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ΥΠΑΑΤ: Ολοκληρώνεται το πρόγραμμα αγροτικής οδοποιίας

Το πρόγραμμα του ΥΠΑΑΤ για τους αγροτικούς δρόμους, περιλαμβάνει 446 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 242 εκατ. ευρώ

AGRO 31.07.2026, 10:41
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ΥΠΑΑΤ: Ολοκληρώνεται το πρόγραμμα αγροτικής οδοποιίας
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Ολοκληρώθηκαν οι αποφάσεις ένταξης για το μεγαλύτερο πρόγραμμα αγροτικής οδοποιίας των τελευταίων προγραμματικών περιόδων, μετά και την υπογραφή 13 Αποφάσεων Ένταξης από τη Γενική Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Αργυρώ Ζέρβα.

Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οι αποφάσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-73-1.2 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027.

Τα έργα από το ΥΠΑΑΤ

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εντάσσονται 446 έργα αγροτικής οδοποιίας, σε 141 Δήμους και στις 13 Περιφέρειες της χώρας, συνολικού προϋπολογισμού 242 εκατ. ευρώ, αποτελώντας το μεγαλύτερο πρόγραμμα αγροτικής οδοποιίας των τελευταίων προγραμματικών περιόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο αρχικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανερχόταν σε 65 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, μετά τη σημαντική υπερδέσμευση πόρων που ενέκρινε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, κατέστη δυνατή η χρηματοδότηση πολύ μεγαλύτερου αριθμού έργων, ανταποκρινόμενη στο αυξημένο ενδιαφέρον των Δήμων και στις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής υπαίθρου.

Η παρέμβαση χρηματοδοτεί έργα βελτίωσης της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, συμβάλλοντας στην ασφαλή και απρόσκοπτη μετακίνηση γεωργών, κτηνοτρόφων και αγροτικών μηχανημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Με τον τρόπο αυτό μειώνονται ο χρόνος και το κόστος μετακίνησης προς τις εκμεταλλεύσεις, ενισχύεται η ασφάλεια των μετακινήσεων και της καθημερινής δραστηριότητας των παραγωγών και δημιουργούνται πιο ανθεκτικές υποδομές απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Η ιδιαίτερη γεωμορφολογία της χώρας και η ολοένα συχνότερη εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων καθιστούν τις επενδύσεις στην αγροτική οδοποιία ακόμη πιο αναγκαίες, συμβάλλοντας παράλληλα στην τοπική ανάπτυξη και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ελληνική ύπαιθρο.

Η Γενική Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών δήλωσε τα εξής: «Με την ολοκλήρωση των αποφάσεων ένταξης, μια ακόμη σημαντική Παρέμβαση του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ περνά από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση. Η αγροτική οδοποιία δεν είναι απλώς έργα υποδομής. Είναι επένδυση στην καθημερινότητα των ανθρώπων της παραγωγής, καθώς βελτιώνει την πρόσβαση στις εκμεταλλεύσεις, μειώνει το κόστος παραγωγής και ενισχύει την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα της ελληνικής υπαίθρου.

Στόχος μας είναι οι διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί πόροι να μετατρέπονται σε έργα με πραγματικό αναπτυξιακό αποτύπωμα, δημιουργώντας τις αναγκαίες υποδομές για έναν πιο ανταγωνιστικό, ανθεκτικό και βιώσιμο πρωτογενή τομέα».

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