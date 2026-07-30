 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Business"
    [1]=>
    string(15) "Retail Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Kering: Επιστροφή στην ανάπτυξη – Το στοίχημα του Luca de Meo

Ελπιδοφόρα τα μηνύματα από τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου του 2026 για την Kering

World 30.07.2026, 07:00
Σχολιάστε
Kering: Επιστροφή στην ανάπτυξη – Το στοίχημα του Luca de Meo
Ο CEO της Kering Luca de Meo (αριστερά) και ο πρόεδρος και βασικός μέτοχος, Francois-Henri Pinault
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Επιτέλους το χαμόγελο επέστρεψε στα πρόσωπα των στελεχών της Kering, με επικεφαλής τον διευθύνοντα σύμβουλο Luca de Meo, καθώς το δεύτερο τρίμηνο του 2026 για τον όμιλο που ελέγχεται από την οικογένεια Pinault, αποδείχθηκε ελπιδοφόρο.

Η επιστροφή της στην ανάπτυξη αποτελεί το πρώτο θετικό σημάδι μετά από μήνες συρρίκνωσης και υποχώρησης στα αποτελέσματα του γαλλικού ομίλου. Στην πραγματικότητα, οι ομάδες της Kering εστιάζουν σαφώς περισσότερο στη δική τους στρατηγική και μετασχηματισμό παρά στις επιδόσεις των ανταγωνιστών τους.

Η διοίκηση τόνισε πως η απόδοση του δεύτερου τριμήνου αντιπροσωπεύει μια βελτίωση σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2026, όταν τα έσοδα μειώθηκαν κατά 6%

Οι επιδόσεις της Kering

Η Kering ανακοίνωσε έσοδα ύψους 3,652 δισ. ευρώ για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, σημειώνοντας αύξηση 1% σε αναφερόμενη βάση και 2% σε συγκρίσιμη βάση, σηματοδοτώντας την επιστροφή στην οργανική ανάπτυξη. Για το πρώτο εξάμηνο του 2026 συνολικά, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 7,22 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας μείωση 3% σε αναφερόμενη βάση και αύξηση 1% σε σταθερό πεδίο εφαρμογής και συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Η διοίκηση τόνισε πως η απόδοση του δεύτερου τριμήνου αντιπροσωπεύει μια βελτίωση σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2026, όταν τα έσοδα μειώθηκαν κατά 6%.

«Η Kering κατέγραψε βελτίωση στις επιδόσεις της κατά το δεύτερο τρίμηνο, η οποία χαρακτηρίστηκε από την επιστροφή στην ανάπτυξη», διευκρίνισε ο Luca de Meo. «Σε ολόκληρο τον Όμιλο, παρατηρούμε τα πρώτα σημάδια αύξησης της ελκυστικότητας των εμπορικών σημάτων μας, της εμπορικής δυναμικής και της λειτουργικής αποδοτικότητας».

Η μόδα και η Gucci

Όπως επισημαίνει το Bloomberg, στον πολύπαθο τομέα της Μόδας και των Δερμάτινων Ειδών, οι πωλήσεις του δεύτερου τριμήνου ανήλθαν συνολικά σε 2,948 δισ. ευρώ — σημειώνοντας πτώση 1% σε αναφερόμενη βάση. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, ο τομέας πραγματοποίησε έσοδα 5,8 δισ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση 5% σε αναφερόμενη βάση.

Η Gucci, η εμβληματική μάρκα που βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής, κατέγραψε έσοδα 1,41 δισ. ευρώ για την περίοδο Απριλίου–Ιουνίου, σημειώνοντας πτώση 3% σε αναφερόμενη βάση και 2% σε συγκρίσιμη βάση. Συνολικά για το εξάμηνο, οι πωλήσεις της Gucci ανήλθαν σε 2,757 δισ. ευρώ.

Όσον αφορά τους υπόλοιπους οίκους του τομέα, η Saint Laurent επέστρεψε στην ανάπτυξη κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, ωθούμενη από τις πωλήσεις στη Βόρεια Αμερική και τη Δυτική Ευρώπη, παρά τις επίμονες προκλήσεις στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Η Bottega Veneta, η οποία πρόσφατα διόρισε νέο διευθύνοντα σύμβουλο, τον Romain Spitzer, συνεχίζει να σημειώνει πρόοδο, υποστηριζόμενη από τη δραστηριότητά της στον τομέα των δερμάτινων ειδών, σύμφωνα με τον Όμιλο. Η Balenciaga συνεχίζει τη δημιουργική της μετάβαση, ενώ η Alexander McQueen προχωρά με την αναδιοργάνωση του δικτύου διανομής της υπό την ηγεσία του Gianfranco D’Attis, ο οποίος διορίστηκε διευθύνων σύμβουλος την 1η Ιουνίου.

Kering

Τα κοσμήματα

Ο τομέας κοσμημάτων κατέγραψε υψηλότερες πωλήσεις το πρώτο εξάμηνο, ύψους 521 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 14% σε αναφερόμενη βάση και 20% σε σταθερό πεδίο εφαρμογής — ενώ το δεύτερο τρίμηνο σημείωσε επίσης αύξηση 18% σε συγκρίσιμη βάση, φτάνοντας τα 252 εκατ. ευρώ. Οι λιανικές πωλήσεις στα καταστήματα που λειτουργούν απευθείας από την εταιρεία αυξήθηκαν κατά 28% σε συγκρίσιμη βάση κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, με κινητήρια δύναμη τις μάρκες Boucheron, Pomellato και Qeelin στις αγορές της Ιαπωνίας και της Βόρειας Αμερικής.

Παράλληλα, η Kering Eyewear κατέγραψε έσοδα εξαμήνου ύψους 965 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5% σε αναφερόμενη βάση και κατά 8% σε συγκρίσιμη βάση — με αύξηση 8% το δεύτερο τρίμηνο, φτάνοντας τα 476 εκατ. ευρώ, επωφελούμενη ιδίως από πρωτοβουλίες που εστίαζαν στη μάρκα Lindberg και στην κυκλοφορία της σειράς Valentinooptical.

Κέρδη

Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έσοδα της Kering ανήλθαν σε 921 εκατομμύρια ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2026, σε σύγκριση με 920 εκατομμύρια ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πώληση ενός ακινήτου στη Via Monte Napoleone στο Μιλάνο και η συμφωνία με τις εταιρείες Coty και L’Oréal για την Gucci Beauty επηρέασαν τον ισολογισμό του Ομίλου. Ο καθαρός χρηματοοικονομικός δανεισμός μειώθηκε στα 3,3 δισ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2026, σημειώνοντας μείωση κατά 4,7 δισ. ευρώ σε σύγκριση με τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Η μείωση αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην είσπραξη 4,0 δισ. ευρώ μετά την ολοκλήρωση της πώλησης της Kering Beauty στην L’Oréal στις 31 Μαρτίου 2026.

Παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική αβεβαιότητα, ο Όμιλος δηλώνει ότι συνεχίζει να εφαρμόζει το στρατηγικό σχέδιο μετασχηματισμού του, το «ReconKering», το οποίο παρουσιάστηκε στα μέσα Απριλίου κατά τη διάρκεια της Ημέρας Κεφαλαιαγορών στη Φλωρεντία. Το σχέδιο αυτό οδήγησε στο κλείσιμο 84 εταιρικών καταστημάτων κατά το πρώτο εξάμηνο, έναντι ενός συνολικού στόχου 100 σημείων για ολόκληρο το οικονομικό έτος.

Τότε ήταν που ο De Meo τόνισε πως «το ReconKering είναι ο τρόπος μας να επανασυνδεθούμε με ό,τι κάνει την Kering μοναδική, ενώ ταυτόχρονα αγκαλιάζουμε την εξέλιξη της πολυτέλειας. Το “True Luxury” είναι η αποστολή μας και το “Next Luxury” ο ορίζοντάς μας. Αυτό το σχέδιο συνδυάζει τα δύο με την ευελιξία ενός ανταγωνιστή, μια ανανεωμένη εστίαση στην επιθυμητότητα και μια ισχυρότερη δέσμευση στην υλοποίηση. Προσεγγίζουμε αυτή την επόμενη φάση με φιλοδοξία, ταπεινότητα και βαθιά εμπιστοσύνη στις ομάδες μας, οι οποίες θα αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη πίσω από την επιστροφή του Ομίλου στην ανάπτυξη και τη βελτίωση των επιδόσεών του».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Kering: Επιστροφή στην ανάπτυξη – Το στοίχημα του Luca de Meo
World

Επιστροφή στην ανάπτυξη για την Kering - Το στοίχημα του Luca de Meo
ΕΕ-Βρετανία: Αναζητούν συμβιβασμό για τα δίδακτρα των Ευρωπαίων φοιτητών
World

ΕΕ-Βρετανία: Αναζητούν συμβιβασμό για τα δίδακτρα των Ευρωπαίων φοιτητών
Airbus: Απογειώθηκαν με 54% τα κέρδη για το β΄τρίμηνο
World

Στα ύψη με άνοδο 54% τα κέρδη της Airbus στο β΄τρίμηνο
Microsoft: Στα 35,77 δισ. δολάρια τα καθαρά κέρδη του τριμήνου
World

Πάνω από τις προβλέψεις τα αποτελέσματα τριμήνου της Microsoft
Γαλλία: Ιστορική ξηρασία εν αναμονή του επόμενου καύσωνα
World

Ιστορική ξηρασία εν αναμονή του επόμενου καύσωνα στη Γαλλία
Labubu: Έγινε γλυκό και τινάζει τη μπάνκα στη Σιγκαπούρη
World

Η Labubu έγινε.. γλυκό - Το opening στη Σιγκαπούρη

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Kering: Επιστροφή στην ανάπτυξη – Το στοίχημα του Luca de Meo
World

Επιστροφή στην ανάπτυξη για την Kering - Το στοίχημα του Luca de Meo

Ελπιδοφόρα τα μηνύματα από τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου του 2026 για την Kering

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Blue Oceanic: Νέα επένδυση 15 εκατ. ευρώ στην Κω
Τουρισμός

Νέα επένδυση 15 εκατ. ευρώ στην Κω από την Blue Oceanic

Ο σχεδιασμός της Blue Oceanic προβλέπει την ανάπτυξη 21 κτιρίων δωματίων, με συνολικά 132 δωμάτια

Λάμπρος Καραγεώργος
Αλέξανδρος Εξάρχου: Νέα «καρφιά» για το ρωσικό φυσικό αέριο
Business

Εξάρχου: Νέα «καρφιά» στην Ε.Ε. για το ρωσικό αέριο και LNG

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου, πρόεδρος και CEO του Ομίλου AKTOR προβλέπει δύσκολο χειμώνα για την Ευρώπη - Επενδυτική ευκαιρία η μετοχή

Χρήστος Κολώνας
Μπαταρίες: Εντυπωσιακή βελτίωση στη διάρκεια ζωής στους φορητούς υπολογιστές
Τεχνολογία

Λαπ τοπ όπως...σταθεροί υπολογιστές - Δεν μένουν πλέον από μπαταρία

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας των φορητών υπολογιστών έχει υπερδιπλασιαστεί τα τελευταία 10 χρόνια και έχει επιταχυνθεί σημαντικά φέτος.

Δημήτρης Σταμούλης
Metlen: Πρόσθετα 100 με 150 εκατ. ευρώ στα EBITDA από το deal για το γάλλιο
Business

Ώθηση 100 - 150 εκατ. στα EBITDA της Metlen από το deal στο γάλλιο

Η Metlen, σύμφωνα με τις AXIA - Alpha Finance και Optima θα έχει από τη δραστηριότητα στο γάλλιο πρόσθετα 100 με 150 εκατ. ευρώ στα EBITDA - Πώς αποτιμούν τη συμφωνία με τον Αμερικανό Big Tech

Χρήστος Κολώνας
Κώστας Νεμπής (ΟΤΕ): Επιταχύνουμε σε cloud, κυβερνοασφάλεια και AI – Βλέπει σταθερό β’ εξάμηνο
Τηλεπικοινωνίες

Νεμπής: Ενισχύουμε το διεθνές αποτύπωμα – Συμβόλαιο 45 εκατ. ευρώ με το ΝΑΤΟ

Ο Κώστας Νεμπής κατά τη σημερινή ενημέρωση των αναλυτών τόνισε τη διψήφια δυναμική στα έσοδα ICT, την επέκταση σε data centers και AI agents για B2B

Γιώργος Πολύζος
Τεχνητή νοημοσύνη: Τα έσοδα αυξάνονται με γρήγορους ρυθμούς, αλλά όχι αρκετά γρήγορα
Tεχνητή νοημοσύνη

Τα έσοδα από ΑΙ αυξάνονται αλλά όχι με πολύ γρήγορους ρυθμούς

Η απόδοση των δαπανών ύψους τρισεκατομμυρίων δολαρίων είναι εξαιρετικά αβέβαιη

Δημήτρης Σταμούλης
Εταιρείες ημιαγωγών: Απώλειες άνω του 1 τρισ. δολ. σε κεφαλαιοποίηση από την Παρασκευή
Tεχνητή νοημοσύνη

Εξανεμίστηκαν 1,3 τρισ. σε 3 ημέρες από τις εταιρείες ημιαγωγών

Είκοσι από τις πιο αξιόλογες μετοχές από εταιρείες ημιαγωγών παγκοσμίως έχασαν 1,3 τρισ. δολάρια από το κλείσιμο της αγοράς την Παρασκευή

Δημήτρης Σταμούλης
Περισσότερα από World
Kering: Επιστροφή στην ανάπτυξη – Το στοίχημα του Luca de Meo
World

Επιστροφή στην ανάπτυξη για την Kering - Το στοίχημα του Luca de Meo

Ελπιδοφόρα τα μηνύματα από τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου του 2026 για την Kering

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Airbus: Απογειώθηκαν με 54% τα κέρδη για το β΄τρίμηνο
World

Στα ύψη με άνοδο 54% τα κέρδη της Airbus στο β΄τρίμηνο

Τα λειτουργικά κέρδη της Airbus διαμορφώθηκαν στα 2,43 δισ. ευρώ - Ανοδος για τα έσοδα κατά 28% στα 20,53 δισ. ευρώ

Microsoft: Στα 35,77 δισ. δολάρια τα καθαρά κέρδη του τριμήνου
World

Πάνω από τις προβλέψεις τα αποτελέσματα τριμήνου της Microsoft

Η Microsoft ξεπέρασε τις προσδοκίες για το 4ο τρίμηνο στον τομέα του cloud, καθώς τα έσοδα του Azure για ολόκληρο το έτος ξεπέρασαν τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια

Γαλλία: Ιστορική ξηρασία εν αναμονή του επόμενου καύσωνα
World

Ιστορική ξηρασία εν αναμονή του επόμενου καύσωνα στη Γαλλία

Το κόστος των επιπτώσεων από την ξηρασία στη Γαλλία ξεπέρασε το επίπεδο-ρεκόρ των 5,6 δισ. ευρώ του 2022

Αλέξανδρος Καψύλης
Labubu: Έγινε γλυκό και τινάζει τη μπάνκα στη Σιγκαπούρη
World

Η Labubu έγινε.. γλυκό - Το opening στη Σιγκαπούρη

Η Pop Mart διαφοροποιεί τις δραστηριότητές της ανοίγοντας το πρώτο διεθνές αρτοποιείο Labubu στη Σιγκαπούρη

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Γουόρς: Θα επιστρέψουμε τον πληθωρισμό στο 2%
World

Δέσμευση Γουόρς για πληθωρισμό 2%

Ο Γουόρς υπογράμμισε ότι στόχος της Fed είναι να επιστρέψει ο πληθωρισμό στο 2% αλλά δεν άνοιξε τα χαρτιά του για τις επόμενες κινήσεις

Τζούλη Καλημέρη
FIFA: «Πουλά» το Παγκόσμιο Κύπελλο ή «εκδημοκρατίζει» το ποδόσφαιρο;
Business of Sport

«Πουλά» το Μουντιάλ ή «εκδημοκρατίζει» το ποδόσφαιρο;

Ο Ινφαντίνο δέχεται πυρά για τα σχέδιά του να πουλήσει τα εμπορικά δικαιώματα του Παγκόσμιου Κυπέλλου

Latest News
Χαλκιδική: «Πράσινο φως» για τη νέα τουριστική ανάπτυξη γύρω από το Ξενία Παλιουρίου
Ακίνητα

Χαλκιδική: «Πράσινο φως» για τη νέα τουριστική ανάπτυξη γύρω από το Ξενία Παλιουρίου

Το συγκρότημα του μοτέλ έχει χαρακτηριστεί μνημείο από το υπουργείο Πολιτισμού ήδη από το 2008

Υπουργικό συμβούλιο: Τα θέματα της τελευταίας συνεδρίασης πριν το καλοκαίρι
Πολιτική

Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο – Η ατζέντα

Με 8 θέματα η ατζέντα στο υπουργικό συμβούλιο που πραγματοποιείται σήμερα στις 11 το πρωί

Meta Platforms: Υπό πίεση ο Ζάκερμπεργκ λόγω των δαπανών για AI
Tεχνητή νοημοσύνη

Οι δαπάνες για AI «στριμώχνουν» τον Ζάκερμπεργκ

Η μετοχή της Meta υποχώρησε κατά 5% στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο της αγοράς

Optima bank: Το καλύτερο εξάμηνο στην ιστορία της
Τράπεζες

Optima bank: Το καλύτερο εξάμηνο στην ιστορία της

Αύξηση κερδών κατά 29% στα 104,3 εκατ. ευρώ κατέγραψε η Optima Bank

Αμερικανικά ομόλογα: Σε υψηλό 19 ετών οι αποδόσεις μετά την απόφαση της Fed
Ομόλογα

Σε υψηλό 19 ετών οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων

Αβεβαιότητα για το κατά πόσον η Fed μπορεί να συγκρατήσει τον πληθωρισμό προκάλεσε η τελευταία απόφαση στους επενδυτές σε αμερικανικά ομόλογα

Φωτιές: Οι πυρκαγιές «έκτης γενιάς» πολλαπλασιάζονται – Γιατί είναι πιο επικίνδυνες
Green

Φωτιές: Οι πυρκαγιές «έκτης γενιάς» πολλαπλασιάζονται – Γιατί είναι πιο επικίνδυνες

Οι πυρκαγιές «έκτης γενιάς» αποτελούν ένα «παγκόσμιο φαινόμενο» που απαιτεί μια «ολοκληρωμένη» προσέγγιση, η οποία περιλαμβάνει και την πρόληψη, σημειώνει ειδικός από το Πανεπιστήμιο της Κοΐμπρα

Νεκτάριος Δαργάκης
Πετρέλαιο: «Επεσε» κάτω από τα 90 δολ. μετά το άλμα του 7,9%
Commodities

«Επεσε» κάτω από τα 90 δολ. το πετρέλαιο μετά το άλμα του 7,9%

Οι τιμές στο πετρέλαιο συγκρατούνται καθώς το αργό συνεχίζει να διακινείται από την καίρια περιοχή του Κόλπου

Ιαπωνία: Τουλάχιστον 17 οι νεκροί από τα 7,1 ρίχτερ
Κόσμος

Ιαπωνία: Τουλάχιστον 17 οι νεκροί από τα 7,1 ρίχτερ

Στους 17 έχουν ανέλθει οι νεκροί από τον σεισμό των 7,1 ρίχτερ που έπληξε την Ιαπωνία, ενώ τα συνεργεία διάσωσης δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων.

Τεχνητή νοημοσύνη: Ποιες θέσεις εργασίας θα αλλάξει πρώτα;
Tεχνητή νοημοσύνη

AI: Ποιες θέσεις εργασίας θα αλλάξει πρώτα;

Μια νέα τάση καταγράφουν οι έρευνες στις ΗΠΑ. Οι επιχειρήσεις συνειδητοποιούν ότι μόνο με την τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορούν να πάνε πολύ μακριά. Και αναζητούν νέους εργαζόμενους με παιδεία, με την ευρύτερη έννοια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Metlen: Στο κλειστό club των Big Tech με δέλεαρ το γάλλιο
Business

Metlen: Στο κλειστό club των Big Tech με δέλεαρ το γάλλιο

Ποιοι είναι οι υποψήφιοι τεχνολογικοί κολοσσοί για μπιζνες με τη Metlen - Πώς το γάλλιο δίνει πρόσθετη κερδοφορία έως 150 εκατ.

Χρήστος Κολώνας
Ανεργία γένους θηλυκού
Opinion

Ανεργία γένους θηλυκού

Οι γυναίκες εξακολουθούν να δοκιμάζονται

Ανδρομάχη Παύλου
Σκλαβενίτης: Πάνω από τα 6 δισ. ευρώ οι πωλήσεις – Τα σχέδια για Food to Go και Πολωνία
Business

Ο Σκλαβενίτης σπάει το φράγμα των 6 δισ. - Το παράθυρο στο... franchise

Το ταμείο του 2025 αποκαλύπτει σήμερα η Σκλαβενίτης - Η στάση απέναντι στο franchise και στην επέκταση στo εξωτερικό

Γιώργος Μανέττας
Επίδομα αδείας 2026: Ποιοι θα πάρουν αυξημένα ποσά;
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Επίδομα αδείας: Ποιοι θα πάρουν αυξημένα ποσά;

Πώς υπολογίζεται, πότε καταβάλλεται και πόσες ημέρες άδειας δικαιούται κάθε εργαζόμενος.

Public: Ποντάρει σε δίκτυο και AI – Τα ορόσημα του 2027
Business

Public: Ποντάρει σε δίκτυο και AI – Τα ορόσημα του 2027

Η διετία 2026-2027 για την Public φέρνει ενίσχυση δικτύου με καταστήματα "Public + home" - Η υπηρεσία "Public + Delivery"

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Μπαταρίες: Εντυπωσιακή βελτίωση στη διάρκεια ζωής στους φορητούς υπολογιστές
Τεχνολογία

Λαπ τοπ όπως...σταθεροί υπολογιστές - Δεν μένουν πλέον από μπαταρία

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας των φορητών υπολογιστών έχει υπερδιπλασιαστεί τα τελευταία 10 χρόνια και έχει επιταχυνθεί σημαντικά φέτος.

Δημήτρης Σταμούλης
Blue Oceanic: Νέα επένδυση 15 εκατ. ευρώ στην Κω
Τουρισμός

Νέα επένδυση 15 εκατ. ευρώ στην Κω από την Blue Oceanic

Ο σχεδιασμός της Blue Oceanic προβλέπει την ανάπτυξη 21 κτιρίων δωματίων, με συνολικά 132 δωμάτια

Λάμπρος Καραγεώργος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies