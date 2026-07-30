Φωκίων Καραβίας (Eurobank): Γιατί βλέπουμε τώρα μεγαλύτερη άνοδο στα οργανικά έσοδα και στα κέρδη

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Στην αναθεώρηση των προβλέψεων για τα πιο σημαντικά οικονομικά μεγέθη της τράπεζας το 2026 προχώρησε η διοίκηση της Eurobank κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του α΄ εξαμήνου της εφετινής χρήσης.

Αιχμή του δόρατος της νέας καθοδήγησης αποτελούν οι ισχυρότεροι του αναμενόμενου ρυθμοί πιστωτικής επέκτασης, που επιδρούν θετικά τόσο στα έντοκα έσοδα, όσο και στα έσοδα από προμήθειες, αλλά και η μεγαλύτερη του αρχικώς αναμενόμενου ενίσχυση των υπό διαχείριση κεφαλαίων.

Ο CEO του ομίλου Φωκίων Καραβίας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανθεκτικότητα των οικονομιών στις οποίες δραστηριοποιείται, κόντρα στο εύθραυστο και απαιτητικό, όπως το χαρακτήρισε, παγκόσμιο περιβάλλον.

Ειδικότερα, ανέφερε τα εξής:

«Πρώτον, η επενδυτική δραστηριότητα παραμένει ισχυρή. Στην Ελλάδα η κυβέρνηση παρουσίασε πρόσφατα ένα εθνικό αναπτυξιακό πρόγραμμα ύψους 23 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2030.

Δεύτερον, ο τουριστικός τομέας συνεχίζει να επιδεικνύει ανθεκτικότητα. Τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, οι τουριστικές αφίξεις ανέκαμψαν γρήγορα και οι τρέχουσες τάσεις δείχνουν ότι η φετινή περίοδος θα κινηθεί γενικά στα επίπεδα της περσινής ισχυρής επίδοσης.

Στη Βουλγαρία, η πολιτική σταθερότητα έχει επανέλθει, υποστηρίζοντας την οικονομική ανάπτυξη. Ωστόσο, η χώρα εξακολουθεί να χρειάζεται να αντιμετωπίσει το δημοσιονομικό της έλλειμμα και τον επίμονα υψηλό πληθωρισμό.

Τρίτον, η συνετή δημοσιονομική διαχείριση τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο έχει οδηγήσει σε ισχυρά πρωτογενή πλεονάσματα.

Αυτό δημιουργεί τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο για την εφαρμογή στοχευμένων μέτρων που συμβάλλουν στον περιορισμό των επιπτώσεων των υψηλότερων τιμών ενέργειας και του πληθωρισμού για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις».

Οι αναβαθμίσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε στους αναλυτές το απόγευμα της Πέμπτης ο κ. Καραβίας, τα καθαρά έσοδα από τόκους εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 7% σε σχέση με το 2025 έναντι του προηγούμενου στόχου για +2,50%.

Έτσι, αναμένεται να διαμορφωθούν εφέτος στα 2,73 δισ. ευρώ, υψηλότερα κατά 120 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αρχικό business plan.

Η άνοδος αυτή αποδίδεται στην ισχυρή μεγέθυνση του δανειακού χαρτοφυλακίου του ομίλου, το οποίο εκτιμάται πλέον ότι θα αυξηθεί κατά 4,5 δισ. ευρώ έναντι προηγούμενης καθοδήγησης για +3,8 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, σημαντική συμβολή είχε το χαρτοφυλάκιο ομολόγων της τράπεζας, το οποίο όπως επισημάνθηκε θα μπορούσε να αυξηθεί έως και 1 δισ. ευρώ στο β΄ εξάμηνο του 2026.

Σημειώνεται ότι η πρόβλεψη για τα καθαρά έσοδα από τόκους υποθέτει ότι το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων της ΕΤΚ θα παραμείνει σταθερό στο 2,25%.

Με δεδομένο λοιπόν ότι οι πιθανότητες για νέα απόφαση αυστηροποίησης της νομισματικής πολιτικής στην Ευρωζώνη είναι αυξημένες, υπάρχουν ανοδικά ρίσκα για το έντοκο εισόδημα.

Από την άλλη, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αναμένεται τώρα πως θα ενισχυθούν το 2026 κατά 10% έναντι προηγούμενου στόχου για +7%.

Η αναπροσαρμογή αυτή αποδίδεται από τη διοίκηση της Eurobank στα ενισχυμένα έσοδα από τις νέες δανειοδοτήσεις και στην καλύτερη του αναμενόμενου πορεία των εργασιών στον τομέα της διαχείρισης περιουσίας.

Από την άλλη, δεν αλλάζει η πρόβλεψη για τις λειτουργικές δαπάνες, που θα διαμορφωθούν σε 1,33 δισ. ευρώ με αύξηση 5,5%, αλλά και για το κόστος πιστωτικού κινδύνου που θα παραμείνει στη ζώνη των 50 μονάδων βάσης.

Τα κόκκινα δάνεια

Κατά τα άλλα, η Eurobank ανακοίνωσε μείωση του ποσοστού κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από προβλέψεις, στο 82,4% από 94,1% το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο.

Όπως είπε ο κ. Καραβίας, η μείωση αυτή είχε προαναγγελθεί και είναι αποτέλεσμα της ανάληψης ζημιάς από το πρόγραμμα μετατροπής των δανείων ελβετικού φράγκου σε ευρώ και από τη μεταφορά σε χαρτοφυλάκιο προς πώληση ανοιγμάτων ύψους 300 εκατ. ευρώ περίπου.

Σύμφωνα με τον CEO της Eurobank, μέχρι στιγμής από το σύνολο των χορηγήσεων στο ξένο νόμισμα έχει αιτηθεί τη μετατροπή του το 60% των δανειοληπτών, με ανοίγματα ύψους 800 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχουν στο 50% του σχετικού χαρτοφυλακίου.

Εκτίμησε μάλιστα ότι το ποσοστό αυτό μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, οπότε λήγει η προθεσμία των αιτήσεων, θα φτάσει το 75%.

Τα κέρδη της χρονιάς

Όπως είπε ο ίδιος, «συνολικά, τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου καταδεικνύουν ισχυρή οργανική ανάπτυξη με ρυθμό ακόμη ταχύτερο από προηγουμένως, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις υπόλοιπες χώρες της περιοχής».

Στο πλαίσιο αυτό συμπλήρωσε πως «παρά τους συνεχιζόμενους γεωπολιτικούς κινδύνους, η ισχύς των θεμελιωδών τάσεων μάς δίνει τη βεβαιότητα ότι θα υπερβούμε τους στόχους μας για το σύνολο του έτους».

Ειδικότερα, η διοίκηση της τράπεζας αναμένει πλέον ότι τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) για το σύνολο του 2026 θα κινηθούν υψηλότερα από την αρχική εκτίμηση, με ρυθμό αύξησης σαφώς άνω του 10%, οδηγώντας σε απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων κοντά στο 17%, έναντι προηγούμενου guidance για 16%.

Τέλος, αναφορικά με τη Eurolife, ο κ. Καραβίας σημείωσε πως μετά την υπογραφή συμφωνίας με τη Fairfax στις αρχές Μαΐου, αναμένονται οι κανονιστικές και εποπτικές εγκρίσεις.

Όπως είπε, η σχετική διαδικασία προχωρά ομαλά και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. «Ως εκ τούτου, αναμένουμε η ολοκλήρωση της συναλλαγής να πραγματοποιηθεί έως το τέλος του τρέχοντος τριμήνου», τόνισε ο ίδιος.