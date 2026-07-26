Μαλαισία: Αναλαμβάνει το Γκραν Πρι της F1 του Μπαχρέιν λόγω του πολέμου

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Η Μαλαισία θα αναλάβει τον αγώνα της Formula 1 που ήταν προγραμματισμένος να γίνει στο Μπαχρέιν μετα τις ανακατατάξεις που προκαλεί η συνεχιζόμενη πολεμική αντιπαράθεση στη Μέση Ανατολή. Η πίστα Σεπάνγκ της Μαλαισίας θα φιλοξενήσει το επαναπρογραμματισμένο Γκραν Πρι του Μπαχρέιν τον Οκτώβριο, όπως ανακοινώθηκε.

Το αθλητικό πρακτορείο, ιδιοκτησίας της Liberty Media, ανέφερε σε ανακοίνωσή του για το Ουγγρικό Γκραν Πρι ότι ο αγώνας της 4ης Οκτωβρίου στην πίστα κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Κουάλα Λουμπούρ θα ονομαστεί επίσημα «Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia».

«Αυτά είναι φανταστικά νέα για τους οπαδούς μας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Formula 1, Στέφανο Ντομενικάλι, αναφερόμενος στη συμφωνία μεταξύ των κυβερνήσεων της Μαλαισίας και του Μπαχρέιν, καθώς και της αρμόδιας FIA και της Formula 1.

«Θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν ένα γεμάτο και συναρπαστικό ημερολόγιο της Φόρμουλα 1, ενώ παράλληλα θα δουν το άθλημα να επιστρέφει σε έναν εξαιρετικό χώρο.»

«Η Σεπάνγκ κατέχει μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία της Φόρμουλα 1. Θα προσφέρει ένα εντυπωσιακό σκηνικό για αγώνες και μια αξέχαστη εμπειρία για τους οπαδούς στην πίστα και τους θεατές σε όλο τον κόσμο.»

Οι ακυρώσεις του αγώνα του Απριλίου στο Σακχίρ και του Γκραν Πρι της Σαουδικής Αραβίας στην Τζέντα οφείλονταν στον πόλεμο του Ιράν και στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Η προσθήκη της Σεπάνγκ ανεβάζει το πρωτάθλημα πίσω σε 23 αγώνες, αν και υπάρχουν συνεχείς εικασίες σχετικά με το αν θα πραγματοποιηθούν οι δύο τελευταίοι γύροι της σεζόν στο Κατάρ και το Άμπου Ντάμπι.

Η ιταλική Ίμολα, έδρα της Ferrari, εξετάζεται ως εναλλακτικός τελικός αγώνας σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθούν και αυτοί οι αγώνες της Μέσης Ανατολής, σύμφωνα με ενημερωμένες πηγές στο Hungaroring.

Ο επαναπρογραμματισμένος αγώνας του Μπαχρέιν, σε μια πίστα που φιλοξένησε τελευταία φορά τη Formula 1 το 2017, αλλά αποτελεί αγώνα MotoGP, θα διεξαχθεί μεταξύ του Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν στις 26 Σεπτεμβρίου και του Grand Prix της Σιγκαπούρης στις 11 Οκτωβρίου.

Υπάρχουν πολλά προηγούμενα όπου μια χώρα διοργάνωσε έναν αγώνα με το όνομα μιας άλλης: η πίστα Nuerburgring της Γερμανίας φιλοξένησε το Γκραν Πρι του Λουξεμβούργου, το Γκραν Πρι του Αγίου Μαρίνου διεξήχθη για πολλά χρόνια στην Ίμολα και το Γκραν Πρι της Ελβετίας διεξήχθη στη Γαλλία.

Το κρατικό επενδυτικό ταμείο του Μπαχρέιν, Mumtalakat, κατέχει την πρωταθλήτρια της Φόρμουλα 1, McLaren, και το Γκραν Πρι είναι η μεγαλύτερη ετήσια αθλητική εκδήλωση του βασιλείου, που συμβάλλει στην προώθηση του Μπαχρέιν διεθνώς.

Η διοργάνωση υπόκειται σε τελικές συμφωνίες και έγκριση από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού της FIA, σημειώνει το Reuters.