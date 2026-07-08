ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 9% στο εμπορικό έλλειμμα στο πεντάμηνο

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Μειωμένο κατά 1,22 δισ. ευρώ εμφανίζεται το εμπορικό έλλειμμα στο πρώτο πεντάμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχειά που δημοσιοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Ειδικότερα το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2026 ανήλθε σε 12.452,6 εκατ. ευρώ (14.369,7 εκατ. δολάρια) έναντι 13.680,2 εκατ. ευρώ (14.611,5 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2025, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 9%. Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 259,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,3% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 211,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,9%.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Η συνολική αξία των εισαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2026 ανήλθε στο ποσό των 35.349,3 εκατ. ευρώ (41.220,5 εκατ. δολάρια) έναντι 33.848,2 εκατ. ευρώ (36.478,9 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ 4,4%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 447,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,7% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 466,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,7%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2025.

Η συνολική αξία των εξαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2026 ανήλθε στο ποσό των 22.896,7 εκατ. ευρώ (26.850,8 εκατ. δολάρια) έναντι 20.168,0 εκατ. ευρώ (21.867,4 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ 13,5%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 706,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,5% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 678,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,3%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2025.

Η εικόνα του Μαΐου για το εμπορικό έλλειμμα

Η συνολική αξία των εισαγωγών, κατά τον Μάιο ανήλθε στο ποσό των 7.035 εκατ. ευρώ (8.187,8 εκατ. δολάρια) έναντι 6.523,9 εκατ. ευρώ (7.336,0 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2025 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 7,8%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Μάιο 2026 παρουσίασε αύξηση κατά 11,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,2%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Μάιο 2026 παρουσίασε αύξηση κατά 28,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,5%, σε σχέση με τον μήνα Μάιο 2025.

Η συνολική αξία των εξαγωγών, κατά τον Μάιο ανήλθε στο ποσό των 5.071,2 εκατ. ευρώ (5.937,5 εκατ. δολάρια) έναντι 4.195,4 εκατ. ευρώ (4.745,9 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2025 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 20,9%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Μάιο 2026 παρουσίασε αύξηση κατά 164,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,1% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Μάιο 2026 παρουσίασε αύξηση κατά 153,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,7%, σε σχέση με τον μήνα Μάιο 2025.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Μάιο 2026 ανήλθε σε 1.963,8 εκατ. ευρώ (2.250,3 εκατ. δολάρια) έναντι 2.328,5 εκατ. ευρώ (2.590,1 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2025, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 15,7%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Μάιο 2026 παρουσίασε μείωση του ελλείμματος κατά 152,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,5%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Μάιο 2026 παρουσίασε μείωση κατά 124,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,5% σε σχέση με τον μήνα Μάιο 2025.