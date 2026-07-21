 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(18) "Financial Industry"
    [1]=>
    string(10) "Industries"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

ΑΧΙΑ – Alpha Finance: Στα 25,3 ευρώ η τιμή-στόχος για τη Cenergy

H ΑΧΙΑ – Alpha Finance ανεβάζει στα 25,3 ευρώ την τιμή-στόχο για τη Cenergy - Σύσταση για αγορά

Business 21.07.2026, 20:01
Σχολιάστε
ΑΧΙΑ – Alpha Finance: Στα 25,3 ευρώ η τιμή-στόχος για τη Cenergy
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στα 25,3 ευρώ αυξάνει την τιμή στόχο της Cenergy η ΑΧΙΑ – Alpha Finance, από 20,52 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας τη σύσταση για αγορά.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι κλάδοι καλωδίων και σωλήνων έχουν υποστεί ισχυρή αναβάθμιση λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας καθώς και από τις ισχυρότερες προσδοκίες για την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2025.

Η μετοχή της Cenergy έχει υπεραποδόσει έναντι του μέσου όρου των ανταγωνιστών της και πλέον διαπραγματεύεται με premium έναντι αυτών, αναφέρει στην ανάλυσή της η ΑΧΙΑ – Alpha Finance.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, η υπεραπόδοση της Cenergy εκτιμάται σε επίπεδο P/E στο +32% έναντι 7% του μέσου όρου του κλάδου καλωδίων, και έναντι +48% των ανταγωνιστών της στον κλάδο σωλήνων.

Έπειτα, η υπεραπόδοση του δείκτη EV/EBITDA για τη Cenergy διαμορφώνεται στο 27% έναντι +8% για τον κλάδο καλωδίων και +48% για τον κλάδο σωλήνων.

Ισχυρά αποτελέσματα στο α’ τρίμηνο 2206

Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2026 υπογράμμισαν τα ισχυρά μεγέθη της αγοράς, με το περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA της Cenergy να αγγίζει ιστορικό υψηλό στο 19,7%, τονίζει η ΑΧΙΑ – Alpha Finance.

Όπως αναφέρουν οι αναλυτές, η εταιρεία διατήρησε τις προβλέψεις της για το οικονομικό έτος 2026 στα 370-400 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα σχόλια της διοίκησης, η υποκείμενη αγορά είναι ισχυρή και τα αναμενόμενα περιθώρια κέρδους βάσει μεγάλου ανεκτέλεστου σε έργα παραμένουν ισχυρά.

Επιπλέον, μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου, ανακοινώθηκε ότι η Cenergy επιλέχθηκε ως προμηθευτής για τμήματα των έργων του ΑΔΜΗΕ στα Δωδεκάνησα και το Βόρειο Αιγαίο, συνολικής αξίας 2,4 δισ. ευρώ.

Οι συμφωνίες προμήθειας που συνδέονται με επιπλέον 2 δισ. ευρώ σχετικά με αυτά τα έργα δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, αφήνοντας περιθώρια ανόδου για τη Cenergy, αναφέρει η ΑΧΙΑ – Alpha Finance.

Αναβάθμιση εκτιμήσεων

Οι ισχυρές επιδόσεις της Cenergy οδήγησαν σε αναβαθμίσεις των εκτιμήσεων της αγοράς για το 2026 και το 2027. Μάλιστα, σύμφωνα με το Bloomberg οι εκτιμήσεις για τα καθαρά κέρδη του 2026 αυξήθηκαν στα 253 εκατ. ευρώ έναντι 211,75 ευρώ τον Δεκέμβριο του 2025.

Οι εκτιμήσεις της ΑΧΙΑ – Alpha Finance ανέρχονται στα 248,7 εκατ. ευρώ για το 2026 και στα 258 εκατ. ευρώ για το 2027.

Υπό το πρίσμα των ισχυρότερων συνθηκών της αγοράς, η αναλυτές αυξάνουν τις εκτιμήσεις τους για τους κλάδους καλωδίων και σωλήνων, με τα καθαρά κέρδη για την περίοδο 2026-2029 να οδεύουν προς αύξηση της τάξης του 2% έως 19%.

Η ΑΧΙΑ – Alpha Finance υπογραμμίζει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης των κλάδων αναμένεται να φτάσει το 2,6%, αφού υποστηρίζεται από τη δυναμική της αγοράς, ενώ το μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου αναμένεται να μειωθεί στο 8,1%.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
ElvalHalcor: Αύριο ξεκινά η διαπραγμάτευση για τις νέες μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Business

ElvalHalcor: Πρεμιέρα στις 22/7 για τις νέες μετοχές στο ΧΑ
ΑΧΙΑ – Alpha Finance: Στα 25,3 ευρώ η τιμή-στόχος για τη Cenergy
Business

Cenergy: Ανεβάζει στα 25,3 ευρώ την τιμή στόχο η AXIA - Alpha Finance
Τράπεζα Χανίων: Συμμετέχει στο πιλοτικό πρόγραμμα για το ψηφιακό ευρώ
Τράπεζες

Η Τράπεζα Χανίων συμμετέχει στο πιλοτικό πρόγραμμα για το ψηφιακό ευρώ
Καφούνης (ΕΣΕΕ): Κίνδυνος για νέα λουκέτα στο εμπόριο
Business

Κίνδυνος για νέα λουκέτα στο εμπόριο, λέει ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ
Γιάννης Μπρατάκος: Το νέο Πρόγραμμα Ανάπτυξης μπορεί να ενισχύσει ουσιαστικά την ελληνική οικονομία
Economy

Μπρατάκος: Οι πόροι του νέου αναπτυξιακού να περάσουν στην πραγματική οικονομία
Πειραιώς: Πέντε Διεθνείς Διακρίσεις στα Euromoney Awards for Excellence 2026
Τράπεζες

Με 5 διεθνείς διακρίσεις η Πειραιώς στα Euromoney Awards for Excellence 2026

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Η αντίσταση της ΕΕ θα συρρικνώσει το «πακέτο» της IPO της Shein
Reuters Breakingviews

Πώς η ΕΕ «πληγώνει» την IPO της Shein

Η τύχη της Shein ενδέχεται να «ξεθωριάζει» ταχύτερα από ό,τι η γρήγορη μόδα της

Katrina Hamlin
Χούθι: Απειλούν με αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, ανοίγοντας νέο μέτωπο στην ενεργειακή κρίση
World

Πώς οι Χούθι βοηθούν το Ιράν να ελέγξει την ενέργεια

Πώς ο αποκλεισμός των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα σφίγγει τον έλεγχο του Ιράν στις παγκόσμιες ενεργειακές προμήθειες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Vitex: Αποδοτικό το 2025 παρά την πτώση κερδών – Η πρόσφατη εξαγορά και το rebranding
Business

Οι επιδόσεις της Vitex το 2025 - Το στοίχημα του rebranding

Σημαντική αύξηση των πωλήσεων κατά 6,1% πέτυχε η Vitex το 2025 - Τα κέρδη υποχώρησαν αλλά η ρευστότητα βελτιώθηκε

Κωνσταντίνος Δημητρίου
ΕΚΤ: Οι τράπεζες έσφιξαν την κάνουλα των δανείων
World

ΕΚΤ: Οι τράπεζες έσφιξαν την κάνουλα των δανείων

Η έκβαση των συνομιλιών ΗΠΑ -Ιράν αποτελεί σημαντική πηγή αβεβαιότητας - Τι αναφέρει η έκθεση της ΕΚΤ

Τζούλη Καλημέρη
Καφές: Γιατί οι καταναλωτές εγκαταλείπουν τις κάψουλες και στρέφονται στους κόκκους
World

Τέλος οι κάψουλες καφέ;

Πώς οι αλλεπάλληλες κρίσεις που αντιμετώπισε ο καφές από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση αλλάζει τις τάσεις

Μελίνα Ζιάγκου
Μειώσεις τιμών: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή βάζει δύσκολα στο νέο «κύμα» εκπτώσεων
Economy

Μειώσεις τιμών: Δυσκολεύει το στοίχημα της 1ης Σεπτεμβρίου

Η άνοδος του πετρελαίου και το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα προβληματίζουν τη βιομηχανία για τις μειώσεις τιμών - Οι ενστάσεις για το χρονοδιάγραμμα

Δημήτρης Χαροντάκης
Πολεοδομίες σε κρίση: Η υπόθεση της Ρόδου και το σχέδιο για την επόμενη ημέρα
Ακίνητα

Το πόρισμα-φωτιά για τη Ρόδο και οι σκιές στις ΥΔΟΜ όλης της χώρας

Ελλιπείς ελέγχους για έκδοση αδειών και παραλείψεις στη βεβαίωση προστίμων αυθαιρέτων εντόπισε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στη Ρόδο - Η επόμενη μέρα για τις πολεοδομίες

Μάχη Τράτσα
Ερμιόνη: Η νέα επένδυση του σεΐχη Ταχνούν για… τουρίστες και εργαζομένους
Τουρισμός

Ο σεΐχης, η Ερμιόνη και το νέο μοντέλο φιλοξενίας

Το νέο ξενοδοχείο των 612 κλινών δίπλα στο Scarlet Beach Resort στην Ερμιόνη σχεδιάζεται να καλύψει όχι μόνο τις ανάγκες επισκεπτών αλλά και τη στέγαση εργαζομένων

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Business
ElvalHalcor: Αύριο ξεκινά η διαπραγμάτευση για τις νέες μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Business

ElvalHalcor: Πρεμιέρα στις 22/7 για τις νέες μετοχές στο ΧΑ

Υπερκαλύφθηκε η ΑΜΚ της ElvalHalcor κατά 2,75 φορές - Πότε κατανέμονται οι μετοχές

Τράπεζα Χανίων: Συμμετέχει στο πιλοτικό πρόγραμμα για το ψηφιακό ευρώ
Τράπεζες

Η Τράπεζα Χανίων συμμετέχει στο πιλοτικό πρόγραμμα για το ψηφιακό ευρώ

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων επιλέχθηκε από το Ευρωσύστημα για να συμμετάσχει στο πιλοτικό πρόγραμμα ανάπτυξης και δοκιμής του ψηφιακού ευρώ

Καφούνης (ΕΣΕΕ): Κίνδυνος για νέα λουκέτα στο εμπόριο
Business

Κίνδυνος για νέα λουκέτα στο εμπόριο, λέει ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ

Ο Σταύρος Καφούνης επισήμανε ότι οι επιχειρήσεις καλούνται να διαχειριστούν διαρκείς αυξήσεις στο λειτουργικό τους κόστος, από τα ενοίκια και την ενέργεια έως το μισθολογικό κόστος

Γιάννης Μπρατάκος: Το νέο Πρόγραμμα Ανάπτυξης μπορεί να ενισχύσει ουσιαστικά την ελληνική οικονομία
Economy

Μπρατάκος: Οι πόροι του νέου αναπτυξιακού να περάσουν στην πραγματική οικονομία

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ υπογραμμίζει την ανάγκη οι πόροι να μετατραπούν σε πραγματική οικονομική αξία - Η επιχειρηματική κοινότητα ζητά ουσιαστική αξιοποίηση των εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων

Πειραιώς: Πέντε Διεθνείς Διακρίσεις στα Euromoney Awards for Excellence 2026
Τράπεζες

Με 5 διεθνείς διακρίσεις η Πειραιώς στα Euromoney Awards for Excellence 2026

Η τράπεζα Πειραιώς είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που βραβεύεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ως Europe's Best Bank for Corporate Responsibility

ΤτΕ: Σταθερή ήταν η ζήτηση για δάνεια από επιχειρήσεις και νοικοκυριά το β΄ τρίμηνο 2026
Τράπεζες

Πόσα δάνεια πήραν επιχειρήσεις και νοικοκυριά το β' τρίμηνο 2026

Για το γ' τρίμηνο του 2026, οι τράπεζες εκτιμούν ότι η συνολική ζήτηση τόσο από τις ΜΧΕ, όσο και από τα νοικοικυριά θα παραμείνει σχεδόν αμετάβλητη, αναφέρει η ΤτΕ

ΟΠΤΙΜΑ: Σε τροχιά ανάπτυξης και το 2025 – Πόνταρε σε ενίσχυση των σημάτων της και σε εξαγωγές
Business

Αναπτυξη για την Optima με όχημα τη φέτα Ηπειρος

Ο κύκλος εργασιών της ΟΠΤΙΜΑ το 2025 διαμορφώθηκε στα 222,5 εκατ. ευρώ έναντι 214,1 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 3,9%.

Latest News
Καύσωνας: Μέτρα για τη θερμική καταπόνηση των εργαζομένων
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Καύσωνας: Μέτρα για τη θερμική καταπόνηση των εργαζομένων

Υποχρεωτική η παύση εργασιών την Τετάρτη 22.07.2026, κατά το χρονικό διάστημα 13.00΄- 17.00΄, σε χειρωνακτικές εργασίες που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο στις περιοχές Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ανατολικής Πελοποννήσου και στο σύνολο της Αττικής

ElvalHalcor: Αύριο ξεκινά η διαπραγμάτευση για τις νέες μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Business

ElvalHalcor: Πρεμιέρα στις 22/7 για τις νέες μετοχές στο ΧΑ

Υπερκαλύφθηκε η ΑΜΚ της ElvalHalcor κατά 2,75 φορές - Πότε κατανέμονται οι μετοχές

Άμπου Ντάμπι: Εγκρίνει έργο φυσικού αερίου αξίας 6,2 δισ. δολαρίων
World

Άμπου Ντάμπι: Εγκρίνει έργο φυσικού αερίου αξίας 6,2 δισ. δολαρίων

Το Άμπου Ντάμπι ελπίζει να γίνει σημαντικός εξαγωγέας LNG, καθώς οι παγκόσμιοι αγοραστές αναζητούν ασφαλείς προμήθειες φυσικού αερίου.

Τραμπ: Ετοιμος να «πατήσει το κουμπί» σε περίπτωση που οι Χούθι επιβάλλουν αποκλεισμό της Ερυθράς Θάλασσας
Κόσμος

Ο Τραμπ απειλεί με σκληρή απάντηση τους Χούθι

Οι Χούθι απειλούν με αποκλεισμό της Ερυθράς Θάλασσας και ο πρόεδρος Τραμπ δηλώνει έτοιμος να κάνει «αυτό που πρέπει», σε περίπτωση που αυτό γίνει πράξη

ΑΧΙΑ – Alpha Finance: Στα 25,3 ευρώ η τιμή-στόχος για τη Cenergy
Business

Cenergy: Ανεβάζει στα 25,3 ευρώ την τιμή στόχο η AXIA - Alpha Finance

H ΑΧΙΑ – Alpha Finance ανεβάζει στα 25,3 ευρώ την τιμή-στόχο για τη Cenergy - Σύσταση για αγορά

Μέση Ανατολή: Νέα προβλήματα στη ναυσιπλοϊα απο την εμπλοκή των Χούθι
World

Νέο σοκ για την αγορά πετρελαίου από την εμπλοκή των Χούθι

Αλλαγή πορείας στην Ερυθρά θάλασσα για δυο tanker μετα από απειλές των Χούθι - Προβλήματα στις βασικές θαλάσσιες διαδρομές μεταφοράς πετρελαίου

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Greek Consumers Cut Costs as Holiday Spending Stays Cautious
English Edition

Greek Consumers Cut Costs as Holiday Spending Stays Cautious

Rising prices are reshaping shopping and travel habits in Greece, with consumers prioritizing value, comparing prices more carefully and choosing more affordable holiday options

ΑΑΔΕ: Καταβάλλεται η 2η δόση επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου κίνησης σε 88.833 αγρότες
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πληρωμή 24,79 εκατ. από την ΑΑΔΕ για επιστροφή ΕΦΚ πετρελαίου κίνησης

Το συνολικό ποσό της σημερινής καταβολής από την ΑΑΔΕ ανέρχεται σε 24.790.488,49 ευρώ και αφορά αγορές του 2ου τριμήνου 2026

Τράπεζα Χανίων: Συμμετέχει στο πιλοτικό πρόγραμμα για το ψηφιακό ευρώ
Τράπεζες

Η Τράπεζα Χανίων συμμετέχει στο πιλοτικό πρόγραμμα για το ψηφιακό ευρώ

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων επιλέχθηκε από το Ευρωσύστημα για να συμμετάσχει στο πιλοτικό πρόγραμμα ανάπτυξης και δοκιμής του ψηφιακού ευρώ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τραπεζικό ράλι επανέφερε τον Γενικό Δείκτη πάνω από τις 2.500 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Το ΧΑ ανέκτησε τις 2.500 μονάδες με οδηγό τις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 4,29%, ενώ ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στα υψηλά ημέρας στις 2.500,79 μονάδες

Καφούνης (ΕΣΕΕ): Κίνδυνος για νέα λουκέτα στο εμπόριο
Business

Κίνδυνος για νέα λουκέτα στο εμπόριο, λέει ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ

Ο Σταύρος Καφούνης επισήμανε ότι οι επιχειρήσεις καλούνται να διαχειριστούν διαρκείς αυξήσεις στο λειτουργικό τους κόστος, από τα ενοίκια και την ενέργεια έως το μισθολογικό κόστος

Γιάννης Μπρατάκος: Το νέο Πρόγραμμα Ανάπτυξης μπορεί να ενισχύσει ουσιαστικά την ελληνική οικονομία
Economy

Μπρατάκος: Οι πόροι του νέου αναπτυξιακού να περάσουν στην πραγματική οικονομία

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ υπογραμμίζει την ανάγκη οι πόροι να μετατραπούν σε πραγματική οικονομική αξία - Η επιχειρηματική κοινότητα ζητά ουσιαστική αξιοποίηση των εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων

Πειραιώς: Πέντε Διεθνείς Διακρίσεις στα Euromoney Awards for Excellence 2026
Τράπεζες

Με 5 διεθνείς διακρίσεις η Πειραιώς στα Euromoney Awards for Excellence 2026

Η τράπεζα Πειραιώς είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που βραβεύεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ως Europe's Best Bank for Corporate Responsibility

Καύσωνας: Αυξάνει τις οικονομικές πιέσεις στις χώρες της ΕΕ – Ορατός ο κίνδυνος πληθωρισμού στα τρόφιμα
Κλιματική αλλαγή

Γιατί ο καύσωνας απειλεί τις οικονομίες της ΕΕ

Ο καύσωνας επιβαρύνει ήδη με πολλά δις τα κράτη μέλη της ΕΕ - Ποιες είναι οι οικονομικές επιπτώσεις και ποιες χώρες επιβαρύνονται περισσότερο

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Wall Street: Άνοιγμα με άνοδο με στήριξη από ημιαγωγούς και θετικά αποτελέσματα
Wall Street

Θετικό άνοιγμα στην Wall Street με στήριξη από τους ημιαγωγούς

Η Wall Street κινείται θετικά την Τρίτη, λόγω των εταιρειών ημιαγωγών, καθώς οι επενδυτές «είδαν» πέρα από τις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο στο Ιράν

Woman Posed as Homeless While Living in Poolside Villa
English Edition

Woman Posed as Homeless While Living in Poolside Villa

Greek tax authorities uncover a €95M invoice fraud ring involving fake companies and vanished traders

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies