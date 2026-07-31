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Γιεν: Οι αγορές τεστάρουν την αποφασιστικότητα του Τόκιο

Το γιεν παραμένει υπό πίεση

Συνάλλαγμα 31.07.2026, 10:16
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Γιεν: Οι αγορές τεστάρουν την αποφασιστικότητα του Τόκιο
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Υπό πίεση παραμένει το γιεν παρέμεινε αφού η Τράπεζα της Ιαπωνίας διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια, καθώς οι αγορές δοκίμασαν την αποφασιστικότητα του Τόκιο μετά από μια συντονισμένη παρέμβαση για τη στήριξη του εύθραυστου νομίσματος.

Το δολάριο διαπραγματεύτηκε τελευταία φορά κατά 0,75% υψηλότερα στα 160,670 γιεν, μετά από πτώση 2,4% στην προηγούμενη συνεδρίαση, η οποία ήταν η μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του από τον Ιανουάριο του 2023.

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας διατήρησε τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια σταθερά στο 1%, σε μια ευρέως αναμενόμενη κίνηση μετά την άνοδο σε υψηλό 31 ετών τον περασμένο μήνα, αλλά προειδοποίησε για πρώτη φορά ότι ο υποκείμενος πληθωρισμός θα μπορούσε να υπερβεί τον στόχο του, σηματοδοτώντας περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων.

Η παρέμβαση για την στήριξη του γιεν

Πριν από την απόφαση της κεντρικής τράπεζας, η Ιαπωνία πραγματοποίησε παρέμβαση στην αγορά γιεν πουλώντας δολάρια, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Νέας Υόρκης κατά τη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε πηγή της αγοράς στο Reuters, απομακρύνοντας το νόμισμα από τα χαμηλά τεσσάρων δεκαετιών, αλλά αποτυγχάνοντας να του δώσει μια διαρκή ώθηση.

Το Τόκιο λάμβανε επίσης υποστήριξη από τις ΗΠΑ που «πέρα από την ψυχολογική υποστήριξη», δήλωσε την Παρασκευή ο κορυφαίος διπλωμάτης συναλλάγματος της Ιαπωνίας.

Η Nikkei ανέφερε ότι οι αμερικανικές αρχές πραγματοποίησαν ελέγχους επιτοκίων. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Νέας Υόρκης αρνήθηκε να σχολιάσει.

«Ο συνδυασμός του κινδύνου παρέμβασης και της ενδεχόμενης επιτάχυνσης της πορείας ομαλοποίησης της Τράπεζας της Ιαπωνίας (BOJ) αναμένεται να θέσει ένα ήπιο ανώτατο όριο στην περαιτέρω αποδυνάμωση του γιεν, ακόμη και αν οι διαφορές επιτοκίων συνεχίσουν να κυριαρχούν στις βραχυπρόθεσμες συναλλαγές» εξηγεί στο Reuters ο Masahiko Loo, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής σταθερού εισοδήματος στη State Street Investment Management.

Η κίνηση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας έδειξε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής εξακολουθούν να μην αισθάνονται άνετα με την υπερβολική αδυναμία του γεν, είπε, προσθέτοντας ότι η επόμενη σημαντική κίνηση του γεν μπορεί τελικά να είναι υψηλότερη.

Σε μια σπάνια συντονισμένη κίνηση, η Νότια Κορέα πραγματοποίησε επίσης παρέμβαση πώλησης δολαρίων την Πέμπτη για να στηρίξει το νόμισμά της, δήλωσε μια πηγή της αγοράς στο Reuters. Το γουάν ανέβηκε σε υψηλό εννέα μηνών πριν περιορίσει κάποια κέρδη, με τελευταία πτώση περίπου 1% στα 1.438,1 έναντι του δολαρίου.

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