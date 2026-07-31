MIG: Κέρδη μετά από φόρους 118.000 ευρώ το α’ εξάμηνο

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Κέρδη μετά από φόρους € 118 χιλ. κατέγραψε η MIG σε ενοποιημένο επίπεδο το α’ εξάμηνο του 2026, έναντι ζημιών € 60 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Σε συγκρίσιμη βάση οι ζημιές του α’ εξαμήνου του 2025 θα ανέρχονταν σε € 148 χιλ. Η βελτίωση των αποτελεσμάτων, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, οφείλεται αφενός στην αύξηση των κερδών της RKB και αφετέρου στη σημαντική βελτίωση των εσόδων από τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της Μητρικής.

Η θυγατρική RKB σε συγκρίσιμη βάση σημείωσε περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικής της απόδοσης παρουσιάζοντας άνοδο εσόδων από μισθώματα κατά 9,6%, βελτίωση EBITDA κατά 7,7% και αυξημένα κέρδη μετά από φόρους κατά 22,7%.

Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα από επενδυτικά ακίνητα ανήλθαν σε € 5,2 εκ. έναντι € 5,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025 παραμένοντας σχεδόν σταθερά. Σε συγκρίσιμη βάση εξαιρώντας τη συνεισφορά του ακινήτου στη Σερβία το οποίο μεταβιβάστηκε το 2025 η αύξηση των εσόδων ανέρχεται σε 9,5%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 518 χιλ. μειωμένα κατά 44,2% έναντι του 2025. Λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση στο EBITDA του α’ εξαμήνου του 2025 από το ακίνητο που πουλήθηκε στη Σερβία η μείωση ανέρχεται σε 12,9% και οφείλεται στις αυξημένες προβλέψεις για νομικά έξοδα που ελήφθησαν από τη Μητρική εταιρεία.

Τα έσοδα από τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της Μητρικής ανήλθαν σε € 842 χιλ. έναντι € 521 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025 σημειώνοντας αύξηση κατά 61,6%. Η απόδοση του μετοχικού χαρτοφυλακίου για το α’ εξάμηνο του 2026 ανήλθε σε 7,4% και του ομολογιακού χαρτοφυλακίου σε 2,8%.

Ίδια Κεφάλαια Μητρικής € 132 εκ. έναντι € 132,8 εκ. το 2025. Η λογιστική αξία την 30/06/2026 ανέρχεται σε € 4,20 ανά μετοχή, παρουσιάζοντας σημαντική έκπτωση έναντι της τρέχουσας χρηματιστηριακής τιμής.

Αναφορικά με την πορεία του Ομίλου MIG, επισημαίνονται τα εξής:

MIG (Μητρική): Τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε € 1.051 χιλ., έναντι € 714 χιλ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 47,1%. Τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας για το α’ εξάμηνο του 2026 παρουσίασαν αύξηση κατά 15,4% και διαμορφώθηκαν σε € 1,8 εκ., έναντι € 1,5 εκ. το α’ εξάμηνο του 2025, λόγω αυξημένων προβλέψεων για νομικά έξοδα. Οι ζημιές μετά από φόρους μειώθηκαν σε € 771 χιλ., έναντι ζημιών € 850 χιλ. το α’ εξάμηνο του 2025.

Η MIG, υλοποιώντας την στρατηγική της ενεργητικής διαχείρισης του ενεργητικού της, διαθέτει μετοχικό χαρτοφυλάκιο ύψους € 9,5 εκ. καθώς και ομολογιακό ύψους € 3,4 εκ., τα οποία προσέφεραν έσοδα ύψους € 842 χιλ., έναντι € 521 χιλ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2025.

RKB: Τα έσοδα από τα επενδυτικά ακίνητα για το α’ εξάμηνο του 2026 διαμορφώθηκαν σε € 5,1 εκ., έναντι € 5,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025, παραμένοντας σχεδόν σταθερά. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) ανήλθαν σε € 2,0 εκ., έναντι κερδών € 2,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας μείωση 8,8%. Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε € 0,9 εκ., έναντι € 0,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 9,5%. Αν από τα παραπάνω ποσά του α’ εξαμήνου του 2025 αφαιρεθούν τα ποσά που σχετίζονται με την πώληση του κτιρίου γραφείων στο Βελιγράδι, τα συγκρίσιμα έσοδα από τα επενδυτικά ακίνητα θα ανέρχονταν σε € 4,6 εκ., το EBITDA σε € 1,8 εκ. και τα κέρδη μετά από φόρους σε € 0,7 εκ. Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω προσαρμοσμένα ποσά για το α’ εξάμηνο του 2025, η εταιρεία παρουσίασε αύξηση εσόδων κατά 9,6%, EBITDA κατά 7,7% και κερδών μετά από φόρους κατά 22,7%.

Η RKB συνεχίζει τις επενδύσεις σε ακίνητα που εμφανίζουν εμπορικό ενδιαφέρον, ενώ παράλληλα στα πλαίσια διαχείρισης του ενεργητικού της, βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για πιθανή πώληση ακινήτων, με σκοπό, αφενός, τη μείωση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της και αφετέρου, την ανακατανομή των κεφαλαίων σε ακίνητα που θα βελτιώσουν την αξία του χαρτοφυλακίου της.