Εταιρείες ημιαγωγών: Απώλειες άνω του 1 τρισ. δολ. σε κεφαλαιοποίηση από την Παρασκευή

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Οι μετοχές των εταιρειών μικροεπεξεργαστών με τη μεγαλύτερη αξία παγκοσμίως έχασαν πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια από την κεφαλαιοποίησή τους αυτή την εβδομάδα, καθώς η ανησυχία των επενδυτών επεκτάθηκε σε ολόκληρο τον κλάδο.

Ο δείκτης ημιαγωγών της Φιλαδέλφειας (SOX) — ο οποίος παρακολουθεί τις 30 μεγαλύτερες εταιρείες που διαπραγματεύονται στις ΗΠΑ και δραστηριοποιούνται στον τομέα των μικροτσίπ — έχει σημειώσει άνοδο 92% τους τελευταίους 12 μήνες

Η πτώση των τιμών οδηγήθηκε από την Nvidia, η οποία υπέστη απώλειες ύψους 238 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το κλείσιμο της αγοράς την Παρασκευή. Η SK Hynix, η Samsung Electronics και η Micron — όλοι βασικοί παίκτες στον τομέα της μνήμης — έχασαν 176 δισεκατομμύρια, 173 δισεκατομμύρια και 113 δισεκατομμύρια δολάρια, αντίστοιχα.

Ο τομέας των μικροτσίπ υπήρξε ένας από τους κύριους ωφελημένους της άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης, με τους επενδυτές να ποντάρουν στις μετοχές, καθώς επιδίωκαν να επωφεληθούν από τα τεράστια ποσά που διοχετεύονταν στον τομέα.

Ο δείκτης ημιαγωγών της Φιλαδέλφειας (SOX) — ο οποίος παρακολουθεί τις 30 μεγαλύτερες εταιρείες που διαπραγματεύονται στις ΗΠΑ και δραστηριοποιούνται στον τομέα των μικροτσίπ — έχει σημειώσει άνοδο 92% τους τελευταίους 12 μήνες, παρά την πτώση σχεδόν 20% τον τελευταίο μήνα.

Συνολικά, 20 από τις πιο αξιόλογες μετοχές εταιρειών μικροεπεξεργαστών παγκοσμίως έχασαν 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια από το κλείσιμο της αγοράς την Παρασκευή, σύμφωνα με ανάλυση του CNBC που βασίζεται σε στοιχεία της FactSet.

Η AMD έχασε επίσης περίπου 110 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. έχασε 119 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο τομέας των μικροεπεξεργαστών υπήρξε ένας από τους κύριους δικαιούχους της άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης, με τις μετοχές να εκτοξεύονται στα ύψη τους τελευταίους 12 μήνες.

Αλλαγή επενδυτικού κλίματος με τις εταιρείες ημιαγωγών

«Αυτή η πτώση φαίνεται να οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο επενδυτικό κλίμα και όχι στα θεμελιώδη μεγέθη», δήλωσε ο Michael Field, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής μετοχών της Morningstar.

«Με απλά λόγια, πρόκειται για απώλεια εμπιστοσύνης», πρόσθεσε. «Συνεχίζουμε να διαβλέπουμε ανοδική δυναμική σε πολλές μετοχές του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά πρόκειται για μετοχές ανάπτυξης και, ως εκ τούτου, μεγάλο μέρος της αξίας τους προέρχεται από ταμειακές ροές που αναμένονται πολύ μακριά στο μέλλον, κάτι που απαιτεί μεγάλη εμπιστοσύνη από τους επενδυτές».

Η απότομη πτώση αντανακλά ανησυχίες ότι οι δαπάνες για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να «κορυφωθούν νωρίτερα από το αναμενόμενο», δήλωσε στο CNBC ο Charlie Dai, αντιπρόεδρος και κύριος αναλυτής της Forrester. Η Alphabet ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει τις προβλέψεις της για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες του 2026, καθώς επιταχύνει την κατασκευή νέων υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

«Οι επενδυτές επανεξετάζουν κατά πόσον τα βραχυπρόθεσμα έσοδα μπορούν να δικαιολογήσουν τα πρωτοφανή επίπεδα δαπανών για την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ ορισμένοι ανησυχούν επίσης για τον αυξανόμενο ανταγωνισμό στον τομέα των μικροτσίπ και των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε ο Dai.

Ωστόσο, πρόσθεσε, πως η πτώση «δεν οφείλεται τόσο στην εξασθένιση της ζήτησης για τεχνητή νοημοσύνη, όσο στην αναπροσαρμογή των προσδοκιών μετά από μια εξαιρετικά ισχυρή άνοδο».

Κινήσεις της Τετάρτης

Οι μετοχές τεχνολογίας στην Ασία και την Ευρώπη συνέχισαν την πτώση τους την Τετάρτη, με τις μετοχές εταιρειών ημιαγωγών να ηγούνται των απωλειών μετά από μια ακόμη αδύναμη συνεδρίαση στις ΗΠΑ.

Στη Νότια Κορέα, η SK Hynix έκλεισε με πτώση 9,61%, αφού είχε σημειώσει πτώση άνω του 15%. Ο γίγαντας των μικροτσίπ δεν ανταποκρίθηκε στις εκτιμήσεις των αναλυτών, παρά το γεγονός ότι ανακοίνωσε ρεκόρ τριμηνιαίων κερδών και εσόδων.

Η Samsung Electronics έχασε πάνω από 5%, ενώ η LG Innotek υποχώρησε κατά 10,89% και η Seoul Semiconductor κατά 8,89%.

Στην Ευρώπη, οι μετοχές εταιρειών μικροεπεξεργαστών παρουσίασαν μικτή πορεία. Η ASML υποχώρησε κατά 1,77%, η ASM International υποχώρησε κατά 3,28% και η BESI σημείωσε άνοδο 1,67%.

Η πρόσφατη πτώση των μετοχών εταιρειών μικροεπεξεργαστών στην Ασία αντανακλά «τη συνεχιζόμενη διαδικασία απομόχλευσης στην Κορέα και το πιο επιφυλακτικό κλίμα απέναντι στις παγκόσμιες μετοχές τεχνολογίας», ανέφερε ο Kieron Poon, διευθυντής επενδύσεων για τις ασιατικές μετοχές στην Aberdeen Investments, σε σημείωμα που δημοσίευσε την Τρίτη. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι η πρόσφατη μεταβλητότητα «δεν έχει αλλάξει τη μακροπρόθεσμη θετική μας άποψη».

Οι μετοχές εταιρειών μικροεπεξεργαστών της Ιαπωνίας σημείωσαν επίσης πτώση. Η ιαπωνική εταιρεία κατασκευής μνημών υπολογιστών Kioxia υποχώρησε κατά 13,85%. Η Tokyo Electron σημείωσε πτώση 10,59%, ενώ ο Όμιλος SoftBank, σημαντικός επενδυτικός φορέας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης μέσω της συμμετοχής του στην Arm, έχασε 6,95%.

Η TSMC της Ταϊβάν, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής μικροεπεξεργαστών παγκοσμίως, σημείωσε πτώση 3,51%.

Ο δείκτης ChiNext 300 της ηπειρωτικής Κίνας, στον οποίο κυριαρχούν οι εταιρείες τεχνολογίας, σημείωσε άνοδο 1,43%, ενώ ο δείκτης Hang Seng China Semiconductor Chips υποχώρησε κατά 2,5%.

Οι πτώσεις στην Ασία ακολούθησαν μια ακόμη αδύναμη συνεδρίαση για τις μετοχές των αμερικανικών εταιρειών ημιαγωγών κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η Nvidia σημείωσε πτώση κατά την έναρξη της συνεδρίασης, αλλά έκλεισε χωρίς μεταβολή. Η Intel υποχώρησε σχεδόν 6% και η AMD έχασε 8%. Οι εταιρείες μνήμης Micron και Seagate έχασαν πάνω από 8%, η Western Digital υποχώρησε σχεδόν 7% και η Sandisk σημείωσε πτώση 14%. Οι μετοχές της SK Hynix στις ΗΠΑ υποχώρησαν 9%.

Παρά την απότομη πτώση, η Aberdeen θεωρεί την πώληση ως ευκαιρία και όχι ως επιδείνωση των θεμελιωδών μεγεθών. «Η πρόσφατη υποχώρηση της αγοράς έφερε τις αποτιμήσεις σε πιο ελκυστικά επίπεδα, δημιουργώντας ευκαιρίες για εμάς να αυξήσουμε την έκθεσή μας σε επιχειρήσεις υψηλής ποιότητας σε πιο λογικές τιμές», δήλωσε ο Poon.

Η πρόσφατη υποχώρηση των μετοχών εταιρειών τσιπ που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI) αντανακλά το γεγονός ότι οι επενδυτές «επιστρέφουν ένα μικρό μέρος της φούσκας που υπήρχε στην αγορά της τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε ο David Riedel, ιδρυτής και πρόεδρος της Riedel Research Group, στην εκπομπή «Squawk Box Asia» του CNBC την Τετάρτη.

Ενώ οι ανησυχίες σχετικά με τη χρηματοδότηση της τεχνητής νοημοσύνης και τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από την Κίνα έχουν επηρεάσει αρνητικά το κλίμα, «η αγορά είναι υγιής», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι κατασκευαστές τσιπ μνήμης «θα τα πάνε καλά», αλλά «απλώς πρέπει να επιστρέψουν μέρος αυτών των ξαφνικών κερδών».

Οι κινεζικές μετοχές εταιρειών διαδικτύου που είναι εισηγμένες στο Χονγκ Κονγκ αντιστάθηκαν στην ευρύτερη περιφερειακή πτώση, με τις Tencent και Meituan να σημειώνουν άνοδο 4,29% και 2,05% αντίστοιχα, στις 3:26 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής. Οι μετοχές των Alibaba, Baidu και Kuaishou σημείωσαν όλες άνοδο.