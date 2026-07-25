Δασμοί Τραμπ: Νέες απειλές μετά το πρόστιμο της ΕΕ στην Google

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Με νέους δασμούς απείλησε τις ευρωπαϊκές εξαγωγές στις ΗΠΑ ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε αντίποινα για το πρόστιμο 1 δισ.στην Google της Alphabet ., εισάγοντας νέα αβεβαιότητα στις εμπορικές σχέσεις των δύο πλευρών, ακριβώς τη στιγμή που η χειρότερη ένταση φαινόταν να έχει τελειώσει προς το παρόν.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν εμπορική έρευνα «για την πρακτική της «ΛΗΣΤΕΙΑΣ» αμερικανικών εταιρειών και, κατ’ επέκταση, του Αμερικανού φορολογούμενου». Επικαλέστηκε το Άρθρο 301 του Εμπορικού Νόμου, το οποίο αφορά τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και έχει γίνει η αγαπημένη του νομική αρχή για την επαναφορά των δασμών που είχαν καταργηθεί νωρίτερα φέτος από το Ανώτατο Δικαστήριο.

«Οι κυρώσεις θα αντιστραφούν πλήρως και, αναμένουμε, να τους επιβληθεί ένας σημαντικός ΔΑΣΜΟΣ το συντομότερο δυνατό», έγραψε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ παραπονιέται εδώ και καιρό για τη ρύθμιση των αμερικανικών τεχνολογικών γιγάντων από την ΕΕ, παραπονούμενος ότι αντιμετωπίζει αυτές τις εταιρείες άδικα. Στην ανάρτησή του, ο πρόεδρος επέκρινε παρόμοιες ενέργειες κατά της Apple και της Amazon.com, αποκαλώντας τα πρόστιμα «παράνομη και εξαιρετικά μεροληπτική πρακτική».

Η απειλή αναστατώνει εκ νέου τις εμπορικές σχέσεις των ΗΠΑ λιγότερο από 24 ώρες αφότου η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι επιβάλλει δασμούς τουλάχιστον 10% σε προϊόντα από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, επικαλούμενη την επιθυμία περιορισμού των αγαθών που κατασκευάζονται με καταναγκαστική εργασία.

Τεχνολογικοί γίγαντες

Η ΕΕ επέβαλε την Πέμπτη το πρόστιμό της στην Google για παραβίαση του Νόμου περί Ψηφιακών Αγορών της Ένωσης, υπσοτηρίζοντας ότι η εταιρεία είχε ευνοήσει αθέμιτα τις δικές της υπηρεσίες αναζήτησης και εμπόδισε τους προγραμματιστές εφαρμογών να κατευθύνουν τους καταναλωτές σε προσφορές εκτός του Play Store της.

Σε δήλωσή της, η Google ανέφερε ότι «εξέφρασε τις ανησυχίες της σχετικά με τις επιπτώσεις των πρόσφατων αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εκτιμά τη συνεργασία της διοίκησης και της αμερικανικής κυβέρνησης».

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει με επιβολή δασμών εναντίον των μεγαλύτερων εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ, και έχει υλοποιήσει ορισμένες από αυτές τις απειλές, ενώ σε άλλες έχει κάνει πίσω.

Η έναρξη μιας νέας έρευνας σχετικά με τα πρόστιμα της ΕΕ στον τομέα της τεχνολογίας θα χρειαζόταν μήνες, αν και ο Τραμπ θα μπορούσε να επιστρέψει σε μια αδρανή έρευνα βάσει του άρθρου 301 σχετικά με τους ευρωπαϊκούς φόρους επί των ψηφιακών υπηρεσιών, η οποία είχε ξεκινήσει κατά την πρώτη θητεία του.

«Αυτό αλλάζει τη συζήτηση — είναι απογοητευτικό», δήλωσε η πρέσβειρα της Ιρλανδίας στις ΗΠΑ, Τζέραλντιν Μπερν Νέισον, σε συνέντευξή της στο Bloomberg Television σχετικά με την ανακοίνωση του Τραμπ την Παρασκευή. Σχετικά με την προηγούμενη απόφαση του Εμπορικού Εκπροσώπου των ΗΠΑ για τους δασμούς, είχε πει ότι η Ευρώπη την είχε καλωσορίσει ως «καλά νέα».

Οι ΗΠΑ και η ΕΕ κατέληξαν σε συμφωνία πέρυσι που περιόρισε τους αμερικανικούς δασμούς στις περισσότερες εισαγωγές από το μπλοκ στο 15%.

«Δεν κάνουμε διακρίσεις», δήλωσε ο Μπερν σχετικά με το πρόστιμο που επιβλήθηκε στη Google. «Δεν έχουμε κανένα ενδοιασμό και ελπίζουμε να καταλήξουμε σε διάλογο και να συζητήσουμε τι εννοεί ο πρόεδρος με αυτό».