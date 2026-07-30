 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(11) "Agriculture"
    [1]=>
    string(13) "National News"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

ΕΛΓΑ: Στήριξη αγροτών για τις ζημιές του Ιουλίου 2026

Τροπολογία για τις ζημιές στις καλλιέργειες προωθεί η κυβέρνηση προκειμένου να ενισχυθούν οι παραγωγοί που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Ιουλίου 2026

AGRO 30.07.2026, 09:14
Σχολιάστε
ΕΛΓΑ: Στήριξη αγροτών για τις ζημιές του Ιουλίου 2026
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Νομοθετική παρέμβαση για τη στήριξη των παραγωγών που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Ιουλίου 2026 προωθεί η κυβέρνηση με τροπολογία  που κατατέθηκε στη Βουλή. Η διάταξη επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 21 του ν. 5062/2023, ώστε να καταστεί δυνατή η χορήγηση κρατικής ενίσχυσης για τις ζημιές που υπέστησαν οι καλλιέργειες της φυτικής παραγωγής και το φυτικό κεφάλαιο στις περιοχές που έχουν καταγραφεί ως πληγείσες από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΛΓΑ.

Ειδικότερα, με τη ρύθμιση προβλέπεται ότι το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο είχε θεσπιστεί για την αντιμετώπιση των ζημιών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου 2023, εφαρμόζεται πλέον και στις ζημιές που προκλήθηκαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Ιουλίου 2026. Δικαιούχοι της ενίσχυσης θα είναι οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις πληγείσες περιοχές, σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων.

Το πρόγραμμα

Η Ελληνική Κυβέρνηση θα υποβάλει ad hoc κοστολογημένο πρόγραμμα, προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα το χρηματοδοτήσει από τον τακτικό Προϋπολογισμό. Η δράση θα υλοποιηθεί από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ).

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα καθοριστούν η μορφή της ενίσχυσης, οι δικαιούχοι, το ύψος και η μεθοδολογία προσδιορισμού της, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησής της, η διαδικασία καταβολής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης.

Παράλληλα, διατηρείται το ειδικό καθεστώς προστασίας των ενισχύσεων, καθώς αυτές θα είναι αφορολόγητες, ακατάσχετες και ανεκχώρητες, δεν θα υπόκεινται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, δεν θα συμψηφίζονται με βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν θα συνυπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για τη χορήγηση κοινωνικών ή προνοιακών παροχών.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
ΕΕΕΠ: Ενημερωτική επίσκεψη στο εργοτάξιο του Voria
Κατασκευές

ΕΕΕΠ: Ενημερωτική επίσκεψη στο εργοτάξιο του Voria
Πέντε χρόνια ΔΕΗ blue: Το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσιας φόρτισης στην Ελλάδα
Business

Πέντε χρόνια ΔΕΗ blue: Το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσιας φόρτισης στην Ελλάδα
Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Η νέα γενιά χαρτονομισμάτων – Οι 10 φιναλίστ
World

Η νέα γενιά χαρτονομισμάτων του ευρώ: Οι 10 φιναλίστ
L’Oréal: Μαλλιά και “lipstick effect” την κρατούν στην κορυφή
World

L’Oréal: Μαλλιά και “lipstick effect” την κρατούν στην κορυφή
HELLAS – SPACE 2.0: 350 εκ. ευρώ για το νέο Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα
Τεχνολογία

Με 350 εκ. ευρώ προϋπολογισμό το HELLAS - SPACE 2.0
EnEarth: Αποτίμηση από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα για την αποθηκευτική δυναμικότητα του Πρίνου
Green

Ανεξάρτητη αποτίμηση για την αποθηκευτική δυναμικότητα του Πρίνου

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Public: Ποντάρει σε δίκτυο και AI – Τα ορόσημα του 2027
Business

Public: Ποντάρει σε δίκτυο και AI – Τα ορόσημα του 2027

Η διετία 2026-2027 για την Public φέρνει ενίσχυση δικτύου με καταστήματα "Public + home" - Η υπηρεσία "Public + Delivery"

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Κώστας Νεμπής (ΟΤΕ): Σταθερή πορεία σε λιανική και χονδρική, με ώθηση από FTTH, FWA και ICT
Τηλεπικοινωνίες

Νεμπής: Η απάντηση του ΟΤΕ σε Vodafone–ΔΕΗ και Starlink

Ο Κώστας Νεμπής τόνισε ότι ο ΟΤΕ δεν επηρεάζεται από πιθανή σύμπραξη ΔΕΗ-Vodafone στα δίκτυα - Προοπτικές ανάπτυξης βασισμένες σε δημόσια έργα, διεθνή επέκταση και υπηρεσίες cloud, cyber και AI

Γιώργος Πολύζος
ΙΤΧ Ελλάς: Κέρδη για τη Zara στην Ελλάδα – Οι επενδύσεις του 2025
Business

Τι ταμείο έκανε η Zara στην Ελλάδα - Οι επενδύσεις στο δίκτυο

Η ελληνική θυγατρική της Zara εφαρμόζει νέα στρατηγική για καταστήματα και ηλεκτρονικό εμπόριο

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο: «Κόφτης» στις προεκλογικές υποσχέσεις
Economy

Πώς θα κοστολογούνται οι... προεκλογικές υποσχέσεις

Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο βάζει στο μικροσκόπιο τα προγράμματα των κομμάτων

Γιάννης Αγουρίδης
Blue Oceanic: Νέα επένδυση 15 εκατ. ευρώ στην Κω
Τουρισμός

Νέα επένδυση 15 εκατ. ευρώ στην Κω από την Blue Oceanic

Ο σχεδιασμός της Blue Oceanic προβλέπει την ανάπτυξη 21 κτιρίων δωματίων, με συνολικά 132 δωμάτια

Λάμπρος Καραγεώργος
Μπαταρίες: Εντυπωσιακή βελτίωση στη διάρκεια ζωής στους φορητούς υπολογιστές
Τεχνολογία

Λαπ τοπ όπως...σταθεροί υπολογιστές - Δεν μένουν πλέον από μπαταρία

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας των φορητών υπολογιστών έχει υπερδιπλασιαστεί τα τελευταία 10 χρόνια και έχει επιταχυνθεί σημαντικά φέτος.

Δημήτρης Σταμούλης
Ο Κέβιν Γουόρς απαντά στην αβεβαιότητα με τη σιωπή του
Reuters Breakingviews

«Χείλη ερμητικά κλειστά» από τον Γουόρς στην αβεβαιότητα των αγορών

Με αγανακτισμένους καταναλωτές και αβέβαιες επιχειρήσεις για το πώς να σχεδιάσουν τις επενδύσεις τους, η στρατηγική της «ήσυχης» Fed θα μπορούσε να γυρίσει μπούμερανγκ

Gabriel Rubin
Kering: Επιστροφή στην ανάπτυξη – Το στοίχημα του Luca de Meo
World

Επιστροφή στην ανάπτυξη για την Kering - Το στοίχημα του Luca de Meo

Ελπιδοφόρα τα μηνύματα από τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου του 2026 για την Kering

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από AGRO
ΕΛΓΑ: Στήριξη αγροτών για τις ζημιές του Ιουλίου 2026
AGRO

Στήριξη αγροτών για τις ζημιές του Ιουλίου 2026

Τροπολογία για τις ζημιές στις καλλιέργειες προωθεί η κυβέρνηση προκειμένου να ενισχυθούν οι παραγωγοί που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Ιουλίου 2026

Ψηφιακά παραστατικά: Πώς θα εκδίδονται για τη διακίνηση αποθεμάτων στις λαϊκές
AGRO

Ποιοι αγρότες πρέπει να «κόβουν» ψηφιακά δελτία - Τι ισχύει για τις λαϊκές

Ολα όσα χρειάζεται να γνωρίζουν όσοι είναι υποχρεωμένοι να εκδίδουν ψηφιακά παραστατικά ειδικά για λαϊκές και υπαίθριες αγορές

ΑΑΔΕ: 9+1 ερωτήσεις απαντήσεις για τη ψηφιακή παρακολούθηση της διακίνησης αγροτικών προϊόντων
AGRO

ΑΑΔΕ: 9+1 ερωτήσεις απαντήσεις για τη ψηφιακή έκδοση παραστατικών για αγροτικά προϊόντα

Οι διευκρινίσεις της ΑΑΔΕ αφορούν στις γενικές υποχρεώσεις των αγροτών και των λοιπών εμπλεκόμενων επιχειρήσεων όσο και στη διακίνηση προϊόντων

Αγροτικά προϊόντα: «Ανηφορίζουν» οι τιμές, λόγω πολέμου και Ελ Νίνιο
AGRO

Ελ Νίνιο και πόλεμος αυξάνουν τις τιμές στα αγροτικά προϊόντα

Τα αγροτικά προϊόντα καταγράφουν θετικές αποδόσεις, σε αντίθεση με την αρνητική δυναμική των διεθνών κεφαλαιαγορών

FresHellas: Οχι στην κατάργηση της θεσμοθετημένης ημερομηνίας συγκομιδής του ακτινιδίου
AGRO

FresHellas: Να μην καταργηθεί η ημερομηνία συγκομιδής ακτινιδίου

Η συγκεκριμένη ρύθμιση έχει συμβάλει ουσιαστικά στη διασφάλιση της ποιότητας του ελληνικού ακτινιδίου και στην προστασία της διεθνούς φήμης του τονίζει η FresHellas

ΑΑΔΕ: Αγροτικές πληρωμές 42,2 εκατ. ευρώ μέχρι τέλος Ιουλίου
AGRO

ΑΑΔΕ: Αγροτικές πληρωμές 42,2 εκατ. ευρώ μέχρι τέλος Ιουλίου

Τι έχει προγραμματίσει να καταβάλει η ΑΑΔΕ σε περισσότερους από 158.800 αγρότες και κτηνοτρόφους

Σχέδια Βελτίωσης: Νέο επενδυτικό πλαίσιο – Κονδύλια 260 εκατ. ευρώ για τον πρωτογενή τομέα
AGRO

Σχέδια Βελτίωσης: Κονδύλια 260 εκατ. ευρώ για τον πρωτογενή τομέα

Δυνητικοί δικαιούχοι στα νέα Σχέδια Βελτίωσης θα είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και συλλογικά σχήματα

Latest News
ΕΕΕΠ: Ενημερωτική επίσκεψη στο εργοτάξιο του Voria
Κατασκευές

ΕΕΕΠ: Ενημερωτική επίσκεψη στο εργοτάξιο του Voria

Το κλιμάκιο της ΕΕΕΠ ξεναγήθηκε στον χώρο του εργοταξίου και των εγκαταστάσεων από στελέχη της North Star Entertainment και της Regency Entertainment

Πέντε χρόνια ΔΕΗ blue: Το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσιας φόρτισης στην Ελλάδα
Business

Πέντε χρόνια ΔΕΗ blue: Το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσιας φόρτισης στην Ελλάδα

Περισσότερα από 4.700 σημεία φόρτισης σε πάνω από 1.400 τοποθεσίες σε Ελλάδα και Ρουμανία

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Η νέα γενιά χαρτονομισμάτων – Οι 10 φιναλίστ
World

Η νέα γενιά χαρτονομισμάτων του ευρώ: Οι 10 φιναλίστ

Η ΕΚΤ αλλάζει τα χαρτονομίσματα του ευρώ και οι πολίτες καλούνται να επιλέξουν το νέο σχέδιο – Ελληνική συμμετοχή στην τελική φάση

L’Oréal: Μαλλιά και “lipstick effect” την κρατούν στην κορυφή
World

L’Oréal: Μαλλιά και “lipstick effect” την κρατούν στην κορυφή

Οι πωλήσεις για τη L’Oréal καταγράφουν διψήφια αύξηση με ρυθμό σχεδόν διπλάσιο από αυτόν της αγοράς

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
HELLAS – SPACE 2.0: 350 εκ. ευρώ για το νέο Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα
Τεχνολογία

Με 350 εκ. ευρώ προϋπολογισμό το HELLAS - SPACE 2.0

Το νέο Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα φιλοδοξεί να διευρύνει το πεδίο δράσης της Ελλάδας σε όλη την αλυσίδα αξίας του διαστημικού τομέα

EnEarth: Αποτίμηση από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα για την αποθηκευτική δυναμικότητα του Πρίνου
Green

Ανεξάρτητη αποτίμηση για την αποθηκευτική δυναμικότητα του Πρίνου

Ο παγκοσμίου κύρους οίκος Netherland, Sewell & Associates Inc (NSAI) προχώρησε στη σύνταξη Έκθεσης Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα, ανακοίνωσε η EnEarth

Επίθεση ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση: «Ψαλίδι» σε 100 μέτρα του Ταμείου Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης

«Ψαλίδι» σε 100 μέτρα του Ταμείου Ανάκαμψης - Η λίστα

Νοσοκομεία, σιδηρόδρομοι, ενεργειακές αναβαθμίσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κατάρτιση και στέγαση στη λίστα των μειώσεων και των απεντάξεων - Τα 22 ιδιαίτερα προβληματικά ζητήματα που εντοπίζει το ΠΑΣΟΚ

Σκλαβενίτης: Ετοιμάζεται για food concept με τζίρο άνω των 6 δισ.
Business

Σκλαβενίτης: Ετοιμάζεται για food concept με τζίρο άνω των 6 δισ.

Το 2026, η Σκλαβενίτης ετοιμάζεται για food-to-go concept και το μεγαλύτερο Food Hall στου Ρέντη

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Επιφυλακτική άνοδος – Το βλέμμα στα εταιρικά αποτελέσματα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Επιφυλακτική άνοδος στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Περιμένοντας τα εταιρικά αποτελέσματα, αλλά και παρακολουθώντας τις εξελίξεις στη Μ. Ανατολή είναι επιφυλακτικοί οι επενδυτές

Φοιτητικό επίδομα: Τέλος χρόνου για τα 2.000 ευρώ
Economy

Τέλος χρόνου για φοιτητικό επίδομα 2.000 ευρώ

Πότε κλείνει η πλατφόρμα για αιτήσεις που αφορούν το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα - Οι δικαιούχοι και τα ποσά

Στενά του Ορμούζ: Μπορεί να είναι μόνο η αρχή μιας νέας μάχης για τους θαλάσσιους δρόμους
Ναυτιλία

Η νέα μάχη για τους θαλάσσιους δρόμους του εμπορίου

Οι ναυτιλιακές εταιρείες πρέπει να προετοιμαστούν για το επόμενο σημείο συμφόρησης, μετά τα Στενά του Ορμούζ, που μπορεί να εμφανιστεί πριν προλάβει να ανοίξει το προηγούμενο

Μελίνα Ζιάγκου
Ευρωπαϊκή Ένωση: Σφίγγει ο κλοιός για ChatGPT και Roblox
Τεχνολογία

Σφίγγει ο κλοιός της ΕΕ για ChatGPT και Roblox

Η ChatGPT και η Roblox Corp. θα υπόκεινται σε αυστηρότερους ελέγχους και απαιτήσεις παρακολούθησης

Ασιατικά χρηματιστήρια: Αβεβαιότητα και αρνητικά πρόσημα
Ασία

Ασιατικά χρηματιστήρια: Αβεβαιότητα και αρνητικά πρόσημα

Ο ασταθής δείκτης Kospi δεν δείχνει σημάδια χαλάρωσης - Ο τεχνολογικός κλάδος στο επίκεντρο

Παπαθανάσης: 12 εκατ. για δράσεις απόκτησης διδακτικής εμπειρίας σε ΑΕΙ
ΕΣΠΑ

Παπαθανάσης: 12 εκατ. για δράσεις απόκτησης διδακτικής εμπειρίας σε ΑΕΙ

Αφορά κατόχους διδακτορικού διπλώματος

Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης: Συκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Business

Συκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης

Στο επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση του ΔΣ του ΣΕΚ για τον σχεδιασμό των δράσεων της επόμενης τριετίας

ΙΤΧ Ελλάς: Κέρδη για τη Zara στην Ελλάδα – Οι επενδύσεις του 2025
Business

Τι ταμείο έκανε η Zara στην Ελλάδα - Οι επενδύσεις στο δίκτυο

Η ελληνική θυγατρική της Zara εφαρμόζει νέα στρατηγική για καταστήματα και ηλεκτρονικό εμπόριο

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies