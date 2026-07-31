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Καλώδιο Ελλάδας – Αιγύπτου: Άλλοι δύο διαγωνισμοί για την υλοποίηση του έργου

Η εταιρεία ELICA του Ομίλου Κοπελούζου δημοσίευσε προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μελέτη βυθού και τα χερσαία έργα που αφορούν στο καλώδιο Ελλάδας - Αιγύπτου

Ηλεκτρισμός 31.07.2026, 14:03
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Καλώδιο Ελλάδας – Αιγύπτου: Άλλοι δύο διαγωνισμοί για την υλοποίηση του έργου
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Νέους διαγωνισμούς για το καλώδιο Ελλάδα – Αιγύπτου τρέχει η εταιρεία ELICA του Ομίλου Κοπελούζου.

Το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου (GREGY Interconnector), θα αποτελεί το πρώτο έργο διασύνδεσης Αφρικής – Ευρώπης, θα μεταφέρει 3,000 MW καθαρής ενέργεια από την Αίγυπτο στην Ελλάδα και την Ευρώπη και είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την δημιουργία κάθετων ενεργειακών λεωφόρων Νότου – Βορρά, αποτελώντας το θεμέλιο λίθο της πλέον σημαντικής για την χώρα μας διεθνούς διασύνδεσης, αναδεικνύοντας την Ελλάδα σε έναν σημαντικό ενεργειακό κόμβο στη περιοχή.

Οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το καλώδιο Ελλάδας – Αιγύπτου

Μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η ELICA προχώρησε σε αντίστοιχους διαγωνισμούς και για τη μελέτη βυθού και τα χερσαία έργα.

Ειδικότερα, η ELICA ανακοίνωσε «τη δημοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την οποία εκκινεί η διαγωνιστική διαδικασία για την εκπόνηση της Μελέτης Έρευνας Βυθού  (Διαγωνισμός Νο. 04/MRS), δυνάμει της οποίας καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την εκπόνηση της ανωτέρω Μελέτης.»

Επίσης η ίδια εταιρεία δημοσίευσε «την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την οποία εκκινεί η διαγωνιστική διαδικασία για την εκπόνηση της Μελέτης Χερσαίων Έργων Πολιτικού Μηχανικού  (Διαγωνισμός Νο. 05/TCW), δυνάμει της οποίας καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την εκπόνηση της ανωτέρω Μελέτης.»

Η εταιρεία ELICA, αποτελεί το φορέα υλοποίησης/ιδιοκτήτη του έργου GREGY Interconnector, το οποίο αφορά τη διασύνδεση των ηλεκτρικών συστημάτων της Αιγύπτου και της Ελλάδας, με μεταφορική ικανότητα 3.000 MW, Υψηλής Τάσης Συνεχούς Ρεύματος ±525 kV. Αποτελείται από δύο (2) δίπολα με ηλεκτρόδια για κάθε δίπολο που θα εγκατασταθούν σε κάθε άκρο της διασύνδεσης.

Το έργο περιλαμβάνεται στο 2ο κατάλογο PCI/PMI της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εταιρεία ELICA έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του μηχανισμού «Connecting Europe Facility (CEF)».

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλλουν την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή τους στις Διαγωνιστικές Διαδικασίες παρακαλούνται να στείλουν email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] υπόψιν του κ. Ιωάννη Καρύδα.

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