Bally’s Intralot: Αγορά μετοχών από την Deutsche Bank

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Σε απόκτηση 650.000 μετοχών της Bally’s Intralot Α.Ε. προέβη η τράπεζα Deutsche Bank στις 24 Ιουνίου, σε συνέχεια της από 16.6.2026 ανακοίνωσής της για την σύναψη Συμφωνίας Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης.

Η Deutsche Bank κατέχει συνολικά 2.909.585 μετοχές της εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,156% του συνόλου των μετοχών της.

Η Deutsche Bank απόκτησε τις 650.000 μετοχές της Bally’s Intralot με μέση τιμή κτήσης 1,206522 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 784.239,30 ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Deutsche Bank κατέχει συνολικά 2.909.585 μετοχές της εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,156% του συνόλου των μετοχών της.

Όπως έχει ανακοινωθεί, στη λήξη της η σύμβαση προβλέπει φυσικό διακανονισμό δια του οποίου, την ημερομηνία διακανονισμού, η Τράπεζα θα μεταβιβάσει δια πώλησης στην εταιρεία το σύνολο των μετοχών τις οποίες αποκτά.

Με τον φυσικό διακανονισμό της συναλλαγής, οι μεταβιβαζόμενες από την Τράπεζα στην Εταιρεία μετοχές θα καταστούν ίδιες μετοχές της Εταιρείας.

Η ανακοίνωση της Bally’s Intralot

Η Bally’s Intralot Α.Ε. (η «Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 16.6.2026 ανακοίνωσής της για την σύναψη Συμφωνίας Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης (η «Σύμβαση»), γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η τράπεζα Deutsche Bank AG (η «Τράπεζα») προέβη την 24/6/2026 σε απόκτηση 650.000 μετοχών της Εταιρείας με μέση τιμή κτήσης 1,206522 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 784.239,30 ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Deutsche Bank AG κατέχει συνολικά 2.909.585 μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,156% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Όπως έχει ανακοινωθεί ως ανωτέρω, στη λήξη της η Σύμβαση προβλέπει φυσικό διακανονισμό δια του οποίου, την ημερομηνία διακανονισμού, η Τράπεζα θα μεταβιβάσει δια πώλησης στην Εταιρεία το σύνολο των μετοχών τις οποίες αποκτά. Με τον φυσικό διακανονισμό της συναλλαγής, οι μεταβιβαζόμενες από την Τράπεζα στην Εταιρεία μετοχές θα καταστούν ίδιες μετοχές της Εταιρείας.