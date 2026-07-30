Ιαπωνία: Τουλάχιστον 17 οι νεκροί από τα 7,1 ρίχτερ

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Τουλάχιστον δεκαεπτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του πολύ ισχυρού σεισμού 7,1 ρίχτερ ο οποίος έπληξε προχθές Τρίτη τη νοτιοδυτική Ιαπωνία, κατά νεότερο επίσημο απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε σήμερα από τις τοπικές αρχές (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Issei Kato).

Η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών στον νομό Κουμάμοτο έκανε ακόμη λόγο για ακόμη έξι ανθρώπους χωρίς «ζωτικές ενδείξεις» και άλλους πέντε οι οποίοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

«Υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που περιμένουν να διασωθούν και γίνεται ένας αγώνας δρόμου ενάντια στον χρόνο»

Μεταξύ των νεκρών βρίσκονται τρία άτομα από το εμπορικό κέντρο Aeon στην πόλη Κασίμα, το οποίο συγκλονίστηκε από έκρηξη μετά τον σεισμό και τμήμα του κατέρρευσε, δήλωσε η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι.

Περίπου 4.600 μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων έχουν αποσταλεί για την αντιμετώπιση των συνεπειών του σεισμού, δήλωσε ο υπουργός Αμυνας Σιντζίρο Κοϊζούμι, με 170 να συμμετέχουν σε επιχειρήσεις διάσωσης στο εμπορικό κέντρο.

«Υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που περιμένουν να διασωθούν και γίνεται ένας αγώνας δρόμου ενάντια στον χρόνο», δήλωσε ο Τακαΐτσι στους δημοσιογράφους.

Ασθένειες από τη ζέστη

«Θα κινητοποιήσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να σώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους», πρόσθεσε.

Καθώς ο υδράργυρος ανεβαίνει πάνω από τους 35 βαθμούς Κελσίου στην επαρχία, οι μετεωρολογικές αρχές προειδοποίησαν το κοινό και το προσωπικό που συμμετέχει στις επιχειρήσεις διάσωσης και αρωγής για τον κίνδυνο ασθενειών που σχετίζονται με τη ζέστη.