Kering: Επιστροφή στην ανάπτυξη – Το στοίχημα του Luca de Meo

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Επιτέλους το χαμόγελο επέστρεψε στα πρόσωπα των στελεχών της Kering, με επικεφαλής τον διευθύνοντα σύμβουλο Luca de Meo, καθώς το δεύτερο τρίμηνο του 2026 για τον όμιλο που ελέγχεται από την οικογένεια Pinault, αποδείχθηκε ελπιδοφόρο.

Η επιστροφή της στην ανάπτυξη αποτελεί το πρώτο θετικό σημάδι μετά από μήνες συρρίκνωσης και υποχώρησης στα αποτελέσματα του γαλλικού ομίλου. Στην πραγματικότητα, οι ομάδες της Kering εστιάζουν σαφώς περισσότερο στη δική τους στρατηγική και μετασχηματισμό παρά στις επιδόσεις των ανταγωνιστών τους.

Η διοίκηση τόνισε πως η απόδοση του δεύτερου τριμήνου αντιπροσωπεύει μια βελτίωση σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2026, όταν τα έσοδα μειώθηκαν κατά 6%

Οι επιδόσεις της Kering

Η Kering ανακοίνωσε έσοδα ύψους 3,652 δισ. ευρώ για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, σημειώνοντας αύξηση 1% σε αναφερόμενη βάση και 2% σε συγκρίσιμη βάση, σηματοδοτώντας την επιστροφή στην οργανική ανάπτυξη. Για το πρώτο εξάμηνο του 2026 συνολικά, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 7,22 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας μείωση 3% σε αναφερόμενη βάση και αύξηση 1% σε σταθερό πεδίο εφαρμογής και συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Η διοίκηση τόνισε πως η απόδοση του δεύτερου τριμήνου αντιπροσωπεύει μια βελτίωση σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2026, όταν τα έσοδα μειώθηκαν κατά 6%.

«Η Kering κατέγραψε βελτίωση στις επιδόσεις της κατά το δεύτερο τρίμηνο, η οποία χαρακτηρίστηκε από την επιστροφή στην ανάπτυξη», διευκρίνισε ο Luca de Meo. «Σε ολόκληρο τον Όμιλο, παρατηρούμε τα πρώτα σημάδια αύξησης της ελκυστικότητας των εμπορικών σημάτων μας, της εμπορικής δυναμικής και της λειτουργικής αποδοτικότητας».

Η μόδα και η Gucci

Όπως επισημαίνει το Bloomberg, στον πολύπαθο τομέα της Μόδας και των Δερμάτινων Ειδών, οι πωλήσεις του δεύτερου τριμήνου ανήλθαν συνολικά σε 2,948 δισ. ευρώ — σημειώνοντας πτώση 1% σε αναφερόμενη βάση. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, ο τομέας πραγματοποίησε έσοδα 5,8 δισ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση 5% σε αναφερόμενη βάση.

Η Gucci, η εμβληματική μάρκα που βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής, κατέγραψε έσοδα 1,41 δισ. ευρώ για την περίοδο Απριλίου–Ιουνίου, σημειώνοντας πτώση 3% σε αναφερόμενη βάση και 2% σε συγκρίσιμη βάση. Συνολικά για το εξάμηνο, οι πωλήσεις της Gucci ανήλθαν σε 2,757 δισ. ευρώ.

Όσον αφορά τους υπόλοιπους οίκους του τομέα, η Saint Laurent επέστρεψε στην ανάπτυξη κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, ωθούμενη από τις πωλήσεις στη Βόρεια Αμερική και τη Δυτική Ευρώπη, παρά τις επίμονες προκλήσεις στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Η Bottega Veneta, η οποία πρόσφατα διόρισε νέο διευθύνοντα σύμβουλο, τον Romain Spitzer, συνεχίζει να σημειώνει πρόοδο, υποστηριζόμενη από τη δραστηριότητά της στον τομέα των δερμάτινων ειδών, σύμφωνα με τον Όμιλο. Η Balenciaga συνεχίζει τη δημιουργική της μετάβαση, ενώ η Alexander McQueen προχωρά με την αναδιοργάνωση του δικτύου διανομής της υπό την ηγεσία του Gianfranco D’Attis, ο οποίος διορίστηκε διευθύνων σύμβουλος την 1η Ιουνίου.

Τα κοσμήματα

Ο τομέας κοσμημάτων κατέγραψε υψηλότερες πωλήσεις το πρώτο εξάμηνο, ύψους 521 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 14% σε αναφερόμενη βάση και 20% σε σταθερό πεδίο εφαρμογής — ενώ το δεύτερο τρίμηνο σημείωσε επίσης αύξηση 18% σε συγκρίσιμη βάση, φτάνοντας τα 252 εκατ. ευρώ. Οι λιανικές πωλήσεις στα καταστήματα που λειτουργούν απευθείας από την εταιρεία αυξήθηκαν κατά 28% σε συγκρίσιμη βάση κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, με κινητήρια δύναμη τις μάρκες Boucheron, Pomellato και Qeelin στις αγορές της Ιαπωνίας και της Βόρειας Αμερικής.

Παράλληλα, η Kering Eyewear κατέγραψε έσοδα εξαμήνου ύψους 965 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5% σε αναφερόμενη βάση και κατά 8% σε συγκρίσιμη βάση — με αύξηση 8% το δεύτερο τρίμηνο, φτάνοντας τα 476 εκατ. ευρώ, επωφελούμενη ιδίως από πρωτοβουλίες που εστίαζαν στη μάρκα Lindberg και στην κυκλοφορία της σειράς Valentinooptical.

Κέρδη

Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έσοδα της Kering ανήλθαν σε 921 εκατομμύρια ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2026, σε σύγκριση με 920 εκατομμύρια ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πώληση ενός ακινήτου στη Via Monte Napoleone στο Μιλάνο και η συμφωνία με τις εταιρείες Coty και L’Oréal για την Gucci Beauty επηρέασαν τον ισολογισμό του Ομίλου. Ο καθαρός χρηματοοικονομικός δανεισμός μειώθηκε στα 3,3 δισ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2026, σημειώνοντας μείωση κατά 4,7 δισ. ευρώ σε σύγκριση με τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Η μείωση αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην είσπραξη 4,0 δισ. ευρώ μετά την ολοκλήρωση της πώλησης της Kering Beauty στην L’Oréal στις 31 Μαρτίου 2026.

Παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική αβεβαιότητα, ο Όμιλος δηλώνει ότι συνεχίζει να εφαρμόζει το στρατηγικό σχέδιο μετασχηματισμού του, το «ReconKering», το οποίο παρουσιάστηκε στα μέσα Απριλίου κατά τη διάρκεια της Ημέρας Κεφαλαιαγορών στη Φλωρεντία. Το σχέδιο αυτό οδήγησε στο κλείσιμο 84 εταιρικών καταστημάτων κατά το πρώτο εξάμηνο, έναντι ενός συνολικού στόχου 100 σημείων για ολόκληρο το οικονομικό έτος.

Τότε ήταν που ο De Meo τόνισε πως «το ReconKering είναι ο τρόπος μας να επανασυνδεθούμε με ό,τι κάνει την Kering μοναδική, ενώ ταυτόχρονα αγκαλιάζουμε την εξέλιξη της πολυτέλειας. Το “True Luxury” είναι η αποστολή μας και το “Next Luxury” ο ορίζοντάς μας. Αυτό το σχέδιο συνδυάζει τα δύο με την ευελιξία ενός ανταγωνιστή, μια ανανεωμένη εστίαση στην επιθυμητότητα και μια ισχυρότερη δέσμευση στην υλοποίηση. Προσεγγίζουμε αυτή την επόμενη φάση με φιλοδοξία, ταπεινότητα και βαθιά εμπιστοσύνη στις ομάδες μας, οι οποίες θα αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη πίσω από την επιστροφή του Ομίλου στην ανάπτυξη και τη βελτίωση των επιδόσεών του».