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Σκουριές: Στο 97% η πρόοδος κατασκευής

Η εμπορική παραγωγή αναμένεται το 4ο τρίμηνο του 2026 αναφέρει η Eldorado Gold

Business 31.07.2026, 11:37
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Σκουριές: Στο 97% η πρόοδος κατασκευής
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Στο 97% έχει φτάσει η συνολική πρόοδος κατασκευής το έργο των Σκουριών στη Χαλκιδική, σύμφωνα με ανακοίνωση της Eldorado Gold. Η πρώτη θραύση μεταλλεύματος πραγματοποιήθηκε επιτυχώς τον Ιούλιο με προσωρινή τροφοδοσία ρεύματος, σηματοδοτώντας τη μετάβαση από την κατασκευή στη λειτουργία.

Η πρώτη παραγωγή συμπυκνώματος χαλκού-χρυσού αναμένεται το τρίτο τρίμηνο του 2026 και η εμπορική παραγωγή αναμένεται το 4ο τρίμηνο του ίδιου έτους, με την παραγωγή χρυσού για το 2026 να προβλέπεται μεταξύ 60.000 και 100.000 ουγκιών και την παραγωγή χαλκού να προβλέπεται μεταξύ 20 και 40 εκατομμυρίων λιβρών.

Η εκτίμηση του κόστους κεφαλαίου για τις Σκουριές ανέρχεται σε περίπου 1,315 δισεκατομμύρια δολάρια έως την έναρξη της εμπορικής παραγωγής. Η εκτίμηση του κεφαλαίου για την επιτάχυνση της λειτουργίας ανέρχεται σε περίπου 260 εκατομμύρια δολάρια έως την έναρξη της εμπορικής παραγωγής. Το τελικό κόστος κεφαλαίου για το έργο θα αντανακλά, μεταξύ άλλων, την ολοκλήρωση του εναπομείναντος αντικειμένου του έργου και εξαρτάται από την ημερομηνία έναρξης της εμπορικής παραγωγής.

Το έργο εξακολουθεί να χρηματοδοτείται πλήρως μέσω των ταμειακών ροών από τη λειτουργία, των διαθεσίμων και της χρηματοδότησης μέσω δανεισμού. Η μακροπρόθεσμη πιστωτική γραμμή συνολικού ύψους 740,4 εκατομμυρίων ευρώ (843,6 εκατομμύρια δολάρια) έχει αναληφθεί πλήρως

Το κεφάλαιο του έργου ανήλθε σε 154,6 εκατομμύρια δολάρια το 2ο τρίμηνο του 2026 και σε 290,2 εκατομμύρια δολάρια κατά το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2026. Το κόστος του επιταχυνόμενου κεφαλαίου κίνησης ανήλθε σε 59,6 εκατομμύρια δολάρια το 2ο τρίμηνο του 2026 και σε 108,2 εκατομμύρια δολάρια κατά το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2026.

Στις 30 Ιουνίου 2026, το σωρευτικό κεφάλαιο του έργου που επενδύθηκε στη Φάση 2 της κατασκευής ανήλθε συνολικά σε 1,270 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ το σωρευτικό επιταχυνόμενο λειτουργικό κεφάλαιο ανήλθε συνολικά σε 201,3 εκατομμύρια δολάρια.

Κατασκευαστικές δραστηριότητες

Στις 30 Ιουνίου 2026, η συνολική πρόοδος κατασκευή του έργου ήταν 97%.

Ο πρωτογενής θραυστήρας συνέθλιψε το πρώτο μετάλλευμα τον Ιούλιο εν όψει της έναρξης λειτουργίας του μύλου άλεσης του εργοστασίου, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο για τη θέση σε λειτουργία του κυκλώματος θραύσης.

Ο θόλος αποθήκευσης, οι βοηθητικοί τροφοδότες και οι σχετικές εργασίες στις χοάνες έχουν ολοκληρωθεί και είναι έτοιμοι για πλήρη λειτουργία.

Δύο από τους τρεις πυκνωτές καταλοίπων βρίσκονται στα τελικά στάδια της θέσης σε λειτουργία, πριν από την εισαγωγή του πρώτου μεταλλεύματος. Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες σκυροδέτησης των θεμελίων για τον τρίτο πυκνωτή, ο οποίος δεν απαιτείται για την έναρξη λειτουργίας, με την ολοκλήρωσή τους να προγραμματίζεται για το τρίτο τρίμηνο του 2026.

Το επιφανειακό μεταλλείο παρέδωσε 1,28 εκατομμύρια τόνους μεταλλεύματος στα αποθέματα κατά το τρίμηνο, με τα συνολικά αποθέματα να φτάνουν περίπου τα 3,6 εκατομμύρια τόνους (περίπου 134.000 ουγκιές χρυσού και 44 εκατομμύρια λίβρες χαλκού). Το υπόγειο μεταλλείο σημείωσε ρεκόρ προόδου, φτάνοντας τα 900 μέτρα ανάπτυξης τον Μάιο του 2026.

Στις 30 Ιουνίου 2026, στο εργοτάξιο απασχολούνταν περίπου 2.948 άτομα, εκ των οποίων 515 ήταν εργαζόμενοι της εταιρείας.

Αλλαγές στη διοίκηση για την Ελλάδα

Με τις Σκουριές να μεταβαίνουν από την κατασκευή στη λειτουργία, ο ρόλος του Executive Vice-President, Greece καταργείται και ο Louw Smith αποχωρεί από την εταιρεία στις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η ευθύνη για την επιχειρησιακή λειτουργία στην Ελλάδα μεταφέρεται στον Niklas Frank, Senior Vice President Operations, Europe, ενώ ο Χρήστος Μπαλάσκας διορίζεται Vice President & Country Manager, Greece.

Οικονομικά στοιχεία του δεύτερου τριμήνου του 2026

Τα έσοδα της Eldorado Gold  διαμορφώθηκαν σε 487,5 εκατομμύρια δολάρια. Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους ανήλθαν σε 172,8 εκατ. δολάρια, ή 0,69 δολάρια βασικά κέρδη ανά μετοχή.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 136,7 εκατομμύρια δολάρια ή 0,54 δολάρια ανά μετοχή το 2ο τρίμηνο του 2026. Οι προσαρμογές για το 2ο τρίμηνο του 2026 περιλαμβάνουν κέρδος 47,4 εκατ. δολαρίων από αναβαλλόμενους φόρους λόγω αλλαγών στον συντελεστή του εταιρικού φόρου εισοδήματος στην Τουρκία, καθαρό κέρδος 19 εκατ. δολαρίων από παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, καθώς και έξοδα 13,1 εκατ. δολαρίων που σχετίζεται με έξοδα εξαγοράς και ενοποίησης.

Τα Προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθαν σε 281,1 εκατ. δολάρια το 2ο τρίμηνο του 2026.

Στις 30 Ιουλίου 2026, η Εταιρεία ανακοίνωσε μέρισμα για το τρίτο τρίμηνο ύψους 0,075 δολαρίων ανά κοινή μετοχή, πληρωτέο στις 15 Σεπτεμβρίου 2026 στους μετόχους που θα είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μετόχων κατά το κλείσιμο των εργασιών της 1ης Σεπτεμβρίου 2026.

Οι δηλώσεις

«Τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου αντικατοπτρίζουν τη συνεχή δημιουργία ταμειακών ροών σε όλο το χαρτοφυλάκιο, υποστηριζόμενη από ένα ευνοϊκό περιβάλλον τιμών χρυσού και σταθερή λειτουργική απόδοση, παρά την προγραμματισμένη μείωση της παραγωγής στο Kisladag», δήλωσε ο George Burns, Διευθύνων Σύμβουλος. «Επωφεληθήκαμε από ένα πλήρες τρίμηνο παραγωγής στο Ormaque, το οποίο συνέβαλε στην ισχυρή παραγωγή στο συγκρότημα Lamaque, ενώ η Ολυμπιάδα παρουσίασε για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο σταθερή απόδοση σύμφωνα με τον προγραμματισμό, καθώς η λειτουργία συνεχίζει να επιδεικνύει βελτιωμένη συνέπεια.

Επιπλέον, πετύχαμε διάφορα σημαντικά ορόσημα στα αναπτυξιακά μας έργα. Στις Σκουριές, η κατασκευή πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της, με την πρώτη θραύση μεταλλεύματος να πραγματοποιείται επιτυχώς με προσωρινή τροφοδοσία ρεύματος, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα καθώς προετοιμαζόμαστε για τη μετάβαση από τη φάση της θέσης σε λειτουργία προς την παραγωγική λειτουργία. Στο McIlvenna Bay, μετά την επιτυχή ενσωμάτωση της εξαγοράς της Foran, πέτυχαμε την παραγωγή του πρώτου συμπυκνώματος χαλκού κατά τη διάρκεια του τριμήνου και του πρώτου συμπυκνώματος ψευδαργύρου τον Ιούλιο, με τη μονάδα να επιταχύνει πλέον τη λειτουργία της εν όψει της εμπορικής παραγωγής αργότερα στο τρίτο τρίμηνο.

Συνολικά, αυτά τα επιτεύγματα αντανακλούν τη συνεχή υλοποίηση σε όλο το χαρτοφυλάκιό μας, καθώς προωθούμε τα αναπτυξιακά μας έργα και τοποθετούμε την Εταιρεία σε θέση να αυξήσει την παραγωγή και τη δημιουργία ταμειακών ροών κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.»

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