ALTUS-LSA: Συμφωνία με τη Shield AI για drones – Νέα επένδυση, προσλήψεις και γραφείο στην Ελλάδα

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Ένα ακόμη βήμα προς τη διεθνή αγορά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) πραγματοποιεί η ελληνική ALTUS-LSA, η οποία υπέγραψε στρατηγική συμφωνία συνεργασίας με την αμερικανική εταιρεία αμυντικής τεχνολογίας Shield AI. Η συμφωνία συνδυάζει ελληνικά και αμερικανικά συστήματα σε μια κοινή επιχειρησιακή πλατφόρμα, ενώ ανοίγει τον δρόμο τόσο για την ανάπτυξη της ALTUS-LSA όσο και για την ενίσχυση της παρουσίας της Shield AI στην ελληνική αγορά.

Η συνεργασία προβλέπει την ενσωμάτωση του drone αναχαίτισης KMB Hunter και του συστήματος διοίκησης και ελέγχου M3NTOR Unmanned Command & Control (C2) της ALTUS-LSA με το μη επανδρωμένο αεροπορικό σύστημα V-BAT και το λογισμικό αυτονομίας Hivemind της Shield AI.

Κατά την παρουσίαση της συμφωνίας στα γραφεία της VNK Capital Investments στην Παιανία, ο διευθύνων σύμβουλος της ALTUS-LSA, Ζαχαρίας Σαρρής, χαρακτήρισε τη συνεργασία σημαντικό σταθμό για τη διεθνή επέκταση της ελληνικής εταιρείας, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η κάλυψη αναγκών τόσο των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων όσο και αγορών του εξωτερικού.

Το KMB Hunter στο επίκεντρο της ALTUS-LSA

Η ALTUS-LSA επενδύει σημαντικά στο KMB Hunter, το οποίο βρίσκεται στην αγορά μόλις πέντε μήνες. Πρόκειται για πυρομαχικό χαμηλού κόστους που διαθέτει δυνατότητες προσβολής στόχων τόσο αέρος-αέρος όσο και αέρος-εδάφους, με στόχο τη μείωση του επιχειρησιακού κόστους και την υποστήριξη επιχειρήσεων μεγάλης κλίμακας.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, η διασύνδεση του ελληνικού συστήματος με το V-BAT δημιουργεί μία ολοκληρωμένη λύση, καθώς το μη επανδρωμένο αεροσκάφος δεν περιορίζεται στην επιτήρηση και τη συλλογή πληροφοριών, αλλά αποκτά δυνατότητα άμεσης αναχαίτισης απειλών.

Από την πλευρά της Shield AI, ο Regional Director για την Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, James Lythgoe, σημείωσε ότι η συνεργασία αποτελεί την αφετηρία για βαθύτερη παρουσία της αμερικανικής εταιρείας στην Ελλάδα. Οι δύο πλευρές θα συνεργαστούν τόσο στην ενσωμάτωση του εξοπλισμού όσο και στην ανάπτυξη λογισμικού, με στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τη διεύρυνση της συνεργασίας σε βάθος χρόνου.

Η εταιρεία ALTUS – LSA προετοιμάζει αύξηση της παραγωγικής της δυναμικότητας ώστε να ανταποκριθεί στη ζήτηση

Νέες προσλήψεις και διεθνής ανάπτυξη

Η συμφωνία συνοδεύεται και από νέο επιχειρηματικό σχεδιασμό για την ALTUS-LSA. Η εταιρεία προετοιμάζει αύξηση της παραγωγικής της δυναμικότητας ώστε να ανταποκριθεί στη ζήτηση, ενώ σχεδιάζει να ενισχύσει το ανθρώπινο δυναμικό της κατά τουλάχιστον 30%, με έμφαση στις ομάδες που θα υποστηρίξουν την εξέλιξη και παραγωγή του KMB Hunter.

Η ALTUS-LSA ιδρύθηκε το 2011 στα Χανιά και σήμερα περίπου το 49% του μετοχικού της κεφαλαίου ανήκει στη VNK Capital Investments, συμφερόντων του Βασίλη Κάτσου. Έχει συμπεριληφθεί στη λίστα με τους 100 κορυφαίους κατασκευαστές UAV διεθνώς, καταλαμβάνοντας την 80ή θέση, ενώ στο πελατολόγιό της περιλαμβάνονται οργανισμοί όπως το ΝΑΤΟ, ο ΟΑΣΕ, η EMSA, η FRONTEX, οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας.

Από την ελληνική πρωτεύουσα η Shield AI θα υποστηρίζει τους πελάτες και τους συνεργάτες της στην Ελλάδα, την Κύπρο και τα Δυτικά Βαλκάνια,

Το 2025 η εταιρεία κατέγραψε κύκλο εργασιών περίπου 10 εκατ. ευρώ, παραμένοντας κερδοφόρα. Στρατηγικός της στόχος είναι η διεύρυνση της παρουσίας της σε νέες αγορές της Ευρώπης και τρίτων χωρών, η ανάπτυξη νέων προϊόντων και η περαιτέρω ωρίμανση του χαρτοφυλακίου της ώστε να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Γραφείο της Shield AI στην Αθήνα

Η συνεργασία συνοδεύεται και από την απόφαση της Shield AI να αποκτήσει μόνιμη παρουσία στην Ελλάδα. Η αμερικανική εταιρεία σχεδιάζει να εγκαινιάσει τον Σεπτέμβριο του 2026 γραφείο στην Αθήνα, το οποίο αρχικά θα στελεχωθεί από 11 εργαζομένους.

Από την ελληνική πρωτεύουσα η Shield AI θα υποστηρίζει τους πελάτες και τους συνεργάτες της στην Ελλάδα, την Κύπρο και τα Δυτικά Βαλκάνια, ενώ παράλληλα επιδιώκει να αναπτύξει νέες συνεργασίες με επιχειρήσεις του ελληνικού αμυντικού οικοσυστήματος.

Η αμερικανική εταιρεία έχει πρόσφατα ολοκληρώσει νέο γύρο χρηματοδότησης ύψους 2 δισ. δολαρίων, διαθέτει παρουσία στις ΗΠΑ, την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Ασία-Ειρηνικό και αναπτύσσει το V-BAT, ένα μη επανδρωμένο αεροπορικό σύστημα σχεδιασμένο για επιχειρήσεις σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικού πολέμου, με έμφαση στις αποστολές επιτήρησης, αναγνώρισης και στοχοποίησης σε χερσαίο και θαλάσσιο περιβάλλον.