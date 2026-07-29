Κώστας Νεμπής (ΟΤΕ): Επιταχύνουμε σε cloud, κυβερνοασφάλεια και AI – Βλέπει σταθερό β’ εξάμηνο

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Την πεποίθηση ότι ο Όμιλος ΟΤΕ θα διαγράψει μία ορθολογική πορεία κατά το δεύτερο μισό του έτους, εξέφρασε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής, κατά τη σημερινή ενημέρωση των αναλυτών που ακολούθησε την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας, ως αποτέλεσμα της υλοποίησης πολλών έργων χρηματοδοτούμενων από το RRF στο πρώτο εξάμηνο και εν μέρει το προηγούμενο έτος.

«Θα ήθελα να τονίσω ότι παραμένουμε ιδιαίτερα αισιόδοξοι κοιτάζοντας προς το 2027», σημείωσε ο Κώστας Νεμπής, αναφέροντας ότι η συγκεκριμένη αισιοδοξία βασίζεται στο ισχυρό χαρτοφυλάκιο έργων που έχει διαμορφώσει ο Όμιλος.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλος του ΟΤΕ, συνεχίζονται τα έργα ψηφιοποίησης του ελληνικού δημόσιου τομέα και επιπλέον επεκτείνεται το διεθνές αποτύπωμα με συνεργασίες σε οργανισμούς όπως το ΝΑΤΟ. «Ενδεικτικά, εξασφαλίσαμε σύμβαση ορισμένου χρόνου για έργο data center ύψους 45 εκατ. ευρώ, γεγονός που αποτυπώνει τη δυναμική μας παρουσία στο διεθνές περιβάλλον. Παράλληλα, ενισχύουμε τη δραστηριότητά μας με οργανισμούς όπως τα Ηνωμένα Έθνη και η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Τρίτος βασικός πυλώνας είναι η διείσδυσή μας σε τομείς υψηλής ανάπτυξης, όπως το cloud, η κυβερνοασφάλεια και η τεχνητή νοημοσύνη», είπε ο Κώστας Νεμπής. «Έχουμε ήδη εμπλουτίσει την πρόταση business cloud, συμπεριλαμβάνοντας τόσο παραδοσιακά όσο και GPU-based workloads, ενώ έχουμε υλοποιήσει και τους πρώτους AI agents για πελάτες B2B», ανέφερε χαρακτηριστικά. Πιστεύουμε ότι οι τομείς αυτοί θα αποτελέσουν βασικούς μοχλούς ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια, κατέληξε ο CEO του ΟΤΕ.

«Οι επιδόσεις του δεύτερου τριμήνου επιβεβαιώνουν την επιτυχημένη υλοποίηση της στρατηγικής μας και μας φέρνουν πιο κοντά στην επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει για το 2026. H κερδοφορία EBITDA κατέγραψε εκ νέου ανάπτυξη, χάρη στη συνεχιζόμενη δυναμική μας στην κινητή, το FTTH, το FWA, την τηλεόραση, τις ισχυρές μας επιδόσεις στα System Solutions, καθώς και τον συνεχή μετασχηματισμό του λειτουργικού μας μοντέλου», είπε ο Κώστας Νεμπής κατά τη γενική τοποθέτησή του.

Τόνισε ότι «οι προσθήκες πελατών FTTH, που κινήθηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, και η αυξανόμενη διείσδυση του δικτύου οπτικών ινών, επιβεβαιώνουν τα οφέλη από την επέκταση των υποδομών μας και την υψηλή ζήτηση για υπηρεσίες συνδεσιμότητας υψηλής ποιότητας».

«Παράλληλα, συνεχίζουμε να αποτελούμε σημείο αναφοράς στις τηλεπικοινωνιακές υποδομές. Η πρόσφατη ανάδειξη του δικτύου μας ως “Greece’s Fastest Mobile Network” από την Ookla για δέκατη συνεχή χρονιά αποτελεί ιστορικό επίτευγμα, καθώς είμαστε το πρώτο δίκτυο κινητής στον κόσμο που αναδεικνύεται το ταχύτερο στη χώρα του επί μία δεκαετία. Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη διαχρονική υπεροχή του δικτύου μας και τη σταθερή προσήλωση στην παροχή κορυφαίας εμπειρίας στους πελάτες μας».

«Σε αυτά τα επιτεύγματα, προστίθενται νέα, χάρη στο ισχυρό χρηματοοικονομικό μας προφίλ και την ηγετική μας θέση στην αγορά. Ειδικότερα, η πρόσφατη αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του ΟΤΕ σε «A-» από την S&P, μας καθιστά τη μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα με αξιολόγηση στην κατηγορία Α, και αποτελεί αναγνώριση της διαχρονικής ανθεκτικότητας του επιχειρηματικού μας μοντέλου και των μακροπρόθεσμων προοπτικών μας για ανάπτυξη».

«Κοιτώντας μπροστά, στόχος μας είναι να εξελιχθούμε σε μια digital first και σταδιακά σε AI native εταιρεία, με παραδειγματική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, τόσο στο λειτουργικό μας μοντέλο, όσο και στις δικτυακές μας υποδομές. Με την ισχύ και την τεχνογνωσία του Ομίλου Telekom ως ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα, παραμένουμε προσηλωμένοι στην ανάπτυξη, στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους, τους πελάτες μας και την κοινωνία», κατέληξε ο Κώστας Νεμπής.