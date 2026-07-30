MERE: Η κυβέρνηση να διασφαλίσει τις 170 θέσεις εργασίας ζητά η ΓΣΕΕ

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Να αναλάβει πρωτοβουλίες η κυβέρνηση για την διασφάλιση των θέσεων εργασίας των 170 εργαζόμενων της αλυσίδας MERE, ζητά με ανακοίνωσή της η ΓΣΕΕ.

Έντονη ανησυχία για τις θέσεις εργασίας που πλέον κινδυνεύουν σοβαρά

Η απόφαση της Torg Hellas, θυγατρικής της αλυσίδας hard discount MERE, να θέσει σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας και τα 11 καταστήματα της εταιρείας που λειτουργούν στην Ελλάδα λόγω των ευρωπαϊκών κυρώσεων στη Ρωσία, προκαλεί έντονη ανησυχία για τις θέσεις εργασίας που πλέον κινδυνεύουν σοβαρά.

«Η απόφαση του Ομίλου θέτει σε καθεστώς πλήρους αβεβαιότητας 170 εργαζόμενους, καθώς είναι άγνωστο πότε και με ποιο νομικό τρόπο θα επανεκκινήσει η λειτουργία των καταστημάτων», τονίζει η ΓΣΕΕ, προσθέτοντας ότι «παρά το γεγονός ότι η εταιρεία υπήρξε συνεπής στις υποχρεώσεις της, η αιφνιδιαστική αναστολή λειτουργίας δημιουργεί εύλογα φόβο για το μέλλον τους».

Η ΓΣΕΕ ζητά άμεσα να αναλάβει η κυβέρνηση πρωτοβουλίες, ώστε να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας με στοχευμένες παρεμβάσεις. Η Συνομοσπονδία, σε συνεργασία με τα Εργατικά Κέντρα των περιοχών στις οποίες λειτουργούν καταστήματα της MERE, θα παρακολουθεί στενά το ζήτημα και θα συνδράμει, όπου και όπως μπορεί, ώστε να βρεθεί δίκαιη και βιώσιμη λύση για τους εργαζόμενους.

Λουκέτο σε 11 καταστήματα MERE

Υπενθυμίζεται ότι σε αναστολή λειτουργίας και των 11 καταστημάτων που διατηρεί στην Ελλάδα προχώρησε πριν από λίγες μέρες η ρωσικών συμφερόντων αλυσίδα MERE, αφήνοντας στον αέρα περίπου 170 εργαζόμενους και δεκάδες προμηθευτές.

Η απόφαση ελήφθη αμέσως μετά την εφαρμογή της 21ης δέσμης κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία εγκρίθηκε στις 23 Ιουλίου. Στο επίκεντρο βρίσκεται η ένταξη του ρώσου δισεκατομμυριούχου Sergey Shnayder, συνιδρυτή και ιδιοκτήτη της μητρικής Svetofor, στον νέο κατάλογο των προσώπων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα.

Η MERE διαθέτει περισσότερα από 2.200 εκπτωτικά καταστήματα στη Ρωσία. Η εξέλιξη ανάγκασε την ελληνική θυγατρική της MERE, Torg Hellas να κατεβάσει προσωρινά ρολά στα καταστήματα που λειτουργούσε. Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, αναζητείται η κατάλληλη νομική φόρμουλα που θα μπορούσε να επιτρέψει την επανεκκίνηση της δραστηριότητας.