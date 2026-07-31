Εθνική Τράπεζα: Ισχυρά αποτελέσματα και νέα έσοδα από Allianz και Dromeus, λέει η ΑΧΙΑ – Alpha Finance

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Σε πάνω από 1,4 ευρώ (έναντι €1,4 προηγουμένως) αυξήθηκε η πρόβλεψη των αναλυτών της Alpha Finance- ΑΧΙΑ Research για τα κέρδη της ανά μετοχή (EPS) της Εθνικής Τράπεζας.

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε ικανοποιητικά τριμηνιαία αποτελέσματα, με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να ανέρχονται σε 317 εκατ. ευρώ (-1% σε ετήσια βάση, -8% σε τριμηνιαία βάση), για προσαρμοσμένο RoTE 15,6%, ελαφρώς υψηλότερο από τις δικές μας εκτιμήσεις και τις εκτιμήσεις της αγοράς, χάρη στα υψηλότερα από το αναμενόμενο έσοδα από μη βασικές δραστηριότητες (διαπραγματεύσεις).

Οι βασικές επισημάνσεις των αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα:

i) τα καθαρά έσοδα από τόκους στα 555 εκατ. ευρώ (+4% σε ετήσια βάση, +3% σε τριμηνιαία βάση), χάρη στην αύξηση του χαρτοφυλακίου δανείων και ομολόγων, με την τιμολόγηση να αποτελεί σταδιακά θετικό παράγοντα (σε αντίθεση με το προηγούμενο αρνητικό),

ii) τα έσοδα από χαρτοφυλάκια και επενδύσεις στα 243 εκατ. ευρώ (12% σε ετήσια βάση, 8% σε τριμηνιαία βάση), αντανακλώντας την ισχυρή δυναμική στη διαχείριση επενδύσεων λιανικής και στη χορήγηση δανείων,

iii) τα λειτουργικά έξοδα στα 243 εκατ. ευρώ (8% σε ετήσια βάση, -1% σε τριμηνιαία βάση), με δείκτη κόστους προς έσοδα περίπου 35%,

iv) την ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων να παραμένει ευνοϊκή, χωρίς δημιουργία μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPE στο 2,1%, αμετάβλητο σε τριμηνιαία βάση και -20 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση), και τριμηνιαίο δείκτη CoR στα 38 μονάδες βάσης (έναντι της πρόβλεψης <40 μονάδων βάσης για το οικονομικό έτος 2026),

v) τα ενήμερα δάνεια αυξήθηκαν κατά 1,4 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση (+13,6% σε ετήσια βάση), με ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο υποθέσεων να υποστηρίζει τους ετήσιους στόχους, ενώ οι καταθέσεις σημείωσαν αύξηση περίπου 3,1 δισ. ευρώ εν μέσω παραγόντων που αφορούσαν ολόκληρο τον κλάδο, και

vi) ο δείκτης CET1 μειώθηκε οριακά (10 μονάδες βάσης), στο 17,2%.

Επιπτώσεις και Προοπτικές

Ένα ισχυρό σύνολο αποτελεσμάτων, με τα βασικά έσοδα να ξεχωρίζουν, ιδιαίτερα η δημιουργία προμηθειών, αν και η θετική έκπληξη προήλθε κυρίως από μη βασικά έσοδα, αναφέρει η έκθεση των ΑΧΙΑ – Alpha.

Η διοίκηση αναβάθμισε τις προβλέψεις της λόγω των καλύτερων από τις αναμενόμενες τάσεων των καθαρών τόκων (NII), οδηγώντας πλέον σε μεσαία μονοψήφια αύξηση των καθαρών τόκων (έναντι χαμηλών μονοψήφιων προηγουμένως), αντανακλώντας το υψηλότερο περιβάλλον βασικού επιτοκίου.

Συνεπώς, η πρόβλεψη για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) αυξήθηκε σε >€1,4 (έναντι €1,4 προηγουμένως) για απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoTE) >15% (έναντι 15% προηγουμένως), κάτι που είναι θετικό προς την κατεύθυνση, αλλά ομολογουμένως οριακό σε ποσότητα, κατά την άποψή των αναλυτών.

Εν τω μεταξύ, η διοίκηση ανακοίνωσε μια προκαταρκτική συμφωνία με την Dromeus Capital για την απόκτηση ενός χαρτοφυλακίου εμπορικών ακινήτων αξίας €0,4 δισ. (παράλληλα με μια μακροπρόθεσμη συμβουλευτική και συνεργασία με την Allianz) η οποία, σε συνδυασμό με την προηγουμένως ανακοινωθείσα συμφωνία τραπεζοασφαλίσεων της Allianz, αναμένεται να προσφέρει σημαντική αύξηση εσόδων από προμήθειες μετά το 2027

Η διοίκηση σημείωσε επίσης τις συνεχιζόμενες επενδύσεις σε τεχνολογία σε ολόκληρη την τράπεζα, οι οποίες αναμένεται να οδηγήσουν, εκτός από την ικανοποίηση των πελατών, στην αποτελεσματικότητα των λειτουργικών εξόδων και στην αύξηση της παραγωγικότητας μεσοπρόθεσμα.

«Κατά την άποψή μας, η αναβάθμιση της πρόβλεψης ήταν συντηρητική, καθώς τόσο η εκτίμησή μας για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) για το οικονομικό έτος 2026 ύψους €1,50 όσο και η εκτίμηση της αγοράς στα €1,42 βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, και βλέπουμε περιορισμένο αλλά απτό περιθώριο για περαιτέρω αναβαθμίσεις καθώς τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) και οι ωφέλιμοι άνεμοι των προμηθειών συνεχίζουν να αυξάνονται.» τονίζουν οι αναλυτές.

Αποτίμηση και αντίδραση της αγοράς

Η Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ) σημείωσε άνοδο 28,4% σε ετήσια βάση, σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τον δείκτη του κλάδου, αν και τις τελευταίες 10 ημέρες έχει σαφώς ξεπεράσει τις προσδοκίες κατά περίπου 10 μονάδες σε σχέση με τον δείκτη. Ως εκ τούτου, ενώ θεωρούμε την ανακοίνωση των κερδών και τη συνολική επικοινωνία ως πολύ θετικές, υποψιαζόμαστε ότι μεγάλο μέρος αυτών έχει ήδη προεξοφληθεί και, κατά συνέπεια, αναμένουμε μια γενικά ουδέτερη αντίδραση της αγοράς.

«Ωστόσο, η μετοχή διαπραγματεύεται στο 1,58x P/TBV και στο 10,3x P/E στις εκτιμήσεις μας για το 2027, υποστηριζόμενη από την αναμενόμενη απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoTE) άνω του 15% και την αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) κατά περίπου 9% μεσοπρόθεσμα, διατηρώντας παράλληλα σημαντική δυνατότητα προαίρεσης λόγω των σημαντικών κεφαλαιακών αποθεμάτων της (CET1 στο 17,3%) . Συνολικά, επαναλαμβάνουμε μια εποικοδομητική στάση σχετικά με το όνομα.» επισημαίνει η έκθεση.