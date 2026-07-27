 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(22) "Technology & Computing"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(18) "Financial Industry"
    [1]=>
    string(23) "Artificial Intelligence"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
}

Τράπεζες: Σε ποιες υπηρεσίες εισέρχεται η Τεχνητή Νοημοσύνη

Οι τράπεζες υιοθετούν την Τεχνητή Νοημοσύνη στις συναλλαγές με τους πελάτες – Η είσοδος των AI Agents

Τράπεζες 27.07.2026, 07:00
Σχολιάστε
Τράπεζες: Σε ποιες υπηρεσίες εισέρχεται η Τεχνητή Νοημοσύνη
Ρεπορτάζ Αγης Μάρκου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός βρίσκεται ψηλά στην τραπεζική ατζέντα για τουλάχιστον 10 χρόνια. Μέχρι και την πανδημία, όμως, τα πράγματα δεν κινούνταν και τόσο γρήγορα. Ηταν οι διαφορετικές προτεραιότητες, οι σχετικές με την επούλωση των πληγών της ελληνικής χρεοκοπίας, που κρατούσαν χαμηλούς τους ρυθμούς τεχνολογικής αναβάθμισης των εγχώριων σχημάτων έως τις αρχές του 2020.

Το ξέσπασμα της υγειονομικής κρίσης, ωστόσο, επιτάχυνε τις εξελίξεις. Η ανάγκη για εξ αποστάσεως συναλλαγές προκάλεσε έναν άνευ προηγουμένου οργασμό εργασιών για την προσαρμογή των συστημάτων τους στα νέα δεδομένα. Τα καταστήματα έπρεπε να μείνουν κλειστά και μία σειρά από διαδικασίες που μέχρι πρότινος ήταν δυνατές μόνο στις φυσικές μονάδες μεταφέρθηκαν ταχύτατα στον digital κόσμο.

Με την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργούνται ψηφιακοί βοηθοί που είναι δίπλα στον πελάτη συνεχώς, χωρίς τα δεσμευτικά ωράρια των καταστημάτων ή των call centers

τράπεζες

Σήμερα, το κεντρικό αφήγημα των ελληνικών τραπεζών αφορά την ενοποίηση του ταξιδιού των πελατών τους στο φυσικό και τον online κόσμο

Οι επενδύσεις

Οι σχετικές επενδύσεις έφτασαν την τριετία 2020-2022 στη ζώνη του 1 δισ. ευρώ. Εκτοτε τα νούμερα έχουν αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Αυτή τη στιγμή εκτιμάται ότι συνολικά στον κλάδο οι δαπάνες για την πληροφορική κινούνται γύρω στα 800 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Κι αυτό διότι οι τράπεζες δεν έχουν μόνο τον εσωτερικό ανταγωνισμό να αντιμετωπίσουν, αλλά δέχονται πιέσεις από διεθνείς fintechs που κερδίζουν συνεχώς έδαφος στην ελληνική αγορά, με βασικό πλεονέκτημα τις προηγμένες ψηφιακές πλατφόρμες και την άμεση online εξυπηρέτηση.

Σήμερα, το κεντρικό αφήγημα των ελληνικών τραπεζών αφορά την ενοποίηση του ταξιδιού των πελατών τους στο φυσικό και τον online κόσμο, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται για κάθε ανάγκη, εφόσον το επιθυμούν, και εκτός καταστήματος.

Βασικός στόχος της στρατηγικής τους είναι η προσφορά όλων των τυποποιημένων λύσεων, που αντιμετωπίζονται ως εμπορεύματα, μέσω e-banking και m-banking. Ετσι, απελευθερώνονται εργατοώρες και οι τραπεζικοί σύμβουλοι επικεντρώνονται στην προώθηση πιο σύνθετων και σημαντικότερων για τους πελάτες υπηρεσιών, η παρουσίαση των οποίων καθιστά αναγκαία στις περισσότερες περιπτώσεις την ανθρώπινη επαφή. Η τελευταία μάλιστα μπορεί να γίνει και εξ αποστάσεως, με βιντεοκλήση.

Οι επιδόσεις

Τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας είναι ήδη ορατά. Πλέον, η πλειονότητα των απλών προϊόντων, σε ποσοστά που ξεπερνούν ακόμη και το 80% σε ορισμένες κατηγορίες, διατίθεται μέσω ψηφιακών δικτύων, χωρίς την υποστήριξη τραπεζοϋπαλλήλου. Παράλληλα, μία σειρά από άλλες ρυθμίσεις, σχετικές π.χ. με την ασφάλεια, τους λογαριασμούς και τις κάρτες, ολοκληρώνονται άμεσα διά των e-υπηρεσιών. Επιπλέον, το κινητό έχει καταστεί κυρίαρχο μέσο επαφής με την τράπεζα, με τους ενεργούς συνδρομητές του mobile banking να έχουν ήδη ξεπεράσει τα αντίστοιχα μεγέθη του e-banking.

Ετσι, στο δίκτυο των καταστημάτων το προσωπικό έχει την άνεση του χρόνου για εποικοδομητικές συζητήσεις με το πελατολόγιο, που αφορούν μακροχρόνιες και σημαντικότερες ανάγκες, όπως για παράδειγμα η διαμόρφωση ενός αποταμιευτικού χαρτοφυλακίου ή η λήψη ενός δανείου μεγάλης διάρκειας.

Η επόμενη μέρα

Τα παραπάνω θεωρούνται αυτονόητα από τις διοικήσεις των τραπεζών. Από εδώ και στο εξής, κινητήρια δύναμη των αλλαγών θα είναι η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ).

Ειδικότερα, με την αξιοποίησή της δημιουργούνται ψηφιακοί βοηθοί που είναι δίπλα στον πελάτη συνεχώς, χωρίς τα δεσμευτικά ωράρια των καταστημάτων ή των call centers.

Ηδη τα πρώτα δείγματα γραφής είναι εμφανή με την ενεργοποίηση παραθύρων συνομιλίας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες των πιστωτικών ιδρυμάτων. Εκεί ο συνδρομητής πληκτρολογεί το αίτημα ή την ερώτησή του και λαμβάνει αυτοματοποιημένες απαντήσεις. Κάποιες τράπεζες έχουν δώσει ακόμη και ονόματα (Eva, Σοφία) στους συγκεκριμένους βοηθούς, με στόχο να κάνουν τη συνομιλία να μοιάζει περισσότερο ανθρώπινη.

Σύμφωνα με τραπεζική πηγή, πρόκειται «για ένα πολύ μικρό βήμα προς την κατεύθυνση αυτοματοποίησης των διαδικασιών εξυπηρέτησης». Κατά τον ίδιο, «στην επόμενη ημέρα, που δεν θα αργήσει να έρθει, κυρίαρχο ρόλο θα έχουν οι ΑΙ Agents. Δηλαδή οι ψηφιακοί βοηθοί που θα μιλούν τη γλώσσα του πελάτη, θα τον καταλαβαίνουν ευκολότερα και θα εκτελούν για λογαριασμό του μία σειρά από εντολές».

Νέες συνεργασίες

Ηδη συστημικοί όμιλοι έχουν αναπτύξει συνεργασίες με εταιρείες του χώρου για τη δημιουργία των πρώτων φωνητικών Agents. Μέσω αυτών θα μπει τέλος στις αναμονές στα τηλεφωνικά κέντρα και στα περίπλοκα μενού επιλογών. Ο χρήστης θα περιγράφει με δικά του λόγια τι θέλει να κάνει και το σύστημα θα το αντιλαμβάνεται άμεσα. Ετσι, είτε θα ολοκληρώνει το αίτημα στη στιγμή ή θα μεταφέρεται η κλήση στον κατάλληλο εκπρόσωπο.

Σε πρώτη φάση, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση θα μπορούν να γίνονται εργασίες όπως επαναφορά κωδικών, διαχείριση περιστατικών απώλειας κάρτας, μεταβολή σε όρια συναλλαγών, παρακολούθηση αιτήσεων, μεταφορές χρημάτων και πληρωμές. Η σχετική λίστα θα εμπλουτίζεται συνεχώς.

Σε δεύτερο χρόνο, αυτού του τύπου η εξυπηρέτηση θα επεκταθεί σε όλα τα κανάλια, με τις τράπεζες να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο mobile banking.

Σήμερα οι συνδρομητές τους πρέπει να πλοηγηθούν στην εφαρμογή για να βρουν το σημείο από το οποίο μπορούν να πραγματοποιήσουν μία συναλλαγή.

Από το τρέχον περιβάλλον επιλογών και κουμπιών, λοιπόν, θα μεταβούμε σε ένα σύστημα όπου ο πελάτης θα λέει ή θα πληκτρολογεί το αίτημα ή το ερώτημά του και ο AI Agent θα το διεκπεραιώνει ή θα του δίνει σαφείς οδηγίες και απαντήσεις.

Το προσωπικό

Πάντως, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, οι άνθρωποι στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς θα παραμείνουν στον πυρήνα των δραστηριοτήτων τους. Οπως λένε, όσο κι αν εξελιχθεί η τεχνολογία, «η εμπιστοσύνη χτίζεται σε βάθος μέσω διαπροσωπικών σχέσεων που προϋποθέτουν την ανθρώπινη επαφή, τόσο τηλεφωνικά όσο και διά ζώσης.

Αυτό είναι το κλειδί για τη διάθεση πιο σύνθετων και κρίσιμων για τη ζωή του καθενός χρηματοοικονομικών προγραμμάτων, από τα οποία άλλωστε προέρχεται το βασικό κομμάτι των εσόδων μας». Επιπλέον, τονίζουν ότι οι τραπεζοϋπάλληλοι θα συνεχίσουν να παρεμβαίνουν όταν το σύστημα διαπιστώνει ότι το περιστατικό απαιτεί κρίση, διαπραγμάτευση ή ενσυναίσθηση.

Απλώς η ΑΙ θα διευκολύνει τη δουλειά τους, καθώς θα έχει προηγουμένως καταγράψει το πρόβλημα και ο πελάτης δεν θα χρειάζεται να το επαναλάβει. Αναγνωρίζουν, ωστόσο, πως πρόκειται για μία μετάβαση που ενέχει κινδύνους και γι’ αυτό χρειάζεται προσοχή. Αυτός είναι ο βασικός λόγος που μέχρι στιγμής δεν έχει προχωρήσει πιο γρήγορα η υιοθέτηση τεχνολογιών ΑΙ στην εξυπηρέτηση, παρά μόνο εσωτερικά για την υποστήριξη του προσωπικού. Το ρίσκο παροχής λανθασμένων απαντήσεων σε ερωτήματα ή εκτέλεσης ενεργειών με μεγαλύτερες οικονομικές συνέπειες είναι για την ώρα μεγάλο.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ (ΟΤ) – ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
ΣΒΑΠ: Αίτημα για πακέτο φορολογικών κινήτρων για εργαζόμενους και επενδύσεις στη μεταποίηση
Βιομηχανία

ΣΒΑΠ: Αίτημα για φορολογικά κίνητρα σε εργαζόμενους και επενδύσεις
Eurobank: Δωρεά για την αναβάθμιση των υποδομών στο Επιτηρητικό Φυλάκιο στη νησίδα Παναγιά
Εταιρική ευθύνη

Eurobank: Δωρεά στο Επιτηρητικό Φυλάκιο στη νησίδα Παναγιά
TRASTOR: Στα 867 εκατ. ευρώ η αξία του χαρτοφυλακίου το α’ εξάμηνο
Business

TRASTOR: Στα 867 εκατ. η αξία του χαρτοφυλακίου το α' εξάμηνο
Qualco: Μέρισμα 0,045 ευρώ ανά μετοχή
Business

Qualco: Μέρισμα 0,045 ευρώ ανά μετοχή
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αυξημένη η κυκλοφορία στους βασικούς αυτοκινητοδρόμους το πρώτο εξάμηνο του 2026
Μεταφορές

Γκάζι... στους αυτοκινητοδρόμους της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Sirec Energy: Εξαγόρασε εμπορικό ακίνητο στην Αθήνα
Business

Sirec Energy: Εξαγόρασε εμπορικό ακίνητο στην Αθήνα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τράπεζες: Σε ποιες υπηρεσίες εισέρχεται η Τεχνητή Νοημοσύνη
Τράπεζες

Πιάνει δουλειά στις τράπεζες η Τεχνητή Νοημοσύνη

Οι τράπεζες υιοθετούν την Τεχνητή Νοημοσύνη στις συναλλαγές με τους πελάτες – Η είσοδος των AI Agents

Αγης Μάρκου
Τα συρρικνούμενα περιθώρια κέρδους της Shein επιβάλλουν XXS… IPO
Reuters Breakingviews

Προς XXS... IPO η Shein - Τα «καμπανάκια»

Πολύ μακριά από την κορυφαία αποτίμησή της, ύψους σχεδόν 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε έναν γύρο χρηματοδότησης το 2022, βρίσκεται η Shein

Katrina Hamlin
Ελληνική οικονομία: Η επόμενη «μάχη» μετά το δημόσιο χρέος
Economy

Η επόμενη «μάχη» για την Ελλάδα μετά το χρέος

Οι διαρθρωτικές αδυναμίες και οι αντοχές για την ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
Δουνκέρκη: Το βιομηχανικό success story που θέλει η ΕΕ να αντιγράψει
World

Το success story που θέλει να αντιγράψει όλη η Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρνει νομοσχέδιο που θα απαιτεί από τις κυβερνήσεις να ορίσουν «περιοχές βιομηχανικής επιτάχυνσης»

Δημήτρης Σταμούλης
Σοκολάτα: Τους influencers επιστρατεύει η βιομηχανία για να ξανακερδίσει μερίδια
World

Η κρίση στο κακάο και η μάχη της σοκολατοβιομηχανίας στα social media

Οι ελβετικοί κολοσσοί στη σοκολάτα, Barry Callebaut, Lindt και Nestlé υπέδειξαν όλοι την κατακόρυφη αύξηση των τιμών του κακάο ως παράγοντα που επιβάρυνε τα κέρδη τους

Μελίνα Ζιάγκου
Wall Street: Ο«Big Short» προειδοποιεί ακόμα μια φορά για «φούσκα»
Wall Street

Ο «Big Short» προειδοποιεί ακόμα μια φορά για «φούσκα»

Το deja vu του Μπέρι που προέβλεψε την κρίση του 2008

Τζούλη Καλημέρη
Ταμείο Ανάκαμψης: Μπορεί το ΕΠΑ να καλύψει το κενό στην ανάπτυξη;
Economy

Μπορεί το ΕΠΑ να καλύψει το κενό του RRF;

Η κυβέρνηση παρουσιάζει το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ως τον βασικό μηχανισμό που θα διατηρήσει τη δυναμική των δημοσίων επενδύσεων μετά τη λήξη του «Ελλάδα 2.0».

Αλέξανδρος Κλώσσας
ΔΕΛΤΑ: Γιατί δεν βρίσκεται αγοραστής – Το CVC ζητά 300 εκατ. ευρώ
Τρόφιμα – ποτά

Η ΔΕΛΤΑ που κανείς... δεν αγοράζει - Τι εμποδίζει το deal

Οι επαφές με Θεοδωρόπουλο και Ελληνικά Γαλακτοκομεία για την ΔΕΛΤΑ δεν προχώρησαν - Ο χρόνος πιέζει το CVC να αναζητήσει εναλλακτική έξοδο 

Δημήτρης Χαροντάκης
Περισσότερα από Τράπεζες
ΣΒΑΠ: Αίτημα για πακέτο φορολογικών κινήτρων για εργαζόμενους και επενδύσεις στη μεταποίηση
Βιομηχανία

ΣΒΑΠ: Αίτημα για φορολογικά κίνητρα σε εργαζόμενους και επενδύσεις

Κατέθεσε υπόμνημα στον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δημήτρη Μαρκόπουλο, όπου ζητά -μεταξύ άλλων- φορολογικά κίνητρα για μπόνους και επανεπενδύσεις

TRASTOR: Στα 867 εκατ. ευρώ η αξία του χαρτοφυλακίου το α’ εξάμηνο
Business

TRASTOR: Στα 867 εκατ. η αξία του χαρτοφυλακίου το α' εξάμηνο

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, η TRASTOR επιτάχυνε την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος

Qualco: Μέρισμα 0,045 ευρώ ανά μετοχή
Business

Qualco: Μέρισμα 0,045 ευρώ ανά μετοχή

Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 24 Αυγούστου

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αυξημένη η κυκλοφορία στους βασικούς αυτοκινητοδρόμους το πρώτο εξάμηνο του 2026
Μεταφορές

Γκάζι... στους αυτοκινητοδρόμους της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Άνοδος 2,4% στην Αττική Οδό, 2,9% στην Εγνατία και 3,5% στην Κεντρική Οδό – Μικρή υποχώρηση 2,1% στη Νέα Οδό

Sirec Energy: Εξαγόρασε εμπορικό ακίνητο στην Αθήνα
Business

Sirec Energy: Εξαγόρασε εμπορικό ακίνητο στην Αθήνα

Η Sirec Energy εμβαθύνει τη συνεργασία της με την Blend Development μέσω της δεύτερης επένδυσής τους στον τομέα Brown-to-Green

Ελληνικός χρυσός: Εργα άνω των 7 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο της ΕΚΕ
Εταιρική ευθύνη

Ελληνικός χρυσός: Εργα άνω των 7 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο της ΕΚΕ

Το πρόγραμμα χρηματοδότησης τεχνικών μελετών, αποτελεί μέρος της συμφωνίας που υπέγραψαν τον Μάιο του 2025 ο Δήμος Αριστοτέλη και η Ελληνικός Χρυσός

Τράπεζες: Σε ποιες υπηρεσίες εισέρχεται η Τεχνητή Νοημοσύνη
Τράπεζες

Πιάνει δουλειά στις τράπεζες η Τεχνητή Νοημοσύνη

Οι τράπεζες υιοθετούν την Τεχνητή Νοημοσύνη στις συναλλαγές με τους πελάτες – Η είσοδος των AI Agents

Αγης Μάρκου
Latest News
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Με άνοδο στο ξεκίνημα της εβδομάδας
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Με άνοδο ξεκινάει η εβδομάδα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Με διάθεση ανάληψης ρίσκου από την πλευρά των επενδυτών άνοιξαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

ΣΒΑΠ: Αίτημα για πακέτο φορολογικών κινήτρων για εργαζόμενους και επενδύσεις στη μεταποίηση
Βιομηχανία

ΣΒΑΠ: Αίτημα για φορολογικά κίνητρα σε εργαζόμενους και επενδύσεις

Κατέθεσε υπόμνημα στον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δημήτρη Μαρκόπουλο, όπου ζητά -μεταξύ άλλων- φορολογικά κίνητρα για μπόνους και επανεπενδύσεις

Eurobank: Δωρεά για την αναβάθμιση των υποδομών στο Επιτηρητικό Φυλάκιο στη νησίδα Παναγιά
Εταιρική ευθύνη

Eurobank: Δωρεά στο Επιτηρητικό Φυλάκιο στη νησίδα Παναγιά

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Eurobank

Τα συρρικνούμενα περιθώρια κέρδους της Shein επιβάλλουν XXS… IPO
Reuters Breakingviews

Προς XXS... IPO η Shein - Τα «καμπανάκια»

Πολύ μακριά από την κορυφαία αποτίμησή της, ύψους σχεδόν 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε έναν γύρο χρηματοδότησης το 2022, βρίσκεται η Shein

Katrina Hamlin
Πετρέλαιο: Στην «κόψη του ξυραφιού» η αγορά
Commodities

Η αγορά πετρελαίου στην «κόψη του ξυραφιού»

Καθώς οι εντάσεις στον Κόλπο και στην Ερυθρά Θάλασσα εντείνονται, οι φόβοι αναζωπυρώνονται σε σχέση με το πετρέλαιο

Γιάννης Αγουρίδης
TRASTOR: Στα 867 εκατ. ευρώ η αξία του χαρτοφυλακίου το α’ εξάμηνο
Business

TRASTOR: Στα 867 εκατ. η αξία του χαρτοφυλακίου το α' εξάμηνο

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, η TRASTOR επιτάχυνε την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος

FresHellas: Οχι στην κατάργηση της θεσμοθετημένης ημερομηνίας συγκομιδής του ακτινιδίου
AGRO

FresHellas: Να μην καταργηθεί η ημερομηνία συγκομιδής ακτινιδίου

Η συγκεκριμένη ρύθμιση έχει συμβάλει ουσιαστικά στη διασφάλιση της ποιότητας του ελληνικού ακτινιδίου και στην προστασία της διεθνούς φήμης του τονίζει η FresHellas

Φωτιές σε Γαλλία – Ισπανία: Στάχτη 1,5 εκατ. στρέμματα – Πάνω από 320.000 οι εκτοπισμένοι
Επικαιρότητα

Φωτιές σε Γαλλία – Ισπανία: Στάχτη 1,5 εκατ. στρέμματα

Οι πυροσβέστες στη Γαλλία και την Ισπανία μάχονται με σφοδρές πυρκαγιές ενώ οι προβλέψεις για ένα ακόμη κύμα καύσωνα στη νοτιοδυτική Γαλλία απειλούν να δυσχεράνουν τις προσπάθειες ελέγχου των πυρκαγιών. Πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί επίσης στην Ιταλία και την Σκωτία

Qualco: Μέρισμα 0,045 ευρώ ανά μετοχή
Business

Qualco: Μέρισμα 0,045 ευρώ ανά μετοχή

Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 24 Αυγούστου

Ασιατικά χρηματιστήρια: Ανοδος στα ταμπλό, βουτιά 7% για το πετρέλαιο
Ασία

Ανοδος στις ασιατικές αγορές, βουτιά 7% για το πετρέλαιο

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 0,66% - Στη Νότια Κορέα, ο Kospi σημείωσε κέρδη 0,97%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αυξημένη η κυκλοφορία στους βασικούς αυτοκινητοδρόμους το πρώτο εξάμηνο του 2026
Μεταφορές

Γκάζι... στους αυτοκινητοδρόμους της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Άνοδος 2,4% στην Αττική Οδό, 2,9% στην Εγνατία και 3,5% στην Κεντρική Οδό – Μικρή υποχώρηση 2,1% στη Νέα Οδό

Sirec Energy: Εξαγόρασε εμπορικό ακίνητο στην Αθήνα
Business

Sirec Energy: Εξαγόρασε εμπορικό ακίνητο στην Αθήνα

Η Sirec Energy εμβαθύνει τη συνεργασία της με την Blend Development μέσω της δεύτερης επένδυσής τους στον τομέα Brown-to-Green

Προϋπολογισμός: Ο ΦΠΑ της ακρίβειας γέμισε τα κρατικά ταμεία το α΄εξαμηνο
Economy

Ο ΦΠΑ της ακρίβειας γέμισε τα κρατικά ταμεία το α΄εξαμηνο

Τα φορολογικά έσοδα ξεπέρασαν τον στόχο κατά 584 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο (έφτασαν τα 33,383 δισ. ευρώ), με τον ΦΠΑ να εμφανίζει υπεραπόδοση 573 εκατ. ευρώ (έφτασαν τα 14,577 δισ. ευρώ) - Πρωτογενές πλεόνασμα 4,49 δισ. ευρώ

Ελληνικός χρυσός: Εργα άνω των 7 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο της ΕΚΕ
Εταιρική ευθύνη

Ελληνικός χρυσός: Εργα άνω των 7 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο της ΕΚΕ

Το πρόγραμμα χρηματοδότησης τεχνικών μελετών, αποτελεί μέρος της συμφωνίας που υπέγραψαν τον Μάιο του 2025 ο Δήμος Αριστοτέλη και η Ελληνικός Χρυσός

Ιράν: Κατάπαυση πυρός για δεύτερη μέρα
Κόσμος

Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η κατάπαυση πυρός στο Ιράν

Μετά από 13 νύχτες συνεχόμενων επιθέσεων, οι ΗΠΑ διατήρησαν για δεύτερο 24ωρο την αναστολή των επιθέσεων στο Ιράν – Αντιμέτωπος με τα ίδια διλήμματα, ο Τραμπ έχει ακόμα μικρότερα περιθώρια επιλογών

Φύλλια Πολίτη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Τα όρια της ελευθερίας του λόγου στα chatbots
Tεχνητή νοημοσύνη

Τεχνητή Νοημοσύνη: Τα όρια της ελευθερίας του λόγου στα chatbots

Μια μελέτη του Συμβουλίου Εποπτείας της Meta διαπίστωσε ότι τα κορυφαία chatbots AI είναι πολύ πιο πρόθυμα να ασκήσουν κριτική σε δημοκρατικούς ηγέτες παρά σε αυταρχικούς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies