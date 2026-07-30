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AI Gigafactories: Το ευρωπαϊκό σχέδιο για τεχνολογική κυριαρχία έναντι ΗΠΑ και Κίνας

Έως επτά AI Gigafactories θα συνδυάσουν προηγμένους επεξεργαστές, στοίβες λογισμικού και ενεργειακά αποδοτικά κέντρα δεδομένων

Tεχνητή νοημοσύνη 30.07.2026, 14:03
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AI Gigafactories: Το ευρωπαϊκό σχέδιο για τεχνολογική κυριαρχία έναντι ΗΠΑ και Κίνας
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Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη δημιουργία έως και επτά Gigafactories τεχνητής νοημοσύνης σε ολόκληρη την Ευρώπη δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της τελευταίας σημαντικής προσπάθειάς της να επιταχύνει την τεχνολογική κυριαρχία και τη φιλοδοξία της Ευρώπης να καταστεί η ήπειρος της τεχνητής νοημοσύνης.

Με επικεφαλής τη βιομηχανία και υποστηριζόμενη από ενωσιακή και εθνική χρηματοδότηση ύψους έως και 10 δισ. ευρώ, η πρωτοβουλία αναμένεται να αποδεσμεύσει τουλάχιστον 20 δισ. ευρώ σε ιδιωτικές επενδύσεις σε ολόκληρη την Ένωση.

Θα επεκτείνει την υπολογιστική ικανότητα της Ευρώπης στον τομέα της AI και θα παράσχει στις νεοφυείς επιχειρήσεις, τις επεκτεινόμενες επιχειρήσεις, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, τη βιομηχανία, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τις δημόσιες αρχές πρόσβαση σε υποδομές για κατάρτιση, εξαγωγή συμπερασμάτων και τελειοποίηση προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης αιχμής.

Τα Gigafactories τεχνητής νοημοσύνης θα συνδυάζουν προηγμένους επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης, στοίβες λογισμικού και τεχνολογίας υπολογιστικού νέφους, συνδεσιμότητα υψηλής ταχύτητας και ενεργειακά αποδοτικά κέντρα δεδομένων. Μαζί με το δίκτυο 19 εργοστασίων ΑΙ της Ευρώπης, θα ενισχύσουν την τεχνολογική υπεροχή, την ανθεκτικότητα και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Η πρωτοβουλία θα διασφαλίσει ότι η Ευρώπη μπορεί να αναπτύξει προηγμένη AI στις δικές της υποδομές, σύμφωνα με τους κανόνες και τις αξίες της ΕΕ. Οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύσσονται στα εργοστάσια AI Gigafactories θα ακολουθούν τα πρότυπα της ΕΕ για την προστασία, την ασφάλεια, την προστασία και τη δεοντολογία των δεδομένων.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Μπορούν να υποβάλουν αίτηση κοινοπραξίες ή φορείς ειδικού σκοπού στους οποίους συμμετέχουν εταιρείες, δημόσιοι φορείς, επενδυτές και άλλοι εταίροι.

Τα AI Gigafactories μπορούν να είναι εγκατεστημένα σε ένα μόνο κράτος μέλος, είτε σε έναν χώρο είτε σε περισσότερες τοποθεσίες. Μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν διασυνοριακές εγκαταστάσεις σε διάφορα κράτη μέλη μέσω κατανεμημένων υπολογιστικών εγκαταστάσεων AI.

Οι προτάσεις θα υποβληθούν σε ανταγωνιστική αξιολόγηση για την επιλογή των επιτυχημένων έργων.

Χρηματοδότηση και κλίμακα

Η κοινή επιχείρηση για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (EuroHPC) και τα κράτη μέλη θα προμηθεύονται από κοινού χρόνο υπολογιστικής πρόσβασης από τα επιλεγμένα AI Gigafactories. Δεκαοκτώ κράτη μέλη έχουν υπογράψει συμφωνία κοινής προμήθειας με την κοινή επιχείρηση EuroHPC: Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σουηδία, Τσεχία και Φινλανδία.

Η διαδικασία σύναψης συμβάσεων θα στηρίξει έως και επτά Gigafactories τεχνητής νοημοσύνης σε δύο διαδοχικές φάσεις ανάπτυξης και δύο παρτίδες, με τα συμμετέχοντα κράτη μέλη να αντιστοιχούν στη χρηματοδότηση της ΕΕ. Η δημόσια χρηματοδότηση λειτουργεί ως ισχυρός καταλύτης για την πρωτοβουλία, προωθώντας τις βαθιές ιδιωτικές επενδύσεις που απαιτούνται για την κατασκευή και τη λειτουργία αυτών των εγκαταστάσεων.

Η πρώτη παρτίδα θα στηρίξει έως τέσσερα έργα, καθένα από τα οποία είναι επιλέξιμο για χρηματοδότηση από την ΕΕ ύψους έως 100 εκατ. ευρώ κατά την πρώτη φάση και έως 400 εκατ. ευρώ επιπλέον ανά έργο κατά τη δεύτερη φάση. Κάθε Gigafactory που επιλέγεται σε αυτή την παρτίδα πρέπει να αναπτύξει τουλάχιστον όσους από τους πιο προηγμένους επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης είναι εγκατεστημένοι σήμερα στο ισχυρότερο εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης της Ευρώπης. Στη δεύτερη φάση, η δυναμικότητα πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον στο τριπλάσιο του επιπέδου αυτού.

Η δεύτερη παρτίδα θα στηρίξει έως τρία έργα, καθένα από τα οποία είναι επιλέξιμο για χρηματοδότηση από την ΕΕ ύψους έως 200 εκατ. ευρώ κατά την πρώτη φάση και έως 800 εκατ. ευρώ επιπλέον ανά έργο κατά τη δεύτερη φάση. Κάθε Gigafactory που επιλέγεται σε αυτή την παρτίδα πρέπει να αναπτύξει έως και διπλάσιους από τους πιο προηγμένους επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης από αυτούς που είναι εγκατεστημένοι σήμερα στο πιο ισχυρό εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης της Ευρώπης. Στη δεύτερη φάση, η δυναμικότητα πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον στο τετραπλάσιο του επιπέδου αυτού.

Υλικό για την ήπειρο της τεχνητής νοημοσύνης

Η προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη εξαρτάται από εξαιρετικά εξειδικευμένο υπολογιστικό υλικό. Καθώς η παγκόσμια υιοθέτηση της AI επιταχύνεται, η πρόσβαση σε μεγάλης κλίμακας κυρίαρχες υποδομές καθίσταται ολοένα και πιο σημαντική για τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και την τεχνολογική κυριαρχία της Ευρώπης.

Οι κοινοπραξίες AI Gigafactories μπορούν να προμηθεύονται υλικό κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε από τις δύο φάσεις ανάπτυξης του AI Gigafactory από οποιονδήποτε πάροχο υλικού στην Ευρώπη ή σε συνεργαζομενες χώρες. Μέρος αυτής της προμήθειας μπορεί να προορίζεται για ευρωπαϊκές νεοφυείς και επεκτεινόμενες επιχειρήσεις, με τα εργοστάσια AI Gigafactories να παρέχουν συγκεκριμένες ευκαιρίες για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ψηφιακής αλυσίδας εφοδιασμού. Ταυτόχρονα, και σε συνέχεια της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ, η Επιτροπή υπέγραψε τρεις επιστολές προθέσεων με σημαντικούς παρόχους υλικού των ΗΠΑ, την AMD, τη NVIDIA και την Qualcomm, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι κοινοπραξίες έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση στον απαραίτητο υλικό.

Επόμενα βήματα

Η πρόσκληση λήγει στις 12 Νοεμβρίου 2026. Μετά από διαδικασία αξιολόγησης την οποία διαχειρίζεται η κοινή επιχείρηση EuroHPC, οι αποφάσεις ανάθεσης αναμένεται να ληφθούν έως τις αρχές του 2027. Στη συνέχεια, θα υπογραφούν το αναγκαίο πλαίσιο και οι ειδικές συμβάσεις που θα επιτρέψουν την έναρξη της κατασκευής το 2027.

Τα επιλεγμένα Gigafactories τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να αρχίσουν να λειτουργούν το αργότερο εντός 18 μηνών από την υπογραφή.

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