Mermeren Combinat: Σημαντική μείωση εσόδων και κερδών στο 6μηνο του 2026

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Σημαντική πτώση κατά 37,20% εσόδων από πωλήσεις κατέγραψε η Mermeren Combinat στο πρώτο εξάμηνο του 2026, καθώς αυτές διαμορφώθηκαν σε 8,123 εκατ. ευρώ έναντι 12,934 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025.

Μείωση παραγγελιών από Κίνα για την Mermeren Combinat

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η εταιρεία το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης των εσόδων από τις αγορές του εξωτερικού οφείλεται στις σημαντικά μειωμένες παραγγελίες από αγοραστές στην Κίνα, λόγω της στασιμότητας στον κατασκευαστικό τομέα της Κίνας και της περιορισμένης επενδυτικής δραστηριότητας.

Η πολεμική σύγκρουση στον Κόλπο επιβάρυνε περαιτέρω την κινεζική οικονομία λόγω της εκτίναξης των τιμών της ενέργειας, γεγονός που οδήγησε σε καθυστερήσεις στη χρηματοδότηση μεγάλων έργων υποδομής και εμπορικών αναπτύξεων, αναφέρεται.

Η μείωση των εσόδων από τις πωλήσεις προϊόντων του εργοστασίου συνδέεται άμεσα με την έλλειψη μεγάλων, ενεργών κατασκευαστικών έργων στην περιοχή και στις διεθνείς αγορές.

Σε συνθήκες μειωμένης ζήτησης για έτοιμες πλάκες και ειδικές διαστάσεις για έργα, το εργοστάσιο κατέγραψε ελάχιστες πωλήσεις κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Υποχώρηση κερδών κατά 41%

Ως αποτέλεσμα των μειωμένων μεγεθών πωλήσεων, τα πραγματοποιηθέντα λειτουργικά κέρδη για την περίοδο ανήλθαν σε 3,299,976 ευρώ, τα οποία σε σύγκριση με τα πραγματοποιηθέντα λειτουργικά κέρδη της αντίστοιχης περιόδου του 2025, ύψους 5,623,816 ευρώ, παρουσιάζουν μείωση 41%.

Τα EBITDA για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2026 είναι 4,332,097 ευρώ και σε σύγκριση με το πραγματοποιηθέν ποσό των 6,716,579 ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσιάζουν μείωση 36%.

Το τελικό αποτέλεσμα μετά τη φορολογία είναι θετικό και ανέρχεται σε 2,973,877 ευρώ και αντιπροσωπεύει μείωση 41% σε σύγκριση με τα πραγματοποιηθέντα κέρδη της αντίστοιχης περσινής περιόδου (30 Ιουνίου 2025: 5,043,692 ευρώ).

Τι σχεδιάζει η διοίκηση

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η διοίκηση της εταιρείας εργάζεται ενεργά για τη διατήρηση της σταθερότητας και της

ετοιμότητας για την επόμενη περίοδο μέσω των ακόλουθων βημάτων: