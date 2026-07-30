HELLAS – SPACE 2.0: 350 εκ. ευρώ για το νέο Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα

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Τη δομή του νέου Εθνικού Διαστημικού Προγράμματος – (HELLAS-SPACE 2.0) προϋπολογισμού 350 εκατομμυρίων ευρώ παρουσίασε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος.

Αξιοποιώντας την εμπειρία και τα αποτελέσματα του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, το νέο πρόγραμμα φιλοδοξεί να διευρύνει σημαντικά το πεδίο δράσης της Ελλάδας, καλύπτοντας πιο ολοκληρωμένα την αλυσίδα αξίας του διαστημικού τομέα, από τις διαστημικές υποδομές και τις κρίσιμες τεχνολογίες, έως τις εφαρμογές, την καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού.

Το πρόγραμμα στοχεύει:

στην ενίσχυση των εθνικών διαστημικών υποδομών και των στρατηγικών δυνατοτήτων της χώρας,

στην ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής και εξωστρεφούς ελληνικής διαστημικής βιομηχανίας,

στην αξιοποίηση των διαστημικών τεχνολογιών για την αντιμετώπιση προκλήσεων που αφορούν το περιβάλλον, την πολιτική προστασία, την ασφάλεια και την οικονομία,

στην ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ δημόσιου τομέα, πανεπιστημίων, ερευνητικών φορέων, επιχειρήσεων και διεθνών εταίρων,

Δομή Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες (ενδεικτικό βιομηχανικό κόστος):