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Αλέξανδρος Εξάρχου: Νέα «καρφιά» για το ρωσικό φυσικό αέριο

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου, πρόεδρος και CEO του Ομίλου AKTOR προβλέπει δύσκολο χειμώνα για την Ευρώπη - Επενδυτική ευκαιρία η μετοχή

Business 29.07.2026, 07:00
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Αλέξανδρος Εξάρχου: Νέα «καρφιά» για το ρωσικό φυσικό αέριο
Ρεπορτάζ Χρήστος Κολώνας

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Νέες σαφείς προειδοποιήσεις για την οικονομική κατάσταση που αναμένεται να βιώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τον ερχόμενο χειμώνα απηύθυνε ο Αλέξανδρος Εξάρχου, πρόεδρος και CEO του Ομίλου AKTOR.

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου, στη διάρκεια χθεσινής ενημέρωσης Τύπου με αφορμή την εισαγωγή στο Euronext Athens των νέων μετοχών από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της AKTOR έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας, στην οποία βέβαια είναι συνδεδεμένη και η ελληνική. Εστίασε στο ενεργειακό κόστος αλλά και στην απουσία ενιαίας πολιτικής ως προς την προετοιμασία των Βρυξελλών απέναντι σε επιπτώσεις στις οικονομίες των χωρών μελών της Ε.Ε.

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου για τη στάση της Ε.Ε. απέναντι στο ρωσικό αέριο

Την ίδια στιγμή ο Αλέξανδρος Εξάρχου ήταν ιδιαίτερα καυστικός και αιχμηρός για τη στάση της Ε.Ε. απέναντι στο ρωσικό φυσικό αέριο. Σε ερωτήσεις που του ετέθησαν με αφορμή και το βέτο που άσκησε η Αθήνα για τις κυρώσεις της Ευρώπης στην εισαγωγή ρωσικού LNG κλήθηκε να σχολιάσει για το αν συνεχίζει να διαπιστώνει την ανακολουθία της Ε.Ε. απέναντι στο θέμα των εισαγωγών του ρωσικού αερίου.

«Θα πρέπει να υπάρχει σοβαρότητα και να εφαρμοστεί το μέτρο της απαγόρευσης του ρωσικού φυσικού αερίου», είπε χαρακτηριστικά αναφερόμενος στον ευρωπαϊκό κανονισμό που τίθεται σε εφαρμογή και προβλέπει τη σταδιακή απαγόρευση των εισαγωγών του συγκεκριμένου ρωσικού καυσίμου από το 2027: «Το μέτρο για το ρωσικό αέριο αποφασίστηκε ώστε να μη χρηματοδοτείται εμμεσως ο πόλεμος στην Ουκρανία. Αν έπαψε αυτό να είναι προτεραιότητα δεν το ξερω…», σχολίασε με αρκετή δόση ειρωνείας.

Ο ίδιος σε νέα ερώτηση με αφορμή το «βέτο» που άσκησε η Αθήνα στις κυρώσεις απέναντι στις εισαγωγές ρωσικού LNG αρνήθηκε μεν να σχολιάσει την πράξη της ελληνικής κυβέρνησης εξαπέλυσε δε, καρφί…: «Το να νομοθετούμε κυρώσεις απέναντι στη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία και από την άλλη μεριά να αλλάζουμε γνώμη και τελικά να τον χρηματοδοτούμε, είναι αντιφατικό…», καυτηρίασε.

Απροετοίμαστη η Ευρώπη για έναν δύσκολο χειμώνα…

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου, όπως προαναφέρθηκε προειδοποίησε για έναν δύσκολο χειμώνα… στην Ε.Ε. Προβλέπει πληθωριστικές πιέσεις αλλά και υψηλά επιτόκια εξαιτίας των υψηλών τιμών στην ενέργεια που πυροδοτούνται αφενός από τις συνθήκες στον Κόλπο αλλά και από την απουσία ευρωπαϊκής πολιτικής ως προς τις εναλλακτικές πηγές προμήθειας ενέργειας:  «Η τιμή του φυσικού αερίου TTF είναι ήδη στα 57 ευρώ ανά Μεγαβατώρα. Με βάση τις εκτιμήσεις θεωρώ ότι φετος οι πληθωριστικές πιέσεις θα είναι ισχυρές για την Ε.Ε. Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει. Αμφιβάλλω αν η Ευρώπη ακόμη κι αν τελειώσει ο πόλεμος αν θα μπορέσει να διαχειριστεί την επιστροφή της αγοράς στα προηγούμενα επίπεδα» υποστήριξε αναφερόμενος στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Ο ίδιος εκτιμά ότι η Ευρώπη θα οδηγηθεί σε μία λύση «είτε για την έκδοση ενός ευρω – ομολόγου είτε ενός εργαλείου σαν το RRF ώστε να μπορέσει να χρηματοδοτήσει τις προμήθειες σε ενέργεια». Ωστόσο, σύμφωνα με τον Εξάρχου η απόφαση αυτή θα έρθει πάλι καθυστερημένα έχοντας στο μεταξύ πληρώσει ακριβά τις ποσότητες φυσικού αερίου που χρειάζεται.

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου για την προετοιμασία του Ομίλου AKTOR

Ο πρόεδρος και CEO του Ομίλου AKTOR αναφερόμενος σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον εξήγησε τη σημασία των εταιρικών πράξεων που έκανε η εισηγμένη. «Εμείς κεφαλαιοποιηθήκαμε από τώρα για να είμαστε προετοιμασμένοι. Επίσης δεν στηρίζουμε το μπίζνες πλαν σε απαγορεύσεις ή όχι του ρωσικού φυσικού αερίου.»

Ακόμη και όταν ρωτήθηκε για τη χρησιμότητα της έκδοσης του ομολόγου των 300 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 7,87% απάντησε: «Τον ερχόμενο χειμώνα δεν θα υπάρχει αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο με τέτοιο επιτόκιο», σημείωσε.

Ο ίδιος τόνισε το γεγονός με την τρέχουσα περίοδο κατά την οποία η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε φάση ανάκαμψης. «Οι επενδυτές πλέον αναλαμβάνουν και τον κίνδυνο του equity όχι μόνο του χρέους. Μπορείτε να το διαπιστώσετε από τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και τις εκδόσεις ομολόγων εταιρειών όπως η ΔΕΗ, η CrediaBank όπου τοποθετήθηκαν επενδυτές. Εμείς με τη σειρά μας πείσαμε και είχαμε τα θετικά αποτελέσματα.»

Ιδιάιτερη βαρύτητα έδωσε και στη σχέση δανεισμού προς EBITDA της AKTOR. Όπως είπε με σήμερα ο δείκτης είναι στο 1,6 και ο στόχος είναι όταν θα τρέχουν οι επενδύσεις να μην ξεφύγει πάνω από το 4.

Οι προτεραιότητες στο επενδυτικό σχέδιο

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου ρωτήθηκε και για τις άμεσες προτεραιότητες της AKTOR με το επενδυτικό σχέδιο ύψους 3 δισ. ευρώ έως το 2030.

Σύμφωνα με τον ίδιο μέχρι τον Σεπτέμβριο θα έχει κλείσει η συμφωνία για την απόκτηση του 75% των εταιρειών ΗΛΕΚΤΩΡ και Thalis που ανήκουν στη Motor Oil, ενώ στις προτεραιότητες περιλαμβάνεται και το κλείσιμο του deal για την από κοινού ανάπτυξη με την ίδια εταιρεία του FSRU στην Κόρινθο.

Επενδυτική ευκαιρία η μετοχή της AKTOR

Στο μεταξύ σύμφωνα με αναλυτές, η σημαντική αύξηση του free float της AKTOR, μετά την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που υπερέβη το 30% του προϋφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου, σε συνδυασμό με τη δομή της συναλλαγής (ουσιαστικά ένα re-IPO), δημιουργεί μια μοναδική δυναμική για τη μετοχή. «Η παρουσία βραχυπρόθεσμων και event-driven επενδυτών είναι αναμενόμενο να οδηγήσει σε τεχνικές πιέσεις κατά τις πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσης, χωρίς αυτές να αντανακλούν τα θεμελιώδη μεγέθη ή τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της εταιρίας», όπως εξηγούν πηγές της χρηματιστηριακής αγοράς.

Από πλευράς θεμελιωδών μεγεθών, η AKTOR διαθέτει σήμερα, με σημαντική διαφορά, ένα από τα πιο ελκυστικά αναπτυξιακά προφίλ μεταξύ των εταιριών υποδομών τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη ευρωπαϊκή περιφέρεια.

Αλέξανδρος Εξάρχου

Τα ταμειακά διαθέσιμα

Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. και της έκδοσης του ομολόγου ύψους 300 εκατ. ευρώ, τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου αναμένεται να υπερβούν τα 1,2 δισ. ευρώ, προσφέροντας εξαιρετική χρηματοοικονομική ευελιξία για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.

Παράλληλα, ο δείκτης Net Debt/EBITDA για το 2025, προσαρμοσμένος για τις δύο συναλλαγές, διαμορφώνεται περίπου στο 1,3x, επίπεδο που συγκαταλέγεται μεταξύ των χαμηλότερων στον ευρωπαϊκό κλάδο υποδομών και είναι πολλαπλάσια χαμηλότερο από εκείνο των περισσότερων εγχώριων ανταγωνιστών.

Η αποτίμηση

Από πλευράς αποτίμησης, όπως αναφέρουν αναλυτές,  η εικόνα είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή. Με βάση τις εκτιμήσεις για το 2027, η AKTOR διαπραγματεύεται με δείκτη Enterprise Value προς EBITDA μικρότερο από 8x, όταν οι αντίστοιχοι πολλαπλασιαστές διαμορφώνονται περίπου στις 12x για τις εισηγμένες ελληνικές εταιρίες του κλάδου και στις 11x για τις ευρωπαϊκές εταιρίες υποδομών. Η μετοχή, επομένως, διαπραγματεύεται με discount περίπου 33% έναντι των εγχώριων ομοειδών και περίπου 27% έναντι των ευρωπαϊκών εταιριών, παρά το γεγονός ότι εμφανίζει ανώτερους ρυθμούς ανάπτυξης και σημαντικά ισχυρότερο ισολογισμό.

Με βάση τα παραπάνω, η σημερινή αποτίμηση της AKTOR δεν φαίνεται να αντανακλά ούτε την ποιότητα του ισολογισμού της, ούτε τις προοπτικές κερδοφορίας της, ούτε το αναπτυξιακό της προφίλ. Αντιθέτως, δημιουργεί μία από τις πλέον ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες στον ευρωπαϊκό κλάδο των υποδομών.

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