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e-ΕΦΚΑ: Σε παραγωγική λειτουργία το υποσύστημα ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΚΕΑΟ από 10 Αυγούστου 2026

Προσωρινή μη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΚΕΑΟ και e-ΕΦΚΑ λόγω μετάπτωσης

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 27.07.2026, 21:08
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Από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026 τίθεται σε παραγωγική λειτουργία το υποσύστημα ληξιπρόθεσμων οφειλών του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.), στο πλαίσιο της λειτουργίας του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του Φορέα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ.

Η ένταξη του νέου υποσυστήματος αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών του Φορέα, με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση των οφειλών και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις, αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή του ο e-ΕΦΚΑ.

Προσωρινή μη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΚΕΑΟ λόγω μετάπτωσης

Για την ομαλή και ασφαλή μετάβαση στο νέο πληροφοριακό περιβάλλον, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΚΕΑΟ δεν θα είναι διαθέσιμες από:

Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026 στις 19:00 έως Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026

Πώς επηρεάζονται οι συναλλαγές πολιτών και επιχειρήσεων από 3.8.2026-10.8.2026

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο.

• Δεν θα είναι διαθέσιμες όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΚΕΑΟ κατά το διάστημα της μετάπτωσης.

• Δεν θα είναι δυνατή η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων ρύθμισης οφειλών.

Πληρωμές οφειλών

• Η δυνατότητα πληρωμών μέσω του συστήματος IRIS θα είναι απενεργοποιημένη από 3 (στις 19:00) έως 10 Αυγούστου 2026.

• Οι πληρωμές μέσω Ταυτότητας Οφειλέτη (τραπεζικό προϊόν «Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών») θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται. Οι συναλλαγές αυτές θα επεξεργαστούν μετά την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος (3-10/8/2026) .

Πληροφόρηση οφειλών μέσω myEFKA

• Κατά το διάστημα της μετάπτωσης δεν θα είναι διαθέσιμη, μέσω της εφαρμογής myEFKA, η ενημέρωση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Όλες οι υπόλοιπες λειτουργίες της εφαρμογής θα παρέχονται κανονικά.

Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας – Βεβαίωση Οφειλής – Ασφαλιστική Ικανότητα

Για τη χορήγηση:

• Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας

• Βεβαίωσης Οφειλής

• Ασφαλιστικής Ικανότητας
θα λαμβάνονται υπόψη οι πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση επείγουσας συναλλαγής, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να πραγματοποιήσουν τις πληρωμές τους το αργότερο έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Λειτουργία υπηρεσιών ΚΕΑΟ χωρίς συναλλαγές με το κοινό

Κατά το διάστημα 4 έως 6 Αυγούστου 2026, οι υπηρεσίες του ΚΕΑΟ θα λειτουργούν για τις ανάγκες ολοκλήρωσης της μετάπτωσης στο νέο σύστημα, χωρίς όμως να πραγματοποιούνται συναλλαγές με το κοινό.

Λειτουργία των υπόλοιπων ηλεκτρονικών υπηρεσιών e-ΕΦΚΑ

Από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026 στις 19:00 δεν θα είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ:

• Υποβολή ΑΠΔ e – ΕΦΚΑ όλων των κατηγοριών (εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων , οικοδομοτεχνικών έργων και Δημοσίου)

• Υποβολή Δήλωσης Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης (Δ.Μ.Σ.Α.) Α.Π.Δ. εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων, οικοδομοτεχνικών έργων και Δημοσίου

• Υποβολή αιτήματος για εκκαθάριση, κατ’ έτος, και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού πόρου υπέρ e – Ε.Φ.Κ.Α., πέραν του εκάστοτε ισχύοντος ανώτατου ετήσιου ορίου.

• Προαιρετική Ασφάλιση Μη Μισθωτών

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e- ΕΦΚΑ θα επαναλειτουργήσουν σταδιακά μετά την επανέναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του Κ.Ε.Α.Ο. .

Η πρόσβαση στις υπόλοιπες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ δεν επηρεάζεται και θα συνεχιστεί κανονικά.

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