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Ανεργία γένους θηλυκού

Πώς η ανεργία «δοκιμάζει» τις γυναίκες

Opinion 30.07.2026, 07:00
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Ανεργία γένους θηλυκού
Άποψη Ανδρομάχη Παύλου

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Η ανεργία είναι γένους θηλυκού. Πλήττει περισσότερο τις γυναίκες στη χώρα μας, οι οποίες παραμένουν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εκτός αγοράς εργασίας, δυσκολεύονται να επανενταχθούν, ενώ αντιμετωπίζουν διακρίσεις, τόσο κατά τη διαδικασία πρόσληψης, όσο και στις τελικές απολαβές τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, η ανεργία εξακολουθεί να εμφανίζει σημαντικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες διαμορφώθηκε στο 6%, ενώ στις γυναίκες παρέμεινε αισθητά υψηλότερο, στο 10,4%.

Η εξέλιξη αυτή αυτή σημαίνει ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες στην εύρεση εργασίας.

Είτε περισσότερες γυναίκες εισήλθαν στην αγορά εργασίας αναζητώντας απασχόληση χωρίς να βρουν άμεσα θέση εργασίας, είτε οι κλάδοι στους οποίους απασχολούνται παραδοσιακά γυναίκες παρουσίασαν ασθενέστερη δυναμική προσλήψεων σε σχέση με άλλους τομείς της οικονομίας.

Και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι πέραν την υψηλής ανεργίας, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δείκτες των ανισοτήτων στην αγορά εργασίας, καθώς αποτυπώνει τη διαφορά στις μέσες αποδοχές ανδρών και γυναικών.

Σύμφωνα με πρόσφατες καταγραφές του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ οι γυναίκες στην Ελλάδα λαμβάνουν 16,5% χαμηλότερο μισθό από τους άνδρες για ίση εργασία, ενώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι γυναίκες εξακολουθούν να αμείβονται λιγότερο από τους άνδρες. Το μέσο μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων στην ΕΕ είναι φθάνει το 13%. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε ένα ευρώ που κερδίζει ένας άνδρας, μια γυναίκα κερδίζει 0,87 ευρώ. Οι γυναίκες θα πρέπει να δουλέψουν 1,5 μήνα παραπάνω κατά μέσο όρο για να καλύψουν τη μέση μισθολογική διαφορά.

Παρά τις όποιες προσπάθειες γίνονται τα τελευταία χρόνια μέσω παρεμβάσεων προώθησης της ισότητας, οι γυναίκες εξακολουθούν να αμείβονται χαμηλότερα από τους άνδρες κατά μέσο όρο.

Το φαινόμενο αυτό επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως το επάγγελμα, ο κλάδος απασχόλησης, η εργασιακή εμπειρία, το μορφωτικό επίπεδο, η γεωγραφική περιοχή και δημογραφικά χαρακτηριστικά.

Με αποτέλεσμα; Οι γυναίκες ακόμη και σε αυτούς τους τομείς να… δοκιμάζονται!

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