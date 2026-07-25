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Αγορές ενέργειας: Οι έξι τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον

Ποιοι θα επωφεληθούν από την σημαντική αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας - Οι επενδυτικές ευκαιρίες

Ηλεκτρισμός 25.07.2026, 19:00
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Αγορές ενέργειας: Οι έξι τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον
Επιμέλεια Τζούλη Καλημέρη

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Σημαντική αύξηση της τάξης του 60% θα καταγράψει η κατανάλωση ενέργειας έως το 2050, σύμφωνα με την έκθεση Global Power Market Outlook της Dow Jones Energy.

Το 2025 ο κόσμος κατανάλωσε 30.000 τεραβατώρες ενέργειας. Η ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων, οι ανάγκες ηλεκτροδότησης καθώς τα ορυκτά καύσιμα δίνουν την θέση τους στην ηλεκτρική ενέργεια για τις μεταφορές, τη θέρμανση και τη βιομηχανία θα οδηγήσουν την κατανάλωση παγκοσμίως σε 49.000 τεραβατώρες.

Η ηλιακή και η αιολική ενέργεια θα μπορούσαν να αποτελέσουν τις μεγαλύτερες νέες πηγές δυναμικότητας προσθέτοντας περισσότερα από 9.000 γιγαβάτ παραγωγής, σύμφωνα με τη μονάδα McCloskey της Dow Jones Energy. Αλλά δεν είναι οι μόνες. Χώρες όπως η Γαλλία βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην πυρηνική ενέργεια.

Η Ινδία και άλλες αγορές βασίζονται στον άνθρακα για παραγωγή βασικού φορτίου, αξιοπιστία και ενεργειακή ασφάλεια. Σχεδόν όλες οι χώρες προσθέτουν στο ενεργειακό μείγμα το φυσικό αέριο.

Ακολουθούν οι έξι καταλύτες που  θα διαμορφώσουν τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, σύμφωνα με την έκθεση.

1. Η ηλεκτροδότηση και τα κέντρα δεδομένων οδηγούν την ανάπτυξη της ενέργειας

Η ζήτηση ενέργειας στις ΗΠΑ θα αυξηθεί κατά 45% τα επόμενα 25 χρόνια, εκτιμά η McCloskey. Μόνο φέτος, οι ΗΠΑ θα χρειαστούν 4.771 τεραβάτ, ήτοι αύξηση 11% από το 2025.

Τα κέντρα δεδομένων είναι από τους μεγαλύτερους παράγοντες στις ΗΠΑ αλλά παγκοσμίως η ιστορία της ζήτησης αφορά περισσότερο τις χώρες που αυξάνουν τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας σε εργοστάσια, μεταφορές και νοικοκυριά.

Για παράδειγμα, η Κίνα θα χρειαστεί 80% περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια έως το 2050. Η κατανάλωση της Ινδίας προβλέπεται να αυξηθεί κατά 163%, λόγω της μεταποίησης, της βιομηχανικής ανάπτυξης και της αύξησης του πληθυσμού, λέει ο Anu Omojola, αναπληρωτής διευθυντής για τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας στην Dow Jones Energy και κύριος συγγραφέας της έκθεσης.

Data centers

Ένας απλός τρόπος για τους επενδυτές να αποτυπώσουν το θέμα είναι το iShares Global Utilities ETF, που περιλαμβάνει ονόματα όπως η NextEra Energy, η Iberdola στην Ισπανία και η National Grid στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το ETF έχει αυξηθεί κατά 11% φέτος και αποδίδει 2,6%, σύμφωνα με το Barron’s.

Οι επενδύσεις σε διεθνείς εταιρείες κοινής ωφέλειας μπορεί να είναι πιο δύσκολες. Η Νότια Κορέα, για παράδειγμα, ακμάζει ως κόμβος κατασκευής ημιαγωγών και τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά η Korea Electric Power, η κρατική εταιρεία κοινής ωφέλειας, έχει μειωθεί κατά 31% φέτος, καθώς έχει το «βάρος» του χρέους των 80 δισ. δολαρίων.

Οι εταιρείες κοινής ωφέλειας και οι παραγωγοί ενέργειας της Αργεντινής ενδέχεται να είναι πιο ελκυστικοί, καθώς η χώρα προωθεί μεταρρυθμίσεις στην αγορά ενέργειας που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τα κέρδη των εταιρειών.

Ωστόσο η αγορά ενέργειας στην Αργεντινή ενέχει δύο σημαντικούς κινδύνους. Οι φιλικές προς την αγορά μεταρρυθμίσεις μπορεί να μην διαρκέσουν και το ασταθές πέσο της θα μπορούσε να βλάψει τις αποδόσεις σε άλλο νόμισμα.

2.Η ηλιακή και η αιολική ενέργεια θα κυριαρχήσουν στις νέες επενδύσεις σε ενέργεια

Η ηλιακή και η αιολική ενέργεια δέχονται μαζικές επενδύσεις παγκοσμίως, εν μέρει χάρη στη μείωση του κόστους. Η επενδυτική εταιρεία Lazard εκτιμά ότι η μη επιδοτούμενη ηλιακή ενέργεια σε κλίμακα κοινής ωφέλειας κοστίζει 40 έως 98 δολάρια ανά μεγαβατώρα και η χερσαία αιολική ενέργεια κοστίζει 37 έως 99 δολάρια, σε σύγκριση με 51 έως 129 δολάρια για μια νέα μονάδα συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου.

Καθώς το δίκτυο εξαρτάται περισσότερο από τις καιρικές συνθήκες με ένα υψηλότερο μείγμα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι επενδύσεις σε μεταφορές θα είναι επίσης απαραίτητες, σύμφωνα με την έκθεση McCloskey. Αυτό θα μπορούσε να ενισχύσει εταιρείες όπως η MYR Group και η Hubbell. Η MYR κατασκευάζει γραμμές μεταφοράς και υποσταθμούς· η Hubbell προμηθεύει εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται σε δίκτυα υψηλής τάσης.

3. Αλλάζει ο ρόλος της παραγωγής θερμικών καυσίμων

Ο άνθρακας που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας λαμβάνει ανάσα ζωής στις ΗΠΑ, καθώς ο Πρόεδρος Τραμπ ασκεί πιέσεις στον κλάδο να παρατείνει τη διάρκεια ζωής των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με άνθρακα. Η ζήτηση είναι ισχυρότερη στις ασιατικές αγορές, όπως η Ινδία και η Κίνα, οι οποίες διαθέτουν τεράστια αποθέματα άνθρακα που σκοπεύουν να αξιοποιήσουν για λόγους ενεργειακής ασφάλειας και αξιοπιστίας του δικτύου.

Αυτό δεν καθιστά τους Αμερικανούς παραγωγούς θερμικού άνθρακα ελκυστικές επενδύσεις. Οι ασιατικές αγορές προμηθεύονται μεγάλο μέρος του άνθρακά τους από την εγχώρια αγορά ή από περιφερειακούς προμηθευτές χαμηλότερου κόστους. Οι Αμερικανοί παραγωγοί αντιμετωπίζουν περιορισμένη εξαγωγική ικανότητα και υψηλότερα έξοδα μεταφοράς, ενώ η εγχώρια ανάπτυξη είναι περιορισμένη.

Η καλύτερη ευκαιρία, αναφέρει το Barron’s ενδέχεται να είναι ο μεταλλουργικός άνθρακας, που χρησιμοποιείται για την παραγωγή χάλυβα. Η Warrior Met Coal εξελίσσεται σε έναν μεγαλύτερο και χαμηλότερου κόστους παραγωγό, καθώς το νέο ορυχείο της, το Blue Creek, στην Αλαμπάμα, αυξάνει σταδιακά την παραγωγή του. Με την ολοκλήρωση των δαπανών κατασκευής του ορυχείου, μεγαλύτερο μέρος των κερδών της θα αρχίσει να μετατρέπεται σε ελεύθερες ταμειακές ροές, ειδικά καθώς τα υψηλά έξοδα μεταφοράς ομαλοποιούνται. Οι κύριοι κίνδυνοι είναι οι χαμηλότερες παγκόσμιες τιμές του άνθρακα για τη χαλυβουργία και οι συνεχιζόμενες διαταραχές στο εμπόριο.

Η ανθεκτικότητα του άνθρακα περιπλέκει επίσης τις προοπτικές ανάπτυξης για τους εξαγωγείς LNG των ΗΠΑ. Αρκετές από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας διαθέτουν πλούσια αποθέματα άνθρακα. Μπορεί να κατασκευάσουν μονάδες φυσικού αερίου για να εξισορροπήσουν τις ΑΠΕ, αλλά οι μονάδες που χρησιμοποιούνται κυρίως κατά τις περιόδους αιχμής της ζήτησης ή όταν η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές είναι χαμηλή καταναλώνουν πολύ λιγότερο καύσιμο σε σύγκριση με τις γεννήτριες που λειτουργούν συνεχώς.

4. Τα σημεία συμφόρησης του δικτύου δημιουργούν νικητές… και αχρησιμοποίητα περιουσιακά στοιχεία

Οι περιορισμοί στη μεταφορά προκαλούν περικοπές στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Κίνα, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, σύμφωνα με την McCloskey. Οι χρόνοι αναμονής για τη διασύνδεση είναι τόσο μεγάλοι στις ΗΠΑ που τα κέντρα δεδομένων θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν έλλειμμα ισχύος 38 γιγαβάτ έως το 2028, σύμφωνα με την Morgan Stanley.

Η εταιρεία υπηρεσιών κοινής ωφέλειας Quanta Services και ο κατασκευαστής εξοπλισμού Eaton  αναμένεται να συνεχίσουν να επωφελούνται από τις προσπάθειες για την κατασκευή του δικτύου. Εν τω μεταξύ, οι κατασκευαστές κέντρων δεδομένων εγκαθιστούν όλο και περισσότερο τα δικά τους συστήματα ενέργειας ή επιλέγουν τοποθεσίες που έχουν συνδέσεις με το δίκτυο.

Oι πρώην τοποθεσίες εξόρυξης Bitcoin με συνδέσεις δικτύου γίνονται μερικές από τις ταχύτερες διαδρομές για την ισχύ της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η Morgan Stanley αποκαλεί αυτές τις μετατροπές τοποθεσιών τη λύση «χρόνου-απόδοσης» με την υψηλότερη πεποίθηση, εκτιμώντας ότι οι εταιρείες εξόρυξης, συμπεριλαμβανομένων των Galaxy Digital και Cipher Digital, ελέγχουν σχεδόν 25 γιγαβάτ πιθανής υπολογιστικής ισχύος.

5.Η πυρηνική ενέργεια επιστρέφει στην ατζέντα

Οι κυβερνήσεις και οι εταιρικοί αγοραστές ηλεκτρικής ενέργειας υποστηρίζουν ένα κύμα ανάπτυξης πυρηνικών αντιδραστήρων, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη πολλές δραστηριότητες.

Το υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ  προσφέρει δάνεια χαμηλού κόστους ύψους 17,5 δισ. δολαρίων, προκειμένου να βοηθήσει τους κατασκευαστές να παραγγείλουν εξαρτήματα με μακρά προθεσμία παράδοσης για 10 προτεινόμενους αντιδραστήρες AP1000 της Westinghouse. Το υπουργείο Ενέργειας διέθεσε επίσης σχεδόν 900 εκατομμύρια δολάρια για μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες. Η TerraPower, μια εταιρεία ανάπτυξης προηγμένων αντιδραστήρων που υποστηρίζεται από τον Μπιλ Γκέιτς, έλαβε πρόσφατα ομοσπονδιακή άδεια κατασκευής για τον πρώτο εμπορικό σταθμό της.

Βρετανία

Μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας υποστηρίζουν επίσης την πυρηνική ενέργεια· η Meta Platforms στηρίζει έργα που προτείνονται από τις Oklo και TerraPower, ενώ παράλληλα υπογράφει 20ετείς συμβάσεις για πυρηνική ενέργεια από τη Vistra. Η νεοσύστατη εταιρεία X-energy, που υποστηρίζεται από την Amazon.com, εισήχθη πρόσφατα στο χρηματιστήριο με αποτίμηση σχεδόν 12 δισ. δολαρίων, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 1 δισ. δολάρια κατά την αρχική δημόσια προσφορά της.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγικής ικανότητας απέχει ακόμη χρόνια. Οι νέοι σταθμοί αντιμετωπίζουν μακροχρόνια εμπόδια όσον αφορά την αδειοδότηση, τη χρηματοδότηση και την κατασκευή.

Η ευελιξία γίνεται τόσο πολύτιμη όσο και η παραγωγική ικανότητα

Καθώς τα φορτία των κέντρων δεδομένων αυξάνονται η McCloskey αναμένει ότι οι μπαταρίες θα γίνουν η κυρίαρχη πηγή ευελιξίας του δικτύου μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2030.

Ωστόσο, δεν θα είναι μια ομαλή πορεία. Οι δασμοί και οι περιορισμοί των ΗΠΑ σε προμηθευτές που συνδέονται με την Κίνα μειώνουν την πρόσβαση σε φθηνές κυψέλες μπαταριών, συμβάλλοντας στην αύξηση του κόστους αποθήκευσης σε κλίμακα κοινής ωφέλειας. Τα έσοδα ποικίλλουν ανάλογα με την αγορά και μπορούν να διαβρωθούν καθώς περισσότεροι προμηθευτές ανταγωνίζονται για τις ίδιες ευκαιρίες.

Ορισμένες κυβερνήσεις προσπαθούν να διευκολύνουν τη χρηματοδότηση έργων. Η Βραζιλία σχεδιάζει να αναθέσει 15ετή συμβόλαια στην πρώτη δημοπρασία μπαταριών.

Η ισπανική αγορά δυναμικότητας, ύψους 9 δισ. ευρώ, θα χρηματοδοτήσει την ετοιμότητα μπαταριών και άλλων πόρων όταν το δίκτυο βρίσκεται υπό πίεση. Και η Κίνα χρηματοδοτεί την ετοιμότητα μπαταριών για τα δίκτυά της.

Η προσθήκη μπαταριών ετοιμότητας στο δίκτυο των ΗΠΑ ενδέχεται να διαρκέσει κάποιο διάστημα.

Η μετατροπή χιλιάδων οικιακών συσκευών σε έναν αξιόπιστο πόρο για τη χονδρική αγορά είναι πιο δύσκολη από ό,τι υπονοεί η ιδέα του «εικονικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας».

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Σε άνοδο η μεταποίηση τον Ιούλιο στη Γερμανία

Η μεταποίηση στη Γερμανία τον Ιούλιο, κατέγραψε την ισχυρότερη άνοδο της παραγωγής εδώ και σχεδόν τεσσεράμισι χρόνια

Καλαφάτης: Ζωντανό εργαστήρι καινοτομίας η Χάλκη
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ

Καλαφάτης: Ζωντανό εργαστήρι καινοτομίας η Χάλκη

Το Διαδραστικό Πάρκο του ΕΚΕΤΑ και το Φωτοβολταϊκό Πάρκο της Χάλκης επισκέφθηκε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης

ΕΝΦΙΑ: Αλλάζει ο φόρος στα ακίνητα από το 2027
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Έρχεται...νέος ΕΝΦΙΑ το 2027 - Τι αλλάζει

Τι θα πρέπει να γνωρίζουν εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων για τις ανατροπές στον ΕΝΦΙΑ

Αγορές ενέργειας: Οι έξι τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον
Ηλεκτρισμός

Αγορές ενέργειας: Οι έξι τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον

Ποιοι θα επωφεληθούν από την σημαντική αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας - Οι επενδυτικές ευκαιρίες

Τζούλη Καλημέρη

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