 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Politics"
    [1]=>
    string(13) "National News"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Υπουργικό συμβούλιο: Τα θέματα της τελευταίας συνεδρίασης πριν το καλοκαίρι

Με 8 θέματα η ατζέντα στο υπουργικό συμβούλιο που πραγματοποιείται σήμερα στις 11 το πρωί

Πολιτική 30.07.2026, 08:42
Σχολιάστε
Υπουργικό συμβούλιο: Τα θέματα της τελευταίας συνεδρίασης πριν το καλοκαίρι
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στη σκιά των μεγάλων πυρκαγιών που ξέσπασαν χθες σε Κρήτη και Γύθειο όπου έχασαν τη ζωή τους τρεις πυροσβέστες, πραγματοποιείται σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο στις 11 το πρωί.

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

-Εισήγηση από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο και τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα σχετικά με τις νέες πρωτοβουλίες και τα αποτελέσματα της πολιτικής για την οδική ασφάλεια,

-Ενημέρωση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,

-Εισήγηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου για την έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Ύδατα,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη του νομοσχεδίου για τη δευτερογενή χρήση ηλεκτρονικών δεδομένων υγείας,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Νίκο Τσάφο του νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2024/1711 ως προς τη βελτίωση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον Υφυπουργό Γιάννη Μπούγα των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2024/1712 σχετικά με την πρόληψη και της καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2024/1203 σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου,

-Εισήγηση από τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο σχετικά με την αναθεώρηση του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής 2026,

-Εισήγηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Νίκο Τσάφο σχετικά με την σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Χαλκιδική: «Πράσινο φως» για τη νέα τουριστική ανάπτυξη γύρω από το Ξενία Παλιουρίου
Ακίνητα

Χαλκιδική: «Πράσινο φως» για τη νέα τουριστική ανάπτυξη γύρω από το Ξενία Παλιουρίου
Υπουργικό συμβούλιο: Τα θέματα της τελευταίας συνεδρίασης πριν το καλοκαίρι
Πολιτική

Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο – Η ατζέντα
Meta Platforms: Υπό πίεση ο Ζάκερμπεργκ λόγω των δαπανών για AI
Tεχνητή νοημοσύνη

Οι δαπάνες για AI «στριμώχνουν» τον Ζάκερμπεργκ
Optima bank: Το καλύτερο εξάμηνο στην ιστορία της
Τράπεζες

Optima bank: Το καλύτερο εξάμηνο στην ιστορία της
Αμερικανικά ομόλογα: Σε υψηλό 19 ετών οι αποδόσεις μετά την απόφαση της Fed
Ομόλογα

Σε υψηλό 19 ετών οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων
Φωτιές: Οι πυρκαγιές «έκτης γενιάς» πολλαπλασιάζονται – Γιατί είναι πιο επικίνδυνες
Green

Φωτιές: Οι πυρκαγιές «έκτης γενιάς» πολλαπλασιάζονται – Γιατί είναι πιο επικίνδυνες

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Kering: Επιστροφή στην ανάπτυξη – Το στοίχημα του Luca de Meo
World

Επιστροφή στην ανάπτυξη για την Kering - Το στοίχημα του Luca de Meo

Ελπιδοφόρα τα μηνύματα από τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου του 2026 για την Kering

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Blue Oceanic: Νέα επένδυση 15 εκατ. ευρώ στην Κω
Τουρισμός

Νέα επένδυση 15 εκατ. ευρώ στην Κω από την Blue Oceanic

Ο σχεδιασμός της Blue Oceanic προβλέπει την ανάπτυξη 21 κτιρίων δωματίων, με συνολικά 132 δωμάτια

Λάμπρος Καραγεώργος
Αλέξανδρος Εξάρχου: Νέα «καρφιά» για το ρωσικό φυσικό αέριο
Business

Εξάρχου: Νέα «καρφιά» στην Ε.Ε. για το ρωσικό αέριο και LNG

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου, πρόεδρος και CEO του Ομίλου AKTOR προβλέπει δύσκολο χειμώνα για την Ευρώπη - Επενδυτική ευκαιρία η μετοχή

Χρήστος Κολώνας
Μπαταρίες: Εντυπωσιακή βελτίωση στη διάρκεια ζωής στους φορητούς υπολογιστές
Τεχνολογία

Λαπ τοπ όπως...σταθεροί υπολογιστές - Δεν μένουν πλέον από μπαταρία

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας των φορητών υπολογιστών έχει υπερδιπλασιαστεί τα τελευταία 10 χρόνια και έχει επιταχυνθεί σημαντικά φέτος.

Δημήτρης Σταμούλης
Metlen: Πρόσθετα 100 με 150 εκατ. ευρώ στα EBITDA από το deal για το γάλλιο
Business

Ώθηση 100 - 150 εκατ. στα EBITDA της Metlen από το deal στο γάλλιο

Η Metlen, σύμφωνα με τις AXIA - Alpha Finance και Optima θα έχει από τη δραστηριότητα στο γάλλιο πρόσθετα 100 με 150 εκατ. ευρώ στα EBITDA - Πώς αποτιμούν τη συμφωνία με τον Αμερικανό Big Tech

Χρήστος Κολώνας
Κώστας Νεμπής (ΟΤΕ): Επιταχύνουμε σε cloud, κυβερνοασφάλεια και AI – Βλέπει σταθερό β’ εξάμηνο
Τηλεπικοινωνίες

Νεμπής: Ενισχύουμε το διεθνές αποτύπωμα – Συμβόλαιο 45 εκατ. ευρώ με το ΝΑΤΟ

Ο Κώστας Νεμπής κατά τη σημερινή ενημέρωση των αναλυτών τόνισε τη διψήφια δυναμική στα έσοδα ICT, την επέκταση σε data centers και AI agents για B2B

Γιώργος Πολύζος
Τεχνητή νοημοσύνη: Τα έσοδα αυξάνονται με γρήγορους ρυθμούς, αλλά όχι αρκετά γρήγορα
Tεχνητή νοημοσύνη

Τα έσοδα από ΑΙ αυξάνονται αλλά όχι με πολύ γρήγορους ρυθμούς

Η απόδοση των δαπανών ύψους τρισεκατομμυρίων δολαρίων είναι εξαιρετικά αβέβαιη

Δημήτρης Σταμούλης
Εταιρείες ημιαγωγών: Απώλειες άνω του 1 τρισ. δολ. σε κεφαλαιοποίηση από την Παρασκευή
Tεχνητή νοημοσύνη

Εξανεμίστηκαν 1,3 τρισ. σε 3 ημέρες από τις εταιρείες ημιαγωγών

Είκοσι από τις πιο αξιόλογες μετοχές από εταιρείες ημιαγωγών παγκοσμίως έχασαν 1,3 τρισ. δολάρια από το κλείσιμο της αγοράς την Παρασκευή

Δημήτρης Σταμούλης
Περισσότερα από Πολιτική
Υπουργικό συμβούλιο: Τα θέματα της τελευταίας συνεδρίασης πριν το καλοκαίρι
Πολιτική

Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο – Η ατζέντα

Με 8 θέματα η ατζέντα στο υπουργικό συμβούλιο που πραγματοποιείται σήμερα στις 11 το πρωί

ΗΠΑ: Έχουν εξαπολύσει «ισχυρά πλήγματα» κατά του Ιράν
Κόσμος

ΗΠΑ: Έχουν εξαπολύσει «ισχυρά πλήγματα» κατά του Ιράν

Οι αμερικανικές δυνάμεις βομβαρδίζουν το Ιράν σε αντίποινα για τις ιρανικές επιθέσεις προχθές Τρίτη εναντίον αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή.

ThessINTEC: Εντάσσεται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΥΠΑΝ
Επικαιρότητα

Tο ThessINTEC στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΥΠΑΝ

Το ThessINTEC εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας «Ανάπτυξη νέων τομέων υψηλής προστιθέμενης αξίας»

Νέα ήττα του Γ. Δημητριάδη, σε αγωγή κατά του in και της Alter Ego Media
Πολιτική

Νέα ήττα του Γ. Δημητριάδη, σε αγωγή κατά του in και της Alter Ego Media

Απορρίφθηκε αγωγή SLAPP του Γρηγόρη Δημητριάδη κατά του in και της Alter Ego Media – «Υποχρέωση και επιβεβλημένο καθήκον έναντι του αναγνωστικού κοινού» η ενημέρωση για τις υποκλοπές, το σκεπτικό της απόφασης.

ΜΙΤΟΣ: Ποια δικαιολογητικά αντικαθίστανται από μια απλή υπεύθυνη δήλωση – Παραδείγματα
Κοινωνία

Με μία δήλωση 25 δικαιολογητικά - Ποια είναι [παραδείγματα]

Πώς απλοποιούνται οι διαδικασίες του ΜΙΤΟΣ για δικαιολογητικά προς το Δημόσιο

Γκουτέρες: Αποφάσισε νέα συνάντηση 5+1 – Αν δεν λυθεί το Κυπριακό η Κύπρος θα γίνει πιο ευάλωτη στους κινδύνους
Κόσμος

Αποφάσισε νέα συνάντηση 5+1 ο Γκουτέρες

Τα Ηνωμένα Έθνη δεν μπορούν να επιβάλουν την ειρήνη, αλλά παραμένουν πλήρως προσηλωμένα στη στήριξη του λαού της Κύπρου σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για το νησί και την ευρύτερη περιοχή, τόνισε ο Γκουτέρες

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Σαλμονέλα: Οδηγίες του ΕΦΕΤ για την προστασία από τη μόλυνση
Κοινωνία

Σαλμονέλα: Οδηγίες του ΕΦΕΤ για την προστασία από τη μόλυνση

Ο κίνδυνος από σαλμονέλα σε τρόφιμα αυξάνεται τους καλοκαιρινούς μήνες ικροοργανισμών

Latest News
Χαλκιδική: «Πράσινο φως» για τη νέα τουριστική ανάπτυξη γύρω από το Ξενία Παλιουρίου
Ακίνητα

Χαλκιδική: «Πράσινο φως» για τη νέα τουριστική ανάπτυξη γύρω από το Ξενία Παλιουρίου

Το συγκρότημα του μοτέλ έχει χαρακτηριστεί μνημείο από το υπουργείο Πολιτισμού ήδη από το 2008

Υπουργικό συμβούλιο: Τα θέματα της τελευταίας συνεδρίασης πριν το καλοκαίρι
Πολιτική

Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο – Η ατζέντα

Με 8 θέματα η ατζέντα στο υπουργικό συμβούλιο που πραγματοποιείται σήμερα στις 11 το πρωί

Meta Platforms: Υπό πίεση ο Ζάκερμπεργκ λόγω των δαπανών για AI
Tεχνητή νοημοσύνη

Οι δαπάνες για AI «στριμώχνουν» τον Ζάκερμπεργκ

Η μετοχή της Meta υποχώρησε κατά 5% στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο της αγοράς

Optima bank: Το καλύτερο εξάμηνο στην ιστορία της
Τράπεζες

Optima bank: Το καλύτερο εξάμηνο στην ιστορία της

Αύξηση κερδών κατά 29% στα 104,3 εκατ. ευρώ κατέγραψε η Optima Bank

Αμερικανικά ομόλογα: Σε υψηλό 19 ετών οι αποδόσεις μετά την απόφαση της Fed
Ομόλογα

Σε υψηλό 19 ετών οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων

Αβεβαιότητα για το κατά πόσον η Fed μπορεί να συγκρατήσει τον πληθωρισμό προκάλεσε η τελευταία απόφαση στους επενδυτές σε αμερικανικά ομόλογα

Φωτιές: Οι πυρκαγιές «έκτης γενιάς» πολλαπλασιάζονται – Γιατί είναι πιο επικίνδυνες
Green

Φωτιές: Οι πυρκαγιές «έκτης γενιάς» πολλαπλασιάζονται – Γιατί είναι πιο επικίνδυνες

Οι πυρκαγιές «έκτης γενιάς» αποτελούν ένα «παγκόσμιο φαινόμενο» που απαιτεί μια «ολοκληρωμένη» προσέγγιση, η οποία περιλαμβάνει και την πρόληψη, σημειώνει ειδικός από το Πανεπιστήμιο της Κοΐμπρα

Νεκτάριος Δαργάκης
Πετρέλαιο: «Επεσε» κάτω από τα 90 δολ. μετά το άλμα του 7,9%
Commodities

«Επεσε» κάτω από τα 90 δολ. το πετρέλαιο μετά το άλμα του 7,9%

Οι τιμές στο πετρέλαιο συγκρατούνται καθώς το αργό συνεχίζει να διακινείται από την καίρια περιοχή του Κόλπου

Ιαπωνία: Τουλάχιστον 17 οι νεκροί από τα 7,1 ρίχτερ
Κόσμος

Ιαπωνία: Τουλάχιστον 17 οι νεκροί από τα 7,1 ρίχτερ

Στους 17 έχουν ανέλθει οι νεκροί από τον σεισμό των 7,1 ρίχτερ που έπληξε την Ιαπωνία, ενώ τα συνεργεία διάσωσης δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων.

Τεχνητή νοημοσύνη: Ποιες θέσεις εργασίας θα αλλάξει πρώτα;
Tεχνητή νοημοσύνη

AI: Ποιες θέσεις εργασίας θα αλλάξει πρώτα;

Μια νέα τάση καταγράφουν οι έρευνες στις ΗΠΑ. Οι επιχειρήσεις συνειδητοποιούν ότι μόνο με την τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορούν να πάνε πολύ μακριά. Και αναζητούν νέους εργαζόμενους με παιδεία, με την ευρύτερη έννοια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Metlen: Στο κλειστό club των Big Tech με δέλεαρ το γάλλιο
Business

Metlen: Στο κλειστό club των Big Tech με δέλεαρ το γάλλιο

Ποιοι είναι οι υποψήφιοι τεχνολογικοί κολοσσοί για μπιζνες με τη Metlen - Πώς το γάλλιο δίνει πρόσθετη κερδοφορία έως 150 εκατ.

Χρήστος Κολώνας
Ανεργία γένους θηλυκού
Opinion

Ανεργία γένους θηλυκού

Οι γυναίκες εξακολουθούν να δοκιμάζονται

Ανδρομάχη Παύλου
Σκλαβενίτης: Πάνω από τα 6 δισ. ευρώ οι πωλήσεις – Τα σχέδια για Food to Go και Πολωνία
Business

Ο Σκλαβενίτης σπάει το φράγμα των 6 δισ. - Το παράθυρο στο... franchise

Το ταμείο του 2025 αποκαλύπτει σήμερα η Σκλαβενίτης - Η στάση απέναντι στο franchise και στην επέκταση στo εξωτερικό

Γιώργος Μανέττας
Επίδομα αδείας 2026: Ποιοι θα πάρουν αυξημένα ποσά;
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Επίδομα αδείας: Ποιοι θα πάρουν αυξημένα ποσά;

Πώς υπολογίζεται, πότε καταβάλλεται και πόσες ημέρες άδειας δικαιούται κάθε εργαζόμενος.

Public: Ποντάρει σε δίκτυο και AI – Τα ορόσημα του 2027
Business

Public: Ποντάρει σε δίκτυο και AI – Τα ορόσημα του 2027

Η διετία 2026-2027 για την Public φέρνει ενίσχυση δικτύου με καταστήματα "Public + home" - Η υπηρεσία "Public + Delivery"

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Μπαταρίες: Εντυπωσιακή βελτίωση στη διάρκεια ζωής στους φορητούς υπολογιστές
Τεχνολογία

Λαπ τοπ όπως...σταθεροί υπολογιστές - Δεν μένουν πλέον από μπαταρία

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας των φορητών υπολογιστών έχει υπερδιπλασιαστεί τα τελευταία 10 χρόνια και έχει επιταχυνθεί σημαντικά φέτος.

Δημήτρης Σταμούλης
Blue Oceanic: Νέα επένδυση 15 εκατ. ευρώ στην Κω
Τουρισμός

Νέα επένδυση 15 εκατ. ευρώ στην Κω από την Blue Oceanic

Ο σχεδιασμός της Blue Oceanic προβλέπει την ανάπτυξη 21 κτιρίων δωματίων, με συνολικά 132 δωμάτια

Λάμπρος Καραγεώργος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies