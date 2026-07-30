Ινδία: «Δούρειος Ίππος» εξαγωγής ευαίσθητης τεχνολογίας από Βρετανία και ΕΕ στη Ρωσία

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Οι ρωσικές εταιρείες άμυνας και ασφάλειας χρησιμοποιούν αλυσίδες εφοδιασμού στην Ινδία για να εισάγουν χιλιάδες αγαθά που συνδέονται με την παραγωγή του και κατασκευάζονται αρχικά στην Ευρώπη, σύμφωνα με το POLITICO.

Επιπλέον, οι πρόσφατες εμπορικές συμφωνίες του Νέου Δελχί με το Ηνωμένο Βασίλειο και την ΕΕ κινδυνεύουν να εκθέσουν περαιτέρω τις εξαγωγές ευαίσθητων και διπλής χρήσης αγαθών σε βιομηχανικές αλυσίδες εφοδιασμού που συνδέονται με τη Ρωσία, προειδοποιούν οι ερευνητές.

Οι νέες εμπορικές συμφωνίες της Ευρώπης και του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ινδία προσφέρουν σημαντικές οικονομικές ευκαιρίες. Απαιτούν όμως επίσης από τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις να έχουν «μια σαφή εικόνα του ανταγωνιστικού τοπίου παράλληλα με αυτές τις ευκαιρίες», δήλωσε ο David Vigneault, επικεφαλής πληροφοριών της Strider Technologies και πρώην επικεφαλής της Καναδικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Ασφαλείας.

Οι ερευνητές της Strider παρακολούθησαν 50.000 ελεγχόμενα ή ευαίσθητα εμπορεύματα από τρίτες χώρες που κατευθύνθηκαν προς τη Ρωσία μέσω Ινδίας, από την εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Η εταιρεία ανέλυσε τελωνειακά δεδομένα χρησιμοποιώντας παγκοσμίως τυποποιημένους κωδικούς προϊόντων για να εντοπίσει προϊόντα ευρωπαϊκής κατασκευής που στη συνέχεια εξήχθησαν από την Ινδία στη Ρωσία, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά την κλίμακα αυτού του εμπορίου.

Τα προϊόντα περιλάμβαναν ηλεκτρονικά είδη, μηχανήματα, όργανα ακριβείας, εξοπλισμό μεταφορών, μέταλλα και προηγμένα ηλεκτρικά εξαρτήματα.

Μεταξύ της εισβολής και των αρχών του 2025, τα στοιχεία δείχνουν μια απότομη αύξηση στις εξαγωγές, από την Ινδία προς τη Ρωσία, ευαίσθητων ή διπλής χρήσης αγαθών καταγωγής Ηνωμένου Βασιλείου (+180%), Ελβετίας (+131%), Σουηδίας (+455%) και Γαλλίας (+98%) σε σύγκριση με τα τρία χρόνια πριν από την επίθεση της Μόσχας.

Οι όγκοι εξαγωγών προϊόντων γερμανικής προέλευσης παραμένουν σημαντικοί, παρόλο που το εμπόριο μειώνεται.

Πέρυσι, ίνες άνθρακα γαλλικής προέλευσης έφτασαν σε μια ρωσική εταιρεία που έχει χαρακτηριστεί ως μέρος του στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος της χώρας, σύμφωνα με τους ερευνητές. Οι ίνες άνθρακα χρησιμοποιούνται στην αεροδιαστημική, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τους πυραύλους και άλλα αμυντικά προϊόντα. Ο εισαγωγέας προμηθεύει πολλές εταιρείες που έχουν υποστεί κυρώσεις.

Τα εξαρτήματα καταγωγής ΕΕ ή Ηνωμένου Βασιλείου κινδυνεύουν επίσης να συναρμολογηθούν στην Ινδία σε τελικά προϊόντα για αποστολή στη Ρωσία. Οι κοινοπραξίες του ρωσικού κρατικού αμυντικού ομίλου Rostec με Ινδούς εταίρους στο πλαίσιο του προγράμματος «Make in India» του Νέου Δελχί υπογραμμίζουν τον κίνδυνο.

Ένας αυξανόμενος αριθμός συναλλαγών ανά είδος για ευαίσθητα αγαθά που εξάγονται από την Ινδία στη Ρωσία προήλθε επίσης από τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά και την Αυστραλία.

Ιστορικοί δεσμοί

Τα ευρήματα ενισχύουν ένα αυξανόμενο σύνολο στοιχείων που αποδεικνύουν ότι η Ινδία έχει γίνει ένας σημαντικός δίαυλος για την είσοδο ευαίσθητης δυτικής τεχνολογίας στη Ρωσία παρά τις κυρώσεις.

«Αυτό είναι κάτι που έχουμε δει επανειλημμένα από το 2022 και πιθανότατα θα συνεχίσουμε να βλέπουμε», δήλωσε ο Νίκολας Φέντον, αναπληρωτής διευθυντής του Προγράμματος Ευρώπης, Ρωσίας και Ευρασίας του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών.

Σε πρόσφατη έκθεση του κέντρου, ο Φέντον και οι συν-συγγραφείς του προσδιόρισαν την Ινδία ως πιθανό προμηθευτή κρίσιμων ηλεκτρονικών ειδών στη Ρωσία, βάσει μιας ανασκόπησης των τελωνειακών δεδομένων.

Η σχέση Ρωσίας – Ινδίας χρονολογείται από τους δεσμούς της Ινδίας με τη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Η Ινδία παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους πελάτες όπλων της Ρωσίας, ενώ η Μόσχα βασίζεται ολοένα και περισσότερο στις αλυσίδες εφοδιασμού της ινδικής βιομηχανίας για να στηρίξει την πολεμική οικονομία της, εξήγησε ο Φέντον.

Οι ευρωπαϊκές εξαγωγές κινδυνεύουν να τροφοδοτήσουν περαιτέρω την πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας. Καθώς οι ευρωπαϊκές εταιρείες επεκτείνουν την παραγωγή και την προμήθεια στην Ινδία, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η πρόκληση θα μπορούσε να γίνει ακόμη πιο δύσκολη στην παρακολούθηση.

Οι εταιρείες μπορούν πλέον να πραγματοποιούν συναλλαγές βάσει των όρων της εμπορικής συμφωνίας Ηνωμένου Βασιλείου – Ινδίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 15 Ιουλίου, ενώ η επικύρωση της νέας εμπορικής συμφωνίας ΕΕ – Ινδίας αναμένεται στις αρχές του επόμενου έτους. Καθώς οι εταιρείες βλέπουν όλο και περισσότερο την Ινδία ως κόμβο παραγωγής, οι αμυντικές συνεργασίες μεταξύ Ινδίας αφενός και Ηνωμένου Βασιλείου και ΕΕ αφετέρου εμβαθύνουν επίσης τις αλυσίδες εφοδιασμού ασφάλειας και διπλής χρήσης στη χώρα.

Από την εισβολή στην Ουκρανία, η Μόσχα έχει επίσης εργαστεί για την επέκταση των αλυσίδων εφοδιασμού της στην Ινδία, τόσο στον τομέα της άμυνας όσο και στον τομέα των προϊόντων διπλής χρήσης.

Τον Δεκέμβριο του 2022, η Συνομοσπονδία Ινδικής Βιομηχανίας φιλοξένησε ρωσικές εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου, αεροδιαστημικής, εξόρυξης, χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, τηλεπικοινωνιών και τσιμέντου, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν εφαρμογές διπλής χρήσης, τόσο στον τομέα των στρατιωτικών όσο και στον τομέα των πολιτικών, σε τουλάχιστον τρεις εμπορικές αποστολές στο Νέο Δελχί και τη Βομβάη.

Συζήτηση για μέτρα

Τα ίδια βιομηχανικά οικοσυστήματα που προσελκύουν δυτικές επενδύσεις δίνουν επίσης στη Ρωσία πρόσβαση σε ευαίσθητες τεχνολογίες.

«Η έρευνά μας δείχνει ότι η Ρωσία αξιοποιεί πολλά από αυτά τα ίδια οικοσυστήματα παραγωγής, έρευνας και τεχνολογίας για να διατηρήσει την πρόσβαση σε κρίσιμες δυνατότητες και να αποφύγει τις κυρώσεις», δήλωσε ο Vigneault.

Η πολιτική «Make in India» του Νέου Δελχί διευκολύνει τη δρομολόγηση εξαρτημάτων δυτικής προέλευσης μέσω Ινδών μεσαζόντων, σύμφωνα με την έκθεση Strider. «Καθώς η Ινδία εντείνει τον ρόλο της ως παγκόσμιου κόμβου παραγωγής, η αδιαφάνεια των πολύπλοκων, πολυδικαιοδοτικών αλυσίδων εφοδιασμού θα αυξήσει το βάρος επιβολής των νόμων στις ευρωπαϊκές εταιρείες», αναφέρει.

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η αυστηρότερη επιβολή του νόμου δεν θα είναι καθόλου απλή, δεδομένης της πολυπλοκότητας των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού και του πολλαπλασιασμού των τεχνολογιών διπλής χρήσης.

«Η καταπολέμηση αυτού του φαινομένου είναι πολύ δύσκολη. Οι αλυσίδες εφοδιασμού είναι εξαιρετικά πολύπλοκες, όλο και περισσότερα αγαθά έχουν διπλή χρήση και οι εταιρείες συνεχίζουν να βρίσκουν νέους τρόπους για να αποφεύγουν τον εντοπισμό και την επιβολή του νόμου», δήλωσε η Κάτια Μπέγκο, ανώτερη ερευνήτρια στο πρόγραμμα Ευρώπης του Chatham House.

Η Μπέγκο δήλωσε ότι η Ευρώπη δεν έχει μεγάλη διάθεση να υιοθετήσει μια πιο σκληρή γραμμή με την Ινδία, καθώς επιδιώκει να διαφοροποιήσει το εμπόριο και τις αλυσίδες εφοδιασμού μακριά από την Κίνα. Η αποτελεσματική επιβολή, είπε, θα απαιτούσε πολύ στενότερη ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων και εταιρειών. «Αυτό απαιτεί σημαντικούς πόρους, οι οποίοι προς το παρόν δεν είναι διαθέσιμοι σε μεγάλη κλίμακα».

Οι βρετανικές και ευρωπαϊκές εταιρείες «πρέπει να είναι ιδιαίτερα αυστηρές» στον έλεγχο των προμηθευτών και των πελατών τους, δήλωσε ο Fenton.

«Προφανώς, αυτό είναι δύσκολο. Απαιτείται συντονισμός», είπε. «Ο συντονισμός μεταξύ συμμάχων και εταίρων εδώ είναι πραγματικά κρίσιμος».