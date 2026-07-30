 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(18) "International News"
    [1]=>
    string(16) "Defense Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(15) "Current Events1"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(24) "Debated News & Politics1"
}

Ινδία: «Δούρειος Ίππος» εξαγωγής ευαίσθητης τεχνολογίας από Βρετανία και ΕΕ στη Ρωσία

Οι εμπορικές συμφωνίες της Ευρώπης με το Νέο Δελχί λειτουργούν ως εν δυνάμει μεγάλο «παζάρι» για τη Ρωσία

World 30.07.2026, 15:31
Σχολιάστε
Ινδία: «Δούρειος Ίππος» εξαγωγής ευαίσθητης τεχνολογίας από Βρετανία και ΕΕ στη Ρωσία
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Οι ρωσικές εταιρείες άμυνας και ασφάλειας χρησιμοποιούν αλυσίδες εφοδιασμού στην Ινδία για να εισάγουν χιλιάδες αγαθά που συνδέονται με την παραγωγή του και κατασκευάζονται αρχικά στην Ευρώπη, σύμφωνα με το POLITICO.

Επιπλέον, οι πρόσφατες εμπορικές συμφωνίες του Νέου Δελχί με το Ηνωμένο Βασίλειο και την ΕΕ κινδυνεύουν να εκθέσουν περαιτέρω τις εξαγωγές ευαίσθητων και διπλής χρήσης αγαθών σε βιομηχανικές αλυσίδες εφοδιασμού που συνδέονται με τη Ρωσία, προειδοποιούν οι ερευνητές.

Οι νέες εμπορικές συμφωνίες της Ευρώπης και του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ινδία προσφέρουν σημαντικές οικονομικές ευκαιρίες. Απαιτούν όμως επίσης από τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις να έχουν «μια σαφή εικόνα του ανταγωνιστικού τοπίου παράλληλα με αυτές τις ευκαιρίες», δήλωσε ο David Vigneault, επικεφαλής πληροφοριών της Strider Technologies και πρώην επικεφαλής της Καναδικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Ασφαλείας.

Οι ερευνητές της Strider παρακολούθησαν 50.000 ελεγχόμενα ή ευαίσθητα εμπορεύματα από τρίτες χώρες που κατευθύνθηκαν προς τη Ρωσία μέσω Ινδίας, από την εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Η εταιρεία ανέλυσε τελωνειακά δεδομένα χρησιμοποιώντας παγκοσμίως τυποποιημένους κωδικούς προϊόντων για να εντοπίσει προϊόντα ευρωπαϊκής κατασκευής που στη συνέχεια εξήχθησαν από την Ινδία στη Ρωσία, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά την κλίμακα αυτού του εμπορίου.

Τα προϊόντα περιλάμβαναν ηλεκτρονικά είδη, μηχανήματα, όργανα ακριβείας, εξοπλισμό μεταφορών, μέταλλα και προηγμένα ηλεκτρικά εξαρτήματα.

Μεταξύ της εισβολής και των αρχών του 2025, τα στοιχεία δείχνουν μια απότομη αύξηση στις εξαγωγές, από την Ινδία προς τη Ρωσία, ευαίσθητων ή διπλής χρήσης αγαθών καταγωγής Ηνωμένου Βασιλείου (+180%), Ελβετίας (+131%), Σουηδίας (+455%) και Γαλλίας (+98%) σε σύγκριση με τα τρία χρόνια πριν από την επίθεση της Μόσχας.

Οι όγκοι εξαγωγών προϊόντων γερμανικής προέλευσης παραμένουν σημαντικοί, παρόλο που το εμπόριο μειώνεται.

Πέρυσι, ίνες άνθρακα γαλλικής προέλευσης έφτασαν σε μια ρωσική εταιρεία που έχει χαρακτηριστεί ως μέρος του στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος της χώρας, σύμφωνα με τους ερευνητές. Οι ίνες άνθρακα χρησιμοποιούνται στην αεροδιαστημική, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τους πυραύλους και άλλα αμυντικά προϊόντα. Ο εισαγωγέας προμηθεύει πολλές εταιρείες που έχουν υποστεί κυρώσεις.

Τα εξαρτήματα καταγωγής ΕΕ ή Ηνωμένου Βασιλείου κινδυνεύουν επίσης να συναρμολογηθούν στην Ινδία σε τελικά προϊόντα για αποστολή στη Ρωσία. Οι κοινοπραξίες του ρωσικού κρατικού αμυντικού ομίλου Rostec με Ινδούς εταίρους στο πλαίσιο του προγράμματος «Make in India» του Νέου Δελχί υπογραμμίζουν τον κίνδυνο.

Ένας αυξανόμενος αριθμός συναλλαγών ανά είδος για ευαίσθητα αγαθά που εξάγονται από την Ινδία στη Ρωσία προήλθε επίσης από τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά και την Αυστραλία.

Ιστορικοί δεσμοί

Τα ευρήματα ενισχύουν ένα αυξανόμενο σύνολο στοιχείων που αποδεικνύουν ότι η Ινδία έχει γίνει ένας σημαντικός δίαυλος για την είσοδο ευαίσθητης δυτικής τεχνολογίας στη Ρωσία παρά τις κυρώσεις.

«Αυτό είναι κάτι που έχουμε δει επανειλημμένα από το 2022 και πιθανότατα θα συνεχίσουμε να βλέπουμε», δήλωσε ο Νίκολας Φέντον, αναπληρωτής διευθυντής του Προγράμματος Ευρώπης, Ρωσίας και Ευρασίας του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών.

Σε πρόσφατη έκθεση του κέντρου, ο Φέντον και οι συν-συγγραφείς του προσδιόρισαν την Ινδία ως πιθανό προμηθευτή κρίσιμων ηλεκτρονικών ειδών στη Ρωσία, βάσει μιας ανασκόπησης των τελωνειακών δεδομένων.

Η σχέση Ρωσίας – Ινδίας χρονολογείται από τους δεσμούς της Ινδίας με τη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Η Ινδία παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους πελάτες όπλων της Ρωσίας, ενώ η Μόσχα βασίζεται ολοένα και περισσότερο στις αλυσίδες εφοδιασμού της ινδικής βιομηχανίας για να στηρίξει την πολεμική οικονομία της, εξήγησε ο Φέντον.

Οι ευρωπαϊκές εξαγωγές κινδυνεύουν να τροφοδοτήσουν περαιτέρω την πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας. Καθώς οι ευρωπαϊκές εταιρείες επεκτείνουν την παραγωγή και την προμήθεια στην Ινδία, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η πρόκληση θα μπορούσε να γίνει ακόμη πιο δύσκολη στην παρακολούθηση.

Οι εταιρείες μπορούν πλέον να πραγματοποιούν συναλλαγές βάσει των όρων της εμπορικής συμφωνίας Ηνωμένου Βασιλείου – Ινδίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 15 Ιουλίου, ενώ η επικύρωση της νέας εμπορικής συμφωνίας ΕΕ – Ινδίας αναμένεται στις αρχές του επόμενου έτους. Καθώς οι εταιρείες βλέπουν όλο και περισσότερο την Ινδία ως κόμβο παραγωγής, οι αμυντικές συνεργασίες μεταξύ Ινδίας αφενός και Ηνωμένου Βασιλείου και ΕΕ αφετέρου εμβαθύνουν επίσης τις αλυσίδες εφοδιασμού ασφάλειας και διπλής χρήσης στη χώρα.

Από την εισβολή στην Ουκρανία, η Μόσχα έχει επίσης εργαστεί για την επέκταση των αλυσίδων εφοδιασμού της στην Ινδία, τόσο στον τομέα της άμυνας όσο και στον τομέα των προϊόντων διπλής χρήσης.

Τον Δεκέμβριο του 2022, η Συνομοσπονδία Ινδικής Βιομηχανίας φιλοξένησε ρωσικές εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου, αεροδιαστημικής, εξόρυξης, χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, τηλεπικοινωνιών και τσιμέντου, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν εφαρμογές διπλής χρήσης, τόσο στον τομέα των στρατιωτικών όσο και στον τομέα των πολιτικών, σε τουλάχιστον τρεις εμπορικές αποστολές στο Νέο Δελχί και τη Βομβάη.

Συζήτηση για μέτρα

Τα ίδια βιομηχανικά οικοσυστήματα που προσελκύουν δυτικές επενδύσεις δίνουν επίσης στη Ρωσία πρόσβαση σε ευαίσθητες τεχνολογίες.

«Η έρευνά μας δείχνει ότι η Ρωσία αξιοποιεί πολλά από αυτά τα ίδια οικοσυστήματα παραγωγής, έρευνας και τεχνολογίας για να διατηρήσει την πρόσβαση σε κρίσιμες δυνατότητες και να αποφύγει τις κυρώσεις», δήλωσε ο Vigneault.

Η πολιτική «Make in India» του Νέου Δελχί διευκολύνει τη δρομολόγηση εξαρτημάτων δυτικής προέλευσης μέσω Ινδών μεσαζόντων, σύμφωνα με την έκθεση Strider. «Καθώς η Ινδία εντείνει τον ρόλο της ως παγκόσμιου κόμβου παραγωγής, η αδιαφάνεια των πολύπλοκων, πολυδικαιοδοτικών αλυσίδων εφοδιασμού θα αυξήσει το βάρος επιβολής των νόμων στις ευρωπαϊκές εταιρείες», αναφέρει.

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η αυστηρότερη επιβολή του νόμου δεν θα είναι καθόλου απλή, δεδομένης της πολυπλοκότητας των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού και του πολλαπλασιασμού των τεχνολογιών διπλής χρήσης.

«Η καταπολέμηση αυτού του φαινομένου είναι πολύ δύσκολη. Οι αλυσίδες εφοδιασμού είναι εξαιρετικά πολύπλοκες, όλο και περισσότερα αγαθά έχουν διπλή χρήση και οι εταιρείες συνεχίζουν να βρίσκουν νέους τρόπους για να αποφεύγουν τον εντοπισμό και την επιβολή του νόμου», δήλωσε η Κάτια Μπέγκο, ανώτερη ερευνήτρια στο πρόγραμμα Ευρώπης του Chatham House.

Η Μπέγκο δήλωσε ότι η Ευρώπη δεν έχει μεγάλη διάθεση να υιοθετήσει μια πιο σκληρή γραμμή με την Ινδία, καθώς επιδιώκει να διαφοροποιήσει το εμπόριο και τις αλυσίδες εφοδιασμού μακριά από την Κίνα. Η αποτελεσματική επιβολή, είπε, θα απαιτούσε πολύ στενότερη ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων και εταιρειών. «Αυτό απαιτεί σημαντικούς πόρους, οι οποίοι προς το παρόν δεν είναι διαθέσιμοι σε μεγάλη κλίμακα».

Οι βρετανικές και ευρωπαϊκές εταιρείες «πρέπει να είναι ιδιαίτερα αυστηρές» στον έλεγχο των προμηθευτών και των πελατών τους, δήλωσε ο Fenton.

«Προφανώς, αυτό είναι δύσκολο. Απαιτείται συντονισμός», είπε. «Ο συντονισμός μεταξύ συμμάχων και εταίρων εδώ είναι πραγματικά κρίσιμος».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Ινδία: «Δούρειος Ίππος» εξαγωγής ευαίσθητης τεχνολογίας από Βρετανία και ΕΕ στη Ρωσία
World

«Δούρειος Ίππος» εξαγωγής δυτικής τεχνολογίας στη Μόσχα η Ινδία
Η Samsung προβλέπει παράταση της έλλειψης τσιπ έως το 2028
Τεχνολογία

Η Samsung προβλέπει παράταση της έλλειψης τσιπ έως το 2028
Adidas: Στα 6,7 δισ. οι καθαρές πωλήσεις – Αναθεωρεί προς τα πάνω τις προβλέψεις
World

«Καυτές» πωλήσεις για την Adidas - Σκόραρε το Μουντιάλ
Ευρωζώνη: Αντέχει το ενεργειακό σοκ στη Μέση Ανατολή με ανάπτυξη 0,4% το δεύτερο τρίμηνο
World

H Ευρωζώνη απαντά στο ενεργειακό σοκ με ανάπτυξη 0,4%
Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Η ΕΚΤ παρουσίασε τα επικρατέστερα σχέδια – Οι 10 φιναλίστ
World

Η νέα γενιά χαρτονομισμάτων του ευρώ: Οι 10 φιναλίστ
L’Oréal: Μαλλιά και “lipstick effect” την κρατούν στην κορυφή
World

L’Oréal: Μαλλιά και “lipstick effect” την κρατούν στην κορυφή

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
L’Oréal: Μαλλιά και “lipstick effect” την κρατούν στην κορυφή
World

L’Oréal: Μαλλιά και “lipstick effect” την κρατούν στην κορυφή

Οι πωλήσεις για τη L’Oréal καταγράφουν διψήφια αύξηση με ρυθμό σχεδόν διπλάσιο από αυτόν της αγοράς

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Κώστας Νεμπής (ΟΤΕ): Σταθερή πορεία σε λιανική και χονδρική, με ώθηση από FTTH, FWA και ICT
Τηλεπικοινωνίες

Νεμπής: Η απάντηση του ΟΤΕ σε Vodafone–ΔΕΗ και Starlink

Ο Κώστας Νεμπής τόνισε ότι ο ΟΤΕ δεν επηρεάζεται από πιθανή σύμπραξη ΔΕΗ-Vodafone στα δίκτυα - Προοπτικές ανάπτυξης βασισμένες σε δημόσια έργα, διεθνή επέκταση και υπηρεσίες cloud, cyber και AI

Γιώργος Πολύζος
Θεόδωρος Κόντες: Στόχος να κρατηθεί η κρουαζιέρα του 2026 στα υψηλά επίπεδα του 2025
Τουρισμός

Οι προκλήσεις για την ελληνική κρουαζιέρα και ο... πήχης του 2025

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, παραμένει η κυριότερη πηγή αβεβαιότητας , σύμφωνα με τον Θεόδωρο Κόντο, επίτιμο πρόεδρο της ΕΕΚΦΝ

Λάμπρος Καραγεώργος
Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο: «Κόφτης» στις προεκλογικές υποσχέσεις
Economy

Πώς θα κοστολογούνται οι... προεκλογικές υποσχέσεις

Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο βάζει στο μικροσκόπιο τα προγράμματα των κομμάτων

Γιάννης Αγουρίδης
Blue Oceanic: Νέα επένδυση 15 εκατ. ευρώ στην Κω
Τουρισμός

Νέα επένδυση 15 εκατ. ευρώ στην Κω από την Blue Oceanic

Ο σχεδιασμός της Blue Oceanic προβλέπει την ανάπτυξη 21 κτιρίων δωματίων, με συνολικά 132 δωμάτια

Λάμπρος Καραγεώργος
ΙΤΧ Ελλάς: Κέρδη για τη Zara στην Ελλάδα – Οι επενδύσεις του 2025
Business

Τι ταμείο έκανε η Zara στην Ελλάδα - Οι επενδύσεις στο δίκτυο

Η ελληνική θυγατρική της Zara εφαρμόζει νέα στρατηγική για καταστήματα και ηλεκτρονικό εμπόριο

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ο Κέβιν Γουόρς απαντά στην αβεβαιότητα με τη σιωπή του
Reuters Breakingviews

«Χείλη ερμητικά κλειστά» από τον Γουόρς στην αβεβαιότητα των αγορών

Με αγανακτισμένους καταναλωτές και αβέβαιες επιχειρήσεις για το πώς να σχεδιάσουν τις επενδύσεις τους, η στρατηγική της «ήσυχης» Fed θα μπορούσε να γυρίσει μπούμερανγκ

Gabriel Rubin
Μπαταρίες: Εντυπωσιακή βελτίωση στη διάρκεια ζωής στους φορητούς υπολογιστές
Τεχνολογία

Λαπ τοπ όπως...σταθεροί υπολογιστές - Δεν μένουν πλέον από μπαταρία

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας των φορητών υπολογιστών έχει υπερδιπλασιαστεί τα τελευταία 10 χρόνια και έχει επιταχυνθεί σημαντικά φέτος.

Δημήτρης Σταμούλης
Περισσότερα από World
Ινδία: «Δούρειος Ίππος» εξαγωγής ευαίσθητης τεχνολογίας από Βρετανία και ΕΕ στη Ρωσία
World

«Δούρειος Ίππος» εξαγωγής δυτικής τεχνολογίας στη Μόσχα η Ινδία

Οι εμπορικές συμφωνίες της Ευρώπης με το Νέο Δελχί λειτουργούν ως εν δυνάμει μεγάλο «παζάρι» για τη Ρωσία

Adidas: Στα 6,7 δισ. οι καθαρές πωλήσεις – Αναθεωρεί προς τα πάνω τις προβλέψεις
World

«Καυτές» πωλήσεις για την Adidas - Σκόραρε το Μουντιάλ

Το αποτύπωμα του Μουντιάλ στην εικόνα και στο ταμείο της Adidas - Οι αστερίσκοι και τα μεγέθη

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ευρωζώνη: Αντέχει το ενεργειακό σοκ στη Μέση Ανατολή με ανάπτυξη 0,4% το δεύτερο τρίμηνο
World

H Ευρωζώνη απαντά στο ενεργειακό σοκ με ανάπτυξη 0,4%

Τεχνητή νοημοσύνη και δημόσιες δαπάνες αντιστάθμισαν της επιπτώσεις στην Ευρωζώνη από τον πόλεμο

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Η ΕΚΤ παρουσίασε τα επικρατέστερα σχέδια – Οι 10 φιναλίστ
World

Η νέα γενιά χαρτονομισμάτων του ευρώ: Οι 10 φιναλίστ

Η ΕΚΤ αλλάζει τα χαρτονομίσματα του ευρώ και οι πολίτες καλούνται να επιλέξουν το νέο σχέδιο – Ελληνική συμμετοχή στην τελική φάση

L’Oréal: Μαλλιά και “lipstick effect” την κρατούν στην κορυφή
World

L’Oréal: Μαλλιά και “lipstick effect” την κρατούν στην κορυφή

Οι πωλήσεις για τη L’Oréal καταγράφουν διψήφια αύξηση με ρυθμό σχεδόν διπλάσιο από αυτόν της αγοράς

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ferrari: Το Luce πέτυχε ήδη τον στόχο πωλήσεων του 2026
World

Η ηλεκτρική... Ferrari διαψεύδει τις Κασσάνδρες - «Τα σπάει» στην Κίνα

Η Ferrari είχε θέσει έναν μακροπρόθεσμο στόχο να πουλήσει περίπου 2.500 οχήματα Luce έως το 2030, δηλαδή περίπου 600 κάθε χρόνο

Kering: Επιστροφή στην ανάπτυξη – Το στοίχημα του Luca de Meo
World

Επιστροφή στην ανάπτυξη για την Kering - Το στοίχημα του Luca de Meo

Ελπιδοφόρα τα μηνύματα από τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου του 2026 για την Kering

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Latest News
Κεραμέως: Οι αλλαγές στην επαγγελματική ασφάλιση και οι 3 παρεμβάσεις του νομοσχεδίου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Τι αλλάζει στην επαγγελματική ασφάλιση - Οι 3 παρεμβάσεις του νομοσχεδίου

Το νομοσχέδιο οποίο ενισχύει την προστασία των ασφαλισμένων και διευρύνει τις διαθέσιμες επιλογές του υφιστάμενου πλαισίου, κατά την Ν. Κεραμέως

Ινδία: «Δούρειος Ίππος» εξαγωγής ευαίσθητης τεχνολογίας από Βρετανία και ΕΕ στη Ρωσία
World

«Δούρειος Ίππος» εξαγωγής δυτικής τεχνολογίας στη Μόσχα η Ινδία

Οι εμπορικές συμφωνίες της Ευρώπης με το Νέο Δελχί λειτουργούν ως εν δυνάμει μεγάλο «παζάρι» για τη Ρωσία

MERE: Η κυβέρνηση να διασφαλίσει τις 170 θέσεις εργασίας ζητά η ΓΣΕΕ
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

ΓΣΕΕ για MERE: Η κυβέρνηση να διασφαλίσει τους 170 εργαζόμενους

Η ΓΣΕΕ ζητά άμεσα να αναλάβει η κυβέρνηση πρωτοβουλίες, ώστε να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας στην αλυσίδα MERE

Η Samsung προβλέπει παράταση της έλλειψης τσιπ έως το 2028
Τεχνολογία

Η Samsung προβλέπει παράταση της έλλειψης τσιπ έως το 2028

Τα κέρδη από τσιπ για την Samsung αυξάνονται πάνω από 250 φορές στα 61,7 δισεκατομμύρια δολάρια - Οι αυξανόμενες τιμές των τσιπ μνήμης ωφελούν τη Samsung, αλλά βλάπτουν την εταιρεία τηλεφώνων

«Οδύσσεια»: Το ελληνικό έπος του Νόλαν τίναξε το box office με πάνω από 700 εκ. δολάρια σε 12 μέρες
Tέχνη και Ζωή

Η «Οδύσσεια» τίναξε το box office με πάνω από 700 εκ. δολάρια σε 12 μέρες

Οι εισπράξεις είναι ακόμη πιο εντυπωσιακές αν αναλογιστεί κανείς ότι η «Οδύσσεια» δεν έχει ακόμη κάνει πρεμιέρα στην Κίνα

Skroutz: «Πράσινο φως» στην εξαγορά από τη Blackstone
Business

Skroutz: «Πράσινο φως» στην εξαγορά από τη Blackstone

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την Blackstone επί της Skroutz

ΠΟΕΣΕ: Τι συζητήθηκε στη συνάντηση με τον υφ. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
Economy

Ποια αιτήματα έθεσε η ΠΟΕΣΕ στον υφ. Εθνικής Οικονομίας

Αναλυτικό υπόμνημα με τις προτάσεις θα καταθέσει άμεσα η ΠΟΕΣΕ προς το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Το Ηράκλειο γίνεται «πόλη πρότυπο»: Υπερυψωμένες και έξυπνες διαβάσεις αλλάζουν την καθημερινότητα
Ταμείο Ανάκαμψης

Το Ηράκλειο γίνεται «πόλη πρότυπο»: Υπερυψωμένες και έξυπνες διαβάσεις αλλάζουν την καθημερινότητα

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης πρωτοπορεί στον τομέα της προσβασιμότητας με 51 υπερυψωμένες και «έξυπνες» διαβάσεις

Εκπρόσωπος Κομισιόν για Κυπριακό: Είμαστε έτοιμοι για ενεργό ρόλο με όλα τα εργαλεία που έχουμε
Κόσμος

Εκπρόσωπος Κομισιόν για Κυπριακό: Είμαστε έτοιμοι για ενεργό ρόλο

Ο Εκπρόσωπος της Κομισιόν, Ματσίε Μπερστέσκι, δήλωσε ότι η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στην επανένωση της Κύπρου, στη βάση της διζωνικής και δικοινοτικής ομοσπονδίας και σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ και το ευρωπαϊκό κεκτημένο

Eurostat: Η ακρίβεια «κόβει» μέρες από τις διακοπές – Η αρνητική πρωτιά της Ελλάδας
Τουρισμός

Ούτε μια εβδομάδα διακοπές - Η ακρίβεια «κόβει» μέρες

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για τις διακοπές των Ευρωπαίων - Τι ισχύει στην Ελλάδα

AI Gigafactories: Το ευρωπαϊκό σχέδιο για τεχνολογική κυριαρχία έναντι ΗΠΑ και Κίνας
Tεχνητή νοημοσύνη

Η «αντεπίθεση» της Ευρώπης στην AI: Έως 7 Gigafactories από το 2027

Έως επτά AI Gigafactories θα συνδυάσουν προηγμένους επεξεργαστές, στοίβες λογισμικού και ενεργειακά αποδοτικά κέντρα δεδομένων

Αποταμίευση: Υποχωρεί για χάρη της… κατανάλωσης
Economy

Πώς τα νοικοκυριά ξοδεύουν περισσότερα από όσα βγάζουν

Η «τρύπα» των 1,3 δισ. ευρώ μέσα σε τρεις μήνες, η αρνητική αποταμίευση, οι καταθέσεις δύο ταχυτήτων και η παράμετρος της παραοικονομίας

Αλέξανδρος Κλώσσας
Eurostat: Παραμένει υψηλότερη του ευρωπαϊκού μέσου όρου η ανεργία στην Ελλάδα
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Παραμένει υψηλότερη του μέσου όρου της ΕΕ η ανεργία στην Ελλάδα

Η ανεργία στους κάτω των 25 ετών εκτινάχθηκε στο 19,5% τον Ιούνιο, από 15,9% τον Μάιο

Adidas: Στα 6,7 δισ. οι καθαρές πωλήσεις – Αναθεωρεί προς τα πάνω τις προβλέψεις
World

«Καυτές» πωλήσεις για την Adidas - Σκόραρε το Μουντιάλ

Το αποτύπωμα του Μουντιάλ στην εικόνα και στο ταμείο της Adidas - Οι αστερίσκοι και τα μεγέθη

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Εκταμίευση 3,47 δισ. ευρώ για τις αμυντικές ανάγκες της Ουκρανίας
Κόσμος

Η Κομισιόν εκταμιεύει άλλα 3,47 δισ. ευρώ για την Ουκρανία

Το ποσό θα κατευθυνθεί για την κατασκευή και αγορά μη επανδρωμένων αεροσκαφών, πυραύλων, συστημάτων αεράμυνας και μαχητικών αεροσκαφών

Δύο συναρπαστικές προσφορές αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ & BHMAgazino
Κοινωνία

Δύο συναρπαστικές προσφορές αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ & BHMAgazino

Κυκλοφορούν αποκλειστικά με το ΒΗΜΑ αυτή την Κυριακή 2 Αυγούστου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies