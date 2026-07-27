Διαθέσιμο εισόδημα: Βουτιά σε αποταμίευση και επενδύσεις στα ελληνικά νοικοκυριά στο α΄ τρίμηνο 2026

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Αρνητική επίδοση σημείωσε το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, καθώς υποχώρησε κατά 2,5%, το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό σε όλη την ΕΕ πίσω μόνο από τη Ρουμανία που υποχώρησε 8,1%, ενώ η τρίτη χώρα που κατέγραψε μείωση ήταν η Αυστρία με -1,8%.

Το ποσοστό αποταμίευσης παρέμεινε σταθερό στη ζώνη του ευρώ και αυξήθηκε κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες στην ΕΕ, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο

Η χώρα μας βρέθηκε επίσης ανάμεσα στις εννιά χώρες της ΕΕ που κατέγραψαν μείωση στο ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών στο πρώτο τρίμηνο του 2026, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat, την ίδια στιγμή που το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών παρέμεινε σταθερό στη ζώνη του ευρώ και αυξήθηκε στην ΕΕ.

Ειδικότερα, το ποσοστό αποταμίευσης παρέμεινε σταθερό στη ζώνη του ευρώ και αυξήθηκε κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες στην ΕΕ, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η Ελλάδα ωστόσο βρέθηκε στην προτελευταία θέση της συνολικής κατάταξης με μείωση κατά 3,7 ποσοστιαίες μονάδες (π.μ.), πίσω μόνο από την Ρουμανία (-5,3 π.μ.) ενώ τρίτη φιγουράρει η Αυστρία (-2,5 π.μ.)

Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στην Ουγγαρία (+3,4 π.μ.).

Ο ρυθμός επενδύσεων των νοικοκυριών

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, ο ρυθμός επενδύσεων των νοικοκυριών μειώθηκε κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Και σε αυτή την περίπτωση, η Ελλάδα βρέθηκε στην… ουρά της κατάταξης καταλαμβάνοντας την τελευταία θέση με -0,7 π.μ. Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία δημοσιεύονται στοιχεία, ο ρυθμός επενδύσεων των νοικοκυριών αυξήθηκε σε τέσσερα κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε ένα και μειώθηκε σε έντεκα. Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στη Ρουμανία (+2,2 π.μ.)

Το κατά κεφαλήν εισόδημα

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών παρέμεινε σταθερό στη ζώνη του ευρώ, μετά από αύξηση 0,2 % κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025. Την ίδια περίοδο, η πραγματική κατά κεφαλήν κατανάλωση των νοικοκυριών παρέμεινε επίσης σταθερή, μετά από αύξηση 0,5 % το προηγούμενο τρίμηνο.

Στην ΕΕ συνολικά, το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 0,1% το πρώτο τρίμηνο του 2026, μετά από αύξηση κατά 0,2% το τέταρτο τρίμηνο του 2025. Ταυτόχρονα, η πραγματική κατά κεφαλήν κατανάλωση των νοικοκυριών μειώθηκε κατά 0,2%, μετά από αύξηση κατά 0,5% το προηγούμενο τρίμηνο.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, το σταθερό επίπεδο του πραγματικού κατά κεφαλήν εισοδήματος των νοικοκυριών στη ζώνη του ευρώ και η ελαφρά αύξηση στην ΕΕ οφείλονται κυρίως στη θετική συμβολή των αμοιβών των εργαζομένων και των κοινωνικών παροχών, εκτός από τις κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος. Αντίθετα, η μεγαλύτερη αρνητική συμβολή στη ζώνη του ευρώ προήλθε από το καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία και άλλες καθαρές τρέχουσες μεταβιβάσεις, ενώ στην ΕΕ προήλθε από τους τρέχοντες φόρους και τις καθαρές κοινωνικές εισφορές.