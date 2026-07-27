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Ώρες εργασίας: Πρωταθλήτρια η Ελλάδα στην ΕΕ

Διπλάσιο ποσοστό απασχολούμενων στην Ελλάδα έναντι της Ε.Ε. με 49 ώρες εργασίας εβδομαδιαίως – Η έκθεση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 27.07.2026, 07:00
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Ώρες εργασίας: Πρωταθλήτρια η Ελλάδα στην ΕΕ
Κώστας Παπαδής

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«Ευρωπαϊκό ρεκόρ» ωρών εργασίας κατέχει η χώρα μας, εμφανίζοντας διπλάσιο ποσοστό απασχολουμένων που εργάζονται πάνω από τις 49 ώρες εβδομαδιαίως. Το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται κοντά στο 11,6% και αφορά την κύρια εργασία, η οποία ξεπερνά τις 49 ή και περισσότερες ώρες την εβδομάδα.

Πρόκειται για διπλάσιο αριθμό σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ υπερβαίνει κατά 6,1 και 10,1 ποσοστιαίες μονάδες την αντίστοιχη μέση τιμή στα κράτη-μέλη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία τα οποία παραθέτει η έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, ο αριθμός των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας που συνήθως δουλεύει το σύνολο των απασχολουμένων ηλικίας 15-64 ετών στην κύρια θέση εργασίας τους είναι 41 ώρες, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος της ΕΕ είναι 37,7 ώρες.

Εντατικοποίηση

Σχολιάζοντας την εικόνα της αγοράς εργασίας – γύρω από τις ώρες απασχόλησης –, η έκθεση του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ αναφέρει ότι η ελληνική αγορά εργασίας δεν πάσχει μόνο από χαμηλές αμοιβές, αλλά και από εντατικοποίηση της εργασίας.

«Η Ελλάδα, παρά τη σχετική πρόοδο που έχει συντελεστεί τα τελευταία έτη, συνεχίζει να καταγράφει από τις υψηλότερες ώρες εργασίας στην ΕΕ» τονίζεται στην έκθεση, η οποία αποδίδει τους λόγους στο έλλειμμα θεσμικής προστασίας των εργαζομένων στη χώρα μας, την ανεπαρκή οργανωσιακή κουλτούρα των επιχειρήσεων, καθώς και στην προβληματική κλαδική διάρθρωση της οικονομίας, παράγοντες που συμβάλλουν στα χαμηλά επίπεδα ποιότητας της εργασίας που παρατηρούνται διαχρονικά στην Ελλάδα.

Ένας ακόμη βασικός λόγος για την αρνητική αυτή επίδοση της χώρας μας είναι οι συγκριτικά πολλές ώρες εργασίας των αυτοαπασχολουμένων. Οι μέσες εβδομαδιαίες συνήθεις ώρες εργασίας για τη συγκεκριμένη κατηγορία απασχολουμένων ανήλθαν το 2025 σε 47,2, όταν ο μέσος όρος της ΕΕ ήταν 41,9 ώρες.

Αντίθετα, όσον αφορά τους μισθωτούς, οι αντίστοιχες ώρες εργασίας ήταν 39,1, με τη χώρα μας μάλιστα να εμφανίζει καλύτερη επίδοση έναντι των κρατών-μελών των Βαλκανίων και οριακά καλύτερη έναντι των κρατών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Η κλαδική διάρθρωση

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κλαδική διάρθρωση των ωρών εργασίας. Στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο, όπου συγκεντρώνεται το 17,6% της συνολικής απασχόλησης, οι μέσες συνήθεις εβδομαδιαίες ώρες εργασίας – το 2025 – είναι αρνητικές τόσο για τους εργαζομένους πλήρους απασχόλησης όσο και για εκείνους με καθεστώς μερικής απασχόλησης.

Ειδικότερα, σχετικά με την πρώτη κατηγορία εργαζομένων, οι μέσες συνήθεις εβδομαδιαίες ώρες εργασίας το 2025 στην Ελλάδα ανήλθαν σε 43,3 (έναντι λίγο πάνω από 40 ώρες στα κράτη-μέλη των Βαλκανίων και της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και 41,5 ώρες στις οικονομίες της περιφέρειας), ενώ όσον αφορά τους εργαζομένους μερικής απασχόλησης έφθαναν σε 23,6 ώρες.

Παρόμοια είναι η εικόνα για τις συνήθεις ώρες εργασίας ανά εβδομάδα στον κλάδο της μεταποίησης. Το 2025 στον συγκεκριμένο κλάδο οι μέσες συνήθεις εβδομαδιαίες εργασίας των απασχολουμένων ανήλθαν στη χώρα μας σε 41,7, οριακά λιγότερες από το 2019, υπερβαίνοντας ωστόσο τις αντίστοιχες ώρες εργασίας στα υπόλοιπα υπό εξέταση κράτη-μέλη.

Οι υπηρεσίες εστίασης

Στον κλάδο με την τρίτη υψηλότερη συγκέντρωση απασχολουμένων στη χώρα μας, που είναι οι «Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης», τα στοιχεία είναι εξίσου ανησυχητικά.

Ειδικότερα, το 2025 οι μέσες συνήθεις εβδομαδιαίες ώρες εργασίας ανήλθαν σε 43,1, δηλαδή 8 περίπου ώρες περισσότερες από τον μέσο όρο της ΕΕ (35,3), 5,8 και 5 ώρες εργασίας περισσότερες από τη μέση τιμή των οικονομιών της περιφέρειας και των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης αντίστοιχα και 3,3 ώρες περισσότερες συγκριτικά με τα κράτη-μέλη των Βαλκανίων.

Τέλος, στον πρωτογενή τομέα – «Γεωργία, δασοκομία και αλιεία» – , που συγκεντρώνει το τέταρτο υψηλότερο μερίδιο απασχολουμένων στη χώρα μας, το 2025 οι μέσες εβδομαδιαίες ώρες απασχόλησης των εργαζομένων ήταν 45,1, περίπου 6 ώρες περισσότερες από τη μέση τιμή στα κράτη-μέλη των Βαλκανίων και 3 ώρες περισσότερες από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Πηγή: ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ (ΟΤ) – ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

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