τις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν θα ισοδυναμούσε με συνενοχή σε «εγκλήματα πολέμου».

Ο Μπαγαΐ προέτρεψε τη Βουλγαρία να μη γίνει «συνεργός» των επιτιθέμενων και των παραβατών του διεθνούς δικαίου.

Η βουλγαρική κυβέρνηση σκοπεύει να επιτρέψει την ανάπτυξη αμερικανικών αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού στη στρατιωτική βάση του Μπεζμέρ, περίπου 260 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Σόφιας.