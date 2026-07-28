MERE: Έκλεισαν και τα 11 καταστήματα στην Ελλάδα λόγω των κυρώσεων της ΕΕ

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Σε αναστολή λειτουργίας και των 11 καταστημάτων που διατηρεί στην Ελλάδα προχώρησε η ρωσικών συμφερόντων αλυσίδα MERE, αφήνοντας στον αέρα περίπου 170 εργαζόμενους και δεκάδες προμηθευτές.

Η απόφαση ελήφθη αμέσως μετά την εφαρμογή της 21ης δέσμης κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία εγκρίθηκε στις 23 Ιουλίου. Στο επίκεντρο βρίσκεται η ένταξη του ρώσου δισεκατομμυριούχου Sergey Shnayder, συνιδρυτή και ιδιοκτήτη της μητρικής Svetofor, στον νέο κατάλογο των προσώπων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα.

Η MERE διαθέτει περισσότερα από 2.200 εκπτωτικά καταστήματα στη Ρωσία

Η εξέλιξη ανάγκασε την ελληνική θυγατρική της MERE, Torg Hellas να κατεβάσει προσωρινά ρολά στα καταστήματα που λειτουργούσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, αναζητείται η κατάλληλη νομική φόρμουλα που θα μπορούσε να επιτρέψει την επανεκκίνηση της δραστηριότητας.

Αγωνία για τους εργαζομένους της MERE

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πέλλας ζητεί κυβερνητική παρέμβαση, προειδοποιώντας για κινδύνους ακόμη και ως προς την έκδοση των εγγράφων που απαιτούνται για λύση συμβάσεων και παροχές ανεργίας. Ζητεί να εξεταστεί κάθε νόμιμη δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας και να διασφαλιστούν μισθοί, εισφορές και εργασιακά δικαιώματα.

Η αναστολή έρχεται ενώ η MERE μεγάλωνε στην Ελλάδα. Το 2024 η Torg Hellas αύξησε τον τζίρο της κατά 60%, στα 11,98 εκατ. ευρώ, από 7,46 εκατ. ευρώ. Η επέκταση, όμως, είχε κόστος: οι ζημιές προ φόρων σχεδόν διπλασιάστηκαν, φθάνοντας τις 797.000 ευρώ από 414.000 ευρώ το 2023.

Το σκεπτικό των Βρυξελλών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρεται στον Shnayder, και τονίζει ότι είναι Ρώσος δισεκατομμυριούχος και συνιδιοκτήτης της Svetofor, η οποία διαθέτει περισσότερα από 2.200 εκπτωτικά καταστήματα στη Ρωσία και στο εξωτερικό, με τα σήματα Svetofor, MERE και MyPrice.

Ο όμιλος ελέγχεται από τον ίδιο, τη μητέρα του Valentina και τον αδελφό του Andrey, μέσω εκατοντάδων εταιρειών της Torgservice. Κατά την ΕΕ, η Svetofor συγκαταλέγεται στις πέντε μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της Ρωσίας και στηρίζει τη ρωσική οικονομία.

Οι Βρυξέλλες επισημαίνουν ακόμη ότι ο όμιλος δραστηριοποιείται στην κατεχόμενη Κριμαία από το 2014 και διατηρεί παρουσία σε Χερσώνα, Λουχάνσκ και Ντονέτσκ.

Να σημειωθεί επίσης ότι μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η Mere ανακοίνωσε τα σχέδιά της να κλείσει το πρώτο της κατάστημα στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην περιοχή Preston, ενώ φαίνεται ότι έχει αναθεωρήσει τα σχέδιά της για επέκταση στη βρετανική αγορά λόγω της «πολιτικής κατάστασης», όπως ενημέρωσε τους προμηθευτές της.