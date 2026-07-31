 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Business"
    [1]=>
    string(13) "Food Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

3αλφα: Πώς τα νέα προϊόντα έφεραν κέρδη

Τι περιλαμβάνει το επενδυτικό πρόγραμμα της 3αλφα - Οι νέες κατηγορίες προϊόντων αλλά και τα νέα κανάλια διανομής

Τρόφιμα – ποτά 31.07.2026, 22:34
Σχολιάστε
3αλφα: Πώς τα νέα προϊόντα έφεραν κέρδη
Επιμέλεια Μαρία Σιδέρη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Προσανατολισμένη στη δημιουργία βιώσιμης και κερδοφόρας ανάπτυξης, στην ενίσχυση του επώνυμου χαρτοφυλακίου των προϊόντων της αλλά και στη συνεχή επένδυση στην καινοτομία, παραμένει η 3αλφα – Αφοί Κ. Καραγεωργίου ΑΕΒΕ, η οποία το 2025 επέτυχε να περάσει σε κερδοφορία.

Τα νέα προϊόντα της 3αλφα και η μικρή λιανική

Παράλληλα με την προτεραιότητα για διατήρηση των μεριδίων αγοράς της σε όσπρια και ρύζι, η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην περαιτέρω ανάπτυξη των 3αλφα Snacks και της σειράς 3αλφα Έτοιμα Σπιτικά, τα οποία εξελίσσονται σε «δύναμη πυρός», ενισχύοντας τη διανομή τους.

Η θετική εμπειρία από το λανσάρισμα των δύο αυτών σειρών, οδηγεί την 3αλφα στην ανάπτυξη νέων καινοτομικών προτάσεων προς διεύρυνση της γκάμας των προσφερομένων προϊόντων, με απώτερο στόχο την αύξηση της συμμετοχής τους στην κατηγορία των επωνύμων που ήδη διαθέτει.

Στο πλαίσιο αυτό, η 3αλφα συνεχίζει να επενδύει στη μικρή λιανική αναπτύσσοντας ένα ολοκληρωμένο εμπορικό μοντέλο που θα συνδυάζει εξειδικευμένους διανομείς, οργανωμένη δύναμη προπωλήσεων (Pre Sales), πωλήσεις μέσω Ex Van και στοχευμένη γεωγραφική ανάπτυξη, με αρχική προτεραιότητα την Αττική και σταδιακή επέκταση στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Επενδύσεις και ιδιωτική ετικέτα

Στον τομέα των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, θα επιδιώξει την περαιτέρω ενίσχυση των υφιστάμενων συνεργασιών και την ανάπτυξη νέων, αξιοποιώντας την παραγωγική της δυναμικότητα και την τεχνογνωσία της. Άλλωστε, το 2025 η επέκταση συνεργασιών που ήδη είχε και η αξιοποίηση νένων οδήγησαν σε αύξηση πωλήσεων κατά 14% στην κατηγορία.

Επενδυτικά η φετινή χρονιά ολοκληρώνεται στην εγκατάσταση της Θεσσαλίας ο εκσυγχρονισμός της παραλαβής και αποθήκευσης πρώτων υλών οσπρίων. Επίσης ολοκληρώνεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός με την υλοποίηση του νέου ERP Microsoft Dynamics 365 F&O σε όλον τον οργανισμό που ξεκίνησε στο τέλος του 2025 καθώς και η εγκατάσταση φωτοβολταικών στις στέγες της εγκατάστασης στην Αθήνα.

Το 2025 παρά τη συνεχιζόμενη ενίσχυση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία αύξησαν περαιτέρω τη συμμετοχή τους στις κατηγορίες των οσπρίων και του ρυζιού κατά 0,5% σε όγκο, η 3αλφα διατήρησε την ισχυρή ανταγωνιστική της θέση.

Οι αναπτυξιακοί πυλώνες

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η πορεία της κατηγορίας 3αλφα Snacks, η οποία εξελίχθηκε στον βασικό αναπτυξιακό πυλώνα του επώνυμου χαρτοφυλακίου της. Τα 3αλφα Snacks συνεισέφεραν ήδη το 6% των συνολικών πωλήσεων των επώνυμων καταναλωτικών προϊόντων της εταιρείας.

Εξίσου σημαντική ήταν η ανάπτυξη των ελληνικής προέλευσης οσπρίων, που αποτελούν βασικό στρατηγικό άξονα της 3αλφα. Οι πωλήσεις τους αυξήθηκαν κατά 50,4%, ενώ η συμμετοχή τους ανήλθε στο 16% των συνολικών πωλήσεων των επώνυμων καταναλωτικών προϊόντων και στο 24,8% της κατηγορίας των οσπρίων.

Θετική ήταν επίσης η πορεία των νεότερων προϊοντικών κατηγοριών. Οι 3αλφα Βιολογικές Υπερτροφές κατέγραψαν αύξηση πωλήσεων κατά 25%, ενώ τα 3αλφα Έτοιμα Φυσικά διατήρησαν τα υψηλά επίπεδα πωλήσεων.

Συνολικά οι πωλήσεις επωνύμων καταναλωτικών προϊόντων 3αλφα αυξήθηκαν κατά 4%.

Το «πέρασμα» στην κερδοφορία

Κομβικής σημασίας για την 3αλφα αλλά και εξίσου ένας από τους σημαντικούς παράγοντες που οδήγησαν σε κερδοφόρα αποτελέσματα ήταν η επέκταση της εταιρείας σε νέα κανάλια διανομής. Η εταιρεία εισήλθε οργανωμένα στη μικρή λιανική (περίπτερα, mini markets και συναφή σημεία πώλησης), δημιουργώντας έναν νέο πυλώνα ανάπτυξης με αιχμή τα 3αλφα Snacks. Για την υποστήριξη αυτής της επένδυσης δημιουργήθηκε εξειδικευμένη εμπορική δομή, αναπτύχθηκαν συνεργασίες με εξειδικευμένους διανομείς και ξεκίνησε η ανάπτυξη του δικτύου στην Αττική.

Έτσι, μεταξύ άλλων, οι νέες προϊοντικές κατηγορίες και η επέκταση στο δίκτυο της μικρής λιανικής, έφερε στην οικονομική χρήση του 2025 καθαρές πωλήσεις 29,72 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 7,7% σε σχέση με το 2024. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2,65 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 639 χιλ. ευρώ ενώ τα EBITDA αυξήθηκαν στα 3,797 εκατ. ευρώ από μόλις 581 χιλ. ευρώ το 2024.

Στην τελική εικόνα των αποτελεσμάτων συνέβαλε και η πώληση ακινήτου στην οδό Θηβών από την οποία προέκυψε έκτακτο κέρδος 1,64 εκατ. ευρώ.

Τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν στα 2,52 εκατ. ευρώ, από 610 χιλ. ευρώ, ενώ ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε στα 5,46 εκατ. ευρώ, έναντι 7,93 εκατ. ευρώ το 2024.πό την οποία προέκυψε έκτακτο κέρδος 1,64 εκατ. ευρώ.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Γαλακτοβιομηχανία Καράλης: Αύξηση τζίρου και καθαρών κερδών – Στόχος η επέκταση στην ελληνική αγορά
Business

Άλμα κερδών για την Καράλης - Πώς θα επεκταθεί στην ελληνική αγορά
Θεσσαλονίκη: Κλείνει το βράδυ ο Περιφερειακός λόγω Flyover
Μεταφορές

Θεσσαλονίκη: Κλείνει το βράδυ ο Περιφερειακός λόγω Flyover
Χημική βιομηχανία: Σε ανοδική πορεία ο θεμελιώδης κλάδος της μεταποίησης
Business

Η «ακτινογραφία» της χημικής βιομηχανίας - Το... αβαντάζ
Paliria: Με «πυξίδα» τις αγορές του εξωτερικού η ανάπτυξη
Τρόφιμα – ποτά

Paliria: Ανάπτυξη με «πυξίδα» τις αγορές του εξωτερικού
Σήραγγα Βερίγγειου Πορθμού: Ένα ρηξικέλευθο «φαραωνικό» έργο που θα αλλάξει τις διεθνείς μεταφορές
Μεταφορές

Ένα «φαραωνικό» έργο στο πιο απίθανο μέρος του κόσμου
Τράπεζες: Ολοταχώς για υπέρβαση στόχων μετά τα κέρδη των 2,4 δισ. ευρώ στο εξάμηνο
Τράπεζες

Γιατί πάνε για νέο ρεκόρ οι τράπεζες - Οι καταλύτες

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τράπεζες: Ολοταχώς για υπέρβαση στόχων μετά τα κέρδη των 2,4 δισ. ευρώ στο εξάμηνο
Τράπεζες

Γιατί πάνε για νέο ρεκόρ οι τράπεζες - Οι καταλύτες

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες ολοκλήρωσαν το πρώτο εξάμηνο του 2026 με καθαρά κέρδη 2,42 δισ. ευρώ

Αγης Μάρκου
Χημική βιομηχανία: Σε ανοδική πορεία ο θεμελιώδης κλάδος της μεταποίησης
Business

Η «ακτινογραφία» της χημικής βιομηχανίας - Το... αβαντάζ

Η αξία των εξαγωγών για τη χημική βιομηχανία αυξήθηκε κατά 7,2% το 2025, φθάνοντας τα 2,8 δισ. ευρώ - Η γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας και τα πλεονεκτήματα

Μαρία Σιδέρη
Shein: Γιατί κόπηκαν τα χαμόγελα παρά την πολυαναμενόμενη IPO
World

Κόπηκαν τα χαμόγελα στη Shein, παρά την IPO

Η Shein φαίνεται να έχασε τη «χρυσή στιγμή» της - Πού οφείλεται η κάμψη πωλήσεων και ανάπτυξης

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Κοινωνικές κατοικίες: Τα στρατόπεδα που θα δοθούν για τη στέγαση των πολιτών
Ακίνητα

Ποια στρατόπεδα θα γίνουν κοινωνικές κατοικίες

Τα ανενεργά στρατόπεδα θα χρησιμοποιηθούν για κοινωνικές κατοικίες - Τι λέει στον ΟΤ ο Γ.Γ του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής

Ανδρομάχη Παύλου
Γαλακτοβιομηχανία Καράλης: Αύξηση τζίρου και καθαρών κερδών – Στόχος η επέκταση στην ελληνική αγορά
Business

Άλμα κερδών για την Καράλης - Πώς θα επεκταθεί στην ελληνική αγορά

Στα 67,71 εκατ. ευρώ σκαρφάλωσαν οι πωλήσεις της Καράλης το 2025 - Πού στρέφει η εταιρεία το ενδιαφέρον της και πώς θα εξασφαλίσει μελλοντική κερδοφορία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Paliria: Με «πυξίδα» τις αγορές του εξωτερικού η ανάπτυξη
Τρόφιμα – ποτά

Paliria: Ανάπτυξη με «πυξίδα» τις αγορές του εξωτερικού

Στα 115,2 εκατ. ευρώ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Paliria to 2025 - Eνισχυμένη κερδοφορία και έμφαση στα έτοιμα γεύματα

Μαρία Σιδέρη
Αστέρας Βουλιαγμένης: Τι ταμείο έκανε το 2025 – Τα επόμενα βήματα
Business

Τι έγραψε η τελική γραμμή για τον «Αστέρα Βουλιαγμένης»

Πώς εξελίσσεται το σχέδιο ανάπτυξης της Αστήρ Παλάς αλλά και το πλάνο αναβάθμισης για την Μαρίνα Βουλιαγμένης

Λάμπρος Καραγεώργος
Μακροχρόνια άνεργοι: Δικαίωμα δωρεάν ενσήμων πέντε ετών πριν τη συνταξιοδότηση
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιοι μπορεί να πάρουν δωρεάν ένσημα έως 5 χρόνια

Οι μακροχρόνια άνεροι και ολόκληρη η εγκύκλιος του e – ΕΦΚΑ για τον τρόπο εφαρμογής της σχετικής διάταξης του νόμου 5239/2025 

Κώστας Παπαδής
Περισσότερα από Τρόφιμα – ποτά
Γαλακτοβιομηχανία Καράλης: Αύξηση τζίρου και καθαρών κερδών – Στόχος η επέκταση στην ελληνική αγορά
Business

Άλμα κερδών για την Καράλης - Πώς θα επεκταθεί στην ελληνική αγορά

Στα 67,71 εκατ. ευρώ σκαρφάλωσαν οι πωλήσεις της Καράλης το 2025 - Πού στρέφει η εταιρεία το ενδιαφέρον της και πώς θα εξασφαλίσει μελλοντική κερδοφορία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Χημική βιομηχανία: Σε ανοδική πορεία ο θεμελιώδης κλάδος της μεταποίησης
Business

Η «ακτινογραφία» της χημικής βιομηχανίας - Το... αβαντάζ

Η αξία των εξαγωγών για τη χημική βιομηχανία αυξήθηκε κατά 7,2% το 2025, φθάνοντας τα 2,8 δισ. ευρώ - Η γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας και τα πλεονεκτήματα

Μαρία Σιδέρη
Paliria: Με «πυξίδα» τις αγορές του εξωτερικού η ανάπτυξη
Τρόφιμα – ποτά

Paliria: Ανάπτυξη με «πυξίδα» τις αγορές του εξωτερικού

Στα 115,2 εκατ. ευρώ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Paliria to 2025 - Eνισχυμένη κερδοφορία και έμφαση στα έτοιμα γεύματα

Μαρία Σιδέρη
Σήραγγα Βερίγγειου Πορθμού: Ένα ρηξικέλευθο «φαραωνικό» έργο που θα αλλάξει τις διεθνείς μεταφορές
Μεταφορές

Ένα «φαραωνικό» έργο στο πιο απίθανο μέρος του κόσμου

Η Ρωσία και οι ΗΠΑ «ξεπάγωσαν» ένα σχέδιο - καταλύτη για τις διεθνείς μεταφορές

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Τράπεζες: Ολοταχώς για υπέρβαση στόχων μετά τα κέρδη των 2,4 δισ. ευρώ στο εξάμηνο
Τράπεζες

Γιατί πάνε για νέο ρεκόρ οι τράπεζες - Οι καταλύτες

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες ολοκλήρωσαν το πρώτο εξάμηνο του 2026 με καθαρά κέρδη 2,42 δισ. ευρώ

Αγης Μάρκου
Αστέρας Βουλιαγμένης: Τι ταμείο έκανε το 2025 – Τα επόμενα βήματα
Business

Τι έγραψε η τελική γραμμή για τον «Αστέρα Βουλιαγμένης»

Πώς εξελίσσεται το σχέδιο ανάπτυξης της Αστήρ Παλάς αλλά και το πλάνο αναβάθμισης για την Μαρίνα Βουλιαγμένης

Λάμπρος Καραγεώργος
3αλφα: Πώς τα νέα προϊόντα έφεραν κέρδη
Τρόφιμα – ποτά

3αλφα: Ποια προϊόντα «οδηγούν» την ανάπτυξη

Τι περιλαμβάνει το επενδυτικό πρόγραμμα της 3αλφα - Οι νέες κατηγορίες προϊόντων αλλά και τα νέα κανάλια διανομής

Μαρία Σιδέρη
Latest News
Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Η Ford και η GM, μιλούν όλο και λιγότερο για αυτά
World

Η Ford και η GM, μιλούν όλο και λιγότερο για την ηλεκτροκίνηση

H GM, η εταιρεία που κάποτε έδωσε την μεγαλοπρεπή υπόσχεση να γίνει πλήρως ηλεκτρική έως το 2035, τώρα μιλά λιγοτερο για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

ΠΟΥ: Εταιρείες βάζουν εμπόδια στις προσπάθειες για υγιεινή διατροφή
World

Εταιρείες εναντίον κρατών για την υγιεινή διατροφή

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ κατηγορεί τις εταιρείες ότι εμποδίζουν τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κρίσης παχυσαρκίας -

Παγκόσμια οικονομία: Η κλιματική κρίση απειλεί τον πυρήνα της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας
World

«Κόκκινος» συναγερμός για την παγκόσμια οικονομία

Καμπανάκι κινδύνου για την παγκόσμια οικονομία, καθώς η κλιματική κρίση απειλεί πλέον ευθέως τον πυρήνα της χρηματοπιστωτικού συστήματος

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Βατικανό: Κέρδη απο χρυσό και ακίνητα το 2025
World

Που επενδύει το Βατικανό 

Τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία αυξήθηκαν κατά 89 εκατομμύρια ευρώ, φτάνοντας τα 2,686 δισεκατομμύρια ευρώ

Ανθρωπιστική βοήθεια: Απότομη μείωση το 2025 στην παγκόσμια χρηματοδότηση
World

Απότομη μείωση στην παγκόσμια ανθρωπιστική χρηματοδότηση

Η Unicef λαβε μόλις το 31% της χρηματοδότησης που είχε ζητήσει για το 2025 για ανθρωπιστική βοήθεια

Ιωάννα Κουμπαρέλη
BP: Βάζει πωλητήριο για τις δραστηριότητές της στη Βόρεια Θάλασσα
World

BP: Βάζει πωλητήριο για τις δραστηριότητές της στη Βόρεια Θάλασσα

Η πώληση μπορεί να φέρει στα ταμεία της BP, 2 δισ.λίρες

Κλιματική Αλλαγή: Γιατί και πώς χτυπά τις ασφαλιστικές εταιρείες
Κλιματική αλλαγή

Γιατί η Ευρώπη γίνεται... εφιάλτης για τις ασφαλιστικές

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα επιβαρύνουν ήδη με τεράστιο κόστος τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, οι οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες με έντονες δημοσιονομικές πιέσεις

Γιάννης Αγουρίδης
ΑΑΔΕ: Πρώτος μαζικός επιτόπιος έλεγχος για αγροτικές επιδοτήσεις
AGRO

Πρώτος επιτόπιος έλεγχος για αγροτικές επιδοτήσεις από την ΑΑΔΕ

Από τους 195 κτηνοτρόφους στην Κρήτη που κλήθηκαν στον έλεγχο της ΑΑΔΕ προσήλθαν οι 75 - Πόσοι χάνουν τις επιδοτήσεις

Fitch: Η πολιτική αστάθεια εμπόδιο στη μείωση του ελλείμματος της Ρουμανίας
World

Συρίκνωση της ρουμανικής οικονομίας κατα 0,6%, βλέπει η Fitch

Η Fitch διατηρεί τη Ρουμανία σε επενδυτικό βαθμό, με αρνητικές προοπτικές - O δείκτης δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ της χώρας αναμένεται να αυξηθεί στο 64,5% το 2028

Ουγγαρία: Στο «κόκκινο» η παραγωγή ηλεκτρισμού
Κλιματική αλλαγή

Η πτώση της στάθμης στο Δούναβη «σβήνει» τον πυρηνικό σταθμό του Paks

Ο πυρηνικός σταθμός του Paks στην Ουγγαρία , που παρέχει σχεδόν το ήμισυ της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, ενδέχεται να κλείσει μεσα στο Σαββατοκύριακο λόγω της ξηρασίας

Παιδικοί σταθμοί: Τι αλλάζει και ποιοι επωφελούνται
Economy

Voucher για παιδικούς σταθμούς - Τι αλλάζει, ποιοι επωφελούνται

Μέχρι πότε θα συνεχιστούν οι αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς - Ερωταπαντήσεις

ΕΕ: Είκοσι δύο χώρες ζητούν έκτακτη σύνοδο των υπουργών Εσωτερικών
World

ΕΕ: Είκοσι δύο χώρες ζητούν έκτακτη σύνοδο των υπουργών Εσωτερικών

Η κρίση στη Θέουτα έχει προκαλέσει διχασμό στην ΕΕ - Η Ισπανία ανακοίνωσε ότι έχει ήδη λύσει το πρόβλημα

ΗΠΑ: Απαγόρευση εισαγωγών απο 43 ακόμη κινεζικές εταιρειες
Επικαιρότητα

Νέες εμπορικές κυρώσεις ΗΠΑ εναντίον Κίνας

Η απαγόρευση των ΗΠΑ σχετίζεται με τις φερόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ουιγούρων στην Κίνα

Ουκρανία: Γιατί κάποιοι δυτικοί αναλυτές βλέπουν μπροστά τα χειρότερα
World

Ουκρανία: Γιατί κάποιοι δυτικοί αναλυτές βλέπουν μπροστά τα χειρότερα

Ειδικοί της GLOBSEC εκτιμούν ότι οι επόμενοι μήνες θα σηματοδοτήσουν την πιο επικίνδυνη φάση του πολέμου στην Ουκρανία

Βαγγέλης Γεωργίου
OpenAI: Υπήρξαν και άλλοι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης που διέφυγαν
Tεχνητή νοημοσύνη

Παραβιάσεις και απο άλλους αυτόνομους πράκτορες ΑΙ, δείχνει η έρευνα της OpenAI

H έρευνα της OpenAI ανακαλύπτει και άλλες περιπτώσεις στις οποίες αυτόνομοι πράκτορες διέφυγαν από το περιβάλλον περιορισμού - Συνεχίζεται και επεκτείνεται η έρευνά μετά το περιστατικό παραβίασης στην Hugging Face

Νότια Κορέα: Πώς το γουόν εκτινάχθηκε στις διεθνείς αγορές – Πού αποδίδεται η ισχυροποίησή του
World

Η «ολική επαναφορά» του νοτιοκορεατικού γουόν

Το γουόν ανατιμήθηκε σχεδόν 8% έναντι του δολαρίου τον Ιούλιο - Ο ρόλος της νομισματικής πολιτικής στη Νότια Κορέα

Κωνσταντίνος Δημητρίου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies