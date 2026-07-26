Καύσιμα: Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων με την τιμή της βενζίνης να «καίει»

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με τους εθνικούς οδικούς άξονες και τα λιμάνια της χώρας να καταγράφουν οριακές πληρότητες, η κορύφωση της θερινής εξόδου των αδειούχων πραγματοποιείται φέτος υπό το βάρος μιας επώδυνης παραμέτρου: της υψηλής τιμής στα καύσιμα.

Τα αστικά κέντρα σταδιακά αδειάζουν και από νωρίς το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, στις εθνικές οδούς και τα ΚΤΕΛ επικρατούσε το αδιαχώρητο.

Βαθιά το χέρι στην τσέπη

Όμως, οι εκδρομείς καλούνται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη πριν καν ξεκινήσουν τις διακοπές τους, καθώς το κόστος της μετακίνησης εξελίσσεται σε έναν από τους μεγαλύτερους πονοκεφάλους του οικογενειακού προϋπολογισμού.

Υψηλές τιμές στα καύσιμα

Στα πρατήρια της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης φλερτάρει έντονα με το ψυχολογικό όριο των δύο ευρώ ανά λίτρο, ενώ στις νησιωτικές περιοχές και τους δημοφιλείς ηπειρωτικούς προορισμούς το έχει ήδη προσπεράσει.

Η μέση τιμή της αμόλυβδης στις Κυκλάδες φτάνει τα 2,234 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 2,159 ευρώ. Στα Δωδεκάνησα, η αμόλυβδη πωλείται κατά μέσο όρο 2,121 ευρώ και το πετρέλαιο 2,079 ευρώ το λίτρο.

Ακολουθούν η Κεφαλονιά, το Ηράκλειο και η Κέρκυρα, με τις τιμές τόσο της αμόλυβδης όσο και του πετρελαίου να ξεπερνούν τα 2 ευρώ το λίτρο.

Εκτός από τα καύσιμα και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, το κόστος διαμονής παραμένει, για τους παραθεριστές, το μεγαλύτερο έξοδο των διακοπών.

Πηγή In.gr