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Ερυθρά Θάλασσα: Πτώση 50% στις διελεύσεις πλοίων σύμφωνα με την Clarksons Research

Η Clarksons Research σε πρόσφατη αναφορά της μετρά τις επιπτώσεις της σύγκρουσης σε Ερυθρά Θάλασσα και Στενά του Ορμούζ

Ποντοπόρος 28.07.2026, 07:00
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Ερυθρά Θάλασσα: Πτώση 50% στις διελεύσεις πλοίων σύμφωνα με την Clarksons Research
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

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Στην Ερυθρά Θάλασσα εξαπλώνεται η σύγκρουση στον Περσικό Κόλπο με θύμα και πάλι το θαλάσσιο εμπόριο. Η Clarksons Research σε πρόσφατη αναφορά της μετρά τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή που επεκτείνονται πέρα από τα Στενά του Ορμούζ και στο στενό Bab el-Mandeb, την «πύλη» εισόδου των πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να κινούνται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα

Σύμφωνα με τον Steve Gordon, Global Head της Clarksons Research, ο αριθμός των πλοίων που διέσχισαν το Bab el-Mandeb, με κατεύθυνση προς ή από την Ερυθρά Θάλασσα, διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο σε 31 πλοία ημερησίως στις 25 και 26 Ιουλίου. Σε όρους χωρητικότητας, η κίνηση ήταν μειωμένη κατά περίπου 50% σε σύγκριση με τον μέσο όρο του δεύτερου τριμήνου. Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα των πρόσφατων απειλών των ανταρτών της Υεμένης Χούθι κατά όσων πλοίων προσεγγίζουν λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η κάμψη στην κατηγορία των VLCC, των μεγαλύτερων δεξαμενόπλοιων μεταφοράς αργού πετρελαίου. Όπως ανέφερε ο Steve Gordon, την τελευταία εβδομάδα διέσχιζε το Bab el-Mandeb κατά μέσο όρο μόλις ένα VLCC ημερησίως, έναντι τριών πλοίων την ημέρα κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου.

Την ίδια στιγμή, οι διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να κινούνται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου καταγράφηκαν περίπου 13 διελεύσεις ημερησίως, αριθμός μειωμένος κατά 90% σε σύγκριση με την περίοδο πριν από την έναρξη της σύγκρουσης. Σε όρους συνολικής χωρητικότητας, η πτώση ξεπερνά το 95%.

Ειδικά για τα VLCC, η Clarksons Research κατέγραψε μόλις έξι διελεύσεις από το Ορμούζ την περασμένη εβδομάδα, περίπου 95% λιγότερες από τα συνήθη επίπεδα. Η εξέλιξη αυτή έχει περιορίσει δραστικά τις ενεργειακές ροές από τον Κόλπο.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Clarksons Research, περίπου 1 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου ημερησίως εξήλθαν από τον Κόλπο την προηγούμενη εβδομάδα, έναντι 10 εκατ. βαρελιών ημερησίως στις αρχές Ιουλίου και 15 εκατ. βαρελιών πριν από τη σύγκρουση. Παράλληλα, κανένα πλοίο μεταφοράς LNG ή VLGC δεν φαίνεται να έχει περάσει από τα Στενά του Ορμούζ για διάστημα μεγαλύτερο των δέκα ημερών.

Σε υψηλά επίπεδα οι ναυλαγορές

Η απότομη συρρίκνωση της προσφοράς μεταφορικής ικανότητας διατηρεί τις ναυλαγορές ενέργειας σε πολύ υψηλά επίπεδα. Τα έσοδα των VLCC αυξήθηκαν κατά 13% την περασμένη εβδομάδα, φθάνοντας τα 145.000 δολάρια ημερησίως. Αντίστοιχα, οι ευνοϊκές συνθήκες arbitrage ενίσχυσαν κατά 24% τα spot έσοδα των VLGC, στα 172.000 δολάρια ημερησίως, επίπεδο μόλις 10% χαμηλότερο από το ιστορικό υψηλό του Μαΐου.

Ο Steve Gordon επισήμανε ακόμη ότι η παρατεταμένη αποφυγή του Bab el-Mandeb μπορεί να αυξήσει σημαντικά τις αποστάσεις των ταξιδιών των δεξαμενόπλοιων. Οι εξαγωγές μέσω του Yanbu ανήλθαν την περασμένη εβδομάδα σε 3,8 εκατ. βαρέλια ημερησίως, περίπου 3 εκατ. περισσότερα από τα κανονικά επίπεδα. Ωστόσο, η διαδρομή Yanbu–Κίνα μέσω της Διώρυγας του Σουέζ και του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας φθάνει τα 15.000 ναυτικά μίλια, απόσταση υπερδιπλάσια των 6.700 ναυτικών μιλίων μέσω του Κόλπου του Άντεν.

Σε βάθος χρόνου, συνεχίζεται ο σχεδιασμός επενδύσεων σε παρακαμπτήριους αγωγούς, ώστε να μειωθεί η εξάρτηση από το Ορμούζ. Εφόσον υλοποιηθούν όλα τα σχεδιαζόμενα έργα, η σχετική εξαγωγική δυναμικότητα θα μπορούσε να αυξηθεί από 8 εκατ. σε 17 εκατ. βαρέλια ημερησίως, αν και οι νέες διαδρομές ενδέχεται να συνεπάγονται μεγαλύτερες αποστάσεις θαλάσσιας μεταφοράς.

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