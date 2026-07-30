Skroutz: «Πράσινο φως» στην εξαγορά από τη Blackstone

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Την έγκρισή της στην εξαγορά του Skroutz από την Blackstone έδωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση της Επιτροπής αναφέρει: «Στις 30/7/2026, η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα, με την υπ’ αριθ. 918/2026 ομόφωνη απόφασή της, ενέκρινε, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν.3959/2011, την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία Blackstone Inc. επί της εταιρείας και Σκρουτζ Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσίες Διαδικτύου, κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 2 (β) του Ν. 3959/2011.

Με την απόφασή της, η Επιτροπή έκρινε ότι η εν λόγω συγκέντρωση επιχειρήσεων ετερογενών δραστηριοτήτων δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Η εξαγορά της Skroutz

Υπενθυμίζεται πως τον Μάιο ανακοινώθηκε και επισήμως από τη Blackstone η εξαγορά της ψηφιακής πλατφόρμας αγοράς από την CVC Capital Partners Fund VII.

Οι ιδρυτές της Skroutz θα διαθέσουν μέρος του μετοχικού τους μεριδίου στο πλαίσιο της συναλλαγής, ωστόσο θα παραμείνουν ενεργοί και θα συνεχίσουν να ηγούνται της εταιρείας. Ο Γιώργος Χατζηγεωργίου παραμένει στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO).

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί στο δεύτερο εξάμηνο του 2026, με την επιφύλαξη των κανονιστικών εγκρίσεων.

Ενώ δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα οικονομικές λεπτομέρειες της συμφωνίας, σύμφωνα με το Bloomberg, που επικαλείται πηγές που έχουν γνώση του θέματος, η αξία της Skroutz στο πλαίσιο της συμφωνίας ανέρχεται σε 635 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του χρέους.

Τα τελευταία χρόνια, η Skroutz έχει επεκταθεί στην Κύπρο, στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία, με στόχο να διευρύνει την παρουσία της σε όλη τη ΝΑ Ευρώπη.

Οπως τόνιζε τότε στην ανακοίνωσή της η Blackstone, «η Ελλάδα υπήρξε μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ευρωπαϊκές οικονομίες τα τελευταία χρόνια, με πραγματική αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ σταθερά πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Η διείσδυση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη παραμένει χαμηλότερη από ό,τι σε ολόκληρη τη Δυτική Ευρώπη, κάτι που η εταιρεία πιστεύει ότι δημιουργεί ουσιαστικό περιθώριο ανάπτυξης καθώς αυτές οι αγορές αναπτύσσονται».