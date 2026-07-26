 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(18) "International News"
    [1]=>
    string(16) "Political Issues"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(24) "Debated News & Politics1"
}

Τζον Μπόλτον: Πώς ο Τραμπ «αυτο-παγιδεύτηκε» στο Ιράν

Ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας και μεγάλος αρχιτέκτονας της παρεμβατικής γραμμής κατά της Τεχεράνης, επικρίνει βίαια την έλλειψη στρατηγικού οράματος του προέδρου των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Opinion 26.07.2026, 08:00
Σχολιάστε
Τζον Μπόλτον: Πώς ο Τραμπ «αυτο-παγιδεύτηκε» στο Ιράν
Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Το 2019, μετά από 17 μήνες πρώτης θητείας του στο Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τράμπ, οδήγησε σε παραίτηση έναν κορυφαίο προεκλογικό συνεργάτη του σε θέματα στρατηγικής και εθνικής ασφάλειας. Σήμερα ο Τζον Μπόλτον, πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του προέδρου και ιστορικός αρχιτέκτονας μιας πολύ επιθετικής γραμμής απέναντι στην Τεχεράνη, δίνει μια ασυμβίβαστη αξιολόγηση της στρατηγικής του Λευκού Οίκου για το Ιράν μετά τα χτυπήματα της 28ης Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με τον επίσης πρώην πρεσβευτή των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, η έλλειψη ενός συνεκτικού σχεδίου, η διπλωματική απομόνωση των Ηνωμένων Πολιτειών και το αμερικανικό εκλογικό ημερολόγιο, εξηγούν μια κατάσταση που είναι πλέον μπλοκαρισμένη, μεταξύ ενός αποδυναμωμένου καθεστώτος που εξακολουθεί να στέκεται και μιας αμερικανικής κυβέρνησης χωρίς σαφή κατεύθυνση.

Στα απομνημονεύματά του, The Room Where It Happened (2020), που ο Τραμπ προσπάθησε να αποτρέψει τη δημοσίευσή τους, ο Μπόλτον περιέγραψε ήδη έναν πρόεδρο που καθοδηγείται περισσότερο από προσωπικές πολιτικές εκτιμήσεις παρά από μια συνεκτική στρατηγική εθνικής ασφάλειας. «Δεν έχει καμία φιλοσοφία, κανένα στρατηγικό όραμα όσον αφορά την εθνική ασφάλεια», δηλώνει ο Τζον Μπόλτον σε συνέντευξή του στο γαλλικό «Λ’ Εξπρές». Πραγματικός καταπέλτης δε, ο πρώην προεδρικός σύμβουλος συνεχίζει τονίζοντας:

«…..Μέρος της σημερινής προβληματικής κατάστασης στη σύγκρουση με την Τεχεράνη, χρονολογείται από τις 28 Φεβρουαρίου: την ίδια στιγμή που ανακοίνωσε την έναρξη των χτυπημάτων, μαζί με το Ισραήλ, στις 3:30 π.μ., ο Τραμπ δεν διευκρίνισε ποιοι ήταν οι στόχοι του. Πολλοί πίστευαν ότι στόχευε στην αλλαγή καθεστώτος. Έδωσε την εντύπωση ότι τον Ιανουάριο, κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων που έβαλαν φωτιά στο Ιράν και που το καθεστώς κατέστειλε σε λουτρό αίματος, είχε ενθαρρύνει δημόσια τους Ιρανούς να «συνεχίσουν να διαμαρτύρονται» και να «πάρουν τον έλεγχο των θεσμών τους». Στην ομιλία του στις 28 Φεβρουαρίου, προειδοποίησε μάλιστα ότι ήταν «ίσως η τελευταία τους ευκαιρία». Η ομιλία φαινόταν να ανακοινώνει αλλαγή καθεστώτος. Αλλά δεν έθεσε καμία από τις προϋποθέσεις. Πρώτον, ποτέ δεν εξήγησε στον αμερικανικό λαό τι έκανε ή γιατί. Δεν μιλάω για στρατιωτικές επιχειρήσεις: μιλάω για την πολιτική ανάγκη ενός ηγέτη να δικαιολογεί στους συμπολίτες του τη χρήση βίας εναντίον μιας άλλης χώρας. Δεν το έκανε, και ακόμα δεν το έχει κάνει από τότε. Μέχρι σήμερα, κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα ποιοι είναι οι στόχοι της. Ωστόσο, η υποστήριξη για έναν πόλεμο πάντα διαβρώνεται με την πάροδο του χρόνου στις Ηνωμένες Πολιτείες: η μη οικοδόμηση αυτής της υποστήριξης από την αρχή το καθιστά πολύ πιο δύσκολο στη συνέχεια. Και αυτό που λέω για την κοινή γνώμη ισχύει και για το Κογκρέσο, το οποίο δεν έχει ενημερώσει ποτέ – παρόλο που οι εκλογές του Νοεμβρίου βαραίνουν το μυαλό όλων στην Ουάσιγκτον.

Τρίτο μειονέκτημα: δεν συμβουλεύτηκε κανέναν από τους συμμάχους. Ούτε το NATO, ούτε οι αραβικές χώρες του Κόλπου, ούτε η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα ή η Αυστραλία, οι οποίες ωστόσο εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο του Κόλπου. Αυτό εξηγεί εν μέρει την ευρωπαϊκή αντίδραση, όπου πολλοί είπαν: “αυτός δεν είναι δικός μας πόλεμος” – λάθος εκτίμησης κατά τη γνώμη μου, διότι είναι και πόλεμος της Ευρώπης. Αλλά ο Τραμπ δεν είχε κάνει τίποτα για να υποστηρίξει αυτό το επιχείρημα.

Ακόμα χειρότερα, μπλέχτηκε σε μια ιστορία χωρίς να ενισχύσει την εσωτερική αντιπολίτευση στο Ιράν, σε μια περίοδο όπου το καθεστώς ήταν εξαιρετικά μισητό.

Η οικονομία προκαλούσε μόνο φτώχεια. Οι γυναίκες είχαν ξεσηκωθεί, οι νέοι ήσαν αγανακτισμένοι και οι εθνοτικές μειονότητες ήσαν απόλυτα εχθρικές προς την κεντρική κυβέρνηση. Αλλά αυτή η αντιπολίτευση ήταν κακώς οργανωμένη: χρειαζόταν εξωτερική υποστήριξη – χρήματα, μέσα επικοινωνίας, όπλα. Θα μπορούσαμε να πάμε κοντά της και να τη ρωτήσουμε: τι χρειάζεσαι;

Ορισμένα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Μοσάντ και οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν προσεγγίσει τους Κούρδους στο βορειοδυτικό Ιράν, με την ιδέα να τους προμηθεύσουν με όπλα που θα μπορούσαν να αναδιανείμουν σε άλλες συνιστώσες της αντιπολίτευσης. Κανείς δεν ξέρει αν αυτό θα ήταν αρκετό, αλλά ήταν μια αρχή. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Τύπο, ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν τηλεφώνησε στον Τραμπ για να του ζητήσει να μην

οπλίσει τους Κούρδους – κάτι που είναι εύκολο να φανταστεί κανείς από την πλευρά του – και ο Τραμπ ενέδωσε. Επρόκειτο για μεγάλο λάθος. Όχι ότι αυτό θα ήταν αρκετό, αλλά θα μπορούσε να ήταν μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου κινητοποίησης της αντιπολίτευσης. Τίποτα από αυτά δεν έχει γίνει. Ακόμη και σήμερα, σε αυτό το θέμα, θα μπορούσε να δράσει – αλλά δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα το κάνει. Και ο ίδιος, πιστεύω, δεν το ξέρει……..».

Κατά τον Τζον Μπόλτον, ο Τράμπ, από έλλειψη στρατηγικής σκέψης που να υπερβαίνει προσωπικές του φαντασιώσεις και επιδιώξεις, δεν αξιοποιεί πλεονεκτήματα που διαθέτει στην περίπτωση της σύγκρουσης με την Τεχεράνη. Δεν χρησιμοποιεί έτσι συστηματικά και με συνέπεια οικονομικές και πολεμικές στρατηγικές, όταν οι τελευταίες θα μπορούσαν να έχουν θεαματικά αποτελέσματα. Έχει παρασύρει έτσι φίλους και συμμάχους σε μια μακρά κρίση, η οποία θα μπορούσε να ξεφύγει.

«……….Την ώρα που το καθεστώς του Ιράν στο εσωτερικό του αντιμετωπίζει αντιφάσεις, συγκρούσεις και αβεβαιότητες, υπάρχουν τρόποι να αναγκαστεί να αλλάξει. Δυστυχώς, όμως στην παρούσα φάση, ο Αμερικανός Πρόεδρος ναι μεν εκτοξεύει απειλές προς φίλους και εχθρούς, αλλά περί ικανότητας δράσης, είναι αδύναμο να έχει αποτελέσματα. Ακόμα χειρότερα δε, χάνει φίλους……».,τονίζει ο πρώην προεδρικός σύμβουλος και δύσκολα θα μπορούσε να διαφωνήσει κανείς μαζί του.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Αυστραλία: Θα θέσει το ζήτημα των δασμών στον Τραμπ
World

Αυστραλία: Θα θέσει το ζήτημα των δασμών στον Τραμπ
ΥΠΕΝ: Σε 1 στους 2 δήμους της χώρας έργα ύδρευσης και αποχέτευσης
Κλιματική αλλαγή

ΥΠΕΝ: Σε 1 στους 2 δήμους της χώρας έργα ύδρευσης και αποχέτευσης
Ρωσία: Θα άρει την απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ όταν ανακάμψει η αγορά
Ενέργεια

Ρωσία: Θα άρει την απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ όταν ανακάμψει η αγορά
Αναπτυξιακός νόμος: Εντονο ενδιαφέρον στα 3 βασικά καθεστώτα
Economy

Ισχυρό ενδιαφέρον στα 3 βασικά καθεστώτα του αναπτυξιακού
Εξωδικαστικός μηχανισμός: Ανοίγει τη Δευτέρα – Οι κρίσιμες λεπτομέρειες
Economy

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Ανοίγει τη Δευτέρα – Οι κρίσιμες λεπτομέρειες
Αγρότες: Πώς θα κάνουν δωρεάν διακοπές
Τουρισμός

Δωρεάν διακοπές για αγρότες - Τα ποσά και οι περιοχές

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Πετρέλαιο: Τα σενάρια των αναλυτών για το Brent μετά το ράλι 10%
Commodities

Τα σενάρια Goldman και UBS για το Brent μετά το ράλι 10%

Το πετρέλαιο κινείται στο ρυθμό των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή - Tο σενάριο των 120 δολαρίων

Τζούλη Καλημέρη
Καύσιμα: Μία ανάσα από τα 2 ευρώ και με επιδότηση
Πετρέλαιο

Μια ανάσα από τα 2 ευρώ τα καύσιμα και με επιδότηση

Η έκπτωση των διυλιστηρίων τρέναρε… τη μέση τιμή των 2 ευρώ στα καύσιμα – Επιστρέφουν «πυροσβεστικά» μέτρα

Χρήστος Κολώνας
Παλιά κτίρια: Νέα «δεξαμενή» για κατοικίες – Τι αλλάζει στις χρήσεις ακινήτων
Ακίνητα

Κατοικίες από παλιά εργοστάσια και αποθήκες - Τι αλλάζει

Πράσινο φως για μετατροπές υφιστάμενων κτιρίων σε κατοικίες - Ποιες κατηγορίες ακινήτων αφορά η νέα ρύθμιση - Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και ποιοι οι περιορισμοί

Μάχη Τράτσα
Τεχνητή νοημοσύνη: Ποιες εταιρείες ξοδεύουν τα περισσότερα σε υποδομές
Tεχνητή νοημοσύνη

Ποιες εταιρείες ξοδεύουν τα περισσότερα σε υποδομές ΑΙ

Οι μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο ξοδεύουν τώρα εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για να εξασφαλίσουν τη θέση τους στην τεχνητή νοημοσύνη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Paramount: Νέα αναβολή στη συμφωνία με τη Warner Bros. Discovery
World

Paramount και Warner Bros. «παγώνουν» τη συμφωνία των 110 δισ.

Οι δύο πλευρές, Paramount Skydance και Warner Bros. Discovery, συμφώνησαν να μην προχωρήσουν στο κλείσιμο της συναλλαγής πριν από τον Ιούνιο, εν μέσω δικαστικής διαμάχης

Γιώργος Πολύζος
Στοά Αρσακείου: Ανοίγει τις πύλες τη Δευτέρα – Η επένδυση των 40 εκατ. και η Lidl
Business

Ξεκινά το soft opening της Στοάς Αρσακείου – Οι στόχοι

Τη Δευτέρα αρχίζει το πιλοτικό άνοιγμα για τη Στοά Αρσακείου – Το εγχείρημα των 40 εκατ. ευρώ, οι 300 Έλληνες παραγωγοί και ο στόχος για έως 10.000 επισκέπτες την ημέρα

Γιώργος Μανέτας
Μισθοί: Η σύγκλιση της Ελλάδας με την Ευρώπη περνά από την παραγωγικότητα
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πώς θα φθάσει η Ελλάδα σε μισθούς... Ευρώπης

Μεγάλη παραμένει η απόσταση που χωρίζει την Ελλάδα από την Ευρώπη - Πώς θα... ξεκολλήσουν οι μισθοί

Αλέξανδρος Κλώσσας
Μότσαρτ: Ο σπεκουλαδόρος δούκας, η απλήρωτη αμοιβή και το χειρόγραφο που βρέθηκε 248 χρόνια αργότερα
Tέχνη και Ζωή

Ο απατεώνας δούκας που εξαπάτησε τον Μότσαρτ

Ένας αρχειονόμος βρήκε το 248 ετών σημειωματάριο του Μότσαρτ και τα χαμένα αριστουργήματα που κρύβονται μέσα του αφηγούνται μια τρελή ιστορία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από Opinion
Τζον Μπόλτον: Πώς ο Τραμπ «αυτο-παγιδεύτηκε» στο Ιράν
Opinion

Οι ΗΠΑ στην παγίδα του Ιράν

Ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας και μεγάλος αρχιτέκτονας της παρεμβατικής γραμμής κατά της Τεχεράνης, επικρίνει βίαια την έλλειψη στρατηγικού οράματος του προέδρου των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος
Περί κουλτούρας της καινοτομίας και ανάπτυξης
Opinion

Ο «εχθρός» της καινοτομίας

Όταν οι πολιτικοί αδυνατούν να δουν πιο μακρυά από την ρουτίνα, προκαλούν κρίσεις που ενδέχεται να είναι καταλυτικές για την ίδια τη ζωή

Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος
Με φιέστα και κορδέλα…
Opinion

Με φιέστα και κορδέλα…

Γκάζι στα εγκαίνια και τις προεκλογικές εκδηλώσεις φρένο στις μεταρρυθμίσεις

Χρήστος Κολώνας
Πετρέλαιο και μέταλλα
Opinion

Πετρέλαιο και μέταλλα

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις διατηρούν τη μεταβλητότητα στις αγορές εμπορευμάτων.

Συμεών Μαυρουδής
Εκτεθειμένη η Ελλάδα
Opinion

Εκτεθειμένη η Ελλάδα

Το πρώτο εξάμηνο του 2026 ήταν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πόσο εύθραυστη είναι η μάχη κατά του πληθωρισμού

Γιάννης Αγουρίδης
Ελληνικός τουρισμός: Βαριά βιομηχανία χωρίς… υποδομές
Απόψεις

Βαριά βιομηχανία χωρίς... υποδομές

Ο ελληνικός τουρισμός συνεχίζει να σπάει ρεκόρ, όμως πίσω από τους αριθμούς κρύβονται οι χρόνιες αδυναμίες

Γιώργος Μανέττας
Φόροι: Υποχρεώσεις, συνέπεια… και ψίχουλα
Opinion

Υποχρεώσεις, συνέπεια… και ψίχουλα

Κάθε χρόνο η Πολιτεία αναζητά τρόπους να διευκολύνει όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές

Ντίνος Σιωμόπουλος
Latest News
Αυστραλία: Θα θέσει το ζήτημα των δασμών στον Τραμπ
World

Αυστραλία: Θα θέσει το ζήτημα των δασμών στον Τραμπ

Η κυβέρνηση των Εργατικών υπό την ηγεσία του Αλμπανέζε χαρακτήρισε τους νέους δασμούς ως αδικαιολόγητους

ΥΠΕΝ: Σε 1 στους 2 δήμους της χώρας έργα ύδρευσης και αποχέτευσης
Κλιματική αλλαγή

ΥΠΕΝ: Σε 1 στους 2 δήμους της χώρας έργα ύδρευσης και αποχέτευσης

Το ΥΠΕΝ έχει ανακοινώσει παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν 901 έργα σε πάνω από 170 Δήμους συνολικού ύψους 3,4 δισ. ευρώ, για ύδρευση και αποχέτευση

Ρωσία: Θα άρει την απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ όταν ανακάμψει η αγορά
Ενέργεια

Ρωσία: Θα άρει την απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ όταν ανακάμψει η αγορά

Η κατάσταση των καυσίμων σταθεροποιείται υποστηρίζει ο αναπληρωτής πρωθυπουργός

Αναπτυξιακός νόμος: Εντονο ενδιαφέρον στα 3 βασικά καθεστώτα
Economy

Ισχυρό ενδιαφέρον στα 3 βασικά καθεστώτα του αναπτυξιακού

Πρόκειται για τα πρώτα καθεστώτα που προβλέπονται στον νέο Αναπτυξιακό νόμο, τα οποία είχαν προκηρυχθεί και, λόγω της αυξημένης ανταπόκρισης από την αγορά, επαναπροκηρύχθηκαν άμεσα

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Ανοίγει τη Δευτέρα – Οι κρίσιμες λεπτομέρειες
Economy

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Ανοίγει τη Δευτέρα – Οι κρίσιμες λεπτομέρειες

Οι οφειλέτες μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ

Αγρότες: Πώς θα κάνουν δωρεάν διακοπές
Τουρισμός

Δωρεάν διακοπές για αγρότες - Τα ποσά και οι περιοχές

Τι προβλέπουν τα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας του ΟΠΕΚΑ για τους αγρότες

Κώστας Παπαδής
Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχειρίσεις Ακινήτων: Ποιες αλλαγές φέρνει στη συμπλήρωση του Ε9
Experts

Ποιες αλλαγές φέρνει το ΜΙΔΑ στη συμπλήρωση του Ε9

Ποιοι νόμοι τροποποιούνται και τι φέρνει το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχειρίσεις Ακινήτων - Τα πρόστιμα

Απόστολος Αλωνιάτης
Καφές: Οι χώρες που καταναλώνουν τον περισσότερο και οι θεριακλήδες κάτοικοι
Commodities

Ποιες χώρες καταναλώνουν τον περισσότερο καφέ

Ο καφές παραμένει το δεύτερο περισσότερο διακινούμενο εμπόρευμα παγκοσμίως, με την Ελλάδα να βρίκσεται στις ψηλότερες θέσεις στην κατανάλωση ανά κάτοικο

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Βιομηχανίες τροφίμων στην αντεπίθεση – Η συνταγή ΜΕΒΓΑΛ, Agrino και Θεόνη για να κερδίσουν μερίδια
Business

Ακρίβεια και κλίμα ξαναγράφουν τη βιομηχανία τροφίμων

Η στροφή σε υγιεινά σνακ, η κλιματική αλλαγή και η αναζήτηση οικονομικών προτάσεων από τους καταναλωτές ωθεί τις ελληνικές βιομηχανίες τροφίμων σε στρατηγικές επενδύσεις

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Τεχνητή νοημοσύνη: Ποιες εταιρείες ξοδεύουν τα περισσότερα σε υποδομές
Tεχνητή νοημοσύνη

Ποιες εταιρείες ξοδεύουν τα περισσότερα σε υποδομές ΑΙ

Οι μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο ξοδεύουν τώρα εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για να εξασφαλίσουν τη θέση τους στην τεχνητή νοημοσύνη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ταμείο Ανάκαμψης: Μπορεί το ΕΠΑ να καλύψει το κενό στην ανάπτυξη;
Economy

Μπορεί το ΕΠΑ να καλύψει το κενό του RRF;

Η κυβέρνηση παρουσιάζει το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ως τον βασικό μηχανισμό που θα διατηρήσει τη δυναμική των δημοσίων επενδύσεων μετά τη λήξη του «Ελλάδα 2.0».

Αλέξανδρος Κλώσσας
Τζον Μπόλτον: Πώς ο Τραμπ «αυτο-παγιδεύτηκε» στο Ιράν
Opinion

Οι ΗΠΑ στην παγίδα του Ιράν

Ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας και μεγάλος αρχιτέκτονας της παρεμβατικής γραμμής κατά της Τεχεράνης, επικρίνει βίαια την έλλειψη στρατηγικού οράματος του προέδρου των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος
Το επενδυτικό στοίχημα της τεχνητής νοημοσύνης
Opinion

Το επενδυτικό στοίχημα της AI

Η επόμενη φάση της τεχνητής νοημοσύνης μεταφέρει το ενδιαφέρον από την ανάπτυξη στην αποδοτικότητα των επενδύσεων. Η αγορά συνεχίζει να επιβραβεύει τις εταιρείες που επεκτείνονται επιθετικά, όμως το πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα θα διαμορφωθεί από την ικανότητά τους να μετατρέψουν τις πρωτοφανείς κεφαλαιουχικές δαπάνες σε διατηρήσιμη δημιουργία αξίας.

Συμεών Μαυρουδής
Ελληνικές τράπεζες: Στο 7,8% το μερίδιό τους στη διεθνή χρηματοδότηση της ναυτιλίας
Τράπεζες

Οι ελληνικές τράπεζες κερδίζουν έδαφος στη χρηματοδότηση της ναυτιλίας

Οι τέσσερις ελληνικές τράπεζες αύξησαν κατά 37% το ναυτιλιακό τους χαρτοφυλάκιο το 2025, στα 23,6 δισ. δολάρια, σύμφωνα με την Petrofin Research

Λάμπρος Καραγεώργος
Ελληνική οικονομία: Η επόμενη «μάχη» μετά το δημόσιο χρέος
Economy

Η επόμενη «μάχη» για την Ελλάδα μετά το χρέος

Οι διαρθρωτικές αδυναμίες και οι αντοχές για την ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
AI smartphone: Η νέα μάχη των κινεζικών εταιρειών κινητής
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Κίνα μπαίνει στη μάχη για smartphone με AI

Η στροφή στην τεχνητή νοημοσύνη έρχεται σε μια περίοδο πίεσης για την παγκόσμια αγορά κινητών τηλεφώνων - Η κινεζική αγορά αναζητά νέο μοχλό ανάπτυξης

Γιώργος Πολύζος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies