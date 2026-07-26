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Στενά του Ορμούζ: Τάνκερ εξερράγη, προσέκρουσε σε ναυτική νάρκη

Την είδηση έκανε γνωστή το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Tasnim

Κόσμος 26.07.2026, 16:31
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Στενά του Ορμούζ: Τάνκερ εξερράγη, προσέκρουσε σε ναυτική νάρκη
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Τάνκερ προσέκρουσε ναυτική νάρκη στα Στενά του Ορμούζ και εξερράγη, σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Tasnim.

Σύμφωνα με το ιρανικό μέσο, το τάνκερ είχε βγει εκτός της εγκεκριμένης από το Ιράν διαδρομής στα Στενά.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Σύμφωνα με το Reuters, οι ιρανικές αρχές δεν έχουν σχολιάσει επισήμως το γεγονός.

Το Ιράν έχει σταματήσει τις επιθέσεις σε χώρες του Κόλπου αφού οι ΗΠΑ σταμάτησαν τα πλήγματα στα ιρανικά εδάφη

Το Ιράν έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά των γειτονικών του χωρών στον Κόλπο διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησαν να βομβαρδίζουν το ιρανικό έδαφος, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του  ιρανικού στρατού επισημαίνοντας ότι η στρατηγική της Τεχεράνης βασίζεται στην «ανταπόδοση».

«Κατά τις δύο τελευταίες νύκτες, οι Αμερικανοί σταμάτησαν τις επιθέσεις του. Καθώς η στρατηγική μας βασίζεται ουσιαστικά στην ανταπόδοση, σταματήσαμε και από την πλευρά μας τις επιχειρήσεις μας», δήλωσε ο  Μοχάμαντ Ακραμινία κατά την διάρκεια συνέντευξης στην κρατική τηλεόραση.

Τις δύο προηγούμενες νύκτες δεν σημειώθηκαν αμερικανικοί βομβαρδισμοί κατά του Ιράν , ενώ  αμερικανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για πιθανή έλλειψη πυρομαχικών έπειτα από σχεδόν πέντε μήνες πολέμου.

Παρότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο μεγαλύτερης κλίμακας βομβαρδισμών, υπάρχει ύφεση των εχθροπραξιών έπειτα  από δύο εβδομάδες σφοδρών επιθέσεων μετά την εκεχειρία του Απριλίου.

Ταυτόχρονα με την διατύπωση των απειλών ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαιώνει ότι ο διάλογος με την Τεχεράνη δεν έχει διακοπεί.

Πηγή: in.gr

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