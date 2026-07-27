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Λογαριασμοί ρεύματος: Το αόρατο κόστος των απλήρωτων οφειλών

Οι απλήρωτοι λογαριασμοί ρεύματος στα 3 δισ. ευρώ – Πόσο κοστίζουν στους συνεπείς καταναλωτές – Η λύση για τις παλιές οφειλές

Ηλεκτρισμός 27.07.2026, 07:00
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Λογαριασμοί ρεύματος: Το αόρατο κόστος των απλήρωτων οφειλών
Ρεπορτάζ Χρήστος Κολώνας

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Οι απλήρωτοι λογαριασμοί ρεύματος παραμένουν ένα βουνό.., ένα εμπόδιο για τον ανταγωνισμό στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Με σαφείς τάσεις υποχώρησης μεν, οι απλήρωτοι λογαριασμοί ρεύματος παραμένουν σε δυσθεώρητα ύψη με αποτέλεσμα οι συνεπείς καταναλωτές να επωμίζονται ένα αόρατο κόστος αλλά και οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας να αδυνατούν στη διαμόρφωση πιο ανταγωνιστικών τιμολογίων.

Οι απλήρωτοι λογαριασμοί ξεπερνούν τον ΕΝΦΙΑ

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία οι απλήρωτοι λογαριασμοί το 2025 ήταν στα 2,98 δισ. ευρώ. Πράγματι σε σχέση με το 2024 υποχώρησαν κατά 12,2% αφού τότε ήταν στα 3,39 δισ. ευρώ. Ήταν και το απόγειο μία ξέφρενης κούρσας, η οποία είχε συνδεθεί από την εποχή των μνημονίων. Ωστόσο, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές παραμένουν 23% υψηλότερες από το 2023 οπότε και ήταν στα 2,42 δισ. ευρώ.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος, οι απλήρωτοι λογαριασμοί ρεύματος του 2025 ( 2,975 δισ. ευρώ) ήταν περίπου 672 εκατ. ευρώ ή 29% υψηλότερες από το συνολικό ποσό ΕΝΦΙΑ που βεβαιώθηκε το 2025 ( 2,303 δισ. ευρώ).

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, το μεγάλο πρόβλημα με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές στο ρεύμα είναι οι παλαιοί οφειλέτες. Περισσότερα από τα μισά χρέη του 2025 — 1,525 δισ. ευρώ — συνδέονται με παλαιούς πελάτες, δηλαδή καταναλωτές που έχουν ήδη αποχωρήσει από τον προμηθευτή τους.

Η αναλογία ληξιπρόθεσμων ρεύματος – ποσού ΕΝΦΙΑ επαναλαμβάνεται και τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή το απόθεμα των απλήρωτων λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας κάθε έτους ξεπερνά έναν ολόκληρο ετήσιο ΕΝΦΙΑ!

Αξίζει δε να αναφερθεί ότι το 2025 η Χαμηλή Τάση συγκέντρωνε περίπου 2,128 δισ. ευρώ, δηλαδή περίπου 72% του συνολικού ποσού των 2,975 δισ. ευρώ.

Το πρόβλημα με τους παλαιούς οφειλέτες

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, το μεγάλο πρόβλημα με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές στο ρεύμα είναι οι παλαιοί οφειλέτες. Περισσότερα από τα μισά χρέη του 2025 — 1,525 δισ. ευρώ — συνδέονται με παλαιούς πελάτες, δηλαδή καταναλωτές που έχουν ήδη αποχωρήσει από τον προμηθευτή τους. Για τις απαιτήσεις αυτές η ανάκτηση είναι δυσκολότερη, γιατί η ενεργή συμβατική σχέση ανάμεσα σε πελάτη και πάροχο έχει τελειώσει.

Η ΡΑΑΕΥ υπολογίζει το σχετικό βάρος σε περίπου 59 ευρώ ανά μεγαβατώρα — σχεδόν 6 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα. Έτσι, μέρος του κόστους από το φαινόμενο του «ενεργειακού τουρισμού» καταλήγει να το επωμίζεται ο συνεπής καταναλωτής.

Η ελεύθερη αλλαγή προμηθευτή είναι βασικό δικαίωμα του καταναλωτή με βάση και την ισχύουσα νομοθεσία αλλά και το ευρωπαϊκό κανονιστικό δίκαιο. Όμως στην αγορά έχει δημιουργηθεί μία νέα τάση… Πρόκειται για ένα τέχνασμα επιτήδειων καταναλωτών προκειμένου να αποφεύγουν την πληρωμή των λογαριασμών ρεύματος.

Πρόκειται για εκείνους τους οφειλέτες που μετακινούνται επανειλημμένα πριν ενεργοποιηθούν τα διαθέσιμα μέτρα είσπραξης αφήνοντας χρέη σε διαδοχικούς παρόχους, δημιουργείται αυτό που η αγορά ονομάζει «ενεργειακό τουρισμό». «Το ισχύον πλαίσιο δεν διαθέτει καθόλου δικλίδες για τις συστηματικές αυτές περιπτώσεις», σημειώνουν στελέχη της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι απλήρωτοι λογαριασμοί και ποιος πληρώνει το κόστος

Οι απλήρωτοι λογαριασμοί ρεύματος δεν εξαφανίζονται…

Γίνονται επισφάλειες, αυξάνουν το κόστος χρηματοδότησης και περιορίζουν τη δυνατότητα των εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας να προσφέρουν χαμηλότερες τιμές, σύμφωνα με τα ίδια στελέχη των παρόχων. Η ΡΑΑΕΥ υπολογίζει το σχετικό βάρος σε περίπου 59 ευρώ ανά μεγαβατώρα — σχεδόν 6 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα. Έτσι, μέρος του κόστους από το φαινόμενο του «ενεργειακού τουρισμού» καταλήγει να το επωμίζεται ο συνεπής καταναλωτής.

Οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με πληροφορίες ζητούν την αντιμετώπιση του προβλήματος των παλαιών οφειλετών και συγκεκριμένα εκείνων που επιδίδονται στον «ενεργειακό τουρισμό»

Για να γίνει αντιληπτό το κόστος που επιβαρύνει τους συνεπείς καταναλωτές αρκεί να αναφερθεί πώς τα 6 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα αποτελούν το 40% της μέσης ανταγωνιστικής χρέωσης των σταθερών μπλε τιμολογίων για το 2025. Αυτή ανερχόταν σε 15,6 λεπτά του ευρώ ανά kWh.

Η πρόταση των παρόχων προς το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με πληροφορίες ζητούν την αντιμετώπιση του προβλήματος των παλαιών οφειλετών και συγκεκριμένα εκείνων που επιδίδονται στον «ενεργειακό τουρισμό».

Από την πρόταση τους, όπως είναι ευνόητο, εξαιρούνται οι ευάλωτοι πελάτες. Η συγκεκριμένη κατηγορία των νοικοκυριών που πραγματικά αδυνατεί να πληρώσει τον λογαριασμό ρεύματος θα πρέπει να τύχει προστασίας, με άτοκες ρυθμίσεις και ειδικές εγγυήσεις.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές η λύση βρίσκεται στην άμεση υιοθέτηση από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσω του Κώδικα Προμήθειας των ακόλουθων τριών βημάτων:

  • Να γίνεται πρώτα υποχρεωτική πρόταση διακανονισμού στον πελάτη με οφειλές·
  • Στη συνέχεια να λειτουργήσει το σύστημα επισήμανσης των ληξιπρόθεσμων οφειλών μέσω του ΔΕΔΔΗΕ· και τέλος
  • υπό αυστηρές προϋποθέσεις να παρέχεται η  δυνατότητα του προηγούμενου προμηθευτή να ενεργοποιεί μέτρα όταν ο πελάτης απορρίπτει ή παραβιάζει τη ρύθμιση. Με ρητή εξαίρεση όλων των κατηγοριών ευάλωτων πελατών και με πλήρη σεβασμό στην αναλογικότητα.

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