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Σκλαβενίτης: Πάνω από τα 6 δισ. ευρώ οι πωλήσεις – Τα σχέδια για Food to Go και Πολωνία

Το ταμείο του 2025 αποκαλύπτει σήμερα η Σκλαβενίτης - Η στάση απέναντι στο franchise και στην επέκταση στo εξωτερικό

Business 30.07.2026, 07:00
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Σκλαβενίτης: Πάνω από τα 6 δισ. ευρώ οι πωλήσεις – Τα σχέδια για Food to Go και Πολωνία
Ρεπορτάζ Γιώργος Μανέττας

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Τον πήχη των 6 δισ. ευρώ πέρασε για πρώτη φορά σύμφωνα με πληροφορίες ο όμιλος Σκλαβενίτης για την περσινή χρήση. Πρόκειται για ποσοστιαία αύξηση πάνω από 11% έναντι του 2024, όταν ο κύκλος εργασιών της εταιρείας είχε διαμορφωθεί στα 5,56 δισ. ευρώ. Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ότι τα αποτελέσματα που ανακοινώνονται σήμερα θα δείξουν νέα αύξηση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που έχει αναπτύξει η μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ της χώρας.

Η Σκλαβενίτης επιχειρεί να διεκδικήσει μεγαλύτερο κομμάτι και από την αναπτυσσόμενη αγορά του έτοιμου φαγητού

Η διοίκηση του ομίλου αναμένεται να συνεχίσει τα σχέδια ανάπτυξης στην ελληνική αγορά, τα οποία πέρα από την επέκταση του δικτύου περιλαμβάνει και… συμπληρωματικές δραστηριότητες. Στην αγορά έχει ανοίξει συζήτηση γύρω από την ανάπτυξη των έτοιμων γευμάτων και το ενδεχόμενο αξιοποίησης του franchise μέσα από το concept «Food to Go».

Σκλαβενίτης

O Γεράσιμος Σκλαβενίτης, επικεφαλής του ομίλου Σκλαβενίτης

Το project των έτοιμων γευμάτων της Σκλαβενίτης

Η εταιρεία επιχειρεί να διεκδικήσει μεγαλύτερο κομμάτι από την αναπτυσσόμενη αγορά του έτοιμου φαγητού. Το νέο μοντέλο σχεδιάστηκε γύρω από τις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή, με έμφαση στην ταχύτητα, την ευκολία και την άμεση κατανάλωση. Στα καταστήματα θα διατίθενται έτοιμα γεύματα, σαλάτες, σάντουιτς, παγωτά και επιδόρπια σε ατομικές συσκευασίες, με στόχο να συνδυάζονται η ποιότητα και η προσιτή τιμή.

Προκειμένου να υποστηρίξει τη συγκεκριμένη κατηγορία, η εταιρεία προχωρά στην ανέγερση μονάδας 24.000 τ.μ. στις πρώην εγκαταστάσεις της ΜΑΝΔΡΑΛ Ακίνητα Αποθηκεύσεων στη Μαγούλα για την παραγωγή και τη διακίνηση έτοιμων γευμάτων έως 250.000 έτοιμων μερίδων ανά ημέρα.

Άνθρωποι που γνωρίζουν τις διεργασίες σημειώνουν ότι το θέμα παραμένει ανοιχτό και οι αποφάσεις δεν είναι ακόμη ώριμες. Η εταιρεία εξετάζει διαφορετικά μοντέλα οργάνωσης και θέλει να σταθμίσει όλα τα δεδομένα προτού δεσμευτεί σε συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Σκλαβενίτης

Πιο πίσω χρονικά όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μεταφέρεται και το ενδεχόμενο επέκτασης τξς Σκλαβενίτης σε νέα ευρωπαϊκή αγορά

Στάση αναμονής… για το εξωτερικό

Όσον αφορά στα υπόλοιπα project που τρέχει, η εταιρεία είναι η επένδυση για την μετατροπή του πρώην εργοστασίου Pitsos σε έναν πολυχώρο που πρόκειται να συνδυάσει φαγητό, ψυχαγωγία και πολιτισμό για όλη την οικογένεια. Ο πολυχώρος θα καταλαμβάνει 50.000 τ.μ. και φιλοδοξεί να μετατραπεί σε σημείο αναφοράς γαστρονομίας, ψυχαγωγίας και πολιτισμού. Το έργο, που θα ξεπεράσει σε επένδυση τα 150 εκατ. ευρώ, αναμένεται να δημιουργήσει περισσότερες από 1.200 νέες θέσεις εργασίας.

Την ίδια ώρα, πιο πίσω χρονικά όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μεταφέρεται και το ενδεχόμενο επέκτασης σε νέα ευρωπαϊκή αγορά, πέραν της Κύπρου. Η Πολωνία φαίνεται πως αποτελεί τον πρώτο στόχο, ωστόσο δεν αποτελεί άμεση προτεραιότητα. Το εγχείρημα δεν εγκαταλείπεται, απλώς μετατίθεται έως ότου διαμορφωθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.

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