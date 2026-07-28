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Στον… αστερισμό των τραπεζών το ΧΑ, ο πήχης Σιάμισιη, οι 7 υπουργοί στη Δυτική Μακεδονία, το νέο «χτύπημα» Κάτσου και το άλμα της Lavipharm

Το τραπεζικό ράλι

Inside Stories 28.07.2026, 07:00
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Στον… αστερισμό των τραπεζών το ΧΑ, ο πήχης Σιάμισιη, οι 7 υπουργοί στη Δυτική Μακεδονία, το νέο «χτύπημα» Κάτσου και το άλμα της Lavipharm
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Την… είσοδό του ελληνικού χρηματιστηρίου σε ανοδική τροχιά επιβεβαίωσε η χθεσινή συνεδρίαση καθώς ο Γενικός Δείκτης έκλεισε πάνω από τις 2.500 μονάδες με τους αγοραστές να διατηρούν τον… πρώτο λόγο.

Το ζητούμενο πλέον δεν είναι η υπέρβαση αυτού του επιπέδου, αλλά η ικανότητα της αγοράς να το διατηρήσει και να το μετατρέψει σε νέα βάση ισορροπίας.

Η συνεδρίαση είχε καθαρά τραπεζικό χαρακτήρα και οι περισσότερες κινήσεις συγκεντρώθηκαν στις μετοχές του κλάδου.

Χρηματιστήριο Αθηνών

Η… παρένθεση

Οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου, της Εθνικής και της Πειραιώς κινήθηκαν σε νέα υψηλά, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του κλάδου στο ταμπλό.

Οι συναλλαγές διαμορφώθηκαν στα 315 εκατ. ευρώ, επίπεδο που σύμφωνα με χρηματιστηριακές πηγές δείχνει ότι η υποτονική εικόνα της Παρασκευής αποτέλεσε απλώς μια… παρένθεση και όχι αλλαγή τάσης.

Το θετικό κλίμα αποτυπώθηκε και στη συμπεριφορά άλλων ισχυρών μετοχών. Η Metlen ξεχώρισε με αυξημένες συναλλαγές και θετικό πρόσημο, απορροφώντας εύκολα την προσφορά.
Η σταθερή αξία των διυλιστηρίων

Η Jumbo είχε επίσης δυνατή παρουσία, με αυξημένη κινητικότητα και σταθερές αγορές από επενδυτές που συνεχίζουν να τη βλέπουν ως μία από τις ασφαλείς επιλογές της αγοράς.
Αντίθετα, τα δύο διυλιστήρια βρέθηκαν υπό πίεση.

Η αποκλιμάκωση της τιμής του πετρελαίου λειτούργησε ως αφορμή για κατοχύρωση κερδών, με τις απώλειες να φθάνουν ενδοσυνεδριακά ακόμη και το 5%.

Χρηματιστηριακές πηγές εκτιμούν πάντως ότι η κίνηση αυτή δεν αλλάζει τη συνολική εικόνα του κλάδου αλλά αντανακλά τη φυσιολογική διάθεση μέρους της αγοράς να κλειδώσει αποδόσεις μετά την προηγούμενη ανοδική πορεία.

Το στοίχημα των τραπεζών

Η αγορά έχει πλέον στρέψει την προσοχή της στα αποτελέσματα των τραπεζών. Οι περισσότεροι θεωρούν δεδομένο ότι τα αποτελέσματα θα είναι ισχυρά.

Εκείνο που αναζητούν οι διαχειριστές είναι οι ενδείξεις για το δεύτερο εξάμηνο: πόσο ανθεκτική παραμένει η κερδοφορία, τι θα γίνει με τις διανομές και αν υπάρχουν περιθώρια νέων αναβαθμίσεων στις προβλέψεις.

Με απλά λόγια, οι αριθμοί από μόνοι τους δύσκολα θα εντυπωσιάσουν. Οι αγορές ψάχνουν το επόμενο αφήγημα.

Οι επόμενες δοκιμασίες

Παράλληλα, αρκετά βλέμματα στρέφονται και στον Τιτάνα. Η μετοχή συνεχίζει το ανοδικό της κύμα, ενώ σύμφωνα με πηγές που παρακολουθούν την εταιρεία, η αγορά περιμένει καλά αποτελέσματα και αναθεωρημένες προς τα πάνω εκτιμήσεις για την πορεία της χρονιάς.

Αυτή η προσδοκία εξηγεί γιατί οι αγοραστές εμφανίζονται πρόθυμοι να διατηρήσουν τις θέσεις τους ακόμη και μετά το πρόσφατο ράλι.

Η γενικότερη εικόνα δείχνει ότι το ελληνικό χρηματιστήριο περνά σε φάση όπου οι εταιρικές ανακοινώσεις θα έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα από τις καθημερινές διακυμάνσεις.

ΤΙΤΑΝ: Αύξηση καθαρών κερδών κατά 308,9% βλέπει η AXIA – Alpha Finance

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Ο πήχης Σιάμισιη

Στις 5 Αυγούστου ο Όμιλος HELLENiQ ENERGY ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου.

Αναμφίβολα οι επιδόσεις αναμένονται ισχυρές με δεδομένη και την ανοδική πορεία των περιθωρίων διύλισης.

Όπως αναφέρει και η Optima Bank τα περιθώρια διύλισης κινούνται στα επίπεδα των 9 δολαρίων ανά βαρέλι το δεύτερο τρίμηνο του 2026 από 5 δολάρια το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Έτσι η Optima Bank εκτιμά «προσαρμοσμένα» καθαρά κέρδη ύψους 205 εκατ. ευρώ από 72 εκατ. ευρώ το Β’ τρίμηνο του 2025!

Το αξιοσημείωτο από τις προβλέψεις των αναλυτών είναι πώς τα EBITDA της HELLENiQ ENERGY αναμένονται στα 582 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Και για το σύνολο του 2026 στα 1,3 δισ. ευρώ.

Και απ’ ότι φαίνεται τα ετήσια EBITDA του Ομίλου κινούνται σταθερά πάνω από τα 1 δισ. ευρώ και ο πήχης που είχε θέσει ο CEO Ανδρέας Σιάμισιης για λειτουργικά κέρδη άνω του 1,5 δισ. ευρώ από το 2026 έως το 2030 μάλλον είναι πολύ κοντά…

HELLENiQ ENERGY: Στα 582 εκατ. ευρώ εκτιμά τα EBITDA β’ τριμήνου η Optima Bank

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Το κρατικό ταμείο και…

Τα νούμερα έχουν τη δική τους οικονομική ανάγνωση. Και μπορεί το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να…υπερηφανεύεται για την υπεραπόδοση των φορολογικών εσόδων από ΦΠΑ και φόρους εισοδήματος, όμως υπάρχει μία κατηγορία που επιμένει να… χαλάει την εικόνα. Οι Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης (ΕΦΚ) απέφεραν στο εξάμηνο 3,223 δισ. ευρώ, δηλαδή 233 εκατ. ευρώ λιγότερα από τον στόχο, ενώ τον Ιούνιο (τότε αρχίζει να εκτοξεύεται ο τουρισμός) μέσα σε μια χρονιά υστέρησαν κατά 9 εκατ. ευρώ.

…το ρεζερβουάρ

Η εξήγηση δεν είναι ιδιαίτερα περίπλοκη. Οι υψηλές τιμές στα καύσιμα, που τροφοδοτούνται από την άνοδο του πετρελαίου λόγω της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή, φαίνεται ότι οδηγούν τους καταναλωτές σε περιορισμό της κατανάλωσης βενζίνης και ντίζελ. Λιγότερα λίτρα στην αντλία σημαίνουν και λιγότερα έσοδα από ΕΦΚ, όσο κι αν οι τιμές παραμένουν υψηλές.

Στο οικονομικό επιτελείο παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, καθώς μια παρατεταμένη άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου δεν θα πιέσει μόνο τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, αλλά μπορεί να συνεχίσει να αφήνει αποτύπωμα και στα δημόσια έσοδα.

Κάποιες φορές, λοιπόν, η ακρίβεια δεν γεμίζει τα κρατικά ταμεία, αλλά αντίθετα, αδειάζει τα ρεζερβουάρ.

———

Επικίνδυνες αποστολές…

Η Δυτική Μακεδονία και η μετάβαση της από την εποχή του λιγνίτη σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο δεν έχει δουλέψει καλά για την κυβέρνηση.

Και αυτό καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις αλλά και στην τοπική κοινωνία.

Και το Μέγαρο Μαξίμου το γνωρίζει πολύ καλά. Και για το λόγο αυτό στέλνει επτά υπουργούς στην περιφέρεια προκειμένου αφενός να προβάλλουν επικοινωνιακά όσα έχουν γίνει σε έργα υποδομών και επενδύσεις αλλά και για να συζητήσουν με τους φορείς της τοπικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας.

… για 7 υπουργούς

Έτσι σήμερα Τρίτη επτά υπουργοί υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη θα βρίσκονται στους νομούς της περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας. Πρόκειται για τον υπουργό Υποδομών Χρίστου Δήμα, τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, τον υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογεώργη, τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκο Τσάφο, τον υφυπουργό Ανάπτυξης Λάζαρο Τσαβδαρίδη και τον υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστα Καραγκούνη.

Αν κρίνω από το γεγονός ότι την περασμένη Πέμπτη 23 Ιουλίου η κυβέρνηση εγκαινίασε τον Ε65 στα Γρεβενά και στο «καπάκι» στέλνει και 7 υπουργούς σε Κοζάνη, Καστοριά, Φλώρινα και Γρεβενά μάλλον τα πράγματα είναι ζόρικα…

Το επόμενο «χτύπημα» Κάτσου

Είναι γνωστόν στην… αγορά ότι ο Βασίλης Κάτσος δεν του αρέσει να μένει αδρανής. Στα πηγαδάκια που στήθηκαν στο περιθώριο της πρόσφατης εκδήλωσης στην Παλλήνη, οι κεραίες της στήλης έπασαν ένα σαφές σήμα.

Ο ισχυρός άνδρας της VNK Capital ετοιμάζει το επόμενο μεγάλο επενδυτικό του «χτύπημα» στον κλάδο των τροφίμων, το οποίο τοποθετείται χρονικά από το φθινόπωρο και μετά.

Άνθρωποι που συνομιλούν τακτικά μαζί του, μεταφέρουν στη στήλη πως η έξοδος από την Palirria σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι το κεφάλαιο «τρόφιμα» έχει κλείσει για τον ίδιο. Κάθε άλλο.

Η κινητικότητα στο παρασκήνιο είναι έντονη, οι διερευνητικές επαφές συνεχείς και οι προοπτικές που βλέπει ο επιχειρηματίας στον εγχώριο αγροδιατροφικό τομέα παραμένουν εξαιρετικά υψηλές, ειδικά αν αξιοποιηθούν σωστά τα κεφάλαια και τα δίκτυα διανομής.

Paliria: Ο Σουλιώτης αγοράζει το 36% της VNK Capital – Deal 90 εκατ. ευρώ και σχέδια για Χρηματιστήριο

To… άλμα της Lavipharm

Ανεβαίνει και ο πήχης για τις επιδόσεις της Lavipharm για την επόμενη πενταετία. Η Optima Bank στην ανάλυση που έκανε μιλά για μια περίοδο ισχυρής ανάπτυξης έως το 2030, με διψήφιους ρυθμούς αύξησης πωλήσεων και ακόμη ταχύτερη ενίσχυση της λειτουργικής και καθαρής κερδοφορίας, καθώς οι οικονομίες κλίμακας αναμένεται να διευρύνουν τα περιθώρια κέρδους.

Το ενδιαφέρον εστιάζεται ήδη στο πρώτο εξάμηνο του 2026, όπου η αγορά περιμένει αύξηση πωλήσεων κοντά στο 24%, ακόμη και πριν αρχίσει να αποτυπώνεται ουσιαστικά η συμβολή του Durogesic στα οικονομικά μεγέθη του ομίλου.

Lavipharm: Τιμή-στόχος 2,08 ευρώ από την Optima Bank – Γιατί βλέπει περιθώριο ανόδου 43%

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Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

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