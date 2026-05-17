Αθλητικά: Συρρικνώνεται συνεχώς η αγορά – Τι συμβαίνει το 2026

Nike, την Adidas - των οποίων τα έσοδα το 2025 σημείωσαν ρεκόρ - και τη New Balance, οι οποίες μαζί αντιπροσώπευαν το 74%

World 17.05.2026, 09:56
Σχολιάστε
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

Αν το 2025 ήταν μια χρονιά ύφεσης για την παγκόσμια αγορά αθλητικών παπουτσιών, το 2026 φαίνεται ότι θα πάει ένα βήμα παρακάτω, στη συρρίκνωση.

Μελέτη της Heuritech εκτιμά ότι η ευρωπαϊκή αγορά αναμένεται να συρρικνωθεί πιο απότομα φέτος, με τις πωλήσεις να προβλέπονται να μειωθούν κατά 5% το τέταρτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με μια πιο μέτρια πτώση 3% στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παρά αυτή τη σχετική ανθεκτικότητα στην αγορά των ΗΠΑ, και οι δύο περιοχές βρίσκονται σε σταθερή πτωτική τροχιά από τρίμηνο σε τρίμηνο.

Η γυναικεία αγορά στην ΕΕ αναμένεται να συρρικνωθεί κατά 4%

Τρεις οι κυρίαρχοι παίκτες στα αθλητικά

Το 2025, η αγορά αθλητικών παπουτσιών κυριαρχούνταν σε μεγάλο βαθμό από τρεις μάρκες: τη Nike, την Adidas – των οποίων τα έσοδα το 2025 σημείωσαν ρεκόρ – και τη New Balance, οι οποίες μαζί αντιπροσώπευαν το 74% της παγκόσμιας αγοράς. Η Nike έκλεισε το έτος με μερίδιο 34%, ακολουθούμενη από την Adidas με 26% και τη New Balance με 14%.

Ενώ οι τρεις πρώτες παρέμειναν αμετάβλητες, η ηγέτιδα της αγοράς είδε το μερίδιό της να μειώνεται, αντανακλώντας τον εντεινόμενο ανταγωνισμό και τη μείωση των κενών στην κορυφή.

Ένα επιπλέον 20% της αγοράς κατείχαν οι επτά άλλες μάρκες στην πρώτη δεκάδα, ανεβάζοντας το συνδυασμένο μερίδιο των 10 κορυφαίων παικτών σε σχεδόν 95% της παγκόσμιας αγοράς. Μεταξύ των μεσαίων εμπορικών σημάτων, η Asics (4η) και η Onitsuka Tiger (10η) σημείωσαν τα μεγαλύτερα κέρδη μεριδίου αγοράς κατά τη διάρκεια του έτους. Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν, κατά σειρά, οι Vans, Puma, Jordan, On και Converse.

Τι φέρνει το 2026

Μέχρι το 2026, η γυναικεία αγορά στην ΕΕ αναμένεται να συρρικνωθεί κατά 4% – η πιο απότομη πτώση από οποιοδήποτε άλλο τμήμα – σύμφωνα με στοιχεία της Heuritech.

Αντίθετα, η αμερικανική γυναικεία αγορά αναμένεται να αυξηθεί κατά ένα μέτριο 0,6%. Τα ανδρικά τμήματα παραμένουν σχετικά σταθερά και στις δύο περιοχές, με προβλεπόμενες μειώσεις 0,5% στην ΕΕ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο αγορές έχουν διαφορετικές πελατειακές βάσεις: τα αθλητικά παπούτσια αγοράζονται κυρίως από γυναίκες ηλικίας 36 ετών και άνω, ενώ για τους άνδρες το κοινό-στόχος είναι μεταξύ 16 και 35 ετών.

Στην αγορά των γυναικείων υποδημάτων, η Mizuno αναδείχθηκε ως η πιο δυναμική μάρκα όσον αφορά την προβολή το 2025, καταγράφοντας ισχυρή ανάπτυξη και στα τέσσερα τρίμηνα και κλείνοντας το έτος με την υψηλότερη μέση 12μηνη αύξηση +44%.

Η Onitsuka Tiger σημείωσε την ισχυρότερη επιτάχυνση στο δεύτερο εξάμηνο, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στο τέταρτο τρίμηνο με μέση ανάπτυξη 28%.

Η μάρκα On κατέλαβε την τρίτη θέση με μέσο όρο 12 μηνών 22,5%, παρά την επιβράδυνση της ανάπτυξης κατά τη διάρκεια του έτους. Μεταξύ των τριών κορυφαίων εμπορικών σημάτων με βάση το μερίδιο αγοράς, η New Balance κατέγραψε την ισχυρότερη αύξηση προβολής με +15%, η Adidas αυξήθηκε κατά 5%, ενώ η Nike μειώθηκε κατά 8%.

Στην αγορά των ανδρικών ειδών, η ορατότητα αυξήθηκε μόνο μέτρια, χωρίς καμία μάρκα να παρουσιάζει έντονη δυναμική. Η Skechers αναδείχθηκε ως η κορυφαία μάρκα, διατηρώντας την υψηλότερη και σταθερότερη τριμηνιαία ανάπτυξη +22% το 2025 έναντι του 2024.

Οι On και Mizuno ακολούθησαν με ανάπτυξη 20% και 15% αντίστοιχα, αν και οι δύο παρουσίασαν σταδιακή επιβράδυνση κατά τη διάρκεια του έτους. Μεταξύ των σημαντικότερων παικτών, η Adidas σημείωσε ανάπτυξη κατά 5%, η New Balance κατά 3,6% και η Nike μειώθηκαν κατά 2%. Ενώ και οι τρεις εταιρείες έκλεισαν το έτος σχετικά σταθερά σε σύγκριση με το 2024, η καθεμία παρουσίασε σταδιακή απώλεια δυναμικής καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025.

Η Puma ήταν η μόνη μάρκα που σημείωσε ανάπτυξη στον τομέα της γυναικείας μόδας, με αύξηση 38%

Η αξία του ρετρό στα αθλητικά παπούτσια

Τους τελευταίους 12 μήνες στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Puma ξεχώρισε, καταγράφοντας την ισχυρότερη ανάπτυξη στους τομείς του Τρεξίματος και της Μόδας τόσο για άνδρες όσο και για γυναίκες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Puma ήταν η μόνη μάρκα που σημείωσε ανάπτυξη στον τομέα της γυναικείας Μόδας, με αύξηση 38%. Στον τομέα της Προπόνησης, η New Balance σημείωσε την ισχυρότερη ανάπτυξη μεταξύ των γυναικών, ενώ οι Asics και Mizuno ηγήθηκαν μεταξύ των ανδρών. Στον τομέα της Γιόγκα και του Πιλάτες, όπου οι προτιμήσεις των καταναλωτών επηρεάζονται από τις τάσεις στα αθλητικά υποδήματα, η New Balance και η Puma κατέγραψαν την ταχύτερη ετήσια ανάπτυξη.

Την ίδια περίοδο, τα Adidas Adizero και Nike P-6000 κατατάχθηκαν μεταξύ των τεσσάρων ταχύτερα αναπτυσσόμενων μοντέλων sneaker και για τα δύο φύλα. Το Puma Speedcat κατέγραψε την ισχυρότερη ανάπτυξη μεταξύ των γυναικών, με αύξηση 206% το 2025 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Για τους άνδρες, το Adidas Adizero ηγήθηκε με ανάπτυξη 150%, ακολουθούμενο από το Nike Shox TL με 96%.

Ως άμεση συνέπεια της άνθησης του τρεξίματος, τα παπούτσια για τρέξιμο υψηλών επιδόσεων κατείχαν το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025 τόσο για άνδρες όσο και για γυναίκες, ακολουθούμενα από τα ρετρό παπούτσια μπάσκετ. Επιπλέον, τα ρετρό αθλητικά παπούτσια είναι το μόνο τμήμα που προβλέπεται να αναπτυχθεί και για τα δύο φύλα, ενώ η καινοτομία θα διαδραματίσει βασικό ρόλο στην ανάπτυξη αναδυόμενων κατηγοριών όπως τα υβριδικά υποδήματα, σύμφωνα με τη μελέτη.

