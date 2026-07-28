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Οι καλύτερες χώρες για να ζεις και να εργάζεσαι ως ομογενής

Σχεδόν 8.000 ομογενείς από 162 διαφορετικές εθνικότητες κλήθηκαν να μοιραστούν πόσο ευτυχισμένοι ήταν στη χώρα που επέλεξαν για σπίτι τους με βάση πέντε δείκτες…

World 28.07.2026, 07:38
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Οι καλύτερες χώρες για να ζεις και να εργάζεσαι ως ομογενής
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου

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Ψάχνετε για ένα νέο ξεκίνημα στον κόσμο; Είτε αναζητάτε καλύτερες ευκαιρίες εργασίας, μια αλλαγή στον τρόπο ζωής σας ή απλώς περισσότερη ηλιοφάνεια, μπορείτε να βρείτε μερικούς συναρπαστικούς προορισμούς.

Φυσικά το «καλύτερο» μέρος για να ζήσεις εξαρτάται από το ποιος είσαι και τι εκτιμάς περισσότερο. Ο καλύτερος προορισμός σας είναι αυτός που ευθυγραμμίζεται με τον δικό σας τρόπο ζωής, τους επαγγελματικούς σας στόχους και τις προσωπικές σας αξίες.

Το θέμα είναι, αυτούς τους προορισμούς να τους ανακαλύψετε. Σε αυτό, ίσως να βοηθήσει η έρευνα της Expat Insider.

Σχεδόν 8.000 ομογενείς από 162 διαφορετικές εθνικότητες κλήθηκαν να μοιραστούν πόσο ευτυχισμένοι ήταν στη χώρα που επέλεξαν για σπίτι τους με βάση πέντε δείκτες… Εργασία στο εξωτερικό, προσωπικά οικονομικά, ποιότητα ζωής, απαραίτητα για τους ομογενείς και ευκολία εγκατάστασης – για την έρευνα Expat Insider 2026.

Πρώτος ο Παναμάς για τρίτη συνεχόμενη χρονιά

Στην Ευρώπη, η Ισπανία, η Πορτογαλία και το Λουξεμβούργο έφτασαν στην πρώτη δεκάδα – αλλά ο Παναμάς κατέλαβε την πρώτη θέση για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

Ο Παναμάς ανακηρύχθηκε η καλύτερη χώρα για τους ομογενείς για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε η InterNations.

Οι ανησυχίες για τα χρήματα φαίνονται να είναι μακρινές στον Παναμά: το 90% των ομογενών αισθάνονται ότι το διαθέσιμο εισόδημα του νοικοκυριού τους είναι αρκετό για να ζήσουν μια άνετη ζωή (έναντι 71% παγκοσμίως) και πάνω από τα τρία τέταρτα (76%) είναι ικανοποιημένοι με την οικονομική τους κατάσταση (έναντι 55%).

Το γενικό κόστος ζωής λαμβάνει επίσης θετικές αξιολογήσεις από το 69% των ερωτηθέντων – πολύ πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο του 39%.

Η Πόλη του Παναμά φιλοξενεί περίπου τους μισούς από τους κατοίκους της χώρας, οι οποίοι φτάνουν συνολικά τα 4 εκατομμύρια. Είναι η πιο κοσμοπολίτικη χώρα της περιοχής, με έντονη βραδινή ζωή, που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με αποικιακή κτίρια, παραλίες, δάση και όλα σε κοντινές αποστάσεις μεταξύ τους.

Ο Παναμάς παραμένει πόλος έλξης για τους συνταξιούχους: το 37% των ερωτηθέντων είναι ήδη συνταξιούχοι (έναντι 14% παγκοσμίως) και το 18% αναφέρει τη συνταξιοδότηση στο εξωτερικό ως τον κύριο λόγο μετακόμισής του εκεί (έναντι 4%).

Όσοι εργάζονται απολαμβάνουν την καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής στον κόσμο (1η θέση) και ευχάριστο ωράριο εργασίας (3η θέση).

Η εγκατάσταση είναι σχεδόν εύκολη. Εννέα στους δέκα ομογενείς (90%) επαινούν τη γενική φιλικότητα των κατοίκων της περιοχής (έναντι 63% παγκοσμίως) — μόνο η Ταϊλάνδη λαμβάνει ακόμη καλύτερο αποτέλεσμα για αυτόν τον παράγοντα.

Ο Παναμάς κατακτά την 1η θέση όσον αφορά την εύρεση στέγης: το 90% λέει ότι είναι εύκολο για τους ομογενείς — και κανένας ερωτηθέντας δεν διαφωνεί (έναντι 44% θετικών και 35% αρνητικών αξιολογήσεων παγκοσμίως). Η απόκτηση βίζας είναι επίσης παιχνιδάκι (2η), με το 82% να τη βρίσκει εύκολη (έναντι 55% παγκοσμίως).

Επιπλέον, κάθε ομογενής που συμμετείχε στην έρευνα (100%) αξιολογεί θετικά το φυσικό περιβάλλον (έναντι 84%).

Δεύτερο το Μεξικό, το πιο εύκολο μέρος για να νιώσει κανείς σαν στο σπίτι του

Το Μεξικό αναδείχθηκε δεύτερο καλύτερο, κατακτώντας την πρώτη θέση στην ευκολία εγκατάστασης, χάρη στο πόσο εύκολο είναι να βρεις φίλους και στο πόσο ευπρόσδεκτοι ένιωσαν οι ομογενείς.

Οι ομογενείς βρίσκουν τους ντόπιους φιλικούς προς τους ξένους κατοίκους (1η θέση) και το 73% λέει ότι η γνωριμία με ντόπιους είναι εύκολη (έναντι 39% παγκοσμίως). Στην πραγματικότητα, το 34% περιγράφει τους φίλους και τους γνωστούς του ως κυρίως ντόπιους κατοίκους — διπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο του 17%.

Τα οικονομικά της χώρας εντυπωσιάζουν επίσης, με το Μεξικό να καταλαμβάνει την 3η θέση στον Δείκτη Προσωπικών Οικονομικών.

Πάνω από τέσσερις στους πέντε ομογενείς (81%) αισθάνονται ότι το διαθέσιμο εισόδημα του νοικοκυριού τους είναι αρκετό για μια άνετη ζωή (έναντι 71% παγκοσμίως) και το 73% είναι ικανοποιημένο με την οικονομική τους κατάσταση (έναντι 55%).

Το Μεξικό χάνει στην ασφάλεια

Η επαγγελματική ζωή δεν υστερεί πολύ (10η για την Εργασία στο Εξωτερικό) — οι ομογενείς κατατάσσουν τις προσωπικές τους επαγγελματικές ευκαιρίες (2η) και τη συνολική ικανοποίηση από την εργασία (2η) κοντά στην κορυφή. Και το 69% αισθάνεται ότι πληρώνεται δίκαια για την εργασία του (έναντι 58% παγκοσμίως).

Ο Δείκτης Ποιότητας Ζωής (16ος) είναι το αδύναμο σημείο του Μεξικού, παρά τις καλύτερες βαθμολογίες παγκοσμίως για τον πολιτισμό και τη νυχτερινή ζωή (1η) και το κλίμα και τον καιρό (1η). Περισσότεροι από τους μισούς ομογενείς (55%) δίνουν στον τελευταίο παράγοντα την καλύτερη δυνατή βαθμολογία (έναντι 24% παγκοσμίως).

Ωστόσο, το Μεξικό κατατάσσεται 25ο στην Υποκατηγορία Ασφάλειας και Προστασίας: μόνο το 68% των ομογενών αξιολογούν θετικά την προσωπική τους ασφάλεια, σε σύγκριση με 81% παγκοσμίως.

Η ανησυχία προηγείται της μετακόμισης για πολλούς — το 27% αναφέρει την έλλειψη ασφάλειας ως μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες του πριν από τη μετεγκατάσταση (έναντι 6% παγκοσμίως). Το αστικό περιβάλλον (30η) και η ποιότητα του αέρα (28η) λαμβάνουν επίσης κακές βαθμολογίες.

Οι πιο ευτυχισμένοι ομογενείς στον κόσμο ζουν στην Ταϊλάνδη

Οι πιο ευτυχισμένοι ομογενείς στον κόσμο βρίσκονται στην Ταϊλάνδη  η οποία κατέλαβε την τρίτη θέση συνολικά, με το 86% των ομογενών να δηλώνουν ευτυχισμένοι εκεί και ένα επιπλέον 42% να θέλει να μείνει για πάντα. Οι ομογενείς επαινούν το χαμηλό κόστος ζωής, το οποίο αντιμετωπίστηκε θετικά από το 85%, καθώς και την προσιτή στέγαση που είναι εύκολο να βρεθεί.

Τα χρήματά τους έχουν μεγάλη αξία, με την Ταϊλάνδη να καταλαμβάνει τη 2η θέση στον Δείκτη Προσωπικών Οικονομικών.

Η Ταϊλάνδη προσφέρει το καλύτερο κόστος ζωής παγκοσμίως, το οποίο θεωρείται θετικό από το 85% των ομογενών (έναντι 39% παγκοσμίως). Η στέγαση είναι ταυτόχρονα η πιο προσιτή (1η) και από τις πιο εύκολα προσβάσιμες (2η).

Οι ντόπιοι κάτοικοι στη Ταϊλάνδη θεωρούνται οι πιο φιλικοί παγκοσμίως

Η χώρα αποτελεί ένα ακόμη hotspot για τους συνταξιούχους: το 40% των ερωτηθέντων είναι συνταξιούχοι (έναντι 14% παγκοσμίως) και το 22% μετακόμισε εκεί ειδικά για να συνταξιοδοτηθεί (έναντι 4%).

Οι ομογενείς είναι επίσης πολύ ευχαριστημένοι με την ευκολία εγκατάστασης (3η θέση). Οι ντόπιοι κάτοικοι θεωρούνται οι πιο φιλικοί παγκοσμίως (1η θέση) και η Ταϊλάνδη κατατάσσεται 1η στην αίσθηση ότι νιώθουν σαν στο σπίτι τους. Η υγειονομική περίθαλψη (7η) προσθέτει στην άνεση, με την ποιότητα της ιατρικής περίθαλψης να βρίσκεται στην 4η θέση.

Οι πρώτες θέσεις στην Ευρώπη

Μόνο τρεις ευρωπαϊκές χώρες κατάφεραν να μπουν στην πρώτη δεκάδα, καμία από τις οποίες δεν κατατάχθηκε μεταξύ των πέντε καλύτερων.

Η Ισπανία κατατάχθηκε έκτη και είναι το καλύτερο μέρος για τους ομογενείς στην ήπειρο – κατακτώντας την πρώτη θέση στον δείκτη ποιότητας ζωής χάρη στον εξαιρετικό καιρό, τα πράγματα που μπορούν να κάνουν εκτός εργασίας, τις προσιτές δημόσιες συγκοινωνίες και τη γενική ευκαιρία για ταξίδια.

Η γειτονική Πορτογαλία ήταν η επόμενη στην όγδοη θέση, κατατάσσοντας την τέταρτη στον δείκτη προσωπικών οικονομικών και την έβδομη στην ευκολία εγκατάστασης.

Το Λουξεμβούργο συμπλήρωσε την πρώτη δεκάδα, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση στην εργασία στο εξωτερικό, έχοντας καταταχθεί πρώτο σε μισθό και ασφάλεια εργασίας.

Για να συμπεριληφθεί μια χώρα στη συνολική κατάταξη, έπρεπε να έχουν ολοκληρώσει την έρευνα τουλάχιστον 50 ομογενείς από αυτόν τον προορισμό. Το 2026, αξιολογήθηκαν 31 χώρες.

Οι τελευταίες θέσεις στην Ευρώπη

Στο άλλο άκρο της κλίμακας, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Τουρκία, η Γερμανία και η Νορβηγία κατέλαβαν την 28η, 29η, 30ή και τελευταία θέση αντίστοιχα.

Η σκανδιναβική χώρα μπορεί να είναι από τις πιο ευτυχισμένες χώρες στον κόσμο, αλλά οι ομογενείς δεν φαίνεται να συμμερίζονται τη χαρά.

Η Νορβηγία κατατάχθηκε τελευταία στην ευκολία εγκατάστασης και 30ή τόσο στην ποιότητα ζωής όσο και στα προσωπικά οικονομικά.

Η Γερμανία δεν τα πήγε πολύ καλύτερα και βρέθηκε στην τελευταία θέση για τα απαραίτητα για τους ομογενείς, με τους ομογενείς να επικαλούνται προβλήματα με την ψηφιακή ζωή, τα διοικητικά θέματα, τη στέγαση και το γλωσσικό φράγμα.

Κατατάχθηκε επίσης 28η στην ευκολία εγκατάστασης και 23η στα προσωπικά οικονομικά.

Οι 10 καλύτερες χώρες για να ζήσουν οι ομογενείς το 2026

  1. Παναμάς
  2. Μεξικό
  3. Σιάμ
  4. ΗΑΕ
  5. Βραζιλία
  6. Ισπανία
  7. Σιγκαπούρη
  8. Πορτογαλία
  9. Μαλαισία
  10. Λουξεμβούργο

Πηγή: in.gr

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Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

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