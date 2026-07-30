Public: Ποντάρει σε δίκτυο και AI – Τα ορόσημα του 2027

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Με νέα καταστήματα, ανακαινίσεις, στρατηγικές συνεργασίες και έμφαση στην αγοραστική εμπειρία, η Public συνεχίζει να υλοποιεί το επενδυτικό της πλάνο στον κλάδο του omnichannel retail στην ελληνική και κυπριακή αγορά, μέσα και από την αξιοποίηση τεχνολογικών και λειτουργικών καινοτομιών.

Σταθερή στο πρόγραμμα επενδύσεων για την ενίσχυση του δικτύου της, η Public μετρά και νέα σημεία κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025, αναβαθμίζοντας το δίκτυό της σε 63 καταστήματα συνολικά, 3 κεντρικές αποθήκες καθώς και 3 ηλεκτρονικά καταστήματα για την Ελλάδα και Κύπρο μαζί. Πιο συγκεκριμένα, στην Ελλάδα υπάρχουν 57 καταστήματα, 2 Κεντρικές αποθήκες που βρίσκονται στην περιοχή του Ασπροπύργου και 2 ηλεκτρονικά καταστήματα.

Σημείο σταθμό θα αποτελέσει το λανσάρισμα της συνδρομητικής υπηρεσίας “Public + Delivery”, με στόχο την ενίσχυση της αξίας προς τον πελάτη και τη διαφοροποίηση της εμπορικής πρότασης

Omnichannel επενδύσεις από την Public

Η διοίκηση υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο Δημήτρη Γαλάνη επισήμανε εξάλλου στην Έκθεση Διαχείρισης που αναρτήθηκε με τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2025 στο ΓΕΜΗ, πως «το επενδυτικό πλάνο της εταιρείας συνεχίζει να υλοποιείται με συνέπεια, αναβαθμίζοντας και επεκτείνοντας το δίκτυο καταστημάτων της, δίνοντας στις οικιακές συσκευές περισσότερο χώρο σε ακόμα περισσσότερα αλλά και επαναφέροντας χώρους ανάγνωσης και δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών εντός των καταστημάτων».

Από τα 12 νέα mega καταστήματα “Public + home” που εντάχθηκαν στο επενδυτικό πλάνο, το 2025 εγκαινιάστηκαν ακόμη δύο το δεύτερο εξάμηνο, στο Smart Park και στα Πατήσια, ενώ την ίδια περίοδο ανακαινίστηκαν το πρώτο εξάμηνο και δύο καταστήματα σε Αγία Παρασκευή και Μαρούσι.

Ταυτόχρονα, τα 23 από τα 63 καταστήματα ανήκουν στην κατηγορία των mega store concepts. Πρόκειται για καταστήματα

“Public” και “Public + home” που βρίσκονται σε περιοχές της Αττικής, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Ιωαννίνων, Πάτρας, Ρόδου και Κρήτης, αλλά και σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Κύπρου, που περιλαμβάνουν μια πλήρη γκάμα μεγάλων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών.

Πέρα από την αναβάθμιση του δικτύου καταστημάτων, το 2025 ενισχύθηκε περαιτέρω η εμπειρία του πελάτη με τη λειτουργία σημείων iRepair σε 46 καταστήματα Public σε Ελλάδα, προσφέροντας άμεση και εξειδικευμένη υποστήριξη σε θέματα επισκευών. Παράλληλα, τα σημεία Vodafone shop-in-shop εντός των καταστημάτων Public και “Public + home”, πλέον αριθμούν στα 17 ενισχύοντας τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνίας προς τους πελάτες.

Το πλάνο για το 2026

Η δυναμική αυτή συνεχίζεται και το 2026, περιλαμβάνοντας ανακαινίσεις στο υφιστάμενο δίκτυο και νέα ανοίγματα καταστημάτων. Προ τριμήνου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του “Public + home” στην Κέρκυρα, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της μάρκας στην ελληνική περιφέρεια, ενώ τα σχέδια μέχρι και το 2027 περιλαμβάνουν τη λειτουργία νέων καταστημάτων και σε δύο επιπλέον τοποθεσίες στην Αττική.

Επιπλέον, την ολοκλήρωση προγράμματος ανακαινίσεων σε 20 καταστήματα σε Αττική και περιφέρεια, με στόχο την

αναβάθμιση της αγοραστικής εμπειρίας, αλλά και την ανάπτυξη χρηματοοικονομικών λύσεων στον πελάτη με καινοτόμους και ευέλικτους τρόπους πληρωμής.

Σημείο σταθμό θα αποτελέσει το λανσάρισμα της συνδρομητικής υπηρεσίας “Public + Delivery”, με στόχο την ενίσχυση της αξίας προς τον πελάτη και τη διαφοροποίηση της εμπορικής πρότασης, αλλά και η ανάπτυξη στρατηγικής συνεργασίας με πάροχο ενέργειας, στο πλαίσιο διεύρυνσης του χαρτοφυλακίου υπηρεσιών και η περαιτέρω αξιοποίηση ΑΙ με στόχο τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας πελάτη, την ενίσχυση της εξατομίκευσης της εμπορικής πρότασης και τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας της εταιρείας.

Το κομμάτι του B2B

Υπενθυμίζεται πως το 2025 σηματοδότησε μια ουσιαστική αλλαγή στρατηγικής για το B2B. Η εταιρεία επένδυσε στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου omnichannel μοντέλου εξυπηρέτησης, στο οποίο η ψηφιακή πλατφόρμα και η ανθρώπινη επαφή δεν λειτουργούν παράλληλα αλλά συμπληρωματικά. Ο επαγγελματίας μπορεί να ξεκινά μια αγορά online και να την ολοκληρώνει με την υποστήριξη εξειδικευμένου συμβούλου — ή αντίστροφα — διατηρώντας σε κάθε σημείο επαφής την ίδια ποιότητα εξυπηρέτησης και συνέχεια στη σχέση.

Το publicbusiness.gr αναβαθμίστηκε ώστε να λειτουργεί ως το κεντρικό εργαλείο διαχείρισης εταιρικών αγορών επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να οργανώνουν τις ανάγκες τους, να εντοπίζουν προϊόντα από 100.000+ είδη και να ολοκληρώνουν αγορές με ευκολία.

Παράλληλα, η ομάδα Public Business ανέπτυξε ένα μοντέλο εξειδικευμένης και προσωποποιημένης εξυπηρέτησης, καλύπτοντας τόσο τις καθημερινές ανάγκες — αναλώσιμα, τεχνολογικός εξοπλισμός, εξοπλισμός χώρων — όσο και σύνθετα έργα σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η φιλοξενία και οι επαγγελματικές υποδομές.