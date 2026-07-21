ΑΧΙΑ – Alpha Finance: Στα 25,3 ευρώ η τιμή-στόχος για τη Cenergy

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Στα 25,3 ευρώ αυξάνει την τιμή στόχο της Cenergy η ΑΧΙΑ – Alpha Finance, από 20,52 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας τη σύσταση για αγορά.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι κλάδοι καλωδίων και σωλήνων έχουν υποστεί ισχυρή αναβάθμιση λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας καθώς και από τις ισχυρότερες προσδοκίες για την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2025.

Η μετοχή της Cenergy έχει υπεραποδόσει έναντι του μέσου όρου των ανταγωνιστών της και πλέον διαπραγματεύεται με premium έναντι αυτών, αναφέρει στην ανάλυσή της η ΑΧΙΑ – Alpha Finance.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, η υπεραπόδοση της Cenergy εκτιμάται σε επίπεδο P/E στο +32% έναντι 7% του μέσου όρου του κλάδου καλωδίων, και έναντι +48% των ανταγωνιστών της στον κλάδο σωλήνων.

Έπειτα, η υπεραπόδοση του δείκτη EV/EBITDA για τη Cenergy διαμορφώνεται στο 27% έναντι +8% για τον κλάδο καλωδίων και +48% για τον κλάδο σωλήνων.

Ισχυρά αποτελέσματα στο α’ τρίμηνο 2206

Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2026 υπογράμμισαν τα ισχυρά μεγέθη της αγοράς, με το περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA της Cenergy να αγγίζει ιστορικό υψηλό στο 19,7%, τονίζει η ΑΧΙΑ – Alpha Finance.

Όπως αναφέρουν οι αναλυτές, η εταιρεία διατήρησε τις προβλέψεις της για το οικονομικό έτος 2026 στα 370-400 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα σχόλια της διοίκησης, η υποκείμενη αγορά είναι ισχυρή και τα αναμενόμενα περιθώρια κέρδους βάσει μεγάλου ανεκτέλεστου σε έργα παραμένουν ισχυρά.

Επιπλέον, μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου, ανακοινώθηκε ότι η Cenergy επιλέχθηκε ως προμηθευτής για τμήματα των έργων του ΑΔΜΗΕ στα Δωδεκάνησα και το Βόρειο Αιγαίο, συνολικής αξίας 2,4 δισ. ευρώ.

Οι συμφωνίες προμήθειας που συνδέονται με επιπλέον 2 δισ. ευρώ σχετικά με αυτά τα έργα δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, αφήνοντας περιθώρια ανόδου για τη Cenergy, αναφέρει η ΑΧΙΑ – Alpha Finance.

Αναβάθμιση εκτιμήσεων

Οι ισχυρές επιδόσεις της Cenergy οδήγησαν σε αναβαθμίσεις των εκτιμήσεων της αγοράς για το 2026 και το 2027. Μάλιστα, σύμφωνα με το Bloomberg οι εκτιμήσεις για τα καθαρά κέρδη του 2026 αυξήθηκαν στα 253 εκατ. ευρώ έναντι 211,75 ευρώ τον Δεκέμβριο του 2025.

Οι εκτιμήσεις της ΑΧΙΑ – Alpha Finance ανέρχονται στα 248,7 εκατ. ευρώ για το 2026 και στα 258 εκατ. ευρώ για το 2027.

Υπό το πρίσμα των ισχυρότερων συνθηκών της αγοράς, η αναλυτές αυξάνουν τις εκτιμήσεις τους για τους κλάδους καλωδίων και σωλήνων, με τα καθαρά κέρδη για την περίοδο 2026-2029 να οδεύουν προς αύξηση της τάξης του 2% έως 19%.

Η ΑΧΙΑ – Alpha Finance υπογραμμίζει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης των κλάδων αναμένεται να φτάσει το 2,6%, αφού υποστηρίζεται από τη δυναμική της αγοράς, ενώ το μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου αναμένεται να μειωθεί στο 8,1%.