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Πετρέλαιο: Πτωτικά με ελπίδες για ανάκαμψη των ροών

Oι ισχυρότερες ροές μέσω των Στενών του Oρμούζ άμβλυναν τις ανησυχίες της αγοράς για το πετρέλαιο

Commodities 31.07.2026, 07:30
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Πετρέλαιο: Πτωτικά με ελπίδες για ανάκαμψη των ροών
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Διεύρυναν τις απώλειες οι τιμές του πετρελαίου την Παρασκευή, καθώς οι ενδείξεις ανάκαμψης των ροών αργού μέσω των Στενών του Oρμούζ άμβλυναν τις ανησυχίες για την προσφορά.

Τα προθεσμιακά συμβόλαια του αμερικανικού αργού παράδοσης Σεπτεμβρίου υποχώρησαν κατά 1,62% στα 82,24 δολάρια. Τα προθεσμιακά συμβόλαια του  Brent υποχώρησαν κατά 0,98% στα 88,16 δολάρια το βαρέλι.

Ανάκαμψη των ροών μέσω Ορμούζ

Η Commonwealth Bank of Australia ανέφερε σε σημείωμά της την Παρασκευή ότι οι ισχυρότερες ροές πετρελαίου μέσω των Στενών του Oρμούζ άμβλυναν τις ανησυχίες της αγοράς, αφού τις προηγούμενες μέρες τα πλήγματα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν είχαν ωθήσει προσωρινά το Brent πάνω από τα 93 δολάρια το βαρέλι.

Η τράπεζα εκτιμά ότι η κυκλοφορία μέσω της ζωτικής σημασίας θαλάσσιας οδού έχει ανακάμψει περίπου στο 30%-35% των προπολεμικών επιπέδων, προσθέτοντας ότι μια ανάκαμψη γύρω στο 50%-60% των κανονικών ροών θα μπορούσε να είναι αρκετή για να επαναφέρει συνθήκες υπερπροσφοράς παγκοσμίως στην αγορά πετρελαίου.

Αξίωση Τραμπ για δασμούς στο Ιράν

Οι επενδυτές στάθμισαν επίσης την έκκληση του Ντόναλντ Τραμπ να προστεθούν δασμοί στο Ιράν σε ένα διακομματικό νομοσχέδιο κυρώσεων που στοχεύει την Τεχεράνη και τη Ρωσία.

Ενώ οι κυρώσεις κατά των δύο χωρών χαίρουν ευρείας υποστήριξης στο Κογκρέσο, η εδραιωμένη πεποίθηση του Τραμπ στους δασμούς ως εργαλείο «διά πάσαν νόσον» για οικονομικό καταναγκασμό διχάζει.

Οι ΗΠΑ εισήγαγαν αγαθά αξίας μόλις 1,4 εκατομμυρίων δολαρίων από το Ιράν το 2025, σύμφωνα με το Γραφείο του Αντιπροσώπου Εμπορίου των ΗΠΑ. Έργα τέχνης, συλλεκτικά αντικείμενα και αντίκες ήταν η μεγαλύτερη κατηγορία αυτών των εισαγωγών, αντιπροσωπεύοντας το 55% της αξίας, σύμφωνα με το Trading Economics.

«Θα ήθελα να δω δασμούς στο Ιράν. Θα το έκανε πολύ πιο ισχυρό», δήλωσε ο Τραμπ σχετικά με το νομοσχέδιο, το οποίο θα επιβάλει οικονομικές κυρώσεις στη Ρωσία και σε όσους υποστηρίζουν τον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας.

Η νομοθεσία θα επέτρεπε επίσης στον Τραμπ να επιβάλει στοχευμένους δασμούς σε αγαθά που εισάγονται από τις πέντε κορυφαίες χώρες που αγοράζουν ρωσική ενέργεια και τη βοηθούν να παρακάμπτει τις κυρώσεις.

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