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Η Samsung προβλέπει παράταση της έλλειψης τσιπ έως το 2028

Τα κέρδη από τσιπ για την Samsung αυξάνονται πάνω από 250 φορές στα 61,7 δισεκατομμύρια δολάρια - Οι αυξανόμενες τιμές των τσιπ μνήμης ωφελούν τη Samsung, αλλά βλάπτουν την εταιρεία τηλεφώνων

Τεχνολογία 30.07.2026, 15:08
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Η Samsung προβλέπει παράταση της έλλειψης τσιπ έως το 2028
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Η Samsung Electronics ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι τα κέρδη της από τα τσιπ αυξήθηκαν πάνω από 250 φορές και ανακοίνωσε πολυετείς συμφωνίες προμήθειας με μεγάλους φορείς εκμετάλλευσης κέντρων δεδομένων, αναφέροντας ότι αναμένει η παγκόσμια έλλειψη τσιπ να γίνει πιο οξεία και να παραταθεί έως το 2028.

Ωστόσο, οι αισιόδοξες προοπτικές του μεγαλύτερου κατασκευαστή τσιπ μνήμης στον κόσμο δεν κατάφεραν να κατευνάσουν τις ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με το ενδεχόμενο οι τεράστιες δαπάνες των εταιρειών τεχνολογίας για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης να περιορίσουν την ανάπτυξη, σημειώνει το Reuters.

Η μετοχή της Samsung έκλεισε με πτώση 0,7% μετά από άνοδο που έφτασε έως και το 8,4%, αν και κατά τη διάρκεια της ημέρας είχε καλύτερη απόδοση από την ανταγωνίστρια της SK Hynix η οποία έκλεισε με πτώση 5,6%.

«Η αισιοδοξία για τον κλάδο των μικροτσίπ έχει εξασθενήσει. Οι επενδυτές αναρωτιούνται για πόσο καιρό θα είναι βιώσιμα τα περιθώρια κέρδους που έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα», δήλωσε στο Reuters ο αναλυτής αγοράς Kim Seok-hwan της Mirae Asset Securities, αφότου το τμήμα μικροτσίπ της Samsung κατέγραψε ιστορικό περιθώριο λειτουργικού κέρδους 70%.

Ο νοτιοκορεατικός όμιλος έχει υπογράψει συμφωνίες προμήθειας με τις πέντε μεγαλύτερες εταιρείες κέντρων δεδομένων παγκοσμίως και βρίσκεται κοντά στην υπογραφή συμφωνιών με πέντε ακόμη σημαντικούς παίκτες, ανέφερε χωρίς να τους κατονομάσει.

«Σχεδόν όλοι οι πελάτες ζητούν πολυετείς συμβάσεις προμήθειας», δήλωσε ο Jaejune Kim, εκτελεστικός αντιπρόεδρος του τομέα μνήμης της Samsung, σε αναλυτές κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα.

Η Samsung στοχεύει να εξασφαλίσει συμβάσεις που θα καλύπτουν περίπου τα δύο τρίτα της παραγωγής μνήμης της μακροπρόθεσμα, ανέφερε ο Kim, ακολουθώντας τις προσπάθειες των ανταγωνιστών της να μειώσουν την έκθεσή τους στους κύκλους άνθησης και ύφεσης.

Οι συμφωνίες θα έχουν διάρκεια τουλάχιστον πέντε ετών και συνήθως περιλαμβάνουν προκαταβολές και ελάχιστες τιμές, με στόχο την αντιστάθμιση του κινδύνου των επενδύσεων κεφαλαίου, ανέφερε ο Kim.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται μετά από μια πτώση των μετοχών εταιρειών μικροεπεξεργαστών τους τελευταίους μήνες, λόγω των ανησυχιών των επενδυτών για το αυξανόμενο κόστος της υποδομής τεχνητής νοημοσύνης και τον ανταγωνισμό από την Κίνα, που θα μπορούσε να συμπιέσει τα κέρδη.

Η Meta Platforms κατέγραψε την Τετάρτη πτώση 91% στις ελεύθερες ταμειακές ροές του δεύτερου τριμήνου, αφού η Alphabet ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα το πρώτο της τρίμηνο με αρνητικές ταμειακές ροές.

Τσιπ μνήμης

Αύξηση κερδών κατά 250 φορές

Ο τομέας ημιαγωγών της Samsung κατέγραψε λειτουργικά κέρδη ύψους 89,2 τρισεκατομμυρίων γουόν (61,7 δισεκατομμύρια δολάρια) το δεύτερο τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση πάνω από 250 φορές σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Τα λειτουργικά κέρδη του ομίλου αυξήθηκαν στα 89,5 τρισεκατομμύρια γουόν, σύμφωνα με τις προηγούμενες εκτιμήσεις του.

Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 130% και ανήλθαν σε 171,5 τρισεκατομμύρια γουόν.

Ωστόσο, η ραγδαία άνοδος των τιμών των τσιπ έπληξε το τμήμα κινητών της Samsung, το οποίο κατέγραψε το πρώτο του τρίμηνο ζημίες ύψους 700 δισεκατομμυρίων γουόν.

«Τα τσιπ που ενισχύουν τη μία πλευρά της Samsung πλήττουν πλέον την άλλη, αφήνοντας τον όμιλο πιο ευάλωτο από ποτέ στις τιμές των μνημών και στη σταθερότητα της ζήτησης από τους hyperscalers», δήλωσε ο αναλυτής Josh Gilbert της eToro.

Τα τριμηνιαία κέρδη της Samsung ξεπέρασαν τα συνολικά κέρδη της εταιρείας κατά τα τελευταία τρία χρόνια, συμβάλλοντας στην αύξηση των καθαρών ταμειακών διαθεσίμων στα 167 τρισεκατομμύρια γουόν στα τέλη Ιουνίου και ενισχύοντας τις προσδοκίες για αυξημένες αποδόσεις προς τους μετόχους. Η μετοχή της έχει υποχωρήσει σχεδόν 40% τον τελευταίο μήνα, αλλά εξακολουθεί να παρουσιάζει άνοδο 72% μέχρι στιγμής φέτος.

Ο Οικονομικός Διευθυντής Park Soon-cheol δήλωσε ότι η Samsung βρίσκεται «σε ενεργές συζητήσεις» σχετικά με ειδικά μερίσματα και άλλες πτυχές του προγράμματος αποδόσεων προς τους μετόχους για το τρέχον έτος. «Παραμένουμε πλήρως προσηλωμένοι στην υλοποίηση του προγράμματος όπως υποσχεθήκαμε και θα παρέχουμε ενημέρωση πολύ σύντομα», ανέφερε.

«Παρόλο που η διοίκηση έκανε ορισμένα θετικά σχόλια σχετικά με τις αποδόσεις προς τους μετόχους και τις προοπτικές της ζήτησης, φαίνεται ότι λόγω της υψηλής μεταβλητότητας οι επενδυτές εγκαταλείπουν την αγορά», δήλωσε ο Sanjeev Rana, επικεφαλής έρευνας της CLSA Securities Korea.

Αιφνίδια ανατροπή

Τα κέρδη σηματοδοτούν μια ανατροπή για τη Samsung, καθώς η εταιρεία κερδίζει έδαφος έναντι της SK Hynix στην προμήθεια τσιπ μνήμης υψηλού εύρους ζώνης (HBM) που χρησιμοποιούνται σε επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης.

Η Samsung, η οποία έχει μεταξύ των πελατών της για τα HBM εταιρείες όπως η Nvidia και η Advanced Micro Devices, αναμένει ότι τα έσοδα από τα HBM4 θα υπερτριπλασιαστούν το τρίτο τρίμηνο. Ανέφερε ότι αυτό θα συμβάλει στην ευθυγράμμιση του μεριδίου αγοράς της στα HBM με εκείνο των τσιπ δυναμικής μνήμης τυχαίας πρόσβασης (DRAM) κατά το δεύτερο εξάμηνο.

Η εταιρεία ανέφερε επίσης ότι ο τομέας κατασκευής μικροτσίπ της, ο οποίος ανταγωνίζεται την TSMC και την Intel, αναμένεται να ανακάμψει «στο εγγύς μέλλον», χάρη στην αύξηση των ποσοστών αξιοποίησης των εργοστασίων και των τιμών των μικροτσίπ.

Ανέφερε ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο για να ξεκινήσει τη λειτουργία του εργοστασίου παραγωγής της στο Τέιλορ, στην πολιτεία του Τέξας των ΗΠΑ, εντός του τρέχοντος έτους και ότι στοχεύει στην έναρξη των εργασιών για ένα δεύτερο εργοστάσιο, το οποίο θα μπορούσε να ξεκινήσει τη μαζική παραγωγή το 2030.

Η SK Hynix ανακοίνωσε την Τετάρτη εξαιρετικά τριμηνιαία αποτελέσματα, τα οποία όμως δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες των επενδυτών. Η εταιρεία ανακοίνωσε σχέδια για αύξηση των κεφαλαιουχικών δαπανών φέτος κατά περίπου 50%, προκειμένου να καλύψει τη ζήτηση στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η εταιρεία εξέδωσε αμερικανικά αποθετήρια πιστοποιητικά (ADR) και έκανε το ντεμπούτο της στην αμερικανική αγορά αυτό το μήνα. Η Samsung δεν εξετάζει το ενδεχόμενο να ακολουθήσει το παράδειγμά της, δήλωσε ο Park.

Η Samsung δεν έχει ιδιαίτερη ανάγκη να συγκεντρώσει κεφάλαια, δεδομένης της σταθερής δημιουργίας ταμειακών ροών από το διαφοροποιημένο επιχειρηματικό της χαρτοφυλάκιο, πρόσθεσε ο Park.

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