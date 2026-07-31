Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Σε ιστορικό υψηλό ο Stoxx 600

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Σε ιστορικό υψηλό βρέθηκαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν περισσότερο ρίσκο στον τομέα των μετοχών της τεχνολογίας παγκοσμίως, ενώ τα εταιρικά κέρδη ενίσχυσαν τις αγορές κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας αποφάσεων κεντρικών τραπεζών και εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,9% στις 655,2 μονάδες, οδεύοντας προς τον τέταρτο μήνα κερδών του.

Οι μετοχές τεχνολογίας στον STOXX 600 ενισχύθηκαν κατά 2,2%, ακολουθώντας την τάση που καταγράφηκε στα ασιατικά χρηματιστήρια, καθώς η ζήτηση για μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη βελτιώθηκε σε σχέση με νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Η Soitec κατέγραφε άνοδο 7,2%, η Infineon Technologies 7% και η ASML 3,5%.

Στον αντίποδα , οι εταιρείες ταξιδιών και αναψυχής, καθώς και οι εταιρείες μέσων ενημέρωσης, σημείωσαν πτώση σχεδόν 1% στις αρχές της συνεδρίασης.

Στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX ενισχύεται κατά 1,07% στις 25.887,05 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 κερδίζει 0,96% φτάνοντας στις 8.567,28 μονάδες, ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο κινείται υψηλότερα κατά 0,73% στις 10.976,99 μονάδες.

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έλαβαν ώθηση από την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου κατά περισσότερο από 1%, με το Brent να συγκρατείται κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Περισσότερες προμήθειες που διέρχονται από ένα κρίσιμο σημείο φραγμού αντιστάθμισαν την έλλειψη σημαντικών εξελίξεων στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν.

Τα οικονομικά αποτελέσματα

Η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου είναι σε πλήρη εξέλιξη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Η Melrose Industries υποχώρησε κατά 9,3% στο κάτω μέρος του STOXX 600, αφού η ιδιοκτήτρια εταιρεία της GKN Aerospace ανακοίνωσε ότι αναμένει πρόσθετο κόστος 25 έως 30 εκατ. στερλίων στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 μετά από ένα περιστατικό στις εγκαταστάσεις της στο Garden Grove στην Καλιφόρνια τον Μάιο.

Η Credit Agricole , σημείωσε άνοδο 4,5% μετά την ανακοίνωση καλύτερων από τα αναμενόμενα κερδών για το δεύτερο τρίμηνο.

Τα έσοδα και τα καθαρά κέρδη ήταν ελαφρώς υψηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, με τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 12% στις δραστηριότητες συγκέντρωσης περιουσιακών στοιχείων και κατά 13% στη λιανική τραπεζική όπου οι τοπικοί ανταγωνιστές έχουν επίσης αναφέρει ισχυρά κέρδη.

Η επιχείρηση μεγάλων πελατών που στεγάζει την επενδυτική τράπεζα επωφελήθηκε από την αύξηση των συναλλαγών μετοχών σε ολόκληρο τον κλάδο, με το σταθερό εισόδημα να παραμένει σε γενικές γραμμές αμετάβλητο.